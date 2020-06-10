Ранее прокуратура официально сообщила, что актёр в момент происшествия находился в состоянии наркотического опьянения.

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ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») в рамках расследования ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

Полиция намерена выяснить, кто продал ему наркотики. Ранее прокуратура Москвы официально заявила, что Ефремов в момент аварии, в которой погиб человек, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Уголовное дело в отношении актёра передали для расследования из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве. Этого потребовал прокурор Москвы Денис Попов.

Поздно вечером 8 июня Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном. Против актёра возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Сначала его отпустили под подписку о невыезде.

Утром 9 июня стало известно о смерти водителя фургона, с которым столкнулся актёр. После этого дело переквалифицировали на пункт «а» части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

Вечером 9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. Ему запретили общаться с кем-либо, кроме защитника, следователя и близких родственников, а также пользоваться средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб. Актёру грозит до 12 лет лишения свободы.