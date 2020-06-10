Исключения можно сделать, только если площадка уже занята или она недостаточно крупная для акции.
Конституционный суд постановил, что митинги должны проходить в специально отведённых для этого местах — в гайд-парках. Исключение можно сделать, если такие площадки, например, уже заняты. Об этом говорится в постановлении КС по иску жителей Самарской области, внимание на документ обратила Русская служба Би-би-си.
- Поводом для разъяснения позиции суда стал иск трёх жителей Самарской области, которые в декабре 2019 года собирались провести митинг в центре города. Им тогда отказали согласовать акцию и предложили провести её в местном гайд-парке. Самарцы обжаловали это решение;
- Конституционный суд пояснил, сославшись на закон «О митингах», что публичные мероприятия «как правило» проводятся в гайд-парках. Исключение можно сделать только «по объективным причинам» — например, если площадка занята под другое мероприятие или если она недостаточно крупная для заявленного числа участников;
- «Раньше Конституционный суд говорил, что гайд-парки — это дополнительное место для митингов, организаторы могут выбрать другое место и им нельзя отказать в согласовании со ссылкой на наличие гайд-парка. А теперь оказывается, что можно», — пояснил Би-би-си эксперт по конституционному праву Григорий Вайпан;
- Однако с позицией КС не согласился судья Конституционного суда Сергей Казанцев. Его мнение опубликовано на сайте суда вместе с постановлением, отмечает Би-би-си. Он считает, в постановлении следовало указать, что возможность провести собрания в гайд-парках «не означает» ограничение использования других мест;
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Би-би-си отмечает, что с идеей создать в России аналог лондонского Гайд-парка выступил Путин после акций протеста в 2011-2012 годах. «ОВД-Инфо» отмечало в 2019 году, что единого перечня таких площадок нет, а их число в крупных городах сокращается.
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Обязанный месяц
И на тех местах постоянно будут проходить «Фестивали борща» и «Митинг в поддержку ясного солнышка».
Пожилой МартингалОбязанный
А как же ПУТИНГИ? Одинокие мамочки рядом ждут окончания карантина только ради этого!
Bob Kentuki
недавно наткнулся на мем из 2014-го
Evil PechenkaBob
Сама постановка подобного вопроса запрещена, на 4-5 лет посадят.
УК РФ Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации
1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), -
наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
alexfermanEvil
Вообще не в тему
Evil Pechenkaalexferman
Если ты не понял о чём комментарий — это ещё не значит, что он не в тему. Понятно, что TJ полон агрессивных персонажей, которые считают, что надо срочно высказать своё мнение невпопад наехав на кого-то, но тем не менее.
# realfiddyEvil
U done ✅
Bob KentukiEvil
тогда уж нужно на украинский УК ссылаться
Evil PechenkaBob
Почему?
1. Граждане Украины живущие в Крыму митингуют за отделение и присоединение к РФ.
2. При этом в РФ ограничены митинги и запрещены публичные призывы к отделению.
Вроде всё норм. 🙄
Украинский УК не при чём.
Bob KentukiEvil
Нарушение целостности какой страны описывается в меме? - Украины
Evil PechenkaBob
Почему я это разжёвываю? 🙄
Да, жители Крыма призывают нарушить целостность Украины и хотят присоединиться к РФ, смысл в том, что если они достигнут желаемого, то получат поражение в правах: им ограничат митинги и запретят призывать к нарушению целостности.
Т.е. ирония в том, что они требуют себя ограничить и чего-то лишить.
Алексей Акулов
А почему они вообще просто не запретят любые выступления людей? Зачем эти формальности?
Ваня ПогостАлексей
Потому что формально в Конституции есть статья 31, которая гласит:
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Только не задавайте лишних вопросов — ответ всегда один: «Это Россия!»
Целесообразный щит
Нужны поправки, такая статья, навязанная кураторами из США народам России не нужна!!
Целесообразный щит
Это не формальности, вдруг скорая не проедет, ты хочешь смертей?
Александр ЯрвиАлексей
Запад не поймет, звать на тусы перестанет, а то и активы у пацанов отберёт
Mihail Maklakov
В соответствии с законом «О митингах», гайд-парки должны располагаться не менее чем в 10 км от черты города и не менее 3 км от ближайшего населенного пункта.
Виктор ГанелесMihail
..вокруг них должна быть колючая проволока, а по углам вышки с охраной
Mihail MaklakovВиктор
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан митингующих, конечно-же.
Целесообразный щит
В загон петушки.
Пожилой МартингалЦелесообразный
Народ порвался
Freon
Гей парки
Андрей Рядькин
Сразу в Лондоне
badResistor
Узурпация, ты ли это?
Dmitry SursinbadResistor
С добрым утром.
badResistorDmitry
добрым?
Украденная жизнь
Но ведь на кухне митинговать ещё безопасней! В гайд-парках митингующие мешают проходу граждан.
alex twit
гайд-парк по-пукински
https://sun1-29.userapi.com/2v01it5312iZws7Kk2StPPOaL7JlEbXroyDpRA/Jrs7ArWgjww.jpg
Bird is the word
Причём каждый участник обязан будет зарегестрироваться в приложении «Социальный мониторинг» и получить qr-код
Mikki Rurk
Что такое гайд парк? По русски можно в роиси говорить?
Eugene BrazginMikki
гайд-сад