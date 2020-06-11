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В организации допустили, что такие показатели могут быть связаны с высоким охватом тестирования.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан во время брифинга заявил, что низкий уровень смертности от коронавируса в России необычен.
Он допустил, что подход к учёту статистики может различаться в разных странах. Так, некоторые государства записывают в статистику все случаи смерти пациентов с коронавирусом в реальном времени, что ведёт к завышению показателей.
Однако возрастная картина в России, её система здравоохранения похожи на европейскую. Потому низкий уровень смертности «сложно понять»: «Определённо необычно, что число смертей в соотношении с числом подтверждённых случаев такое низкое».
Райан допустил, что низкая смертность может быть связана с большим охватом тестирования, но в других странах с большим числом тестов смертность всё равно выше, сказал чиновник. Он призвал Россию проанализировали методику ведения статистики, чтобы убедиться в её корректности.
Вопросы к статистике возникли у СМИ и после официального разъяснения депздрава Москвы. Там заявили, что смерти 60% пациентов с Covid-19 произошли от «альтернативных причин» — то есть из-за заболеваний, которые медики не могли вылечить. Такие причины смерти, считают в депздраве, нельзя отнести к Covid-19.
Вот они дебилы разве не видят количество храмов какое в России? Скилл духовности прокачен по максимуму вот и ответ на вопрос
Очень надеюсь, что SARS-CoV-2 исчезнет. Каким бы коронованным ты ни был, если убил сотни тысяч человек - ты ёбаная угроза и тебя нужно отправить в мир иной.
Очень надеюсь, что Пожилой Мартингал устыдится. Каким бы прикольными ты ни был, если пиздишь чужие комменты - ты ёбаный лутер и тебя нужно заминусить.
Попытаюсь тут
"Райан допустил, что низкая смертность может быть связана с большим охватом тестирования."
А просто посмотреть, сколько в РФ людей старше 70 лет и успокоиться?
В посте же написано:
Однако возрастная картина в России, её система здравоохранения похожи на европейскую. Потому низкий уровень смертности «сложно понять»
Я не думаю, что вирус считывает посекундный таймер жизни человека и скорее высокая смертность людей в возрасте связана именно с износом организма и хроническими заболеваниями, которые могут быть и в 30 лет, а не с цифрой в возрасте, иначе бы в африке смертность была минимальная
Согласен. Я посмотрел пирамиду полов и возрастов на wiki. За 1950 нехилая просадка, люди банально не успевают пожить на пенсии, да и не на что, скорее всего.
Интересно, МИД РФ начнёт кричать на ВОЗ, как он это делал с The New York Times и Financial Times?
Как те бабы на белого кота за столом?
У нас в Тольятти инфа по одной из ковидных больничек: Людей много лежит с пневмонией и с подтвержденными ковидами, мест свободных нет, НО на ИВЛ нет НИКОГО и из тяжелых вообще только одна бабуля с диабетом.
Вообще слишком много больных с пневмонией, у кого не подтвердили Covid-19.
И я не про то, что скрывают что-то! Лично знаю пару случаев, когда человек без переохлаждения попадал в больницу с пневмонией, но НИКТО из его окружения больше не болел : ни на работе, ни в семье. Это прям какой-то парадокс, хоть Хауса зови.
В ВОЗе тормоза что ли сидят? Что понятно, что статистику занижают ради того, что бы создать у граждан РФ иллюзию типа "о, бля, отпустило, нах!" И воодушевленный народ вперед и с песней пойдет участвовать в театральном событии года под названием "Голосование за поправки в Конституцию 2020" (режиссер-постановщик Путин В.В.).
Ну, блин, почему я и вы это понимаете, а руководство ВОЗа (которое наверняка ещё в свое время докторскую диссертацию защищали) как будто в танке, а?
почему я и вы это понимаете, а руководство ВОЗа (которое наверняка ещё в свое время докторскую диссертацию защищали) как будто в танке, а?
Наверное потому что люди с хорошим образованием не выковыривают из носа простые скоропалительные выводы, которые объясняют всё на свете.
Дежурный бас
Вот благодаря такой неторопливости, они прошляпили момент, с рекомендациями носить маски. Сначала говорили не стоит, а теперь, - ой, нет, надо носить.
А что они сделают? И что они вообще могут сделать?
Посмотри на самого себя - ты рванешь свергать туркменский режим, зная, что тот перегибает палку?
Дежурный бас
При чем тут свергать? Я про догадаться.
Ну догадались и догадались. Вслух этого они все равно не скажут
У них другое мышление, они не всегда могут себе такое представить.
Ну и политика нейтралитета - вряд ли у медицинской организации есть мотивы кидать какие-то политические предьявы и обвинения.
Да всё нормально в российской статистике Covid-19. Вот с внебольничной пневмонией проблемы, это да.