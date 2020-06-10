Резервуар в аварийном состоянии продолжали использовать с их ведома.

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По делу об аварии в Норильске, где из резервуара вылилось около 21 тысяч тонн дизельного топлива, задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова. Об этом сообщает Следственный комитет.

Их задержали за необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта. В ближайшее время мужчинам планируют предъявить обвинение и решить вопрос об их заключении под стражу.

В ходе расследования СК установил, что с 2018 года резервуар нуждался в капитальном ремонте. В ноябре 2018 года его начали использовать без заключения экспертизы о промышленной безопасности. Позже заключение получили — в нём говорилось, что резервуар не соответствует требованиям и его надо отремонтировать. Однако этого не сделали, в результате чего, по мнению следователей, и произошла авария.

29 мая из резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и две реки. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. В регионе ввели федеральный режим ЧС. По факту разлива топлива на ТЭЦ-3 возбудили несколько уголовных дела. Ранее задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК» Вячеслава Старостина.