Прямой эфир
что происходит в интернете
Госбанк будет развивать «Ситимобил», Delivery Club, «Сбермаркет» и другие сервисы на основе платформы.
Сбербанк договорился о покупке «2ГИС», сообщается на сайте сервиса.
Сервисы «2ГИС» будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов. Например, пользователи смогут заказывать и оплачивать общественный транспорт через платформу: каршеринг, аренду велосипедов и самокатов.
Сбербанк уверен, что после интеграции сможет ускорить развитие «Ситимобила», Delivery Club, «Сбермаркета» и других сервисов.
где тут собсна монополизация и, тем более, национализация?
В данном случае слово "монополизация" абсолютно неверно. Монополию на карты/такси/доставку пытался/пытается построить яндекс. Теперь у него появляется очень сильный конкурент.
Ждём дубль.такси или что-то в этом духе. Сбермаркет уже есть.
у коллаба сбера и деливери в лице майл ру уже есть полный пакет сервисов-конкурентов яндексу: деливери=я.еда, ситимобил=я.такси, 2гис=я.карты, сбермаркет тут по сути клон деливери который расчитан на гипермаркеты вместо ресторанов, у яндекса для этого просто подраздел я.еды и то не везде запущен, так же у майл.ру и яндекса есть по своему каршерингу
так что да - они напрямую конкурируют при том очень плотно и какой бы сервис у тех или других ни появился, он появится в том или ином виде у конкурента
энивей, что там с национализацией то
инновации в попиле, разве что
подкатывать золотые яйца к яндексу и мейлру - не значит быть инновационной компанией
Какие инновации Сбербанк вывел на мировой рынок?
Первые ссылки в Гугле
"Роботизированный участок пересчета денежной наличности (РУП) стал «Лучшим проектом по внедрению инноваций».
Цифровой двойник «Елена» отмечен как «Инновация года».
Проект kNOwTEACHER назван «Проектом года»."
https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=932ba72d-ae8a-4a28-9d84-d5222fa44dc7&blockID=1303®ionID=77&lang=ru&type=NEWS
"Сбербанк признан лауреатом премии журнала The Banker 2019 в номинации «Инновации в области торговых операций с валютой, процентными ставками и товарными инструментами. Сбербанк получил награду благодаря многолетнему лидерству на российском валютном рынке и развитию инновационной продуктовой линейки процентных деривативов."
https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=1fc57397-49eb-41af-a294-351c08168738&blockID=1303®ionID=77&lang=ru&type=NEWS
Вы все продолжаете скидывать ссылки на какие-то говнопремии и рейтинги. Причем из пресс-релизов самого Сбера ))) А я спрашивал, какие инновации Сбербанк вывел на мировой рынок.
А ты в 2ГИС устроился чтобы спать, я не понел?
у 2ГИС хорошие карты только в больших городах, для нормальной картографии туда нужно вливать и вливать.
Там лучше чем у Гугла почти везде (где есть дубльгис)
Гугл вообще клал на свои карты, они им похоже не особо денег приносят и всем похер. В этом плане дубльгис намного ответственней подходит.
Я пользовал гуглмапс в штатах. Не особо большая разница. Карты есть, но сервис никакой. Баги проактивно никто не фиксит
У Гугла почти все сервисы то ещё говно, особенно в СНГ
а чем ютуб или гмаил плохи?
Скажем так, гмейл в 2008 и в 2020 - немного разный уровень "Хорошести"
Гмайл и Ютуб ещё _относительно_ норм. Хотя политика модерирования на Ютубе - то ещё дегенератство.
Полное дегенератство потому что затирает говнокомменты говноедов типа тебя в момент попытки их публикации?
Я вообще-то про контент, а комменты на Ютубе только дегенераты и пишут, лол.
А так и будет, государство будет аутсорсить некоторые свои функции госбанку
Дальний хичхакер
Пора конвертировать карму в валюту
Экспертный мангал
Примут карму только по отрицательной цене.
Дальний хичхакер
Конвертация через сеновал! При таком обмене отрицательный рост исключён
Так я понял, что сами они ничего не расширяют, а ждут пока кто-то франшизу купит
Дежурный бас
Франшизу на распростронение рекламы и полевую рекогносцировку (типа исследование в своем районе статуса закрылся-открылся магазин).
Векторизацию и IT они сами делают, потому как векторизацией и внедрением может заниматься только народ с образованием.
Франшиза подразумевает покупку спутниковых снимков и векторизацию оных в регионе, куда франшиза покупается. Потому и цена у франшизы внушительная
Невыносимый диод
Теперь хороший 2гис у нас зобанят
у вас где? в ua?
Ледяной Денис
Так сбер же не забанен
Дежурный бас
А сейчас рынок геоданных просел, рекламы заказывают меньше. Что бы вернуться на прежний уровень, надо вливать бабло и ждать, когда экономика вылезет из жопы. А владельцам, похоже, надоела эта тягомотина, а Сбер как раз этим и воспользовался
Экспертный мангал
Очень четкий и адекватный ответ. Реально у 2гис сейчас финансовая жопа, решили что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Но в декабре 2019 они стоили гораздо дороже, если не в разы.
Сбер купил 2гис за копейки, но вот хз что он с ним будет делать. Вангую через несколько лет выкупят оставшиеся доли, сделают головной офис в москве, потом не найдя способов как заработать, проведут оптимизацию и умрут.
ну может создатели очень хотели выйти в кэш. к тому же мы не знаем деталей сделки. может что то акциями других проектов отдали.
Теперь за каждое построение маршрута ,для вашего же удобства будут списывать с карты автоматически..)
За счёт собственных средств банка. Активы минус пассивы у Сбера около 5 триллионов рэ.
YouDrive уже у Mail.ru Group и перенесён в СП со Сбером, всё просто
Ждём Яндекс.Банк
Дальний хичхакер
Зачем, есть Яндекс деньги
Жесткий холод
Уже нет же, их гопнул сберыч, а те в ответ забрали Беру.
откуда инфа? 🤔
Жесткий холод
Да, только теперь не понятно, что мне делать со своей картой яндекс.денег, она сама сдохнет или сбербанк предложит обменять на свою.
Эх, я даже узнавал сколько у них франшиза, если в другой стране запустить. Сейчас уже намного меньше желающих сотрудничать будет.
Экспертный мангал
Почему? Из за сбербанка или кризиса?
Мне кажется в долгосрочной перспективе это имеет хорошее будущее.
Из-за сбербанка. Ну условно в какой-нибудь Америке можно запустить сервис, которым на 70% владеет российская госконтора? Очень сильно сомневаюсь.
Не знаю ни одного человека из своих знакомых кто бы в Москве им пользовался. Говорят в каких-то городах он популярен. А так мапсми+яндекс+гуглкарты наше всё
Это те халявщики, которые после обновлений данных на гугол и яндекс звонят и спрашивают: у вас поменялся телефон (адрес)? Давайте исправим. 😆😆 Кстати, не хотите взять платный тариф? По платному тарифу все будет точнее 🤣🤣🤣
У этих "халявщиков" зачастую данных больше чем в гугле и яндексе. Особенно если за МКАД выезжать иногда
Сервис, возможно, станет лучше с точки зрения экосистемы, развития и прочего.
Но шансов того, что сбер не напихает туда говнофич - минимален.