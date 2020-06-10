Прямой эфир
В России дело о правах на веб-сервер прекратили, но теперь его продолжили в США.
Кипрская компания Lynwood Investments подала в окружной суд Северного округа Калифорнии иск против F5 Networks — действующего владельца прав на веб-сервис Nginx, а также против основателей компании Максима Коновалова, Игоря Сысоева, бывших инвесторов Runa Capital и EVentures и ряда других бывших сотрудников Rambler Group.
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном от имени Lynwood. В компании подтвердили Forbes, что подали иск 8 июня.
В иске утверждается, что именно Lynwood, а не F5 Networks или кто-либо другой — законный владелец прав на Nginx. Компания требует возместить ей не менее 750 миллионов долларов за присвоение прав на веб-сервер. Lynwood Investments связана с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом.
Очень хорошая новость, как четко она показывает что такое бизнес в России и какие риски у вас будут попытайтесь вы хоть что-то ценное создать на территории этого государства. Браво!
суд не для того чтобы реально отжать nginx, это дело проигрышное без вариантов. но его будут тянуть чтобы давить на заинтересованные стороны
А кто здесь заинтересованные стороны? И почему заведомо проигрышный суд будет на них давить?
Но ведь суд в Америке...
Кстати, если бы компания не покинула бы Россию - то суда - правильно - не было бы вовсе ах-хахах)))
Ну все, сейчас Сбер контрольный пакет в Рамблере оформит за нарушение условий сделки
Ох это конечно все грустно. Но что если у Мамута есть доказательства принадлежности прав на nginx. Какой адекватный предприниматель будет уже однажды понеся репутационные убытки, стреляет второй раз в себе в ногу
Российский предприниматель?
Банальный коктейль
доказательства принадлежности прав на nginx.
Это ж какие такие доказательства?
Совместный крюк
Их не может быть. Сотрудник работал в должности, не связанной с разработкой ПО.
> Но что если у Мамута есть доказательства принадлежности прав на nginx.
Тогда он бы их предъявил еще когда на Сысоева наехал. Они были бы разобраны сообществом, вышли бы статьи на хабре, vc (думаю, даже на TJ) о том, почему на самом деле Сысоев не имел прав на свой продукт. Но этого не произошло, тупо пытаются взять нахрапом
Уточните, пожалуйста, почему такой кипиш из-за этого? Я совсем не в теме.
Потому что сайт, на котором ты оставил этот комментарий, работает, частично, благодаря nginx (есть альтернативы). Ну, собсна, в статье и написано, что его (веб сервер) юзают многие.
Без резонанса могут замять, отжать и начать творить хуйню, и, по идее, даже продавать его.
Так ещё и сроки/штрафы впаять могут всем, кто имеет к нему отношение.
https://tjournal.ru/analysis/130987-rambler-hochet-poluchit-prava-na-veb-server-nginx-sozdannyy-sotrudnikom-15-let-nazad-kompaniya-schitaet-eto-reketom
Поскольку большинство считает, что в США правоохранительные и судебные системы лучше работают, никому в голову не приходила такая мысль, что у Рамблера действительно могут быть права на разработку этой программы и что Сысоев будучи сотрудником Рамблера в начале 2000х разрабатывал вебсервер для нужд компании? И в США судиться будут по-честному, и компания Мамута об этом знает, более того, если бы знали, что у них нет на это прав и доказательств, не лезли бы в залупу в суд США?
Сысоев давал ответ на этот вопрос. Все права давно утрясли и все документы на руках
Тогдашний тех. директор рамблера и непосредственный начальник Сысоева заявил что в его должностные обязанности это не входило и задание на разработку ему никто не давал, соответственно претензии по этим пунктам могут сразу идти в печь.
Тогдашний исполнительный директор рамблера заявил что при найме Сысоева было оговорено что у него есть личный проект и то что он его пилил в рабочее время и на рабочем компе законодательством не регулируется и все интеллектуальные права принадлежат ему.
Этого мало?
Если доказательства на русском языке в российской юрисдикции не прокатили - значит, прокатят в американском суде? Странная логика. Ну и доказательств не было, было запугивание лично Сысоева (ОМОН с оружием "хотел" найти доказательства нарушения интеллектуального права почти 20летней давности, лол)
I really hope that Uncle Vladimir will go to jail. Whatever prosecutor you are, if you drive and kill a person, you are a fucking degenerate and you need to be isolated from normal people
Опыт SCO показывает, что с этим направлением бизнеса бывают небольшие сложности.
В американские юристы решили заработать на Мамутове) за свою работа они денег не мало отдерут, а суд проигрышный.