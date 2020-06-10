В России дело о правах на веб-сервер прекратили, но теперь его продолжили в США.

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Кипрская компания Lynwood Investments подала в окружной суд Северного округа Калифорнии иск против F5 Networks — действующего владельца прав на веб-сервис Nginx, а также против основателей компании Максима Коновалова, Игоря Сысоева, бывших инвесторов Runa Capital и EVentures и ряда других бывших сотрудников Rambler Group.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном от имени Lynwood. В компании подтвердили Forbes, что подали иск 8 июня.

В иске утверждается, что именно Lynwood, а не F5 Networks или кто-либо другой — законный владелец прав на Nginx. Компания требует возместить ей не менее 750 миллионов долларов за присвоение прав на веб-сервер. Lynwood Investments связана с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом.