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Новости
Алексей Боржонов
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Песков объяснил CNN низкую смертность от Covid-19 в России «эффективной» системой здравоохранения Материал редакции

Он не считает, что в России манипулируют статистикой.

26 комментариев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с CNN отверг информацию о манипуляциях со статистикой смертности от Covid-19.

На вопрос журналиста о возможном занижении статистики Песков ответил, что российская система здравоохранения «более эффективна», потому показатели ниже, чем в других странах.

Я не согласен с этим заявлением. Вы никогда не задумывались, что российская система здравоохранения может быть более эффективной? Что она даёт возможность сохранить жизни большего числа людей?

Дмитрий Песков

Высокие показатели заболеваемости Песков объяснил массовым тестированием на коронавирус: «Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете». Также он заявил, что Владимира Путина больше волнует, как пандемия отразится на экономике, а не на его рейтинге.

  • К утру 10 июня в России зафиксировано больше 485 тысяч случаев Covid-19, из них больше 236 тысяч — активных. Умерших от коронавируса 6142 человека;
  • По данным университета Джонса Хопкинса, Россия входит в тройку стран с наибольшим числом зафиксированных случаев заболевания;
  • Информация о возможном занижении стаитстики по коронавирусу неоднократно обсуждалась в сети и СМИ. В частности, Financial Times и The New York Times публиковали материалы о занижении смертности в России. Российский МИД потребовал опровергнуть публикации;

  • Вопросы к статистике возникли у СМИ и после официального разъяснения депздрава Москвы. Там заявили, что смерти 60% пациентов с Covid-19 произошли от «альтернативных причин» — то есть из-за заболеваний, которые медики не могли вылечить. Такие причины смерти, считают в депздраве, нельзя отнести к Covid-19.

#новости #covid19

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26 комментариев
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Ze Katze

17

А Песков то хоть раз был в российской обычной больнице? В Саратове например. Только без предупреждения за месяц о приезде, а прийти самому, без камер, охраны и журналюг

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Пожилой Мартингал

Ze
2

Глинцинчику, молодой человек?

Ответить

Ваня Погост

Пожилой
2
Ответить

Daniil Minashkin

Ze
0

Ну типо, я думаю, что Москва действительно хорошо справилась с короной, там же увеличение смертности всего на 2к человек в прошлом месяце, вроде еще нет результатов по маю 

Ответить

badResistor

13

"Главное - это не то как работаешь, главное- как ты отчитываешься!" - лозунг нашего правительства
Жопу рвали в том овраге, но всё гладко по бумаге...

Ответить

# realfiddy

badResistor
0

report Russian government to

CNN

🤣

Ответить

Роман Чубар

#
0

Зачем ты постоянно пишешь на английском?

Ответить

# realfiddy

Роман
0

Cuz I can

Ответить

J R

13

Ну если эффективность заключается в том, что система здравоохранения задолго до распространения вируса  полностью искоренила в России всю группу риска (мужчины старше 65), то да, очень эффективна.

Ответить

Пожилой Мартингал

3

Очень надеюсь, что дядя Миша сядет. Каким бы талантом ты не был, если сел за руль бухим - ты ебаный дегенерат и тебя нужно изолировать от нормальных людей.

Ответить

alexferman

Пожилой
–2

Очень надеюсь, что дядя Миша не сядет. Каким бы ублюдком ты ни был, если годный, ценный член общества - ты ёбаная жертва обстоятельств и тебя нужно беречь от мест заключения.

Ответить

Comrade EightEightSeven

alexferman
0

Какие обстоятельства заставили игруна еблом сесть за руль пьяным?

Ответить

Павел Фролов

Пожилой
4

https://tjournal.ru/177032 можешь переключать внимание

Ответить

сироп от щекотки

Пожилой
3

надеюсь, сядет дядя Миша
Каким талантом ты не был,
Засел за руль бухим - ты мЫша
дегенерат, что нету сил.

От нормальных людей— изолировать.
В хуевые— зарегистрировать.

Ответить

Пожилой Мартингал

Пожилой
0

Попытаюсь отыграться

Ответить

Bad Bear

8

Петух

Ответить

alex twit

2

Всего лишь поликлиника в Балашихе. Охуенно эффективная, может, это стиль такой - барокко там или рококо по-подморковному?
https://cs6.pikabu.ru/post_img/2017/06/12/10/1497284815125643194.jpg

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Igor Kulikov

alex
2

Вы не понимаете
Это лофт-пространство

Ответить

Эмиль Рубанов

alex
1
Ответить

alexferman

alex
1

Сначала показалось что на полу насрано колечком

Ответить

4SoftNews

2

Странно, что «блокатор вирусов» не упомянул в разговоре.

Ответить

Андрей Воробьёв

2

-Он не считает, что в России манипулируют статистикой.

Также как и результатами на выборах.

Ответить

alex twit

1

http://img0.joyreactor.cc/pics/comment/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC-298538.jpeg

Ответить

сироп от щекотки

0

Песков такой:
Детка кто тебе сказал? Ча ча ча ча
Детка я тебе не врал!

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Илья Гераськин

0

Анекдот просто

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# realfiddy

Илья
0

Go ahead 

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