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Новости
Ольга Щербинина
5159

В Сургуте полицейский во время задержания применил силу к женщине, которая отказывалась уходить из парка Материал редакции

Следственный комитет проверит действия сотрудников полиции.

66 комментариев
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В Сургуте полиция задержала двух женщин за нарушение режима самоизоляции. Одной из них полицейский встал коленом на шею. МВД и СК начали проверки.

Женщин задержали в парке «За Саймой» 9 июня, где они отдыхали. В соцсетях появилось видео. Там видно, что полицейский валит одну из женщин на землю, заламывает ей руки и встаёт коленом на её шею.

Управление МВД по ХМАО сообщило, что женщинам предлагали добровольно уйти из парка, но те отказались. Они также не захотели проследовать в отделение полиции. Одна из них начала снимать происходящее на видео и умышленно сбила с груди сотрудника полиции служебный видеорегистратор и попыталась его повредить.

Запись с видеорегистратора полицейского

На женщин составили протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции — 19.3 КоАП. Полиция проводит служебную проверку. Действия сотрудников правоохранительных органов также проверит региональный СК.

Режим изоляции, введённый в Ханты-Мансийском автономном округе из-за пандемии коронавируса действует до 23 июня.

#новости #регионы #карантинвроссии #полиция

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66 комментариев
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Бесконечный Мика

28

#GeorgeFloydChallenge?

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alexferman

Бесконечный
18

В России скорее будет #самадуравиновата

Ответить

Без Имени

alexferman
14

также не захотели проследовать в отделение полиции. Одна из них начала снимать происходящее на видео и умышленно сбила с груди сотрудника полиции служебный видеорегистратор и попыталась его повредить

#самадуравиновата ящитаю

Ответить

alexferman

Без
3

Посмотрел видео, да, бабы ебануты

Ответить

Папуша

Без
0

Все правильно, она же первая напала.

Ответить

Андрей Гришин

Бесконечный
9

Она же не умерла. Если бы Флойд не умер - тоже ничего бы и не было

Ответить

Настя Кудри

Андрей
0

Комментарий удален.

Ответить

# realfiddy

Бесконечный
–14

What do u talking about?🤦‍♂️

Ответить

Руденко Сергей

#
4

Пожалуйста, никогда не пиши на английском, не ломай нашу психику

Ответить

# realfiddy

Руденко
–5

Just send my profile in black list, thx

Ответить

# realfiddy

#
–11

Maybe u wont say #derekchauvinchallenge ?

Ответить

Рыбий Глаз

#
7

the capital of Great Britain

Ответить

Giorno Giovanna

#
2

Т. к. ты использовал в предложении present progressive нужно было использовать форму to be + v_ing. Правильно было бы так: what are u talking about?

Ответить

Недостаточный танк88

Giorno
0

Впервые слышу, что так называют continuous. Интересно

Ответить

Игорь Джеймс

Giorno
0

У него нет ошибок, он использует Broken English. В любом случае, наблюдать за этим равно испытывать физическую боль, особенно когда это делают намеренно.

Ответить

# realfiddy

Giorno
–2

I say, what I say 

Ответить

Никита Гинце

25

Как ни странно, мент реагировал по большей части адекватно
А вот "женщины" ебанутые наглухо, лол
Ещё и сьебатся пытались

Ответить

Андрей Гришин

Никита
21

> Ещё и сьебатся пытались

Естественное желание при виде полиции

Ответить

Ваня Погост

Андрей
3

— Разрешите доебаться.
— Нет, спасибо, мне б съебаться.

Ответить

Андрей Гришин

Ваня
0

Ну за мной пытался мент гнаться когда я на велике ехал. Он пробежал буквально метров 10, но его желание догнать меня и покарать... 

Ответить

Убедительная Геосфера

Андрей
4

Я оглянулся посмотреть, не догоняет ли там мент
Чтоб посмотреть, на карантине ли я

Ответить

Сознательный шмель

Никита
0

Да скольким таким случаям не хватает второго видео с началом эксцеса

Ответить

Рациональный месяц

Сознательный
1

https://t.me/polkovnikt/134 Тут есть, второе видео в посте

Полковник Трифонов
Когда не получилось хайпануть.

- Полиция меня трогает, полиция меня бьёт.

С такими словами девушка в Сургуте записала видео задержания своей подруги. Казалось бы беспредел, да? Куда смотрит прокуратура и следственный комитет?

А смотрят они на запись видеорегистратора сотрудника П...
Когда не получилось хайпануть.

- Полиция меня трогает, полиция меня бьёт.

С такими словами девушка в Сургуте записала видео задержания своей подруги. Казалось бы беспредел, да? Куда смотрит прокуратура и следственный комитет?

А смотрят они на запись видеорегистратора сотрудника ППС, который корректно подошёл к загоравшим девушкам и предложил им покинуть территорию закрытого парка, получив в ответ полный игнор. Административное правонарушение по 19.3 КоАП РФ плюс нарушение режима повышенной готовности (самоизоляции).

Получите, распишитесь.
Полковник Трифонов
Когда не получилось хайпануть.

- Полиция меня трогает, полиция меня бьёт.

С такими словами девушка в Сургуте записала видео задержания своей подруги. Казалось бы беспредел, да? Куда смотрит прокуратура и следственный комитет?

А смотрят они на запись видеорегистратора сотрудника П...
Когда не получилось хайпануть.

- Полиция меня трогает, полиция меня бьёт.

С такими словами девушка в Сургуте записала видео задержания своей подруги. Казалось бы беспредел, да? Куда смотрит прокуратура и следственный комитет?

А смотрят они на запись видеорегистратора сотрудника ППС, который корректно подошёл к загоравшим девушкам и предложил им покинуть территорию закрытого парка, получив в ответ полный игнор. Административное правонарушение по 19.3 КоАП РФ плюс нарушение режима повышенной готовности (самоизоляции).

Получите, распишитесь.
Ответить

Евгений Клочков

Рациональный
5

Без претензии к самому видео - Трифонова лучше не ретранслировать, это тот пес, что ведет телеграмм-канал "Калови...СИЛОВИКИ" и активно поддерживает (и возможно содействует) посадке в тюрьму Воронцова (который омбудсмен полиции) 

Ответить

Рациональный месяц

Евгений
1

Не разбираюсь в сортах этого говна, доверяю твоей рецензии. 

Ответить

Игорь Рачук

11

Она белая! Ничего страшного

Ответить

Обязанный месяц

9

Я бью женщин и детей потому-что я сильней.

Ответить

Компьютерный Абдужаббор

Обязанный
4

ПОТОМУ ЧТО Я КРАСАВЧИК!

Ответить

Пожилой Мартингал

Компьютерный
1

И ОНИ НЕ МОГУТ СДАЧИ ДАТЬ МНЕ!

Ответить

Папуша

8

Удивительно, если поменять заголовок на "Нарушительница запрета на посещение парка пыталась испортить оборудование полиции, приобретенное на деньги налогоплательщиков, и огребла от полиции", то ситуация становится несколько иной.

Ответить

Волшебный хот-дог

6
Ответить

Abram Dikoy

Волшебный
0

Жесть, он еще и передразнивает

Ответить

Ебаный Кошмар

Abram
8

да только видео старое, но зачем думать, лучше распространять

Ответить

Сергей Лещина

Ебаный
0

Что меняется из-за того, что видео старое? Флойд не первый, американские полицейские убивают в среднем трёх человек в день уже много лет подряд

Ответить

Ебаный Кошмар

Сергей
0

Меняется контекст, а это уже введение в заблуждение и набросы говна на вентилятор, которыми занимаются только отъявленные пидорасы. У любого публичного человека можно отыскать какой-то кусок видео/аудио записи, которые можно вбрасывать в неправильном контексте под горячими темами, тем самым вызывая бурление говен.

Ответить

Постоянный чайник

2

Спасибо, годный контент, было не трудно... 

Ответить

Mikhail Boyarskov

2

Все правильно сделал. Как по другому можно разговаривать с быдлом? Только применяя грубую физическую силу.  В данной ситуации я на стороне копов.  

Ответить

Мамин парень👨🏻‍🦰👩🏻

–4

Как хорошо что у полицейских есть регистраторы.
А то сейчас набежали бы идиоты,которые верят в то,что полицейский может просто застрелить гражданина за 4 рулона обоев,и начали орать о произволе.
Вот такие ублюдки,как эта учительница музыки,и делают видео о «злых ментах».Такие видео как правило начинаются с середины событий.
Молодцы копы,с ублюдками только так,человеческого языка они не понимают.

Ответить

Андрей Гришин

Мамин
3

Менты, которые избивали собачника в Москве тоже жертвы фейков? А тот мент, который ударил на улице пьяного, перед этим сковав его наручниками? 

Ответить

Мамин парень👨🏻‍🦰👩🏻

Андрей
0

Ты,видимо,с чего-то подумал что я говорю обовсех видео задержания в мире?
Нет,это не так.
Я говорю только о вот таких как это,когда человек в начале чуть ли не в морду плюет полицейскому,а потом на камеру включает актрису,добрую фею,которая тут просто летала,и вдруг из кустов выскочил злой дяденька мент и как давай ее ни за что избивать.

Ответить

Мамин парень👨🏻‍🦰👩🏻

Мамин
0

Попробуйте самую малость шевельнуть мозгом и поставить себя на место полицейских.
Вы патрулируете парк,видите нарушителей,подходите к ним и несколько минут вежливо и корректно просите покинуть это место (причём не сразу задерживать,а просить покинуть).В ответ вас просто игнорируют,делают вид что не замечают.Как бы вы себя повели?продолжили бы умолять?Огорчились и ушли не выполнив свою работу?
Если человек не понимает по хорошему?Думает Ааа пошли все нахуй,никто мне ни че не сделает.

Ответить

Roman Golovin

Мамин
0

Выписал штраф, ушел

Ответить

Нельсон

0

Две оборзевшие идиотки пытаются на телефон снять как полицейские нормально выполняют свою работу. Стоять на горле коленом - это, конечно, чересчур, с другой стороны, надо было ещё сильнее по тыкве постучать, ( я бы постучала), чтобы мозги на место встали. У меня мч, через небольшой парк возле метро, в понедельник домой возвращался, увидел полицейских и решил пройти мимо. Ну они его, и ещё человек 12 человек, забрали в участок. Сам виноват, даже менты ему сказали «ты же нас видел, ты недалеко от калитки был, че из парка то не вышел?». Сам затупил, сам виноват, сам знает что дурак

Ответить

Sergey Smirnov

Нельсон
2

А забрали то зачем? Заразу пораспространять в помещениях РУВД?

Ответить

Нельсон

Sergey
0

на оформление, мой сказал, что они не имеют права штрафы предъявлять, поэтому всех повезли в участок, типа так полагается

Ответить

Roman Golovin

Нельсон
1

Сам виноват

Виноват, что прошел по парку, не подвергая никого опасности и был направлен в отдел, вместе с большим количеством людей, чтобы повысить вероятность заражения

Ответить

Нельсон

Roman
0

нет, виноват, что видя в парке полицейских, решил что "а и так сойдет" и даже не подумал, что они тут не просто так. И он сам это признает. А полицеские имеют полное право его задержать, потому что "в парке находится запрещено" и точка, и не важно что в этом парке с начала мая яблоку негде упасть и людей каждый день дохрена, это все равно нарушение. В данной ситуации, не полицеские виноваты, не они парки позакрывали, и не они решают разбираться с человеком на месте, я полагаю что там соблюдение правил протокола. И не фиг меня минусовать

Ответить

Abram Dikoy

1

Смотрите че делает! 

Ответить

Имя Фамилия

1

Запретить телефоны с камерами!

Ответить

Жирный якорь

Имя
0

лишь бы майдана не было!!!!

Ответить

Жидкий пришелец

0

Я тут был свидетелем как местные ковид-диссиденты с вполне вежливыми ментами общались, удивлялся выдержке полиции, что они им не наваляли похожим образом.

Ответить

Жирный якорь

Жидкий
0

Вежливо люди с вежливым взглядом
Вежливо смотрят, вежливо просят.
Просто стоят они вежливо рядом,
Просто оружие вежливо носят.

 Все будет хорошо, отлично будет!
Победы предков нас вперед зовут.
Живи, страна, а вежливые люди
Отчизны честь и славу сберегут.

Ответить

alexferman

Жирный
1

Это новый шедевр Билли Айлиш?

Ответить

Жирный якорь

alexferman
2

так хор александрооа еще никто не называл

Ответить

# realfiddy

–2

Videomaker:
Mm hype is coming 

Ответить

Ебаный Кошмар

#
1

I fucked your mom btw

Ответить

Giorno Giovanna

#
0

Правильно, cumming или по японски: イク！イク！気持ちイイーーー！

Ответить

# realfiddy

Giorno
0

Why u wonna teach me English, tell me why 

Ответить

Покойный Никита

0

В моем городе недавно так предпринимателя вязали, тоже за нарушение условий карантина и быковство на ментов. Походу стандартная практика и к Флойду отношения не имеет

Ответить

Рыбий Глаз

0

Если бы не фигура, он бы не возбудился...

Ответить

Олег Матвеенко

0

#NeckLivesMatter

Ответить

alex twit

0

менты в тренде муахаха

Ответить

Жирный якорь

0

@Карина Мирзаева 

Ответить

Стёпа Маслов

0

А что ?! Хотите как в Америке ?!

Ответить

Sergey Smirnov

0

Ишь гулять удумали, окоянные! 

Ответить

Umberto Eco

0

Вы что, хотите, как в Америке?

Ответить
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