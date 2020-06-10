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Новости
Ольга Щербинина
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После ДТП с Ефремовым возбудили второе уголовное дело — о сбыте наркотиков Материал редакции

Ранее прокуратура официально сообщила, что актёр в момент происшествия находился в состоянии наркотического опьянения.

28 комментариев
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ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») в рамках расследования ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

Полиция намерена выяснить, кто продал ему наркотики. Ранее прокуратура Москвы официально заявила, что Ефремов в момент аварии, в которой погиб человек, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Уголовное дело в отношении актёра передали для расследования из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве. Этого потребовал прокурор Москвы Денис Попов.

Поздно вечером 8 июня Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном. Против актёра возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Сначала его отпустили под подписку о невыезде.

Утром 9 июня стало известно о смерти водителя фургона, с которым столкнулся актёр. После этого дело переквалифицировали на пункт «а» части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

Вечером 9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. Ему запретили общаться с кем-либо, кроме защитника, следователя и близких родственников, а также пользоваться средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб. Актёру грозит до 12 лет лишения свободы.

#новости #ефремовдтп

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28 комментариев
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Насущные Проблемы

16

А законное производство бывает? Это когда самолётом Совбеза кокс перевозишь?

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Арсений Веснин

Насущные
24

Это когда производит фармкомпания по лицензии.

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Без Имени

Арсений
4

Ты че творишь, дай ему плюсов срубить

Ответить

Насущные Проблемы

Арсений
1

Ок.

Ответить

alex twit

Насущные
2

хорошо, понял тебя

Ответить

Freon

alex
3

@Хорошо, ок, понял тебя 

Ответить

Ярослав

Насущные
1

Опиоидные анальгетики, например

Ответить

po_leen0m

Насущные
0

ты не понимаешь, это другое

Ответить

Молочный кот

4

Продолжаем, пока мимо кассы.

Ответить

Bkmz Иванов

Молочный
2

Не  предусмотрел поход к Малахову. 
(Ред.) Обычно все у него засвечиваются.

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Молочный кот

Bkmz
1

Я вот думаю, может добавить список, так сказать апгрейд с учетом текущией ситуации, попробую предугадать 70% всех возможных сценариев.

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Ilnur Nazyrov

Молочный
3

Найдут чечена что продал кокс и его посадят за убийство водителя фургона

Ответить

Vladislav Donets

Ilnur
0

Которого он застрелил до момента аварии.

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Bkmz Иванов

Молочный
0

Здесь я затрудняюсь что либо ответить. Возможно всё.

Ответить

Молочный кот

Bkmz
0

Подскажи еще варианты

Ответить

Bkmz Иванов

Молочный
0

Если честно, не хочется. Не поддерживаю всего этого. ( Хотя как ебанат нахожусь здесь))) )

Ответить

Молочный кот

Bkmz
1

Вы приняты.

Ответить

Bkmz Иванов

Молочный
1

Уже где то кидал в ответ, но повторюсь. Подходит ко многим обсуждениям)))

Ответить

Нужный дебаркадер

Молочный
2

родственники умершего водителя простили Ефремова и не имеют к нему претензий

Ответить

alex twit

Молочный
1

—->вы находитесь здесь

Ответить

Рпп Рпп

4

Виновным в смерти водителя барыгу признают, Ефремов обдолбан был и не ведал что творил, а значит не виновен.

Ответить

alex twit

3

очередная серия марлезонского балета

Ответить

Bkmz Иванов

1

Телевизор отдыхает по степени обсуждения темы...

Ответить

Grn Wlf

1

В телеграм канале "Небожена" написали, что Ефремов уже сдал своего дилера 😱

Ответить

Актерский алмаз

Grn
0

Фото дилера

Ответить

Aleksandr Dolgov

0

Имитация деятельности, как всегда

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Лаванда

0

Это стандартная практика, дело потом висяком так и останется.

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Stan Majors

0

У бэдкамидиана будет больше мэмов

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