Исключения можно сделать, только если площадка уже занята или она недостаточно крупная для акции.

Конституционный суд постановил, что митинги должны проходить в специально отведённых для этого местах — в гайд-парках. Исключение можно сделать, если такие площадки, например, уже заняты. Об этом говорится в постановлении КС по иску жителей Самарской области, внимание на документ обратила Русская служба Би-би-си.