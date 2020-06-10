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Ольга Щербинина
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YouTube заблокировал видео священника с Урала о «фашистском концлагере Сатаны». В его создании он обвинил Путина Материал редакции

Схиигумен Сергий призвал привлечь к ответственности всех, кто участвовал во внедрении цифровой идентификации.

24 комментария
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YouTube заблокировал видео схиигумена Сергия «Кто готовит рабство в России» из-за политики сервиса о «разжигании ненависти». На это обратило внимание издание Znak.com.

В ролике, копии которого можно найти во «ВКонтакте», священнослужитель критикует Владимира Путина за то, что тот «подписал все документы, касающиеся идентификации личности, биометрии, добровольного согласия на обработки персональных данных». По мнению проповедника, россияне из-за этих нововведений попадут в зависимое состояние.

Дорогие братья и сестры, почему вы молчите, когда тех, кто говорит правду, хотят привлечь к административной и уголовной ответственности? Почему в России создаётся фашистский концлагерь Сатаны?

Схиигумен Сергий

Сергий также призвал писать на YouTube, во «ВКонтакте», в ФСБ, в прокуратуру, в полицию, в СК с просьбой привлечь к ответственности Путина, Мишустина, Собянина и всех, «кто участвовал во внедрении цифровой идентификации, биометрических документов, цифровых номеров».

Во второй части видео отец Сергий говорит о смерти 27-летнего Владимира Таушанкова, которого 31 мая при штурме его собственной квартиры в Екатеринбурге застрелили бойцы СОБРа.

25 апреля на YouTube-канале движения «Царский крест» опубликовали проповедь схиигумена Сергия, в которой он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя эпидемию коронавируса «псевдопандемией». После видео удалили за «нарушение условий использования YouTube».

27 апреля священнику запретили читать проповеди и публично высказываться. В епархии заявили, что высказывания схиигумена Сергия не выражают их позицию. 27 мая его запретили в служении и запретили покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря без «письменного благословения» митрополита. МДВ усмотрело в ролике экстремизм. Материалы проверки направили в прокуратуру.

#новости #карантинвроссии #рпц #youtube

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Посторонний

8

  Почему в России создаётся фашистский концлагерь Сатаны?

Для вечеринки "Ад на Земле 2020", разумеется.

Ответить

Евгений Клочков

7

Нейромонах Феофан ударился в кринж-троллинг?

Ответить

Виктор Мерзляков

5

О, жабы и гадюки

Ответить

Виталий Лановой

4

Хороший батюшка. Говорят 13 лет в тюрьме за убийство отсидел.

Ответить

Василий Лебедев

Виталий
1

Хороший батюшка и конкурсы интересные.

Ответить

Александр Вихров

Виталий
0

Он схиигумен.
Я бы на твое месте извинился.

Ответить

Andre Macareno

3

что на превьюшке делает нейромонах Феофан?

Ответить

Полезный велосипед

Andre
1

Анонсирует новый клип?

Ответить

Владимир Климов

–3

Ну дак религия ужасна, её не должно быть. Это выдумка и промывание мозгов. Посадить многих предводителей- это секта.

Ответить

Вирусный татарин

Владимир
0

 Посадить многих предводителей

Это то, к чему придут гомосеки, придя они к власти. Браво, Клизмов, бесподобно. Демократия по-голубому.

Ответить

Владимир Климов

Вирусный
0

я про секту, которая вредит

Ответить

Вирусный татарин

Владимир
0

Ты написал «религия».

Ответить

Владимир Климов

Вирусный
0

а дальше читать не надо?

Ответить

Вирусный татарин

Владимир
0

Отредактировал комментарий, какой же ты ссыкун.

Ответить

Владимир Климов

Вирусный
1

поправил знаки препинания? ссыкун здесь ты. 

Ответить

Вирусный татарин

Владимир
0

Ты гомофашист, не задумывался об этом?

Ответить

Сергей Тогатов

Вирусный
0

Да ну, куда уж Климову до Позднякова. 

Ответить

Вирусный татарин

Сергей
1

Климов их разряда тех, кто как только получает доступ к власти, начинает злоупотреблять ею и сажать в тюрьму своих обидчиков.

Ответить

Евгений Клочков

Владимир
0

сажалка выросла сажать кого-то за убеждения? 

Ответить

Серьёзный Валера

1

Педофил порвался.

Ответить

Марк Варламов

1

Ютуб обвинил Путина в создании видео о «фашистском концлагере Сатаны»?

Ответить

Направленный рак

1

Пиздарики схиикак-его-там

Ответить

alex twit

0

чад и угар кутежа во мгле ада, что могу сказать

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Подозрительный Кот

0

он хоть и с прибабахом и соответствующим мифологическим антуражем, но насчёт цифрового гулага абсолютно прав)))

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