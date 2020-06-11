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Иск о защите деловой репутации приняли со второго раза.
Арбитражный суд Москвы со второго раза принял иск АНО «ТВ-Новости» (управляющая компания RT) к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, юристу ФБК Любови Соболь и учредителю Znak.com Аксане Пановой. Об этом свидетельствуют данные электронной картотеки суда, внимание на которые обратил Znak.com.
RT пояснял РБК, что иск о защите деловой репутации подали из-за расследования о накрутке просмотров в роликах телеканала на YouTube. В частности, Любовь Соболь утверждала, что RT использует порносайты для накрутки просмотров. Znak.com был одним из СМИ, которые опубликовали новость об этом, потому к изданию последовал иск.
Иск подали 3 июня, однако суд оставил его без движения из-за того, что в заявлении соответчиком указали редакцию Znak.com, но она не может выступать как юридическое лицо. Потому иск уточнили, сделав соответчиком учредителя издания Аксану Панову. Требования истца в картотеке не указаны.
Они же сами в своём говноролике спалили статистику по порнозапросам, ебанашки блять
тысячи сотрудников RT, многие из которых ежечасно рискуют жизнью в горячих точках
Рисковать жизнью, чтобы работать на агитпроповское днище. Вот прям хуй с ними.
Всегда забавляло слово "стрингер". Такое ощущение, что это люди, которые напялили стринги себе на лицо
Вообще первый раз услышал это слово в новом контексте.
Для меня стрингер это
Это Стингер
Точняк, лохонулся
да нет, стингер это
Ты че, кино не смотрел?
жизнью в горячих точках - это когда малолетки за Соболь с телефонами гонялись?
наш стрингер - все с вами, пидорами, ясно
Пизда пользователю тижорнала
Дежурный бас
Какому конкретно?
оскорбили тысячи сотрудников RT, многие из которых ежечасно рискуют жизнью в горячих точках
РТ, риск смерти от алкогольной интоксикации ваших Кононенко, Ортег и прочих блоггеров в телеге за еду не считается
Ебанарот, какая-то тухлая пародия на жизнь из комеди клаба.
Иск. Из-за накрутки. Лайков. На ютубе.
Бля, какой же я адово старый.
более того, они сами спалили доказательства
по идее, достаточно убедить суд, что бы в реальном времени показали статистику в лк ютюба, если не зассут
Да ваще похуй. Как это может кого-то волновать по-настоящему.
Лайки! На Ютубе!!!1 ооооооооо
посмотри расследование, ответ на него, и ответ на ответ
волнует то, что вскрыли схему, о которой "сверху" были не в курсе и своей мзды не получили (иначе такая схема не нужна), и походу RT теперь пытаются соскочить
Старый Советский анекдот. - Отец Армянин при смерти . Призывает к смертному одру детей своих. Говорит - дети берегите евреев! Дети:- Отец ты очем? Отец - Когда Русские разберутся с евреями, возьмутся за нас.
Навального и Ко решили завалить исками и штрафами - на горизонте маячит оскорбление ветеранов
был расстрелян наш стрингер в Йемене.
Стрингер — это журналист-фрилансер или внештатный репортер, который сотрудничает с одним или несколькими информационными и новостными агентствами в индивидуальном порядке. В современном понятии стрингером может стать любой очевидец, проявивший инициативу и предоставивший фото- или видеоматериал.
Он после расстрела стал "наш" ? или до?
Непонэл