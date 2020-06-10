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Новости
Ольга Щербинина
3787

В совет директоров Reddit вошёл глава венчурного фонда. На цвете кожи при уходе настаивал сооснователь сайта Материал редакции

Алексис Оганян попросил рассмотреть на своё место темнокожего кандидата.

35 комментариев
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Reddit включил генерального директора венчурного фонда Y Combinator Майкла Сейбеля в состав совета директоров. Об этом пишет The Verge.

Майкл Сейбель Фото Kimberly White, Getty Images

Сейбель также известен как сооснователь стартапов Justin.tv (который позже стал Twitch) и Socialcam. Justin.tv, как и Reddit получил первоначальное финансирование через Y Combinator.

Сейбель заменит соучредителя и члена правления Reddit Алексиса Оганяна, который ушёл из совета директоров компании и попросил рассмотреть на его место темнокожего кандидата. Сейбель был первым афроамериканцем в числе партнёров Y Combinator до того, как стать генеральным директором фонда. Он поддержал ряд инициатив по увеличению разнообразия числе работников в индустрии высоких технологий, включая BlackTech4BlackLives и Black Tech Weekend.

Оганян покинул совет директоров на фоне протестов в США, в том числе на самом сайте. Некоторые популярные подфорумы стали делать закрытыми, а публикации с критикой политики руководства по отношению к разжиганию ненависти — блокировать. Как пишет The Verge, модераторы предъявляли Оганяну обвинения в неспособности принять меры против проявлений расизма.

Волнения в стране начались в конце мая после гибели афроамериканца Джоржа Флойда во время задержания полицией. Во многих городах США проходят протесты и митинги, посвящённые вопросам полицейского произвола и расизма.

#новости #reddit #сша #icantbreathe

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35 комментариев
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Alexey Snooker

56

И тут расисты наебали он же мулат

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Alexey Snooker

Alexey
63

Фото Kimberly White

Аахахахаха

Ответить

Трехтысячелетний пес

42

недостаточно черный по-моему, как бы не вышло чего

Ответить

Alexey Snooker

Трехтысячелетний
4

То есть ему можно использовать блэк фейс?

Ответить

Трехтысячелетний пес

Alexey
3

не узнаешь, пока не проверишь

Ответить

Alexey Snooker

Трехтысячелетний
2

Справедливо

Ответить

dmzkrsk

4

Какой-то сильно богатый

Ответить

Обычный ключ

dmzkrsk
30

И не сильно чернокожий

Ответить

Насущные Проблемы

Обычный
30

Пора надписи местами менять.

Ответить

Насущные Проблемы

dmzkrsk
8

Ещё и без судимостей, небось.

Ответить

Alexey Snooker

Насущные
1

Нет ну он же все таки только наполовину белый, так что я думаю с судимостями там все в "порядке". 

Ответить

Freon

10

Сукаааа, даже нормального черного не смогли найти)))

Ответить

Sam Lowry

Freon
0

Как раз нормального нашли.

Ответить

Посторонний

10

Как раз недавно посмотрел видео Пожарского о вреде позитивной дискриминации для позитивно дискриминируемых. От оной выигрывают самые богатые/медийные черные, а беднейшие - беднеют.

Ответить

Марк Варламов

Посторонний
0

Сообщение удалено

Ответить

Alexey Snooker

6

Как они смогли нанять Биг Смоука?

Ответить

Покойный Никита

5

Некоторые белые чернее этого афроамерикана

Ответить

Турецкий супер_стар

5
Ответить

PK

4

WE WUZ DARECTORZ AND SHIET!

Ответить

alex twit

3

Цирк ебучий

Ответить

Вадим Ручка

2

Чёт в итоге акция получилась ни о чем. Посмотрели по доступным адекватным кандидатам и взяли далеко не бедного чувака, который и так неплохо себя чувствовал и мог занять эту должность без каких либо поблажек. Хотя акция в самом своём корне была так себе - просто расизм в обратную сторону, где кандидатов отбирали по цвету кожи.

Ответить

Sam Lowry

Вадим
0

В каком месте, по твоему, было о том, чтобы взять неопытного небогатого чёрного в совет директоров?

Ответить

Mezzo Deesa

1

декаданс

Ответить

apranzo

1

Самый белый черный
Думаю, человек с фамилией Оганян может поспорить с ним кто из них белее

Ответить

Artem 88

1

Сука расисты наебали армянина((

Ответить

Владимир Филатов

1

Макс Фадеев, ты?

Ответить

Юрий Камерер

0

чет Мигель разжирел совсем

Ответить

Юрий Камерер

Юрий
1

я не расист, моя нейросеть их спутала

Ответить

Молочный кот

Юрий
0

Alpen gold

Ответить

Царский велосипед

0

Великий Combinator

Ответить

Don Pedro

0

Что-то не увидел разницы
А можно всех посмотреть?

Ответить

Daniil Minashkin

0

Fucking cuck lmao

Ответить

Молочный кот

0

Шило на мыло.

Ответить

Непростой велосипед

0

эм. он темнокожий?

Ответить

Просто Тимуррр

0

Алексис Куколдян

Ответить
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