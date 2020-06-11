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Новости
Алексей Боржонов
3146

Сбербанк договорился о покупке «2ГИС» Материал редакции

Госбанк будет развивать «Ситимобил», Delivery Club, «Сбермаркет» и другие сервисы на основе платформы.

92 комментария
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Сбербанк договорился о покупке «2ГИС», сообщается на сайте сервиса.

  • Сбербанк получил 72% акций, 3% получит его совместное с Mail.ru Group предприятие ООО «О2О Холдинг» (это основной владелец Delivery Club);
  • Сделку оценивают в 14,3 миллиарда рублей;
  • Из состава владельцев полностью выйдут фонды Baring Vostok и RTP Global — им принадлежало 20% и 2,3% соответственно.

Сервисы «2ГИС» будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов. Например, пользователи смогут заказывать и оплачивать общественный транспорт через платформу: каршеринг, аренду велосипедов и самокатов.

Сбербанк уверен, что после интеграции сможет ускорить развитие «Ситимобила», Delivery Club, «Сбермаркета» и других сервисов.

  • В августе 2019 года РБК сообщал, что Сбербанк ведёт переговоры об инвестициях в «2ГИС». Основатель сервиса Александр Сысоев говорил, что компании не хватает внутренней платёжной системы — именно поэтому начались переговоры;
  • «2ГИС» занимает шестое место в рейтинге самых дорогих компаний рунета Forbes с оценкой в 320 миллионов долларов;
  • Компания утверждает, что охватывает 486 городов в 11 странах мира, преимущественно в России и на постсоветском пространстве. Её ежемесячная аудитория составляет около 50 миллионов пользователей.

#новости #сбербанк #2гис

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92 комментария
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Экспертный мангал

59

2ГИС

Ответить

умный человек

Экспертный
0

Ну не рамблеру же продались

Ответить

Указанный бокал

39

Монополизация и национализация

Ответить

Rublik

Указанный
2

Это уже было на vc

Ответить

Указанный бокал

Rublik
12

Ну да, я просто напиздил от туда топовых комментов

Ответить

vvtwittep

Указанный
1

Гугл еще больше и ничего 

Ответить

Экспертный мангал

vvtwittep
2

Сравнивать гугл и сбербанк, это какой-то новый уровень сюра.

Ответить

Подходящий Денис

vvtwittep
1

ничего

С Гуглом много чего, как раз из-за его размера и охуевшести

Ответить

Andrian Bikkel

Указанный
0

где тут собсна монополизация и, тем более, национализация?

Ответить

Указанный бокал

Andrian
1

В данном случае слово "монополизация" абсолютно неверно. Монополию на карты/такси/доставку пытался/пытается построить яндекс. Теперь у него появляется очень сильный конкурент.

Ждём дубль.такси или что-то в этом духе. Сбермаркет уже есть. 

Ответить

Andrian Bikkel

Указанный
0

у коллаба сбера и деливери в лице майл ру уже есть полный пакет сервисов-конкурентов яндексу: деливери=я.еда, ситимобил=я.такси, 2гис=я.карты, сбермаркет тут по сути клон деливери который расчитан на гипермаркеты вместо ресторанов, у яндекса для этого просто подраздел я.еды и то не везде запущен, так же у майл.ру и яндекса есть по своему каршерингу
так что да - они напрямую конкурируют при том очень плотно и какой бы сервис у тех или других ни появился, он появится в том или ином виде у конкурента
энивей, что там с национализацией то

Ответить

Указанный бокал

Andrian
0

ща секунду

Ответить

Дальний хичхакер

27

Помянем.
2гис был неплохим соперником в картографической гонке

Ответить

Shalidor

Дальний
–11

А он куда-то уходит? Если объективно смотреть, Сбер одна из самых инновационных компаний мира, и вряд ли 2гис будет хуже после покупки. Но монополизация, естественно, ужасна

Ответить

Nike RossXP

Shalidor
0

инновации в попиле, разве что

подкатывать золотые яйца к яндексу и мейлру - не значит быть инновационной компанией

Ответить

Shalidor

Nike
0

"Инноваторы года" 2018 и 2019 по версии Global Finance

Ответить

Oleg Burkov

Shalidor
1

Какие инновации Сбербанк вывел на мировой рынок?

Ответить

Shalidor

Oleg
1

Первые ссылки в Гугле

"Роботизированный участок пересчета денежной наличности (РУП) стал «Лучшим проектом по внедрению инноваций».
Цифровой двойник «Елена» отмечен как «Инновация года».
Проект kNOwTEACHER назван «Проектом года»."
https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=932ba72d-ae8a-4a28-9d84-d5222fa44dc7&blockID=1303®ionID=77&lang=ru&type=NEWS

"Сбербанк признан лауреатом премии журнала The Banker 2019 в номинации «Инновации в области торговых операций с валютой, процентными ставками и товарными инструментами. Сбербанк получил награду благодаря многолетнему лидерству на российском валютном рынке и развитию инновационной продуктовой линейки процентных деривативов."

https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=1fc57397-49eb-41af-a294-351c08168738&blockID=1303&regionID=77&lang=ru&type=NEWS

Ответить

Oleg Burkov

Shalidor
2

Вы все продолжаете скидывать ссылки на какие-то говнопремии и рейтинги. Причем из пресс-релизов самого Сбера ))) А я спрашивал, какие инновации Сбербанк вывел на мировой рынок. 

Ответить

Shalidor

Oleg
0

Сверху отмечены 3 конкретных инновационных проекта. Если для вас премии The Banker и Global Finance - "говнопремии", то я хз. Может слова соседа дяди Васи для вас более весомее.

Ответить

Shalidor

Oleg
0

О чём вообще наш спор? Сбербанк утянет на дно 2гис? Сбербанк не развивается в технологическом плане? Они не вкладывают миллионы в инновации?

Конечно, легко написать "Сбербанк говно" и собрать кучу плюсиков, но кто-нибудь вообще в конструктивную критику здесь может?

Ответить

Yakovlev

Shalidor
0

монополизация где? его же гугл/яндекс купил

Ответить

Roman Roman

Shalidor
0

О каких именно инновациях идёт речь. 

Ответить

Указанный бокал

23

Устроился в 2ГИС, проснулся сотрудником Сбербанка

Ответить

Master Oogway

Указанный
1

А ты в 2ГИС устроился чтобы спать, я не понел?

Ответить

умный человек

Master
0
Ответить

Reggae Addict

Указанный
0

теперь где в дубльгис устраивались, там и увольняйтесь!

Ответить

Yakovlev

0

у 2ГИС хорошие карты только в больших городах, для нормальной картографии туда нужно вливать и вливать.

Ответить

Илья Гераськин

Yakovlev
11

Там лучше чем у Гугла почти везде (где есть дубльгис)

Ответить

Yakovlev

Илья
15

по мне современные гугловские карты вообще не читаемы, 50 оттенков серого. проще на спутниковых снимках что то найти.  опенстритмап и то вменяемее.

Ответить

Илья Гераськин

Yakovlev
0

Гугл вообще клал на свои карты, они им похоже не особо денег приносят и всем похер. В этом плане дубльгис намного ответственней подходит.

Ответить

Rafael

Илья
0

Просто они не развивают их в России. Для США у них очень хорошие карты.
И только у Гугла есть AR-навигация по картам, кто пробовал знает как это удобно.

Ответить

Илья Гераськин

Rafael
0

Я пользовал гуглмапс в штатах. Не особо большая разница. Карты есть, но сервис никакой. Баги проактивно никто не фиксит

Ответить

alexferman

Илья
–6

У Гугла почти все сервисы то ещё говно, особенно в СНГ

Ответить

Yakovlev

alexferman
0

а чем ютуб или гмаил плохи?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Yakovlev
2

Скажем так, гмейл в 2008 и в 2020 - немного разный уровень "Хорошести"

Ответить

alexferman

Yakovlev
0

Гмайл и Ютуб ещё _относительно_ норм. Хотя политика модерирования на Ютубе - то ещё дегенератство.

Ответить

Ivan Matveev

alexfer…
0

Полное дегенератство потому что затирает говнокомменты говноедов типа тебя в момент попытки их публикации?  

Ответить

alexferman

Ivan
0

Я вообще-то про контент, а комменты на Ютубе только дегенераты и пишут, лол.

Ответить

Указанный бокал

3

Чувствую, скоро заживем, информации будет у Сбера на каждого больше, чем у ФСБ😆

Ответить

Сертификат безучастия

Указанный
0

А так и будет, государство будет аутсорсить некоторые свои функции госбанку

Ответить

Yakovlev

Указанный
0

по хорошему блокчейн так и работает.

Ответить

Указанный бокал

2

с нетерпением жду новости, что все проекты комитета выкуплены Сберычем готов продать 75% акций своего аккаунта, дорого

Ответить

Дальний хичхакер

Указанный
1

Пора конвертировать карму в валюту

Ответить

Экспертный мангал

Дальний
0

Примут карму только по отрицательной цене.

Ответить

Pavel Averyanov

Экспертный
2
Ответить

Дальний хичхакер

Экспертный
1

Конвертация через сеновал! При таком обмене отрицательный рост исключён

Ответить

Дежурный бас

1

Да, ДубльГИС хорошая была штука, я все надеялся, что они будут географию расширять как Maps.me, что бы можно было пользоваться не по городам и окрестностям, а даже по областям.

Ответить

Илья Гераськин

Дежурный
1

Так я понял, что сами они ничего не расширяют, а ждут пока кто-то франшизу купит

Ответить

Дежурный бас

Илья
1

Франшизу на распростронение рекламы и полевую рекогносцировку (типа исследование в своем районе статуса закрылся-открылся магазин).
Векторизацию и IT они сами делают, потому как векторизацией и внедрением может заниматься только народ с образованием.

Ответить

Илья Гераськин

Дежурный
2

Франшиза подразумевает покупку спутниковых снимков и векторизацию оных в регионе, куда франшиза покупается. Потому и цена у франшизы внушительная

Ответить

Yakovlev

Дежурный
0

так теперь и будут расширять, теперь есть на что. плюс деньги ввалят в маркетинг.

Ответить

Дежурный бас

Yakovlev
0

В ближайшее время вряд ли. Рынок рекламы просел, им будет проще поддерживать то, что есть.

Ответить

Yakovlev

Дежурный
0

ну интеграции будут. в ситимобил, деливери и самокат точно.

Ответить

Невыносимый диод

1

Очень жаль

Ответить

Невыносимый диод

Невыносимый
1

Теперь хороший 2гис у нас зобанят

Ответить

Yakovlev

Невыносимый
0

у вас где? в ua?

Ответить

Невыносимый диод

Yakovlev
0

Yes

Ответить

Yakovlev

Невыносимый
0

может и пронесет.

Ответить

Ледяной Денис

Невыносимый
0

Так сбер же не забанен

Ответить

Невыносимый диод

Ледяной
0

Это пока. Запомни этот твит

Ответить

Трудящийся Илья

0

Пиздец как продешевили, если учитывать оценку форбс

Ответить

Дежурный бас

Трудящийся
1

А сейчас рынок геоданных просел, рекламы заказывают меньше. Что бы вернуться на прежний уровень, надо вливать бабло и ждать, когда экономика вылезет из жопы. А владельцам, похоже, надоела эта тягомотина, а Сбер как раз этим и воспользовался

Ответить

Экспертный мангал

Дежурный
1

Очень четкий и адекватный ответ. Реально у 2гис сейчас финансовая жопа, решили что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Но в декабре 2019 они стоили гораздо дороже, если не в разы.

Сбер купил 2гис за копейки, но вот хз что он с ним будет делать. Вангую через несколько лет выкупят оставшиеся доли, сделают головной офис в москве, потом не найдя способов как заработать, проведут оптимизацию и умрут. 

Ответить

Yakovlev

Трудящийся
0

ну может создатели очень хотели выйти в кэш. к тому же мы не знаем деталей сделки. может что то акциями других проектов отдали.

Ответить

badResistor

1

Где GPS запускали туда и идите?

Ответить

alex twit

1

Купите ТЖ 

Ответить

Maksytoff

1

Теперь за каждое построение маршрута ,для вашего же удобства будут списывать с карты автоматически..)

Ответить

Nike RossXP

1

мда, как же все эти сервисы скатятся. Жаль, я некоторыми пользовался.

Ответить

Указанный бокал

0

За чей счет банкет на 15 ярдов? Надеюсь за наш?

Ответить

Сертификат безучастия

Указанный
2

За счёт собственных средств банка. Активы минус пассивы у Сбера около 5 триллионов рэ.

Ответить

Жесткий холод

0

Сберыч в союзе с Мейлсру решил потягаться с Яндексом во всех направлениях, ждём покупки какого-нибудь задрипанного каршеринга.

Ответить

Evgeny Delyukin

Жесткий
1

YouDrive уже у Mail.ru Group и перенесён в СП со Сбером, всё просто

Ответить

rossoshmap

0

Ждём Яндекс.Банк

Ответить

Дальний хичхакер

rossoshmap
0

Зачем, есть Яндекс деньги

Ответить

Жесткий холод

Дальний
1

Уже нет же, их гопнул сберыч, а те в ответ забрали Беру.

Ответить

Yakovlev

Жесткий
0

бренд я.деньги будет ликвидирован. так что....

Ответить

Dmitry Volkov

Yakovlev
0

откуда инфа? 🤔 

Ответить

German Times

Dmitry
4

https://tjournal.ru/news/174762-the-bell-sberbank-i-yandeks-razdelyat-sovmestnye-predpriyatiya-market-i-dengi

The Bell: «Сбербанк» и «Яндекс» разделят…
«Яндекс» будет самостоятельно развивать «Яндекс.Маркет», а Сбербанку отойдут «Яндекс.Деньги».
tjournal.ru
Ответить

Жесткий холод

Yakovlev
0

Да, только теперь не понятно, что мне делать со своей картой яндекс.денег, она сама сдохнет или сбербанк предложит обменять на свою. 

Ответить

German Times

0

Карты от Сбербанка. Oh wait...

Ответить

Илья Гераськин

0

Эх, я даже узнавал сколько у них франшиза, если в другой стране запустить. Сейчас уже намного меньше желающих сотрудничать будет.

Ответить

Экспертный мангал

Илья
0

Почему? Из за сбербанка или кризиса?
Мне кажется в долгосрочной перспективе это имеет хорошее будущее.

Ответить

Илья Гераськин

Экспертный
0

Из-за сбербанка. Ну условно в какой-нибудь Америке можно запустить сервис, которым на 70% владеет российская госконтора? Очень сильно сомневаюсь.

Ответить

Прочный бас

0

мдя. работала там лет 5 назад, было веселее

Ответить

Александр Королёв

0

Не знаю ни одного человека из своих знакомых кто бы в Москве им пользовался. Говорят в каких-то городах он популярен. А так мапсми+яндекс+гуглкарты наше всё

Ответить

Экспертный мангал

Александр
0

В регионах 2гис это мастхэв на смартфоне, как ватсап.

Ответить

Ольга Семенова

0

Это те халявщики, которые после обновлений данных на гугол и яндекс звонят и спрашивают: у вас поменялся телефон (адрес)? Давайте исправим. 😆😆 Кстати, не хотите взять платный тариф? По платному тарифу все будет точнее 🤣🤣🤣

Ответить

Илья Гераськин

Ольга
0

У этих "халявщиков" зачастую данных больше чем в гугле и яндексе. Особенно если за МКАД выезжать иногда

Ответить

Zasad Asdasd

0

Сервис, возможно, станет лучше с точки зрения экосистемы, развития и прочего. 
Но шансов того, что сбер не напихает туда говнофич - минимален.

Ответить

Экспертный мангал

Zasad
0

Я бы сказал шанс равен 0.

Ответить

Базовый Валера

0

У них столько денег, которые можно тратить прям щас, почему никому ещё в голову не пришла мысль купить какой-нибудь небольшой город и ставить там опыты с биг датой и вот этим всем вот.

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