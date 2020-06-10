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Новости
Ольга Щербинина
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Главреда издания из Уфы оштрафовали за фейк о коронавирусе. Информацию по новости подтвердили в мэрии через WhatsApp Материал редакции

Пресс-секретарь городской администрации заявил, что комментарий в мессенджере был «неофициальным».

6 комментариев
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Главного редактора издания ProUfu Тимура Алмаева оштрафовали на 60 тысяч рублей за фейк о местах на кладбище для умерших от коронавируса. Эту информацию сайту подтвердил пресс-секретарь мэрии Уфы через мессенджер WhatsApp. Об этом пишет само издание.

Мировой судья второго судебного участка по Ленинскому району Уфы Анфиса Валиуллина признала Алмаева виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.15 КОАП России (распространение в СМИ недостоверной информации, создавшее угрозу общественной безопасности).

Поводом для разбирательства стало сообщение о подготовке на кладбищах Уфы тысячи мест для умерших от коронавируса. Первоначальную публикацию выпустило издание «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на источники в Комбинате спецобслуживания Уфы. Роскомнадзор потребовал удалить новость, редакция издания согласилась.

Ряд уфимских СМИ, в том числе и ProUfu, получил подтверждение этой информации от пресс-секретаря мэрии Марселя Байдавлетова и опубликовал её на своих сайтах. Корреспондент ProUfu взял комментарий через мессенджер WhatsApp.

На следующий день администрация Уфы на своем сайте сообщила, что информация является недостоверной. Пресс-секретарь же заявил, что комментарий в мессенджере был «неофициальным».

Мы используем любые каналы связи с чиновниками исключительно в профессиональных целях. Существующие нормы права не подразумевают понятия официального и неофициального комментария.

из заявления редакции ProUfu

Журналисты также отметили, что главного редактора не могут оштрафовать из-за того, что новость разместил не он, а другой сотрудник редакции. «Фактически в эти дни редакция работала на удалённой основе, поэтому решения журналистами принимались самостоятельно», — пишет издание. Тимур Алмаев планирует опротестовать решение суда и «дойти до ЕСПЧ».

#новости #медиа #карантинвроссии

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6 комментариев
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Престижный бинокль

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Они разве не знали, что в вотсапе одни фейки?

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ouxen

0

Пиздец как плавно гайки закрутили, ничего нельзя писать кроме пропаганды

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Александр Сибирцев

0

Произошёл троллинг))

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Максим Шпилёв

0

В провластных СМИ фейк за фейком о КВ и ничего..

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Dra

Максим
0

А ты вообще знаешь, как у пендосов власти врут??

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Мир Май

0

ПроУфу это не то издание, которое как кость поперек горла властям республики всегда было? Странно что вообще что-то прокомментировали

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