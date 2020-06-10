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Новости
Алексей Боржонов
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Конституционный суд предписал проводить митинги только на специальных площадках — гайд-парках Материал редакции

Исключения можно сделать, только если площадка уже занята или она недостаточно крупная для акции.

Конституционный суд постановил, что митинги должны проходить в специально отведённых для этого местах — в гайд-парках. Исключение можно сделать, если такие площадки, например, уже заняты. Об этом говорится в постановлении КС по иску жителей Самарской области, внимание на документ обратила Русская служба Би-би-си.

  • Поводом для разъяснения позиции суда стал иск трёх жителей Самарской области, которые в декабре 2019 года собирались провести митинг в центре города. Им тогда отказали согласовать акцию и предложили провести её в местном гайд-парке. Самарцы обжаловали это решение;
  • Конституционный суд пояснил, сославшись на закон «О митингах», что публичные мероприятия «как правило» проводятся в гайд-парках. Исключение можно сделать только «по объективным причинам» — например, если площадка занята под другое мероприятие или если она недостаточно крупная для заявленного числа участников;
  • «Раньше Конституционный суд говорил, что гайд-парки — это дополнительное место для митингов, организаторы могут выбрать другое место и им нельзя отказать в согласовании со ссылкой на наличие гайд-парка. А теперь оказывается, что можно», — пояснил Би-би-си эксперт по конституционному праву Григорий Вайпан;
  • Однако с позицией КС не согласился судья Конституционного суда Сергей Казанцев. Его мнение опубликовано на сайте суда вместе с постановлением, отмечает Би-би-си. Он считает, в постановлении следовало указать, что возможность провести собрания в гайд-парках «не означает» ограничение использования других мест;

  • Би-би-си отмечает, что с идеей создать в России аналог лондонского Гайд-парка выступил Путин после акций протеста в 2011-2012 годах. «ОВД-Инфо» отмечало в 2019 году, что единого перечня таких площадок нет, а их число в крупных городах сокращается.

#новости #митинги

Алексей Боржонов PLUS
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31 комментарий
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Обязанный месяц

22

И на тех местах постоянно будут проходить «Фестивали борща» и «Митинг в поддержку ясного солнышка».

Ответить

Пожилой Мартингал

Обязанный
2

А как же ПУТИНГИ? Одинокие мамочки рядом ждут окончания карантина только ради этого!

Ответить

Bob Kentuki

18

недавно наткнулся на мем из 2014-го

Ответить

Evil Pechenka

Bob
–2

Сама постановка подобного вопроса запрещена, на 4-5 лет посадят.

УК РФ Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации

1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), -
наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ответить

alexferman

Evil
1

Вообще не в тему

Ответить

Evil Pechenka

alexferman
–1

Если ты не понял о чём комментарий — это ещё не значит, что он не в тему. Понятно, что TJ полон агрессивных персонажей, которые считают, что надо срочно высказать своё мнение невпопад наехав на кого-то, но тем не менее.

Ответить

# realfiddy

Evil
0

U done ✅ 

Ответить

Bob Kentuki

Evil
0

тогда уж нужно на украинский УК ссылаться

Ответить

Evil Pechenka

Bob
0

Почему?

1. Граждане Украины живущие в Крыму митингуют за отделение и присоединение к РФ.
2. При этом в РФ ограничены митинги и запрещены публичные призывы к отделению.

Вроде всё норм. 🙄
Украинский УК не при чём.

Ответить

Bob Kentuki

Evil
0

Нарушение целостности какой страны описывается в меме? - Украины

Ответить

Evil Pechenka

Bob
0

Почему я это разжёвываю? 🙄

Да, жители Крыма призывают нарушить целостность Украины и хотят присоединиться к РФ, смысл в том, что если они достигнут желаемого, то получат поражение в правах: им ограничат митинги и запретят призывать к нарушению целостности.

Т.е. ирония в том, что они требуют себя ограничить и чего-то лишить.  

Ответить

Алексей Акулов

7

А почему они вообще просто не запретят любые выступления людей? Зачем эти формальности?

Ответить

Ваня Погост

Алексей
7

Потому что формально в Конституции есть статья 31, которая гласит:
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Только не задавайте лишних вопросов — ответ всегда один: «Это Россия!»

Ответить

Целесообразный щит

Ваня
4

Нужны поправки, такая статья, навязанная кураторами из США народам России не нужна!!

Ответить

Целесообразный щит

Алексей
–4

Это не формальности, вдруг скорая не проедет, ты хочешь смертей?

Ответить

Александр Ярви

Алексей
1

Запад не поймет, звать на тусы перестанет, а то и активы у пацанов отберёт

Ответить

Mihail Maklakov

4

В соответствии с законом «О митингах», гайд-парки должны располагаться не менее чем в 10 км от черты города и не менее 3 км от ближайшего населенного пункта.

Ответить

Виктор Ганелес

Mihail
6

..вокруг них должна быть колючая проволока, а по углам вышки с охраной

Ответить

Mihail Maklakov

Виктор
3

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан митингующих, конечно-же.

Ответить

Целесообразный щит

0

В загон петушки.

Ответить

Пожилой Мартингал

Целесообразный
2

Народ порвался 

Ответить

Freon

1

Гей парки

Ответить

Андрей Рядькин

2

Сразу в Лондоне

Ответить

badResistor

1

Узурпация, ты ли это?

Ответить

Dmitry Sursin

badResistor
0

С добрым утром.

Ответить

badResistor

Dmitry
0

добрым?

Ответить

Украденная жизнь

0

Но ведь на кухне митинговать ещё безопасней! В гайд-парках митингующие мешают проходу граждан.

Ответить

alex twit

0

гайд-парк по-пукински
https://sun1-29.userapi.com/2v01it5312iZws7Kk2StPPOaL7JlEbXroyDpRA/Jrs7ArWgjww.jpg

Ответить

Bird is the word

0

Причём каждый участник обязан будет зарегестрироваться в приложении «Социальный мониторинг» и получить qr-код

Ответить

Mikki Rurk

–4

Что такое гайд парк? По русски можно в роиси говорить?

Ответить

Eugene Brazgin

Mikki
0

гайд-сад

Ответить
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