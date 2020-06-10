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Схиигумен Сергий призвал привлечь к ответственности всех, кто участвовал во внедрении цифровой идентификации.
YouTube заблокировал видео схиигумена Сергия «Кто готовит рабство в России» из-за политики сервиса о «разжигании ненависти». На это обратило внимание издание Znak.com.
В ролике, копии которого можно найти во «ВКонтакте», священнослужитель критикует Владимира Путина за то, что тот «подписал все документы, касающиеся идентификации личности, биометрии, добровольного согласия на обработки персональных данных». По мнению проповедника, россияне из-за этих нововведений попадут в зависимое состояние.
Сергий также призвал писать на YouTube, во «ВКонтакте», в ФСБ, в прокуратуру, в полицию, в СК с просьбой привлечь к ответственности Путина, Мишустина, Собянина и всех, «кто участвовал во внедрении цифровой идентификации, биометрических документов, цифровых номеров».
Во второй части видео отец Сергий говорит о смерти 27-летнего Владимира Таушанкова, которого 31 мая при штурме его собственной квартиры в Екатеринбурге застрелили бойцы СОБРа.
25 апреля на YouTube-канале движения «Царский крест» опубликовали проповедь схиигумена Сергия, в которой он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя эпидемию коронавируса «псевдопандемией». После видео удалили за «нарушение условий использования YouTube».
27 апреля священнику запретили читать проповеди и публично высказываться. В епархии заявили, что высказывания схиигумена Сергия не выражают их позицию. 27 мая его запретили в служении и запретили покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря без «письменного благословения» митрополита. МДВ усмотрело в ролике экстремизм. Материалы проверки направили в прокуратуру.
Почему в России создаётся фашистский концлагерь Сатаны?
Для вечеринки "Ад на Земле 2020", разумеется.
Хороший батюшка. Говорят 13 лет в тюрьме за убийство отсидел.
что на превьюшке делает нейромонах Феофан?
Ну дак религия ужасна, её не должно быть. Это выдумка и промывание мозгов. Посадить многих предводителей- это секта.
Посадить многих предводителей
Это то, к чему придут гомосеки, придя они к власти. Браво, Клизмов, бесподобно. Демократия по-голубому.
я про секту, которая вредит
Ты написал «религия».
а дальше читать не надо?
Отредактировал комментарий, какой же ты ссыкун.
поправил знаки препинания? ссыкун здесь ты.
Ты гомофашист, не задумывался об этом?
Да ну, куда уж Климову до Позднякова.
Вирусный татарин
Климов их разряда тех, кто как только получает доступ к власти, начинает злоупотреблять ею и сажать в тюрьму своих обидчиков.
он хоть и с прибабахом и соответствующим мифологическим антуражем, но насчёт цифрового гулага абсолютно прав)))