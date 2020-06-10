Министерство предупредило, что закон может навредить экономике России.
Минэкономики раскритиковало законопроект о запрете криптовалют, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства в Госдуму. В министерстве подтвердили, что объяснили Госдуме свою позицию.
- В министерстве уверены, что законопроект направлен на полный запрет выпуска и обращения в России криптовалют. Также там отметили, что проект предполагает криминализацию деятельности по выпуску таких валют;
- Принятие законопроекта приведёт к потерям для экономики страны, поскольку операции с криптовалютами будут вытеснены за пределы России, утверждают в Минэкономики;
- Министерство считает, что нужно создать механизмы «контролируемого оборота криптовалют». Например, установить требования к их выпуску и обороту, к операторам выпуска и оборота, а также установить госконтроль за ними. Регулирование вопроса предлагается отнести к полномочиям правительства совместно с Банком России;
- Принятие законопроекта в нынешнем виде может привести к созданию неконтролируемого чёрного рынка, считает Александр Журавлев, председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России.
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alex twit
не можешь остановить - возглавь
Евгений Долгий
Адекват.
Pavel Reich
"регулировать их выпуск" ахахахха)