Алексис Оганян попросил рассмотреть на своё место темнокожего кандидата.

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Reddit включил генерального директора венчурного фонда Y Combinator Майкла Сейбеля в состав совета директоров. Об этом пишет The Verge.

Майкл Сейбель Фото Kimberly White, Getty Images

Сейбель также известен как сооснователь стартапов Justin.tv (который позже стал Twitch) и Socialcam. Justin.tv, как и Reddit получил первоначальное финансирование через Y Combinator.

Сейбель заменит соучредителя и члена правления Reddit Алексиса Оганяна, который ушёл из совета директоров компании и попросил рассмотреть на его место темнокожего кандидата. Сейбель был первым афроамериканцем в числе партнёров Y Combinator до того, как стать генеральным директором фонда. Он поддержал ряд инициатив по увеличению разнообразия числе работников в индустрии высоких технологий, включая BlackTech4BlackLives и Black Tech Weekend.

Оганян покинул совет директоров на фоне протестов в США, в том числе на самом сайте. Некоторые популярные подфорумы стали делать закрытыми, а публикации с критикой политики руководства по отношению к разжиганию ненависти — блокировать. Как пишет The Verge, модераторы предъявляли Оганяну обвинения в неспособности принять меры против проявлений расизма.

Волнения в стране начались в конце мая после гибели афроамериканца Джоржа Флойда во время задержания полицией. Во многих городах США проходят протесты и митинги, посвящённые вопросам полицейского произвола и расизма. #новости #reddit #сша #icantbreathe