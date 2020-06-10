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Новости
Алексей Боржонов
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В России зафиксировали 8404 случая Covid-19. Заболевших за всё время – больше 493 тысяч Материал редакции

Прирост заболевших в Москве продолжает снижаться, однако в целом ситуация по стране остаётся прежней.

12 комментариев
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Число случаев коронавируса в России превысило 493 тысячи случаев, сообщает оперштаб.

За сутки зафиксировали 8404 случая заболевания Covid-19, от инфекции умерли 216 человек, выздоровели — 10386 человек.

Прирост заболевших в Москве продолжает снижаться, однако в целом ситуация по стране остаётся прежней: число случаев Covid-19 за сутки не опускается ниже 8 тысяч.

Заболевших за всё время стало 493 657, выздоровевших — 252 783, умерли от коронавируса 6358 человек.

Регионы с наибольшим числом случаев Covid-19: Москва (больше 199 тысяч случаев), Подмосковье (больше 46 тысяч) и Петербург (больше 19 тысяч).

#новости #covid19

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12 комментариев
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Пожилой Мартингал

3

Кто из 2007? ставим лайк

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Diyana Ayupova

1

Ага. Есть много друзей-врачей из Уфы. Все говорят, что там растёт количество случаев атипичной пневмонии. А заражённых коронавирусом — снижается.

Хмммм.....

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Petr Petrov

Diyana
5

атипичная не корона, статистику не портит

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Эмиль Рубанов

1

Как похорошела Москва-то с отсутствием карантина

Ответить

Великий теркин30см

0

Впрочем, ничего нового.

Ждем 2 июля

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Petr Petrov

Великий
0

второго июля объявят что вируса не было, а все это было проверкой россиян, которую они прошли с честью. все здоровы.

Ответить

Freon

0

8404-493тыс-216

Ответить

Kyler

0

Московская область начинает догонять Москву...

Ответить

Freon

0

Пуш ми

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Ебаный Кошмар

0

За какое же дешевое лошье нас держат

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infinity one

Ебаный
0

За дебилов, пушто умных они заламывают и сажают.

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alex twit

0

Мужчина закашлялся в автобусе. Весь автобус на него смотрит. Кондуктор:

— У вас коронавирус?

Мужчина:

— Да нет, вы что! У меня туберкулёз!

Кондуктор:

— Ну, слава Богу!

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