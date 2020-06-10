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Прирост заболевших в Москве продолжает снижаться, однако в целом ситуация по стране остаётся прежней.
Число случаев коронавируса в России превысило 493 тысячи случаев, сообщает оперштаб.
За сутки зафиксировали 8404 случая заболевания Covid-19, от инфекции умерли 216 человек, выздоровели — 10386 человек.
Прирост заболевших в Москве продолжает снижаться, однако в целом ситуация по стране остаётся прежней: число случаев Covid-19 за сутки не опускается ниже 8 тысяч.
Заболевших за всё время стало 493 657, выздоровевших — 252 783, умерли от коронавируса 6358 человек.
Регионы с наибольшим числом случаев Covid-19: Москва (больше 199 тысяч случаев), Подмосковье (больше 46 тысяч) и Петербург (больше 19 тысяч).
Ага. Есть много друзей-врачей из Уфы. Все говорят, что там растёт количество случаев атипичной пневмонии. А заражённых коронавирусом — снижается.
Хмммм.....
второго июля объявят что вируса не было, а все это было проверкой россиян, которую они прошли с честью. все здоровы.
За какое же дешевое лошье нас держат
Мужчина закашлялся в автобусе. Весь автобус на него смотрит. Кондуктор:
— У вас коронавирус?
Мужчина:
— Да нет, вы что! У меня туберкулёз!
Кондуктор:
— Ну, слава Богу!