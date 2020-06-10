Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве после отмены режима самоизоляции
Материал редакции
С помощью него контролируют перемещение пациентов с Covid-19.
Власти Москвы продолжат использовать приложение «Социальный мониторинг», сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в эфире «Эха Москвы».
С 9 июня в Москве отменили общий режим самоизоляции: перестали действовать, среди прочего, цифровые пропуска. С 16 числа откроются музеи и летние веранды кафе, с 23 июня — заведения общепита, фитнес-клубы.
Пациенты с лёгкой формой коронавируса в Москве могут проходить лечение на дому, при условии что они не будут покидать квартиру;
Чтобы отслеживать перемещение пациентов, им предлагается установить приложение «Социальный мониторинг». От установки можно отказаться — тогда человека поместят в обсерватор;
Пользователи неоднократно жаловались на неправильные штрафы и некорректную работу приложения;
К утру 10 июня в Москве зафиксировано больше 198 тысяч случаев Covid-19, из них больше 85 тысяч активных.
Равнодушный дым
кто бы сомневался
Bad Bear
В чипы встроят. Каждые 20 минут приложение будет брать управление телом на себя и делать селфи.
Морс Вишневый
Неужели кто-то в этом сомневался?
Пожилой МартингалМорс
Ставь лайк, если тоже читаешь это в 2021
Горка Тлетов
С днем не отмены цифрового гулага. :*
Пожилой Мартингал
Собякин - мудак, которого надо набутылить давно. ДОБРОЕ УТРО
Alex VПожилой
Провинция Шампань
Пожилой МартингалAlex
Я из Реутова. Ты ахуел?
Украденная жизнь
Все удалившие приложение будут оштрафованы за порчу городского имущества.
Alex V
Никто не сомневался))))))
alex twit
От установки можно отказаться — тогда человека поместят в биореактор
Евгений Долгий
Vladimir Medvedev
Всем кто пойдет голосовать, это приложение установят по умолчанию.