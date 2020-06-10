Он не считает, что в России манипулируют статистикой.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с CNN отверг информацию о манипуляциях со статистикой смертности от Covid-19.

На вопрос журналиста о возможном занижении статистики Песков ответил, что российская система здравоохранения «более эффективна», потому показатели ниже, чем в других странах.

Я не согласен с этим заявлением. Вы никогда не задумывались, что российская система здравоохранения может быть более эффективной? Что она даёт возможность сохранить жизни большего числа людей? Дмитрий Песков

Высокие показатели заболеваемости Песков объяснил массовым тестированием на коронавирус: «Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете». Также он заявил, что Владимира Путина больше волнует, как пандемия отразится на экономике, а не на его рейтинге.