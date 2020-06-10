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Новости
Ольга Щербинина
1529

Гендиректор венчурного фонда Y Combinator вошёл в совет директоров Reddit. Ранее его покинул сооснователь сервиса Материал редакции

Алексис Оганян попросил рассмотреть на своё место темнокожего кандидата.

25 комментариев
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Reddit включил генерального директора венчурного фонда Y Combinator Майкла Сейбеля в состав совета директоров. Об этом пишет The Verge.

Майкл Сейбель Фото Kimberly White, Getty Images

Сейбель также известен как сооснователь стартапов Justin.tv (который позже стал Twitch) и Socialcam. Justin.tv, как и Reddit получил первоначальное финансирование через Y Combinator.

Сейбель заменит соучредителя и члена правления Reddit Алексиса Оганяна, который ушёл из совета директоров компании и попросил рассмотреть на его место темнокожего кандидата. Сейбель был первым афроамериканцем в числе партнёров Y Combinator до того, как стать генеральным директором фонда. Он поддержал ряд инициатив по увеличению разнообразия числе работников в индустрии высоких технологий, включая BlackTech4BlackLives и Black Tech Weekend.

Оганян покинул совет директоров на фоне протестов в США, в том числе на самом сайте. Некоторые популярные подфорумы стали делать закрытыми, а публикации с критикой политики руководства по отношению к разжиганию ненависти — блокировать. Как пишет The Verge, модераторы предъявляли Оганяну обвинения в неспособности принять меры против проявлений расизма.

Волнения в стране начались в конце мая после гибели афроамериканца Джоржа Флойда во время задержания полицией. Во многих городах США проходят протесты и митинги, посвящённые вопросам полицейского произвола и расизма.

#новости #reddit #сша #icantbreathe

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25 комментариев
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Alexey Snooker

28

И тут расисты наебали он же мулат

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Alexey Snooker

Alexey
30

Фото Kimberly White

Аахахахаха

Ответить

Трехтысячелетний пес

23

недостаточно черный по-моему, как бы не вышло чего

Ответить

Alexey Snooker

Трехтысячелетний
0

То есть ему можно использовать блэк фейс?

Ответить

Трехтысячелетний пес

Alexey
0

не узнаешь, пока не проверишь

Ответить

Alexey Snooker

Трехтысячелетний
0

Справедливо

Ответить

dmzkrsk

2

Какой-то сильно богатый

Ответить

Обычный ключ

dmzkrsk
18

И не сильно чернокожий

Ответить

Насущные Проблемы

Обычный
14

Пора надписи местами менять.

Ответить

Насущные Проблемы

dmzkrsk
5

Ещё и без судимостей, небось.

Ответить

Alexey Snooker

Насущные
0

Нет ну он же все таки только наполовину белый, так что я думаю с судимостями там все в "порядке". 

Ответить

Freon

4

Сукаааа, даже нормального черного не смогли найти)))

Ответить

PK

3

WE WUZ DARECTORZ AND SHIET!

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Alexey Snooker

3

Как они смогли нанять Биг Смоука?

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Посторонний

3

Как раз недавно посмотрел видео Пожарского о вреде позитивной дискриминации для позитивно дискриминируемых. От оной выигрывают самые богатые/медийные черные, а беднейшие - беднеют.

Ответить

Марк Варламов

Посторонний
0

Сообщение удалено

Ответить

Покойный Никита

2

Некоторые белые чернее этого афроамерикана

Ответить

Царский велосипед

0

Великий Combinator

Ответить

Mezzo Deesa

0

декаданс

Ответить

Don Pedro

0

Что-то не увидел разницы
А можно всех посмотреть?

Ответить

Юрий Камерер

0

чет Мигель разжирел совсем

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Юрий Камерер

Юрий
0

я не расист, моя нейросеть их спутала

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Daniil Minashkin

0

Fucking cuck lmao

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Молочный кот

0

Шило на мыло.

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apranzo

0

Самый белый черный

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