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Алексей Боржонов
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СК удалил фото, на котором следователю из Белгорода пририсовали защитную маску Материал редакции

Снимок появился в отчёте о встрече Александра Сиденко с работниками скорой помощи.

С сайта управления СК по Белгородской области удалили фотографию следователя Александра Сиденко, на которой ему пририсовали защитную маску. Об этом сообщило РИА «Новости».

Проверяем эти данные в рамках ведомственной проверки. Мы удалили эти фотографии во избежание последующего негатива и проверяем, как обстояли дела на самом деле.

Елена Козырева
старший помощник руководителя белгородского управления СК
  • Фотография появилась в отчёте о встрече следователя с работниками скорой помощи, которые жаловались на невыплаты надбавок за работу с больными коронавирусом;
  • Сам Сиденко утверждал, что на встрече был в чёрной маске и фотографию никто не редактировал;
  • На снимок обратил внимание Telegram-канал «Белгород №1». Авторы канала отметили, что, судя по проверке EXIF фотографии, её редактировали в приложении YouCam Makeup для нанесения онлайн-макияжа.

#новости #карантинвроссии

Алексей Боржонов PLUS
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Master Oogway

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Постоянный чайник

Master
6

Эта тоже ничего

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Евгений Клочков

Постоянный
1

BOSS OF THIS СК

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Евгений Глебов (Катышев)

10

А было, видимо так.
Сиденко приехал с представителем пресс-службы, обычно это девушки близкой к модельной внешностью и соответствующим менталитетом. Она, конечно же, готовила отчет о встрече. Пофоткала, написала материал и внезапно обнаружила, что начальник без маски:
- Свет! А Саша-то без маски!
- Не хорошо-то как, Алена, скажут, что режим нарушил.
- Че делать?
- Скинь мне фотку, я в мейкапе добавлю маску.
- Ладно, только найди поприличнее.
А далее, все, как у типичных чиновников, Сиденко не может признать, что был без маски - ай-ай-ай, наругают, Света, Алена или кто там у них, не может спалиться, что маску дорисовала и все друг-друга начинают покрывать.
Идеальным было бы, если бы Сиденко извинился, сказал бы, что и правда был без маски (на худой конец сказал бы, что снял ее для фото) и пообещал пожурить свою пресс-службу. НО. Получилось, как всегда.

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Dmitresso

Евгений
0

Теперь лица Светы и Алёны будут отредактированы в программе YouCum Fuckup онлайн без регистрации и смс

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Сергей Земнухов

1

Клоуны!

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Eugene Panfilov

1

Наши лучшие люди уже занимаются этим. Кто-то дорого заплатит за свой циничный фотошоп.

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Anton Gostev

1

А чего удалили, зачем проверяют?
Уважаемый человек сказал, как было, значит, так было.

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alex twit

0

Ну и драма. Накал страстей - уххх.
Пиздец клоуны...

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Отродясь не было

0

Так блеать, откладываем сегодня захват террористов. Срочно! Все на выездную проверку этого господина!

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