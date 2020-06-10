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Новости
Ольга Щербинина
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На сайте Госуслуг призывают голосовать за поправки в Конституцию. Для избирателей из Москвы текст объективен Материал редакции

Речь идёт о баннере на главной странице.

28 комментариев
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Пользователь TJ из Петербурга обратил внимание, что в личном кабинете на сайте Госуслуг размещён баннер с текстом «С Госуслугами удобно: выбирайте участок и голосуйте за поправки в Конституцию».

TJ проверил ещё 11 регионов. Аналогичная ситуация наблюдается, если поменять геолокацию сайта на Краснодарский край, Крым, Чечню, Свердловскую, Тульскую, Калининградскую области, Татарстан, Еврейскую автономную область, Хабаровский и Красноярский края, Башкортостан.

Если выбрать Москву, баннер меняется на «Изменения в Конституцию на Госуслугах: голосуйте на участке, дома, онлайн!».

3 июня в ЦИК заявили о невозможности агитировать за или против поправок в Конституцию. Член Центризбиркома Майя Гришина уточнила, что материалы на билбордах и ролики на телевидении о голосовании относятся к информационным. ЦИК также не прекращал информирование о поправках, несмотря на коронавирус.

TJ направил запросы с просьбой объяснить ситуацию в «РТ Лабс» (дочернее предприятие «Ростелекома», оператор сайта Госуслуг) и ЦИК.

Голосование по поправкам к Конституции пройдёт 1 июля, хотя досрочно можно будет сделать выбор с 25 июня.

#новости #конституция #госуслуги

Спасибо за наводку Мир Май
Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости
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28 комментариев
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Игнат Теремов

16

Это другое

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Alex Blake

16

Исправил, не благодарите

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Bad Bear

10

То есть на этом блядском сайте, куда привязан мой паспорт, я смогу только лишь выбрать участок куда я должен в пик вирусной активности пиздячить ногами голосовать на бумажке?

Ответить

Пётр Карманов

Bad
0

Москвичи могут голосовать на mos.ru

Ответить

Дмитрий Чернов

Bad
0

На дворе 2020 год, у нас есть гос.услуги, но голосовать иди пешком, понимаю. Чисто из-за этого не пойду голосовать (ненавижу скопление людей, да и лень)

Ответить

Мир Май

3

Вот как после всего этого верить в вашу подпись?)

Ответить

Ольга Щербинина

Мир
2

ну где-то точно есть)

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Жилищный фонарь

1
Ответить

Pahan41k

Жилищный
2

поставил тверь

Ответить

Синий инструмент

Pahan41k
3

поставь США 

Ответить

Pahan41k

Синий
1

может лучше майорка? 

Ответить

Убедительная Геосфера

Pahan41k
1

Какое голосование, поехавшие? Вы ж на Майорке! МАЙОРКА, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ!

Ответить

Жилищный фонарь

Pahan41k
0

Выходит, что везде, кроме Москвы.

Ответить

Владимир Федоров

Жилищный
1

Онлайн только ДС и НиНо

Ответить

Pahan41k

Жилищный
0

да, даже подмосковье 

Ответить

Жилищный фонарь

Pahan41k
0

Интересно

Ответить

Тверь

Pahan41k
0

Тверь подтверждает.

Ответить

Жилищный фонарь

Жилищный
0

Хм, а я вижу такое

Ответить

Мир Май

Жилищный
0

Хм, может их несколько штук разных? Какой у вас регион?

Ответить

Жилищный фонарь

Мир
0

У меня Москва.

Ответить

Мир Май

Жилищный
1

Тогда нужно смотреть по регионам, не удивлюсь, если оно привязано.

Ответить

Мир Май

Мир
1

Действительно меняется со сменой региона. Чудеса.

Ответить

# realfiddy

0

This war on his place, bro 

Ответить

Направленный рак

0

Это конечная

Ответить

Mr. LoveJoy

Направленный
0

Нет, это

Ответить

Направленный рак

Mr.
0

Меня больше беспокоит то, откуда ты это знаешь

Ответить

No Name

0

Просто там интернет не провели, а в Москве вот 5G аш, ходят теперь митингуют

Ответить

Морс Вишневый

0

А чего стесняться? Ведь пойдут и проголосуют

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