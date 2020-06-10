Снимок появился в отчёте о встрече Александра Сиденко с работниками скорой помощи.
С сайта управления СК по Белгородской области удалили фотографию следователя Александра Сиденко, на которой ему пририсовали защитную маску. Об этом сообщило РИА «Новости».
- Фотография появилась в отчёте о встрече следователя с работниками скорой помощи, которые жаловались на невыплаты надбавок за работу с больными коронавирусом;
- Сам Сиденко утверждал, что на встрече был в чёрной маске и фотографию никто не редактировал;
- На снимок обратил внимание Telegram-канал «Белгород №1». Авторы канала отметили, что, судя по проверке EXIF фотографии, её редактировали в приложении YouCam Makeup для нанесения онлайн-макияжа.
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Master Oogway
Постоянный чайник
Эта тоже ничего
Евгений КлочковПостоянный
BOSS OF THIS СК
Евгений Глебов (Катышев)
А было, видимо так.
Сиденко приехал с представителем пресс-службы, обычно это девушки близкой к модельной внешностью и соответствующим менталитетом. Она, конечно же, готовила отчет о встрече. Пофоткала, написала материал и внезапно обнаружила, что начальник без маски:
- Свет! А Саша-то без маски!
- Не хорошо-то как, Алена, скажут, что режим нарушил.
- Че делать?
- Скинь мне фотку, я в мейкапе добавлю маску.
- Ладно, только найди поприличнее.
А далее, все, как у типичных чиновников, Сиденко не может признать, что был без маски - ай-ай-ай, наругают, Света, Алена или кто там у них, не может спалиться, что маску дорисовала и все друг-друга начинают покрывать.
Идеальным было бы, если бы Сиденко извинился, сказал бы, что и правда был без маски (на худой конец сказал бы, что снял ее для фото) и пообещал пожурить свою пресс-службу. НО. Получилось, как всегда.
DmitressoЕвгений
Теперь лица Светы и Алёны будут отредактированы в программе YouCum Fuckup онлайн без регистрации и смс
Сергей Земнухов
Клоуны!
Eugene Panfilov
Наши лучшие люди уже занимаются этим. Кто-то дорого заплатит за свой циничный фотошоп.
Anton Gostev
А чего удалили, зачем проверяют?
Уважаемый человек сказал, как было, значит, так было.
alex twit
Ну и драма. Накал страстей - уххх.
Пиздец клоуны...
Отродясь не было
Так блеать, откладываем сегодня захват террористов. Срочно! Все на выездную проверку этого господина!