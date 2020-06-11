Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
2254

Суд принял иск RT против Навального, Соболь и учредителя Znak.com из-за расследования о накрутке просмотров на YouTube Материал редакции

Иск о защите деловой репутации приняли со второго раза.

34 комментария
В закладки

Арбитражный суд Москвы со второго раза принял иск АНО «ТВ-Новости» (управляющая компания RT) к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, юристу ФБК Любови Соболь и учредителю Znak.com Аксане Пановой. Об этом свидетельствуют данные электронной картотеки суда, внимание на которые обратил Znak.com.

RT пояснял РБК, что иск о защите деловой репутации подали из-за расследования о накрутке просмотров в роликах телеканала на YouTube. В частности, Любовь Соболь утверждала, что RT использует порносайты для накрутки просмотров. Znak.com был одним из СМИ, которые опубликовали новость об этом, потому к изданию последовал иск.

В ролике про „порнонакрутки“ Навальный и Ко. оскорбили тысячи сотрудников RT, многие из которых ежечасно рискуют жизнью в горячих точках (только на этой неделе [комментарий опубликован 7 июня — прим. TJ] был расстрелян наш стрингер в Йемене). Плюнуть Навальному в лицо нам не позволяют приличия и закон — остаётся судиться.

заявление RT

Иск подали 3 июня, однако суд оставил его без движения из-за того, что в заявлении соответчиком указали редакцию Znak.com, но она не может выступать как юридическое лицо. Потому иск уточнили, сделав соответчиком учредителя издания Аксану Панову. Требования истца в картотеке не указаны.

ФБК против RT: телеканал попробовал опровергнуть…
Ведущий RT объяснил большое число просмотров алгоритмами, но пользователь TJ показал, как…
tjournal.ru

#новости #навальный #соболь #rt

Алексей Боржонов PLUS
+19 165
0
17
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0431\u043e\u043b\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439","rt"], "comments": 34, "likes": 17, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 177345, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 11 Jun 2020 08:52:27 +0300", "is_special": false }
Работа в «Комитете»
Ищем менеджера по продажам коммерческих проектов на TJ, DTF, Coub и vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Алексеевич

24

Они же сами в своём говноролике спалили статистику по порнозапросам, ебанашки блять

Ответить

alexferman

20

тысячи сотрудников RT, многие из которых ежечасно рискуют жизнью в горячих точках

Рисковать жизнью, чтобы работать на агитпроповское днище. Вот прям хуй с ними.

Ответить

Дежурный бас

13

Какая может быть репутация у Russia Today или RT? Russia Today или RT - это исключительно пропагандистская организация, засоряющая эфир какими-то про фашистскими заявами. Russia Today или RT не имеет репутации, так как репутация - особенность независимых организаций.

Ответить

Сертификат безучастия

8

Всегда забавляло слово "стрингер". Такое ощущение, что это люди, которые напялили стринги себе на лицо

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Сертификат
2

Вообще первый раз услышал это слово в новом контексте.
Для меня стрингер это

Ответить

Mykola Glushchenko

Дмитрий
8

Это Стингер

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Mykola
0

Точняк, лохонулся

Ответить

Макс Зеленский

Дмитрий
3

Глянь, хороший кинч

«Стрингер» (Nightcrawler, 2013)
Стрингер (2013) — Nightcrawler. Всё о фильме: дата выхода, трейлеры, фото, актеры. Отзывы зрителей…
www.kinopoisk.ru
Ответить

Дежурный бас

Mykola
0

Любимая игрушка афганских моджахедов.

Ответить

Bob Kentuki

Mykola
0

да нет, стингер это 

Ответить

Dmitry Tumashev

Bob
0

ну нет же, у тебя сингер, а стингер - это 

Ответить

Руслан Гатин

Дмитрий
4

Вообще вот Стрингер

Ответить

Дмитрий Крюгер

Дмитрий
0

Ты че, кино не смотрел?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Дмитрий
3

Последнее что смотрел — «Прибытие поезда». До сих пор не могу отойти

Ответить

alex twit

Дмитрий
4

От вокзала?

Ответить

Zoid Q

alex
1

Скорей от унитаза.

Ответить

Agent_J

Дмитрий
0

Тогда ты должен был видеть и «Выход рабочих с фабрики Люмьер».
Как тебе кинцо?

Ответить

Max Belkov

Дмитрий
1

А для меня это

Ответить

Андрей Рядькин

4

призываю эксперта @Станислав Назаров 

Ответить

alex twit

3

жизнью в горячих точках - это когда малолетки за Соболь с телефонами гонялись?
наш стрингер - все с вами, пидорами, ясно

Ответить

Freon

1

Пизда пользователю тижорнала

Ответить

Дежурный бас

Freon
0

Какому конкретно?

Ответить

Freon

Дежурный
0

https://tjournal.ru/news/177345-sud-prinyal-isk-rt-protiv-navalnogo-sobol-i-uchreditelya-znak-com-iz-za-rassledovaniya-o-nakrutke-prosmotrov-na-youtube?comment=3587991

Ответить

CommentBot

Freon
0
Ответить

Nike RossXP

1

Запасаюсь попкорном

Ответить

Евгений Клочков

1

оскорбили тысячи сотрудников RT, многие из которых ежечасно рискуют жизнью в горячих точках

РТ, риск смерти от алкогольной интоксикации ваших Кононенко, Ортег и прочих блоггеров в телеге за еду не считается 

Ответить

Евгений Долгий

1

Ебанарот, какая-то тухлая пародия на жизнь из комеди клаба.

Иск. Из-за накрутки. Лайков. На ютубе.

Бля, какой же я адово старый.

Ответить

Nike RossXP

Евгений
0

более того, они сами спалили доказательства

по идее, достаточно убедить суд, что бы в реальном времени показали статистику в лк ютюба, если не зассут

Ответить

Евгений Долгий

Nike
0

Да ваще похуй. Как это может кого-то волновать по-настоящему.

Лайки! На Ютубе!!!1 ооооооооо

Ответить

Nike RossXP

Евгений
0

посмотри расследование, ответ на него, и ответ на ответ

волнует то, что вскрыли схему, о которой "сверху" были не в курсе и своей мзды не получили (иначе такая схема не нужна), и походу RT теперь пытаются соскочить

Ответить

Gera Ivanov

1

Старый Советский анекдот. - Отец Армянин при смерти . Призывает к смертному одру детей своих.  Говорит - дети берегите евреев! Дети:- Отец ты очем? Отец -   Когда Русские разберутся с евреями, возьмутся за нас.

Ответить

nenavigy google

0

Одно было в комментах. Свобода блять слова

Ответить

FOX

0

Навального и Ко решили завалить исками и штрафами - на горизонте маячит оскорбление ветеранов

Ответить

Игорь Голованов

0

был расстрелян наш стрингер в Йемене.

Стрингер — это журналист-фрилансер или внештатный репортер, который сотрудничает с одним или несколькими информационными и новостными агентствами в индивидуальном порядке. В современном понятии стрингером может стать любой очевидец, проявивший инициативу и предоставивший фото- или видеоматериал.

Он после расстрела стал "наш" ? или до?
Непонэл

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Убийство Флойда стало лишь спусковым крючком: что вызвало массовые протесты в США
Попытка разобраться в комплексе причин, которые привели к непрекращающимся акциям по всей Америке.
239
Интернет
Протестующие в США сносят памятники Христофору Колумбу: один монумент обезглавили, другой — утопили в озере
На одном из постаментов написали: «Колумб — символ геноцида». С их уничтожением согласны не все.
275
Новости
Суд отправил актёра Михаила Ефремова под домашний арест
Актёру предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека.
203
Популярное за три дня
Новости
На сайте Госуслуг призывают голосовать за поправки в Конституцию. Для избирателей из Москвы текст объективен
Речь идёт о баннере на главной странице.
37
Новости
Прокуратура Нур-Султана закрыла дело об изнасиловании девочки-инвалида за отсутствием состава преступления
В августе 2019 года четверо мужчин поочередно изнасиловали 17-летнюю девушку с отставанием в развитии.
188
Интернет
«График прогулок для него сохраняется»: главное о ДТП по вине Михаила Ефремова и реакция соцсетей на аварию
Пьяный актёр устроил ДТП, повлёкшее смерть человека. В Твиттере требуют наказать Ефремова и поддерживают его дочь, которая не удивилась происшествию.
128
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Пылесос DYSON

Сбербанк договорился о покупке…

Пылесос DYSON

Сбербанк договорился о покупке…

Убедительная…

ВОЗ назвала «необычной» низкую…

badResistor

Сбербанк договорился о покупке…

Овжешко Пожежниченко

Запись в подсайте Telegram

Тимур Петров

Сбербанк договорился о покупке…

Пылесос DYSON

Сбербанк договорился о покупке…

Сертификат…

«Заголовки не отражают всей…

Берг

Запись в подсайте Twitter

Юрий Камерер

Запись в подсайте Twitter

badResistor

Amazon на год запретила…

rossoshmap

Запись в подсайте Twitter

Юрий Камерер

Запись в подсайте Twitter

badResistor

Amazon на год запретила…

Nike RossXP

Суд принял иск RT против…

Берг

Запись в подсайте Twitter

Dmitry Tumashev

Суд принял иск RT против…

Евгений Клочков

«Заголовки не отражают всей…

Mikhail Lukup

ВОЗ назвала «необычной» низкую…

Игорь Голованов

Суд принял иск RT против…