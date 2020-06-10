Прямой эфир
Речь идёт о баннере на главной странице.
Пользователь TJ из Петербурга обратил внимание, что в личном кабинете на сайте Госуслуг размещён баннер с текстом «С Госуслугами удобно: выбирайте участок и голосуйте за поправки в Конституцию».
TJ проверил ещё 11 регионов. Аналогичная ситуация наблюдается, если поменять геолокацию сайта на Краснодарский край, Крым, Чечню, Свердловскую, Тульскую, Калининградскую области, Татарстан, Еврейскую автономную область, Хабаровский и Красноярский края, Башкортостан.
Если выбрать Москву, баннер меняется на «Изменения в Конституцию на Госуслугах: голосуйте на участке, дома, онлайн!».
3 июня в ЦИК заявили о невозможности агитировать за или против поправок в Конституцию. Член Центризбиркома Майя Гришина уточнила, что материалы на билбордах и ролики на телевидении о голосовании относятся к информационным. ЦИК также не прекращал информирование о поправках, несмотря на коронавирус.
TJ направил запросы с просьбой объяснить ситуацию в «РТ Лабс» (дочернее предприятие «Ростелекома», оператор сайта Госуслуг) и ЦИК.
Голосование по поправкам к Конституции пройдёт 1 июля, хотя досрочно можно будет сделать выбор с 25 июня.
То есть на этом блядском сайте, куда привязан мой паспорт, я смогу только лишь выбрать участок куда я должен в пик вирусной активности пиздячить ногами голосовать на бумажке?
На дворе 2020 год, у нас есть гос.услуги, но голосовать иди пешком, понимаю. Чисто из-за этого не пойду голосовать (ненавижу скопление людей, да и лень)
Синий инструмент
поставь США
Какое голосование, поехавшие? Вы ж на Майорке! МАЙОРКА, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ!
Выходит, что везде, кроме Москвы.
Нет, это