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Он не считает, что в России манипулируют статистикой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с CNN отверг информацию о манипуляциях со статистикой смертности от Covid-19.
На вопрос журналиста о возможном занижении статистики Песков ответил, что российская система здравоохранения «более эффективна», потому показатели ниже, чем в других странах.
Высокие показатели заболеваемости Песков объяснил массовым тестированием на коронавирус: «Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете». Также он заявил, что Владимира Путина больше волнует, как пандемия отразится на экономике, а не на его рейтинге.
Вопросы к статистике возникли у СМИ и после официального разъяснения депздрава Москвы. Там заявили, что смерти 60% пациентов с Covid-19 произошли от «альтернативных причин» — то есть из-за заболеваний, которые медики не могли вылечить. Такие причины смерти, считают в депздраве, нельзя отнести к Covid-19.
А Песков то хоть раз был в российской обычной больнице? В Саратове например. Только без предупреждения за месяц о приезде, а прийти самому, без камер, охраны и журналюг
Глинцинчику, молодой человек?
Ну типо, я думаю, что Москва действительно хорошо справилась с короной, там же увеличение смертности всего на 2к человек в прошлом месяце, вроде еще нет результатов по маю
"Главное - это не то как работаешь, главное- как ты отчитываешься!" - лозунг нашего правительства
Жопу рвали в том овраге, но всё гладко по бумаге...
report Russian government to
CNN
🤣
Зачем ты постоянно пишешь на английском?
Ну если эффективность заключается в том, что система здравоохранения задолго до распространения вируса полностью искоренила в России всю группу риска (мужчины старше 65), то да, очень эффективна.
Очень надеюсь, что дядя Миша сядет. Каким бы талантом ты не был, если сел за руль бухим - ты ебаный дегенерат и тебя нужно изолировать от нормальных людей.
Очень надеюсь, что дядя Миша не сядет. Каким бы ублюдком ты ни был, если годный, ценный член общества - ты ёбаная жертва обстоятельств и тебя нужно беречь от мест заключения.
Какие обстоятельства заставили игруна еблом сесть за руль пьяным?
надеюсь, сядет дядя Миша
Каким талантом ты не был,
Засел за руль бухим - ты мЫша
дегенерат, что нету сил.
От нормальных людей— изолировать.
В хуевые— зарегистрировать.
Всего лишь поликлиника в Балашихе. Охуенно эффективная, может, это стиль такой - барокко там или рококо по-подморковному?
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-Он не считает, что в России манипулируют статистикой.
Также как и результатами на выборах.
Анекдот просто