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Алексей Боржонов
3582

Связанная с Мамутом компания подала в суд США против Nginx. Она получила права на претензии от Rambler Материал редакции

В России дело о правах на веб-сервер прекратили, но теперь его продолжили в США.

37 комментариев
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Кипрская компания Lynwood Investments подала в окружной суд Северного округа Калифорнии иск против F5 Networks — действующего владельца прав на веб-сервис Nginx, а также против основателей компании Максима Коновалова, Игоря Сысоева, бывших инвесторов Runa Capital и EVentures и ряда других бывших сотрудников Rambler Group.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном от имени Lynwood. В компании подтвердили Forbes, что подали иск 8 июня.

В иске утверждается, что именно Lynwood, а не F5 Networks или кто-либо другой — законный владелец прав на Nginx. Компания требует возместить ей не менее 750 миллионов долларов за присвоение прав на веб-сервер. Lynwood Investments связана с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом.

  • Nginx — популярное программное обеспечение для управления веб-серверами в мире. Его используют, например, поисковики, соцсети, стриминговые платформы;
  • В мае 2019 года F5 Networks купила основанную бывшими сотрудниками Rambler компанию Nginx за 670 миллионов долларов;
  • Rambler заявила о правах на Nginx в декабре 2019 года. Она утверждала, что Игорь Сысоев разработал технологию, когда был сотрудником компании в начале 2000-х годов;
  • В апреле 2020 года Rambler попросила прекратить уголовное дело о правах на Nginx и расторгла договор с Lynwood Investments, которая была акционером компании.
  • После этого Lynwood отошли права на предъявление претензий и исков по делу. Компания не может вести дела от имени Rambler, но «сохраняет за собой право доказывать причинение убытков и требовать их компенсации по этому делу» от своего имени и в своих интересах.
Rambler хочет получить права на веб-сервер…
Почему это важно и какое окажет влияние на российский IT-рынок.
tjournal.ru

#новости #nginx #rambler

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37 комментариев
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Престижный бинокль

63
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alexferman

40

Как же пидору Мамуту бабла хочется

Ответить

Photo History

8

Очень хорошая новость, как четко она показывает что такое бизнес в России и какие риски у вас будут попытайтесь вы хоть что-то ценное создать на территории этого государства. Браво!

Ответить

Helgi Oiisac

Photo
1

суд не для того чтобы реально отжать nginx, это дело проигрышное без вариантов. но его будут тянуть чтобы давить на заинтересованные стороны

Ответить

Андрей Гришин

Helgi
2

А кто здесь заинтересованные стороны? И почему заведомо проигрышный суд будет на них давить?

Ответить

Аркадий Иванов

Photo
1

Но ведь суд в Америке...

Ответить

Photo History

Аркадий
0

Не важно в какой юрисдикции суд. Важно почему он есть в принципе.

Ответить

Photo History

Аркадий
0

Кстати, если бы компания не покинула бы Россию - то суда - правильно - не было бы вовсе ах-хахах)))

Ответить

alexferman

Photo
0

Жирдяй)

Ответить

Берг

3

Да блядь. Неугомонные

Ответить

Сертификат безучастия

3

Ну все, сейчас Сбер контрольный пакет в Рамблере оформит за нарушение условий сделки

Ответить

Ильяс Гарифуллин

Сертификат
0

Все ради этого и затевалось :)

Ответить

Тёма Хряпчин

–1

Ох это конечно все грустно. Но что если у Мамута есть доказательства принадлежности прав на nginx. Какой адекватный предприниматель будет уже однажды понеся репутационные убытки, стреляет второй раз в себе в ногу

Ответить

Андрей Мальцев

Тёма
8

Российский предприниматель?

Ответить

Зимний корабль

Андрей
0

Репутационные убытки Мамута?

Ответить

Банальный коктейль

Тёма
0

доказательства принадлежности прав на nginx.

Это ж какие такие доказательства?

Ответить

Marat

Банальный
1

Некая дочь программиста, которая понимает, что всё не так однозначно!

Ответить

Совместный крюк

Тёма
0

Их не может быть. Сотрудник работал в должности, не связанной с разработкой ПО.

Ответить

Рациональный месяц

Тёма
0

Мамут и адекватный предприниматель? 

Ответить

Андрей Гришин

Тёма
0

> Но что если у Мамута есть доказательства принадлежности прав на nginx.

Тогда он бы их предъявил еще когда на Сысоева наехал. Они были бы разобраны сообществом, вышли бы статьи на хабре, vc (думаю, даже на TJ) о том, почему на самом деле Сысоев не имел прав на свой продукт. Но этого не произошло, тупо пытаются взять нахрапом

Ответить

Направленный рак

2

Пидоры.

Ответить

Kyler

2

Ah Shit, Here We Go Again

Ответить

Дыня из багажника

1

Ожидаемо

Ответить

Олег Шершень

0

Уточните, пожалуйста, почему такой кипиш из-за этого? Я совсем не в теме.

Ответить

Вова Кот

Олег
4

Потому что сайт, на котором ты оставил этот комментарий, работает, частично, благодаря nginx (есть альтернативы). Ну, собсна, в статье и написано, что его (веб сервер) юзают многие. 
Без резонанса могут замять, отжать и начать творить хуйню, и, по идее, даже продавать его.
Так ещё и сроки/штрафы впаять могут всем, кто имеет к нему отношение.

Ответить

Витя Яковлюк

Олег
2

https://tjournal.ru/analysis/130987-rambler-hochet-poluchit-prava-na-veb-server-nginx-sozdannyy-sotrudnikom-15-let-nazad-kompaniya-schitaet-eto-reketom

Rambler хочет получить права на веб-сервер…
Почему это важно и какое окажет влияние на российский IT-рынок.
tjournal.ru
Ответить

neimovirne

1

Вот мудила же

Ответить

Андрей Мальцев

1

Ох уж эти люди с красивыми лицами.

Ответить

Дыня из багажника

–1

Поскольку большинство считает, что в США правоохранительные и судебные системы лучше работают, никому в голову не приходила такая мысль, что у Рамблера действительно могут быть права на разработку этой программы и что Сысоев будучи сотрудником Рамблера в начале 2000х разрабатывал вебсервер для нужд компании? И в США судиться будут по-честному, и компания Мамута об этом знает, более того, если бы знали, что у них нет на это прав и доказательств, не лезли бы в залупу в суд США?

Ответить

Роман Андронов

Дыня
3

Сысоев давал ответ на этот вопрос. Все права давно утрясли и все документы на руках

Ответить

Дыня из багажника

Роман
–1

Сысоев давал... хи. Так и Рамблер давал

Ответить

Aleksey Nope

Дыня
3

Тогдашний тех. директор рамблера и непосредственный начальник Сысоева заявил что в его должностные обязанности это не входило и задание на разработку ему никто не давал, соответственно претензии по этим пунктам могут сразу идти в печь.

Тогдашний исполнительный директор рамблера заявил что при найме Сысоева было оговорено что у него есть личный проект и то что он его пилил в рабочее время и на рабочем компе законодательством не регулируется и все интеллектуальные права принадлежат ему.

Этого мало?

Ответить

Андрей Гришин

Дыня
0

Если доказательства на русском языке в российской юрисдикции не прокатили - значит, прокатят в американском суде? Странная логика. Ну и доказательств не было, было запугивание лично Сысоева (ОМОН с оружием "хотел" найти доказательства нарушения интеллектуального права почти 20летней давности, лол)

Ответить

# realfiddy

–2

I really hope that Uncle Vladimir will go to jail. Whatever prosecutor you are, if you drive and kill a person, you are a fucking degenerate and you need to be isolated from normal people

Ответить

Украденная жизнь

0

Опыт SCO показывает, что с этим направлением бизнеса бывают небольшие сложности.

Ответить

Александр Бунцис

0

В американские юристы решили заработать на Мамутове) за свою работа они денег не мало отдерут, а суд проигрышный.

Ответить

Jan Iwanow

0

Пригорает, что полмиллиарда мимо проехало.

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