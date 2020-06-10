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Алексей Боржонов
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Минэкономики выступило против законопроекта о запрете криптовалют и предложило контролировать их оборот Материал редакции

Министерство предупредило, что закон может навредить экономике России.

Минэкономики раскритиковало законопроект о запрете криптовалют, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства в Госдуму. В министерстве подтвердили, что объяснили Госдуме свою позицию.

  • В министерстве уверены, что законопроект направлен на полный запрет выпуска и обращения в России криптовалют. Также там отметили, что проект предполагает криминализацию деятельности по выпуску таких валют;
  • Принятие законопроекта приведёт к потерям для экономики страны, поскольку операции с криптовалютами будут вытеснены за пределы России, утверждают в Минэкономики;
  • Министерство считает, что нужно создать механизмы «контролируемого оборота криптовалют». Например, установить требования к их выпуску и обороту, к операторам выпуска и оборота, а также установить госконтроль за ними. Регулирование вопроса предлагается отнести к полномочиям правительства совместно с Банком России;
  • Принятие законопроекта в нынешнем виде может привести к созданию неконтролируемого чёрного рынка, считает Александр Журавлев, председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России.

Обновлённый законопроект «О цифровых финансовых активах» разметили на сайте Госдумы в конце мая. Он содержит положения об уголовной отвественности за майнинг и операции с криптовалютами.

#новости #криптовалюты #закон

Алексей Боржонов PLUS
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alex twit

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не можешь остановить - возглавь

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Евгений Долгий

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Адекват.

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Pavel Reich

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"регулировать их выпуск" ахахахха)

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