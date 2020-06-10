Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
1389

По делу о разливе 21 тысячи тонн топлива в Норильске задержали руководителей ТЭЦ Материал редакции

Резервуар в аварийном состоянии продолжали использовать с их ведома.

12 комментариев
В закладки

По делу об аварии в Норильске, где из резервуара вылилось около 21 тысяч тонн дизельного топлива, задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова. Об этом сообщает Следственный комитет.

Их задержали за необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта. В ближайшее время мужчинам планируют предъявить обвинение и решить вопрос об их заключении под стражу.

В ходе расследования СК установил, что с 2018 года резервуар нуждался в капитальном ремонте. В ноябре 2018 года его начали использовать без заключения экспертизы о промышленной безопасности. Позже заключение получили — в нём говорилось, что резервуар не соответствует требованиям и его надо отремонтировать. Однако этого не сделали, в результате чего, по мнению следователей, и произошла авария.

29 мая из резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и две реки. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. В регионе ввели федеральный режим ЧС. По факту разлива топлива на ТЭЦ-3 возбудили несколько уголовных дела. Ранее задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК» Вячеслава Старостина.

Утечку топлива в Норильске называют…
Экологию региона повредили на десятки лет вперёд, а губернатор заявил, что узнал о масштабах…
tjournal.ru

#новости #экология #чпвнорильске

Ольга Щербинина PLUS
+11 307
но есть и хорошие новости
2
11
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0447\u043f\u0432\u043d\u043e\u0440\u0438\u043b\u044c\u0441\u043a\u0435","\u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 11, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 177099, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 10 Jun 2020 13:22:25 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

alex twit

2

наказание непричастных, награждение невиновных?

Ответить

Молочный кот

alex
3

У этих ребят зарплаты 300-800к в месяц, официальных. Ты думаешь они там такие чистые и невиновные?

И понятное дело, что это верхушка айсберга.

Ответить

Ваня Погост

Молочный
7

Это не верхушка айсберга, а дно цистерны :)

Ответить

Константин Курасов

Ваня
4

не дно, а dniwe ebanoe

Ответить

Святозавр

Молочный
0

Откуда цифры такие, с потолка?

Ответить

Comrade EightEightSeven

alex
2

Т.е. начальник цеха, который едва пол года проработал это не непричастный и невиновный? Директор то уж в курсе подобных дел. Надеюсь начальник себя хотя бы служебкой оградил.

Ответить

LC

alex
1

наказание непричастных, награждение невиновных?

Вскоре должны вспомнить, что цистерну монтировали при СССР, и виноваты, конечно, большевики.

Ответить

FOX

LC
1

либералы

Ответить

dmzkrsk

alex
1

Я так думаю это Обама ночью дырку проковырял

Ответить

Просто Тимуррр

1

По делу о крушении поезда задержали стрелочника

Ответить

Leha Shum

0

Со дна цистерны постучали

Ответить

Святозавр

0

Почему все считают, что именно начальство ТЭЦ виновато в неотремонтированном баке?
Если он не прошел экспертизу, то на его ремонт просто обязаны выделить деньги. Если докажут, что деньги выделяли и они исчезли уже на ТЭЦ, тогда да. Зачем сейчас то ворами называть? А если денег не выделили на ремонт, то хули поделать начальнику?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Убийство Флойда стало лишь спусковым крючком: что вызвало массовые протесты в США
Попытка разобраться в комплексе причин, которые привели к непрекращающимся акциям по всей Америке.
223
Новости
Прокуратура Нур-Султана закрыла дело об изнасиловании девочки-инвалида за отсутствием состава преступления
В августе 2019 года четверо мужчин поочередно изнасиловали 17-летнюю девушку с отставанием в развитии.
188
Новости
«Вы расист, да?»: в Брянске таксист отказался везти темнокожего студента
В «Яндекс.Такси» рассказали, что водитель больше не сможет выполнять заказы сервиса.
339
Популярное за три дня
Новости
«Мы — не расходный материал»: члены УИК призвали коллег не участвовать в организации голосования по поправкам
Они считают, что это голосование — бессмысленный риск в условиях пандемии Covid-19.
56
Разборы
Был ли нужен Сталин для экономического развития России? Отвечают экономисты
Короткий ответ – нет.
188
Новости
Водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова, умер в больнице
Он получил открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытую черепно-мозговую травму.
531
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

apranzo

Гендиректор венчурного фонда Y…

Святозавр

По делу о разливе 21 тысячи…

Андрей Парусников

Гость TJ: Максим Кац

Dennis Naidyuk

#яндекскуколд: в соцсетях…

Константин Санкин

#яндекскуколд: в соцсетях…

Lada Shakalada

#яндекскуколд: в соцсетях…

Квадрат Глассевича

Гость TJ: Максим Кац

Кодзим Дедстрендыч

Гость TJ: Максим Кац

Никита Лихачёв

Гость TJ: Максим Кац

alexferman

Песков объяснил CNN низкую…

Квадрат Глассевича

#яндекскуколд: в соцсетях…

Юрий Камерер

Гендиректор венчурного фонда Y…

Пётр Орлов

Гость TJ: Максим Кац

Mad Brainiac

Стриминговый сервис HBO Max…

Квадрат Глассевича

#яндекскуколд: в соцсетях…

Пётр Орлов

Гость TJ: Максим Кац

Dennis Naidyuk

#яндекскуколд: в соцсетях…