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Ранее прокуратура официально сообщила, что актёр в момент происшествия находился в состоянии наркотического опьянения.
ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») в рамках расследования ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.
Полиция намерена выяснить, кто продал ему наркотики. Ранее прокуратура Москвы официально заявила, что Ефремов в момент аварии, в которой погиб человек, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Уголовное дело в отношении актёра передали для расследования из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве. Этого потребовал прокурор Москвы Денис Попов.
Поздно вечером 8 июня Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном. Против актёра возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Сначала его отпустили под подписку о невыезде.
Утром 9 июня стало известно о смерти водителя фургона, с которым столкнулся актёр. После этого дело переквалифицировали на пункт «а» части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).
Вечером 9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. Ему запретили общаться с кем-либо, кроме защитника, следователя и близких родственников, а также пользоваться средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб. Актёру грозит до 12 лет лишения свободы.
А законное производство бывает? Это когда самолётом Совбеза кокс перевозишь?
Это когда производит фармкомпания по лицензии.
Ок.
Не предусмотрел поход к Малахову.
(Ред.) Обычно все у него засвечиваются.
Я вот думаю, может добавить список, так сказать апгрейд с учетом текущией ситуации, попробую предугадать 70% всех возможных сценариев.
Найдут чечена что продал кокс и его посадят за убийство водителя фургона
Здесь я затрудняюсь что либо ответить. Возможно всё.
Подскажи еще варианты
Если честно, не хочется. Не поддерживаю всего этого. ( Хотя как ебанат нахожусь здесь))) )
Вы приняты.
Уже где то кидал в ответ, но повторюсь. Подходит ко многим обсуждениям)))
Нужный дебаркадер
родственники умершего водителя простили Ефремова и не имеют к нему претензий
Виновным в смерти водителя барыгу признают, Ефремов обдолбан был и не ведал что творил, а значит не виновен.
В телеграм канале "Небожена" написали, что Ефремов уже сдал своего дилера 😱