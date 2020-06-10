Следственный комитет проверит действия сотрудников полиции.

В закладки

В Сургуте полиция задержала двух женщин за нарушение режима самоизоляции. Одной из них полицейский встал коленом на шею. МВД и СК начали проверки.

Женщин задержали в парке «За Саймой» 9 июня, где они отдыхали. В соцсетях появилось видео. Там видно, что полицейский валит одну из женщин на землю, заламывает ей руки и встаёт коленом на её шею.

Управление МВД по ХМАО сообщило, что женщинам предлагали добровольно уйти из парка, но те отказались. Они также не захотели проследовать в отделение полиции. Одна из них начала снимать происходящее на видео и умышленно сбила с груди сотрудника полиции служебный видеорегистратор и попыталась его повредить.

Запись с видеорегистратора полицейского

На женщин составили протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции — 19.3 КоАП. Полиция проводит служебную проверку. Действия сотрудников правоохранительных органов также проверит региональный СК.

Режим изоляции, введённый в Ханты-Мансийском автономном округе из-за пандемии коронавируса действует до 23 июня.