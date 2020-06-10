Прямой эфир
что происходит в интернете
Следственный комитет проверит действия сотрудников полиции.
В Сургуте полиция задержала двух женщин за нарушение режима самоизоляции. Одной из них полицейский встал коленом на шею. МВД и СК начали проверки.
Женщин задержали в парке «За Саймой» 9 июня, где они отдыхали. В соцсетях появилось видео. Там видно, что полицейский валит одну из женщин на землю, заламывает ей руки и встаёт коленом на её шею.
Управление МВД по ХМАО сообщило, что женщинам предлагали добровольно уйти из парка, но те отказались. Они также не захотели проследовать в отделение полиции. Одна из них начала снимать происходящее на видео и умышленно сбила с груди сотрудника полиции служебный видеорегистратор и попыталась его повредить.
На женщин составили протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции — 19.3 КоАП. Полиция проводит служебную проверку. Действия сотрудников правоохранительных органов также проверит региональный СК.
Режим изоляции, введённый в Ханты-Мансийском автономном округе из-за пандемии коронавируса действует до 23 июня.
В России скорее будет #самадуравиновата
также не захотели проследовать в отделение полиции. Одна из них начала снимать происходящее на видео и умышленно сбила с груди сотрудника полиции служебный видеорегистратор и попыталась его повредить
#самадуравиновата ящитаю
Она же не умерла. Если бы Флойд не умер - тоже ничего бы и не было
What do u talking about?🤦♂️
Пожалуйста, никогда не пиши на английском, не ломай нашу психику
Maybe u wont say #derekchauvinchallenge ?
Т. к. ты использовал в предложении present progressive нужно было использовать форму to be + v_ing. Правильно было бы так: what are u talking about?
У него нет ошибок, он использует Broken English. В любом случае, наблюдать за этим равно испытывать физическую боль, особенно когда это делают намеренно.
Как ни странно, мент реагировал по большей части адекватно
А вот "женщины" ебанутые наглухо, лол
Ещё и сьебатся пытались
> Ещё и сьебатся пытались
Естественное желание при виде полиции
— Разрешите доебаться.
— Нет, спасибо, мне б съебаться.
Ну за мной пытался мент гнаться когда я на велике ехал. Он пробежал буквально метров 10, но его желание догнать меня и покарать...
Я оглянулся посмотреть, не догоняет ли там мент
Чтоб посмотреть, на карантине ли я
Сознательный шмель
Да скольким таким случаям не хватает второго видео с началом эксцеса
Рациональный месяц
https://t.me/polkovnikt/134 Тут есть, второе видео в посте
Без претензии к самому видео - Трифонова лучше не ретранслировать, это тот пес, что ведет телеграмм-канал "Калови...СИЛОВИКИ" и активно поддерживает (и возможно содействует) посадке в тюрьму Воронцова (который омбудсмен полиции)
Компьютерный Абдужаббор
ПОТОМУ ЧТО Я КРАСАВЧИК!
Удивительно, если поменять заголовок на "Нарушительница запрета на посещение парка пыталась испортить оборудование полиции, приобретенное на деньги налогоплательщиков, и огребла от полиции", то ситуация становится несколько иной.
Жесть, он еще и передразнивает
да только видео старое, но зачем думать, лучше распространять
Что меняется из-за того, что видео старое? Флойд не первый, американские полицейские убивают в среднем трёх человек в день уже много лет подряд
Меняется контекст, а это уже введение в заблуждение и набросы говна на вентилятор, которыми занимаются только отъявленные пидорасы. У любого публичного человека можно отыскать какой-то кусок видео/аудио записи, которые можно вбрасывать в неправильном контексте под горячими темами, тем самым вызывая бурление говен.
Все правильно сделал. Как по другому можно разговаривать с быдлом? Только применяя грубую физическую силу. В данной ситуации я на стороне копов.
Как хорошо что у полицейских есть регистраторы.
А то сейчас набежали бы идиоты,которые верят в то,что полицейский может просто застрелить гражданина за 4 рулона обоев,и начали орать о произволе.
Вот такие ублюдки,как эта учительница музыки,и делают видео о «злых ментах».Такие видео как правило начинаются с середины событий.
Молодцы копы,с ублюдками только так,человеческого языка они не понимают.
Менты, которые избивали собачника в Москве тоже жертвы фейков? А тот мент, который ударил на улице пьяного, перед этим сковав его наручниками?
Ты,видимо,с чего-то подумал что я говорю обовсех видео задержания в мире?
Нет,это не так.
Я говорю только о вот таких как это,когда человек в начале чуть ли не в морду плюет полицейскому,а потом на камеру включает актрису,добрую фею,которая тут просто летала,и вдруг из кустов выскочил злой дяденька мент и как давай ее ни за что избивать.
Попробуйте самую малость шевельнуть мозгом и поставить себя на место полицейских.
Вы патрулируете парк,видите нарушителей,подходите к ним и несколько минут вежливо и корректно просите покинуть это место (причём не сразу задерживать,а просить покинуть).В ответ вас просто игнорируют,делают вид что не замечают.Как бы вы себя повели?продолжили бы умолять?Огорчились и ушли не выполнив свою работу?
Если человек не понимает по хорошему?Думает Ааа пошли все нахуй,никто мне ни че не сделает.
Две оборзевшие идиотки пытаются на телефон снять как полицейские нормально выполняют свою работу. Стоять на горле коленом - это, конечно, чересчур, с другой стороны, надо было ещё сильнее по тыкве постучать, ( я бы постучала), чтобы мозги на место встали. У меня мч, через небольшой парк возле метро, в понедельник домой возвращался, увидел полицейских и решил пройти мимо. Ну они его, и ещё человек 12 человек, забрали в участок. Сам виноват, даже менты ему сказали «ты же нас видел, ты недалеко от калитки был, че из парка то не вышел?». Сам затупил, сам виноват, сам знает что дурак
А забрали то зачем? Заразу пораспространять в помещениях РУВД?
Сам виноват
Виноват, что прошел по парку, не подвергая никого опасности и был направлен в отдел, вместе с большим количеством людей, чтобы повысить вероятность заражения
нет, виноват, что видя в парке полицейских, решил что "а и так сойдет" и даже не подумал, что они тут не просто так. И он сам это признает. А полицеские имеют полное право его задержать, потому что "в парке находится запрещено" и точка, и не важно что в этом парке с начала мая яблоку негде упасть и людей каждый день дохрена, это все равно нарушение. В данной ситуации, не полицеские виноваты, не они парки позакрывали, и не они решают разбираться с человеком на месте, я полагаю что там соблюдение правил протокола. И не фиг меня минусовать
Запретить телефоны с камерами!
Жирный якорь
Вежливо люди с вежливым взглядом
Вежливо смотрят, вежливо просят.
Просто стоят они вежливо рядом,
Просто оружие вежливо носят.
Все будет хорошо, отлично будет!
Победы предков нас вперед зовут.
Живи, страна, а вежливые люди
Отчизны честь и славу сберегут.
Это новый шедевр Билли Айлиш?
Videomaker:
Mm hype is coming
Правильно, cumming или по японски: イク！イク！気持ちイイーーー！