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Новости
Алексей Боржонов
20 644

Росгвардеец пригрозил подбросить наркотики мужчине. Его сосед рассказал, что тот громко слушал музыку Материал редакции

«Сейчас тебе наркоту подкину, поедешь на зону на 5 лет. Хочешь?»

456 комментариев
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В сети появилось видео, на котором росгвардеец пригрозил подбросить наркотики мужчине в Москве. Его опубликовали различные Telegram-каналы, а также политик Алексей Навальный.

На видео мужчина в форме Росгвардии угрожает подкинуть наркотики мужчине и отправить его «на зону на 5 лет просто так».

Росгвардеец: В тюрьму хочешь?

Мужчина: За что?

Росгвардеец: Сейчас тебе наркоту подкину, поедешь на зону на пять лет. Хочешь? Просто так.

В Росгвардии заявили «Подъёму», что личность сотрудника установили и привлекли его к дисциплинарной отвественности.

Обновление 13:25 Росгвардия уволила сотрудника, который угрожал мужчине, рассказал представитель ведомства РИА «Новости»

Издание «Блокнот» опубликовало рассказ соседа мужчины Дмитрия. По его словам, 6 июня Александр (мужчина на видео) слушал музыку, когда около 17:00 соседка потребовала её выключить. Александр отказался, после чего она вызвала полицию.

Однако на вызов приехала не полиция, а Рогсвардия, которая стала угрожать мужчине. Он записал происходящее на камеру, а потом выложил запись в сеть.

По словам Дмитрия, на следующий день «неизвестные сотрудники в штатском» попросили Александра «тихо-мирно удалить это видео». Мужчина так и поступил, однако Дмитрий захотел придать ситуацию огласке: «Человека прессуют, его трясет, за него некому заступиться. Я ему сказал — у тебя здоровья не хватит, а у меня хватит».

#новости

Спасибо за наводку Кирилл Павлов
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456 комментариев
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По порядку
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Андрей Круглов

81

А почему всегда приезжают пухлый и тонкий?

Ответить

Pavel Melikhov

Андрей
698

Да пухлых не влезают в калину, два тонких не решают ситуацию.

Ответить

Евгений Клочков

Pavel
17

А кто из них умеет читать, а кто писать? 

Ответить
1 комментарий

Радикальный месяц

Pavel
25

ахуенный коммент 

Ответить

Андрей Галицкий

Pavel
11

аж слезы на глазах от охуенности коммента. снимаю шляпу

Ответить
1 комментарий

Mamur Khisoriev

Pavel
8

Определенно лучший комент 2020 года

Ответить
5 комментариев

Denis

Pavel
2

Я читаю ТЖ с открытия, но зарегистрировался только для того, чтобы лайкнуть этот коммент, но не могу. 
Это лучшее объяснение феномена про толстого и тонкого!

Ответить

Порядочный танк88

Pavel
0

ты часом не в росгвардии работаешь на россадке? 

Ответить
1 комментарий

Дмитрий Шалатонов

Pavel
0

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻☝🏻

Ответить

Dc Maniac

Андрей
2

Просто худой это «стажер» который в последствии станет пухлым и будет учить своего стажера 😂

Ответить

Evil Pechenka

Андрей
–1

Рассказ китайца

Сизу, пью цай, зду любимый девушка.
Стучат.
На пороге один толстый, другой тонкий:
— Ты за кого, за китайского правителя или за Брежнева?
— За китайского правителя.
— Снимай штанишки, бить будем.
...
Сизу, пью цай, зду любимый девушка.
Стучат.
На пороге один тонкий, другой толстый:
— Ты за кого, за китайского правителя или за Брежнева?
— За Брежнева.
— Снимай штанишки, бить будем.
...
Сизу, пью цай, зду любимый девушка.
Стучат.
Заранее снимаю штанишки, а на пороге мой любимый девушка.

Ответить

Konstantin Koremin

Андрей
0

Менталитет

Ответить

Артур Логвинов

Konstantin
0
Ответить
1 комментарий

Экспертный мангал

109

От создателей они уволились 2 недели назад.

Хорошая реклама голосования изменений в конституций.

Ответить

Пожилой Мартингал

Экспертный
8

Я думал это реклама фитнес клуба

Ответить

Andre Macareno

Пожилой
2

Я бы в гачимучи сниматься пошел после фитнес-клуба

Ответить

Karim Ametov

Экспертный
3

Я чуть не поперхнулся 

Ответить

Al

Экспертный
0

Повысились 2 недели назад - новый тренд

Ответить

Трудящийся Илья

37

У нас один ебанько летом, когда жарко и у всех открыты окна, очень громко слушает свой ебаный шансон. Вместе с ним эту хуйню приходится слушать всем, у кого окна выходят во двор. И как по будильнику вырубает музон ровно тогда, когда шуметь становится запрещено, так что ментов вызывать уже не имеет смысла. Пидорас, каких свет не видывал

Ответить

Экспертный мангал

Трудящийся
120

Законопослушный маргинал.

Ответить

0 Yeblonski

Трудящийся
7

А поговорить с ним по человечески всем подъездом не пробовали? Не угрожать, а просто придти, объяснить ситуацию? Или вы лучше потерпите?

Ответить

Трудящийся Илья

0
7

попытки производятся регулярно, но он непереговороспособен. Имею, говорит, право, а если что-то не нравится, вызывайте ментов

Ответить
50 комментариев

Дед с кинк-вечеринки

0
–5

А что это за такая мудацкая позиция, что гандона, который портит жизнь окружающим, надо просить и уговаривать, чтоб он еще подумал — снизойти ему или нет? Если человек не понимает, что громкая музыка мешает окружающим — с ним не о чем разговаривать. Он изначально дебил.
И поскольку дебилам рассказали, что у них есть теперь какие-то "права", приходится вот так, как на видео.

Ответить
17 комментариев

Dra

0
1

У меня был такой сосед. Ходил разговаривать неоднократно, хватало на один день, на следующий опять врубал музыку на всю. 2 года ебал мозги, благо, оказался квартирантом и я решил вопрос кардинально с хозяином квартиры.

Ответить
1 комментарий

N/a

Трудящийся
6

Имеет право.

Ответить

Юра Касьянов

Трудящийся
1

Днём вроде как тоже в многоквартирниках шум ограничен, не превышал?

Ответить

Трудящийся Илья

Юра
0

конечно превышал. Только как ты это зафиксируешь?

Ответить
4 комментария

Олег Ивахнов

Трудящийся
1

Децибелы замеряли? Там ограничения ж

Ответить

Nikolay Borisov

Олег
0

Там ещё требования к звукоизоляции стен и перекрытий, а тут всё, приплыли

Ответить

Viktor Nevzorov

Трудящийся
0

Клин клином не пробовали?
Включить ему направленный излучатель с гимном какойнить страны, да погромче?

Ответить

Nikolay Borisov

Трудящийся
0

Сделал звукоизоляцию в квартире. Не слышу ни лая собак, ни музыки соседей

Ответить

Zero Tolerance

Трудящийся
0

У нас тоже такой еблан был в доме напротив с колонками на балконе, включал какое-то зумерское говно для кальянодебилов, в итоге кто-то выложил видео в городской паблик, типа пристыдили, меломан даже сам в комментах отметился. Причем в основном люди его хуесосили, что удивительно. После этого музыка еще поиграла пару дней и всё. Сработало что ли? Уже недели 2 тишина

Ответить

Гибкий клуб

50

Росгвардейцев не уволят, все прекрасно знают, что туда только гопники идут.

Ответить

Дмитрий Цыбульский

Гибкий
3

В смысле уволят, разве это не уголовка?

Ответить

Артур Логвинов

Дмитрий
2

Ты забыл в какой стране живешь?

Ответить

Полина

Дмитрий
0

Намерение вроде не уголовка. Он же ничего не подкинул по факту

Ответить

Легкий диод

Гибкий
3

Квартиру дадут

Ответить

Dra

33

Росгвардейцы, конечно, по своему поведению пидоры последние и преступники, но и мудаков, слушаюших музыку на весь дом в многоквартирке, нужно пиздить кирзовыми сапогами до просветления. Купи ты, блять, себе хорошие качественные наушники и наслаждайся любимой музыкой, но нет, эти мудаки получают удовольствие именно от того, когда весь дом слушает вместе с ними. С автомобилистами с наклейками PRIDE и подобными тоже самое, к слову.

Ответить

Дмитрий Хмелёв

Dra
–24

Не нравится, что соседи громко слушают музыку, купи себе дом и наслаждайся тишиной. Вот эта точка зрения «я не слушаю громко и другие не должны» ущербная пиздец 🤦‍♂️

Ответить

Dra

Дмитрий
11

А теперь объясни мне свою логику, зачем ты слушаешь музыку так громко, что вместе с тобой её вынуждены слушать соседи? Слушай музыку так, чтобы её слышно было только тебе, если хочется громко - купи наушники хорошие. Или тебе насрать совсем на людей, которые живут рядом, которые пришли уставшие с работы и хотят отдохнуть, например?

Ответить
75 комментариев

Елизавета Антон

Дмитрий
2

Хочется ответить всем адептам "купи свой дом". Там тоже соседи. Они тоже слушают музыку громко и ее тоже слышно. А ещё они косят газон, пилят бензопилой и много чего ещё. Так что не пиздите, если не знаете о чем.

Ответить
1 комментарий

Eugene Panfilov

Дмитрий
1

Да, можно оставить города быдлятине, которая не уважает других, и уехать в лес. Пусть перегрызутся. 

Интересная идея!

Ответить

alex twit

Дмитрий
0

а частном секторе пидаров типа тебя еще больше с громким шансоном

Ответить

Dra

Dra
1

О,  Joni Keij минуснул, выкладывай свою точку зрения, интересно будет послушать, с чем не согласен)

Ответить

Гибкий клуб

Dra
5

Ты призываешь пиздить людей ногами за громкую музыку в разрешенное время. Ты поехавший психопат.

Ответить
5 комментариев

Al

Dra
1

Ну давайте теперь решать все административные правонарушения подкидыванием наркотиков. 

Ответить

Евгений Клочков

Dra
–1

Добавлю: сразу после процедуры механической обработки ребер любителя громкой музыки такое же надо проделать с теми, кто спроектировал дом с такой паршиовй звукоизоляцией

Ответить

Андрей Рядькин

27

ну, слушать громко музыку в многоквартирном доме не порядочно. 

Ответить

Молочный Валера

Андрей
20

И дверьми хлопать, и громко разговаривать по телефону

Ответить

Игорь Голованов

Молочный
6

О, у нашей соседки сломался слуховой аппарат и поэтому Сына ей повесил в спальню большую плазму, шоб мама могла на нормальной (для глухого человека) громкости слушать сериалы до 12 ночи.

Ответить
4 комментария

Андрей Рядькин

Молочный
0

ну сталкивался с телефоном, хотя хз какой баран живет рядом 

Ответить

Порядочный танк88

Молочный
0

А аж ходить по полу без тапуль, когда у тебя ковра нет....

Ответить

Bekzat Sadykov

Андрей
11

Громко это относительно. Некоторые люди могут до чего угодно докопаться. У меня соседка в студенческие год, напротив, возмущалась, что у меня слишком тихо, мол, может ты наркоман, даже посудой не гремишь и телевизор не смотришь. 

Ответить

Прежний чувак

Bekzat
2

Это топ

Ответить

Андрей Рядькин

Bekzat
2

Ну ты же понимаешь, что я говорю об адекватных притенщиях

Ответить

Прохожий паркур

Андрей
2

Зависит от того как долго и в какое время. По моему ощущению адекватно часок другой послушать примерно с 10 до 13 и с 16 до 20. Когда все выспались, днём дети не спят и вечернее время ещё не наступило.

Ответить

Al

Андрей
1

И подкидывать наркотики за административку СОВСЕМ не порядочно

Ответить

Женечка

Андрей
0

Непорядочно, но законно

Ответить

Андрей Рядькин

Женечка
1

Пидорас в законе

Ответить

Александр Сибирцев

28

Очень надеюсь, что дядя росгвардеец сядет. Каким бы росгвардейем ты не был, если ты сел за руль и угрожаешь подкинуть наркотики - ты ебанный дегенерат и тебя нужно изолировать от нормальных людей.

Ответить

subprocess.check_output

Александр
0

Если этот пидор не сядет - то РФ - поистине страна куколдов и терпил. А всего то нужно не забыть про него. Даже не нужно на митинг идти.  Просто поддерживать шум в СМИ/ соцсетях до тех пор пока этого пидора не закроют. 

Ответить

Организованный томагавк_два

subprocess.chec…
1

РФ - поистине страна куколдов и терпил

А есть ещё сомнения?

Ответить
1 комментарий

Bob Kentuki

subprocess.chec…
0

пффф

Полицейских, которые избили нижегородца…
Нижегородский областной суд смягчил меру пресечения двум полицейским, которые обвиняются в…
www.znak.com
Ответить
1 комментарий

Молочный Валера

15

Что-то слишком борзые ребята, наверняка по знакомству примчались.

Ответить

Игорь Голованов

Молочный
7

Как часто вообще соседи устанавливают скрытые камеры, да еще и в таком хорошем ракурсе. Он еще до жалоб кого то ждал?

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Игорь
5

Не могу отделаться от впечатления, что видос постановочный. 🤷🏼‍♂️🤨

Ответить
13 комментариев

Кирилл Боронин

Игорь
0

Может стримит на твиче

Ответить
12 комментариев

Немыслимый шмель

Игорь
3

А почему нет? Сейчас ip-камеры копейки стоят

Ответить
1 комментарий

Молодой кавалер

Игорь
2

Ну, я тоже давно хочу установить, чтобы быть спокойным за квартиру, когда надолго уезжаю или при любом происшествии обладать какими-то доказательствами/видеофиксацией.

Ответить
4 комментария

Bekzat Sadykov

Игорь
1

Ну, причин следить может быть много:
1. За няньками и детьми.
2. За женой и Виталиком
3. За ворами и единоросами
4. Вебкамить на порнхаб

Ответить
1 комментарий

Dmitriy Volkov

Игорь
0

Была вебка, услышал что приехали менты, на фоне последних новостей (о ментах)  решил зафиксировать их появление. А росгваржия с 9 классами образования не лорды далеко. 

Ответить

subprocess.check_output

13

За один гнилой базар этого жирного мусора его нужно отправить на 5 лет на тюрьму. И весь отдел к хуям уволить.

Ответить

Параллельный щит

subprocess.chec…
4

Ты страну перепутал. Тут уволят-то вряд ли, а вот снявшему видос устроят пиздец. Ну и в следующий раз будут лучше помещение проверять, вырвут все кабели из техники, разобьют что смогут.

Никто же не думает, что эти ребята впервые в жизни себя так повели, правда? Так что они теперь просто отшлифуют технику.

Ответить

subprocess.check_output

Параллельный
0

выученная беспомощьность

Ответить

Боевой дым

8

@Карина Мирзаева давай, расскажи нам, как ваша служба и опасна и трудна.

Ответить

Боевой дым

Баба
5

@Карина Мирзаева минус влепила :(

Ответить

Параллельный щит

Баба
3

Порвалась, жаль.

Ответить

Молочный Валера

Баба
1

Она же, вроде, говорила, что росгвардейцы - не менты, более быдловатые.

Ответить
3 комментария

Карина Мирзаева

Баба
0

Потому что ты провокатор)
Ты на любой мой ответ написал бы : ЖАЛЬ ПОРВАЛАСЬ!

Ответить
11 комментариев

Pavel Melikhov

–3

Когда уже расстрел вернут ?

Ответить

Кирилл Павлов

Pavel
18

Он уже есть - если украсть 4 рулона обоев) 

Ответить

Пожилой Мартингал

Кирилл
19

@Рулон Обоев 
@Рулон Обоев 
@Рулон Обоев 
@Рулон Обоев 

Ответить

Дальний хичхакер

Pavel
1

Смотря о ком речь 😏

Ответить

Антон Т

7

Блин когда я вызывал наряд к меломану сверху — приехали два омегана, пожевали сопли минут 5, потом вернулись ко мне и сказали "он нам не открыл", а тут такой карнавал. Можно номерок отделения?

Ответить

Карина Мирзаева

1

Раз в полгода примерно, когда муж на дежурстве и мне скучно я напиваюсь вина и слушаю рэп и танцую. Включаю саундбар почти наполную. Длиться это 2-3 часа, потому что пьянею быстро.
Но строго до 23-00, потому что знаю что в квартире надо мной живут семья с ребёнком. Не ссоримся. Так что если все в меру, то и громкую музыку можно слушать. Или уже в своей квартире нельзя наслаждаться жизнью?

Ответить

Евгений Долгий

Карина
11

FYI. Дети обычно ложатся спать раньше 23-00.

Ответить

Карина Мирзаева

Евгений
–2

По разному же, это просто некий компромисс и показатель, что я не хочу нарушать законные права соседей.
Тем более это реально редко у меня такое настроение

Ответить
90 комментариев

Михаил Зинчук

Евгений
0

ошибаешься, они ложатся когда у соседки музыка стихнет

Ответить
1 комментарий

Молочный Валера

Карина
5

А муж догадывается об этой твоей особенности?

Ответить

Карина Мирзаева

Молочный
0

Да, знает и говорит, почему я при нем так не делаю). Только фотки отправляю

Ответить
1 комментарий

Боевой дым

Карина
0

 я напиваюсь вина и слушаю рэп и танцую

Карина-Карина...

Ответить

Карина Мирзаева

Баба
0

Блин МАКАРОВ, Попрошайка,
Опять поменял ник)))) лишь бы травить и преследовать меня и рассуждать о моем муже)
Куда смотрит сандра, черт возьми
Ты утром 100 рублей на макбук просил и писал что умираешь?В 5 утра было видела

Ответить

Легкий диод

6

Золотовские гестаповцы почувствовали вкус власти, ничего необычного

Ответить

Alex Newman

1

Ну если в 3 часа ночи музло на полную то тут надо не только омон вызывать но и фсб заодно, еще бы любителей сверлить перфораторами каждый день с 8 утра и до 10 вечера посещали бы росгвардейцы вообще было бы круто ибо задолбали эти любители перфораторами с утра посверлить стены. Думаю у каждого найдется сосед, который регулярно сверлит стены. 

Ответить

Кирилл Павлов

Alex
1

Хз, я нашл, что вроде 5 часо вечера
было +-

Ответить

Bkmz Иванов

Кирилл
0

Свет дневной же. Нет?

Ответить
1 комментарий

Alex Newman

Кирилл
0

а вот если в 5 утра врубят шансон на полную, смело звоните в милицию ибо в 5 утра музло на полную мощь это согласитесь не логично. 

Ответить
2 комментария

Андрей Парусников

Alex
0

ты наверное в халупе живешь без ремонта

Ответить

Молочный Валера

Андрей
0

А ты живёшь в перманентном ремонте?

Ответить

Витя Яковлюк

4

Имхо росгвардейцы хуже пидорасов . Если бы мне давали по 1к рублей каждый раз, когда росгвардеец угрожает мне подкинуть наркотики, у меня было бы уже 2к рублей.

Ответить

Степан Литвинов

–6

Правильно сделали. Заебали с этой музыкой. Хочется баса — пиздуй в клуб или купи наушники. За что тебя уважать, если ты не уважаешь других.

Ответить

alex twit

Степан
1

минусуют какие-то терпилы. так любят слушать чужую громкую музыку (и похуй, что в разрешенное время)?

Ответить

Дмитрий Сафронов

4

"После беседы он удалил видео"

И ему подбросили наркоту и посадили на 5 лет, ибо теперь у него нет доказательств. Тадааам. 

Ответить

subprocess.check_output

Дмитрий
0

Нихуя не понял что он удалил. Как тогда видос в сети оказался 

Ответить

Alexander Petcoglo

4

Надо было сходу застрелить чувака. Как-то не по-росгвардейски получилось.

Ответить

Максим Ростокин

Alexander
0

За рулон обоев его бы расстрелял лично Золотов)

Ответить

Al

4

И сколько таких случаев, когда реально подкинули? Вот так начитаешься таких новостей, так захочется всего себя камерами облепить. Иначе хуй чего докажешь. 

А если завтра в магазине случайный прохожий не так посмотрит на росгвардейца, и у него ЧИСТО СЛУЧАЙНО найдут наркотики и хуй он че докажет. Как тут быть?

Вот вам и ахуевшие менты. Вот вам и оправдание протестов в США. У нас побубнели о Голунове и забыли, а что изменилось? Нихуя ничего. 

Сломать жизнь из-за громкой музыки подкидыванием наркотиков. Просто заебись. А сколько вообще людей по 228? Ебануться...

Ответить

Dennis Naidyuk

Al
0

Нихуя ничего.

👍🏻

Ответить

A big purple banana 🍆

4

Всем горящим с громкой музыки. Вас не смущает что за него заступился сосед, который эту музыку тоже слушал (слышал ли)? Тут либо бабка ебанутая, либо росжирдяй ее знакомый

Ответить

Dennis Naidyuk

–3

После беседы он удалил видео.

АХАХАХХААХА!! КУКОЛД ЕБАНЫЙ.

Ответить

Dennis Naidyuk

Dennis
3

Погодите, серьёзно?)) Те, кто минусят меня, скажите, к вам пришли уроды в форме, угрожают подбросить вам наркотики, вы их пишите на камеру, показываете им этот компромат, они начинают угрожать ещё больше, если вы не удалите видео и ВЫ БЫ УДАЛИЛИ??!))) Штоооо???)))) Откуда вас таких вафельных высрало, ё моё......)) Из сказки про сахарный домик?

Ответить

Тони Хопкинс

Dennis
0

Даже с ножом у горла не удалил бы?

Ответить
8 комментариев

Маша Разумовская

2

Правильно я понимаю, что соседи в итоге помирились?
Росгвардия объединяет!

Ответить

subprocess.check_output

Маша
0

Понимаю что сарказм, но все равно диз. Ни капли позитива в сторону росгвардии.

Ответить

Zero Tolerance

subprocess.chec…
0

режим повержен

Ответить

Андрей Николаевич

3

Снова видео начинается с середины. Опять. ...Где скачать полные видосы с эпиграфом?

Ответить

Robo Krabe

3

Дмитрий - топчик
Росгвардейцы - пидорасы

Ответить

Евгений Долгий

–22

Как хотите, а я в этой ситуации за пятнистных.

Понятно, что пухлому ради этого еблана погон лишаться не хочется, и он просто угрожает для острастки.

На меломанов-ебанько законной управы, похоже, нет, а ситуацию разруливать как-то надо.

Ответить

Молочный Валера

Евгений
6

он просто угрожает для острастки

Голунову тоже весело, наверное, было.

Ответить

Евгений Долгий

Молочный
–8

Ай, да перестань. Откуда у этого жиробаса наркота. На понт берет.

Закон, конечно, он нарушил. Его придется наказать.

Но я бы дал мусорам нормальные законные инструменты воздействия на подобных меломанов. Чтобы не было вот этого имеюправо-стайл.

Ответить
10 комментариев

Umberto Eco

2

Господи, дай мне сил накопить денег, прокачать скилы и свалить отсюда.

Ответить

Пора валить

Umberto
2

Благословляю

Ответить
2 комментария

Порядочный танк88

Umberto
1

Он тебе дал только прокрастинацию. Так что сиди тут и не выебывайся 

Ответить

Mikhail Pukas

2

 Также в полиции отметили, что герой видео носит форму полицейского, что расценивается как административное правонарушение.

Штрафы всем сериалам про ментов они уже выписали? 

Ответить

Mikki Rurk

2

Из за таких соседей хочется уехать в лес жить

Ответить

Иван Иванов

0

Если у тебя здоровья не хватает, какого хера ты музон врубаешь во всю мощь и злишь соседей? На 5 лет на зону многовато, но штрафец хороший выписать бы.

Ответить

Молочный Валера

Иван
1

Законом не запрещено. За что штраф?

Ответить
2 комментария

9vanya1

1

Щя бы дверь полиции открывать

Ответить

Макс Романенко

9vanya1
2

А вы поправки в закон о полиции не читали? Теперь они могут вломиться к вам в любой момент

Ответить

Slow Dimon

0

После беседы он удалил видео

А, ну тогда ладно.

Ответить

Простой томагавк_два

Slow
4

Да а толку-то. Вон, весь интернет все равно смотрит. Откуда он там его удалил - непонятно

Ответить

Боевой дым

1

 После беседы он удалил видео.

А как тогда видео оказалось здесь?

Ответить

Молочный Валера

Баба
0

Ну, с TJ он не может удалить (возможно он даже не знает, что здесь перезалито его видео)

Ответить

Без Имени

0

Не, ну гвардеца надо посадить, но и соседа отпиздить

Ответить

Dollores Plotto

0

Сколько раз вызывали полицию, чтоб угомонили музыканта. 
Ну почему по нашему вызову не приезжал такой пухляш :(
Соседи ему явно сказали спасибо, я бы даже презент вручил.

Ответить

Andrew Nazarenko

–5

Эта жирная гнида музло на всю катушку херачила регулярно, а когда его припугнули - побежал жаловаться. Что за привычка однобокие Новости выкладывать, лишь бы в эфир пернуть заголовком погромче

Ответить

Витя Яковлюк

Andrew
–1

(пукнул тебе за щеку)

Ответить
1 комментарий

Молочный Валера

Andrew
0

Так это ты ментов вызвал?

Ответить

miniawe .

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Показательно уволят, через две недели возьмут обратно 

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miniawe
0

Не хочу чтобы было так. Всем похуй на мои хотелки. 

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White Rabbit

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Режим саусэм нэ уиноуат. Это все Ефремов.

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Petr Petrov

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личности сотрудников установили и привлекли их к ответственности

но не уволили, имхо за такое еще и дело на них завести

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Анастасия Лукьянова

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Так Александр и Дмитрий соседи по комнатам, или по квартирам? Почему Дмитрий такой деятельный и все равно опубликовал видос, и откуда у него доступ к записи? Бутылку-то в случае чего будут совать не в Дмитрия, а в Александра.

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Дана Джумагалиева

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A big purple banana 🍆

0

Хороший повод запретить камеры в квартирах.

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A big purple banana 🍆

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У мусоров к лету переизбыток наркоты вечно?

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Артур Логвинов

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Мент хуже пидораса

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Dias001 Rrn

0

В нормальной стране этого упыря посадили бы на 20 лет минимум

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Juvan Sheer

0

- Не согласен с изменениями конституции?
- А за 228 проголосуешь ЗА?

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Василий Лебедев

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И где уголовное дело на неустановленных лиц о сбыте наркотиков сотруднику полиции?

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