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Новости
Алексей Боржонов
1610

Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве после отмены режима самоизоляции Материал редакции

С помощью него контролируют перемещение пациентов с Covid-19.

Власти Москвы продолжат использовать приложение «Социальный мониторинг», сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в эфире «Эха Москвы».

Социальный мониторинг продолжает работать и, видимо, ещё будет работать как инструмент для контроля за теми, кто находится в острой фазе и болеет Covid-19, чтобы эти люди не выходили на улицу и не заражали других людей.

Алексей Немерюк
первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы

С 9 июня в Москве отменили общий режим самоизоляции: перестали действовать, среди прочего, цифровые пропуска. С 16 числа откроются музеи и летние веранды кафе, с 23 июня — заведения общепита, фитнес-клубы.

  • Пациенты с лёгкой формой коронавируса в Москве могут проходить лечение на дому, при условии что они не будут покидать квартиру;
  • Чтобы отслеживать перемещение пациентов, им предлагается установить приложение «Социальный мониторинг». От установки можно отказаться — тогда человека поместят в обсерватор;
  • Пользователи неоднократно жаловались на неправильные штрафы и некорректную работу приложения;
  • К утру 10 июня в Москве зафиксировано больше 198 тысяч случаев Covid-19, из них больше 85 тысяч активных.

#новости #москва #covid19 #карантинвроссии

Алексей Боржонов PLUS
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13 комментариев
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Равнодушный дым

4

кто бы сомневался 

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Bad Bear

1

В чипы встроят. Каждые 20 минут приложение будет брать управление телом на себя и делать селфи.

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Морс Вишневый

1

Неужели кто-то в этом сомневался?

Ответить

Пожилой Мартингал

Морс
0

Ставь лайк, если тоже читаешь это в 2021

Ответить

Горка Тлетов

1

С днем не отмены цифрового гулага. :*

Ответить

Пожилой Мартингал

0

Собякин - мудак, которого надо набутылить давно. ДОБРОЕ УТРО

Ответить

Alex V

Пожилой
1

Провинция Шампань

Ответить

Пожилой Мартингал

Alex
0

Я из Реутова. Ты ахуел?

Ответить

Украденная жизнь

0

Все удалившие приложение будут оштрафованы за порчу городского имущества.

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Alex V

0

Никто не сомневался))))))

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alex twit

0

От установки можно отказаться — тогда человека поместят в биореактор

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Евгений Долгий

0
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Vladimir Medvedev

0

Всем кто пойдет голосовать, это приложение установят по умолчанию.

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