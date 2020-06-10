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Алексис Оганян попросил рассмотреть на своё место темнокожего кандидата.
Reddit включил генерального директора венчурного фонда Y Combinator Майкла Сейбеля в состав совета директоров. Об этом пишет The Verge.
Сейбель также известен как сооснователь стартапов Justin.tv (который позже стал Twitch) и Socialcam. Justin.tv, как и Reddit получил первоначальное финансирование через Y Combinator.
Сейбель заменит соучредителя и члена правления Reddit Алексиса Оганяна, который ушёл из совета директоров компании и попросил рассмотреть на его место темнокожего кандидата. Сейбель был первым афроамериканцем в числе партнёров Y Combinator до того, как стать генеральным директором фонда. Он поддержал ряд инициатив по увеличению разнообразия числе работников в индустрии высоких технологий, включая BlackTech4BlackLives и Black Tech Weekend.
Оганян покинул совет директоров на фоне протестов в США, в том числе на самом сайте. Некоторые популярные подфорумы стали делать закрытыми, а публикации с критикой политики руководства по отношению к разжиганию ненависти — блокировать. Как пишет The Verge, модераторы предъявляли Оганяну обвинения в неспособности принять меры против проявлений расизма.
Волнения в стране начались в конце мая после гибели афроамериканца Джоржа Флойда во время задержания полицией. Во многих городах США проходят протесты и митинги, посвящённые вопросам полицейского произвола и расизма.
И тут расисты наебали он же мулат
недостаточно черный по-моему, как бы не вышло чего
То есть ему можно использовать блэк фейс?
не узнаешь, пока не проверишь
Какой-то сильно богатый
Обычный ключ
И не сильно чернокожий
Ещё и без судимостей, небось.
Нет ну он же все таки только наполовину белый, так что я думаю с судимостями там все в "порядке".
Сукаааа, даже нормального черного не смогли найти)))
Как раз недавно посмотрел видео Пожарского о вреде позитивной дискриминации для позитивно дискриминируемых. От оной выигрывают самые богатые/медийные черные, а беднейшие - беднеют.
Чёт в итоге акция получилась ни о чем. Посмотрели по доступным адекватным кандидатам и взяли далеко не бедного чувака, который и так неплохо себя чувствовал и мог занять эту должность без каких либо поблажек. Хотя акция в самом своём корне была так себе - просто расизм в обратную сторону, где кандидатов отбирали по цвету кожи.
Самый белый черный
Думаю, человек с фамилией Оганян может поспорить с ним кто из них белее
чет Мигель разжирел совсем
я не расист, моя нейросеть их спутала