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Алексей Боржонов
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ВОЗ назвала «необычной» низкую смертность от Covid-19 в России и предложила проанализировать методику подсчёта Материал редакции

В организации допустили, что такие показатели могут быть связаны с высоким охватом тестирования.

35 комментариев
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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан во время брифинга заявил, что низкий уровень смертности от коронавируса в России необычен.

Он допустил, что подход к учёту статистики может различаться в разных странах. Так, некоторые государства записывают в статистику все случаи смерти пациентов с коронавирусом в реальном времени, что ведёт к завышению показателей.

Однако возрастная картина в России, её система здравоохранения похожи на европейскую. Потому низкий уровень смертности «сложно понять»: «Определённо необычно, что число смертей в соотношении с числом подтверждённых случаев такое низкое».

Райан допустил, что низкая смертность может быть связана с большим охватом тестирования, но в других странах с большим числом тестов смертность всё равно выше, сказал чиновник. Он призвал Россию проанализировали методику ведения статистики, чтобы убедиться в её корректности.

  • К утру 11 июня в России зафиксировано больше 493 тысяч случаев коронавируса, из которых больше 234 активных. Умерли от инфекции 6358 человек;
  • За всё время с начала распространения Covid-19 в России провели больше 13,5 миллиона тестов;
  • По данным университета Джонса Хопкинса, Россия входит в тройку стран с наибольшим числом зафиксированных случаев заболевания;
  • Информация о возможном занижении статистики по коронавирусу неоднократно обсуждалась в сети и СМИ. В частности, Financial Times и The New York Times публиковали материалы о занижении смертности в России. Российский МИД потребовал опровергнуть публикации;

  • Вопросы к статистике возникли у СМИ и после официального разъяснения депздрава Москвы. Там заявили, что смерти 60% пациентов с Covid-19 произошли от «альтернативных причин» — то есть из-за заболеваний, которые медики не могли вылечить. Такие причины смерти, считают в депздраве, нельзя отнести к Covid-19.

#новости #covid19

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35 комментариев
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Далекий звук

12

Наша медицина гораздо эффективнее зарубежной убивает стариков ещё до их попадания в зону риска

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Roman Konchalov

Далекий
4

Назначить директором ВОЗ! 

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Max Belkov

9

Вот они дебилы разве не видят количество храмов какое в России? Скилл духовности прокачен по максимуму вот и ответ на вопрос 

Ответить

Пожилой Мартингал

–7
Ответить

alexferman

Пожилой
14

Очень надеюсь, что SARS-CoV-2 исчезнет. Каким бы коронованным ты ни был, если убил сотни тысяч человек - ты ёбаная угроза и тебя нужно отправить в мир иной.

Ответить

alexferman

Пожилой
4

Очень надеюсь, что Пожилой Мартингал устыдится. Каким бы прикольными ты ни был, если пиздишь чужие комменты - ты ёбаный лутер и тебя нужно заминусить.

Ответить

Пожилой Мартингал

alexferman
1

Надо было спасать ситуацию, но и это не помогло 

Ответить

Пожилой Мартингал

Пожилой
1

Попытаюсь тут 

Ответить

Freon

Пожилой
1

Пизда

Ответить

Пожилой Мартингал

Freon
0

Да

Ответить

Легкий диод

5

Мы рузкие с нами бох

Ответить

Юрий Камерер

Легкий
3

с нами пох

Ответить

Овжешко Пожежниченко

4

"Райан допустил, что низкая смертность может быть связана с большим охватом тестирования."
А просто посмотреть, сколько в РФ людей старше 70 лет и успокоиться?

Ответить

Roman Roman

Овжешко
1

В посте же написано:
Однако возрастная картина в России, её система здравоохранения похожи на европейскую. Потому низкий уровень смертности «сложно понять»

Ответить

Марк Варламов

Овжешко
1

Я не думаю, что вирус считывает посекундный таймер жизни человека и скорее высокая смертность людей в возрасте связана именно с износом организма и хроническими заболеваниями, которые могут быть и в 30 лет, а не с цифрой в возрасте, иначе бы в африке смертность была минимальная

Ответить

Spectr

Овжешко
0

У меня был пост на эту тему, там ещё ссылка на таблицу Эксель. Крч, тут вовсе дело не в возрасте

Ответить

Сертификат безучастия

Овжешко
0

Согласен. Я посмотрел пирамиду полов и возрастов на wiki. За 1950 нехилая просадка, люди банально не успевают пожить на пенсии, да и не на что, скорее всего.

Ответить

Dmitry Sursin

2

Интересно, МИД РФ начнёт кричать на ВОЗ, как он это делал с The New York Times и Financial Times?

Ответить

Убедительная Геосфера

Dmitry
3

Как те бабы на белого кота за столом?

Ответить

Dmitry Sursin

Убедительная
1

Скорее как это:
https://youtu.be/XfD9CmVZM98

Ответить

Олег Ивахнов

2

У нас в Тольятти инфа по одной из ковидных больничек: Людей много лежит  с пневмонией и с подтвержденными ковидами, мест свободных нет, НО на ИВЛ нет НИКОГО и из тяжелых вообще только одна бабуля с диабетом.

Ответить

Roman Konchalov

Олег
1

Вообще слишком много больных с пневмонией, у кого не подтвердили Covid-19.
И я не про то, что скрывают что-то! Лично знаю пару случаев, когда человек без переохлаждения попадал в больницу с пневмонией, но НИКТО из его окружения больше не болел : ни на работе, ни в семье. Это прям какой-то парадокс, хоть Хауса зови. 

Ответить

Дежурный бас

0

В ВОЗе тормоза что ли сидят? Что понятно, что статистику занижают ради того, что бы создать у граждан РФ иллюзию типа "о, бля, отпустило, нах!" И воодушевленный народ вперед и с песней пойдет участвовать в театральном событии года под названием "Голосование за поправки в Конституцию 2020" (режиссер-постановщик Путин В.В.).
Ну, блин, почему я и вы это понимаете, а руководство ВОЗа (которое наверняка ещё в свое время докторскую диссертацию защищали) как будто в танке, а?

Ответить

alexferman

Дежурный
2

почему я и вы это понимаете, а руководство ВОЗа (которое наверняка ещё в свое время докторскую диссертацию защищали) как будто в танке, а?

Наверное потому что люди с хорошим образованием не выковыривают из носа простые скоропалительные выводы, которые объясняют всё на свете.

Ответить

Дежурный бас

alexferman
1

Вот благодаря такой неторопливости, они прошляпили момент, с рекомендациями носить маски. Сначала говорили не стоит, а теперь, - ой, нет, надо носить.

Ответить

Убедительная Геосфера

Дежурный
1

А что они сделают? И что они вообще могут сделать?
Посмотри на самого себя - ты рванешь свергать туркменский режим, зная, что тот перегибает палку?

Ответить

Дежурный бас

Убедительная
0

При чем тут свергать? Я про догадаться.

Ответить

Убедительная Геосфера

Дежурный
1

Ну догадались и догадались. Вслух этого они все равно не скажут

Ответить

Spectr

Дежурный
0

Ну, в основном относятся с недопониманием представители других стран, они ж не могут знать что у нас в рашке творится

Ответить

Roman Roman

Дежурный
0

У них другое мышление, они не всегда могут себе такое представить.

Ну и политика нейтралитета - вряд ли у медицинской организации есть мотивы кидать какие-то политические предьявы и обвинения.

Ответить

Дежурный бас

Roman
0

Я про предъявы ничего и не говорю. 

Ответить

Украденная жизнь

0

Да всё нормально в российской статистике Covid-19. Вот с внебольничной пневмонией проблемы, это да.

Ответить

Freon

0

Атипичная пневмония

Ответить

Иван Сидоров

0

С нами Бог! 

Ответить

alex twit

–1

А воз с китаецами нахуй не хотят пройти? Веры им не больше, чем Росстату

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