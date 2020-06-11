«Сейчас тебе наркоту подкину, поедешь на зону на 5 лет. Хочешь?»

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В сети появилось видео, на котором росгвардеец пригрозил подбросить наркотики мужчине в Москве. Его опубликовали различные Telegram-каналы, а также политик Алексей Навальный.

На видео мужчина в форме Росгвардии угрожает подкинуть наркотики мужчине и отправить его «на зону на 5 лет просто так».

Росгвардеец: В тюрьму хочешь? Мужчина: За что? Росгвардеец: Сейчас тебе наркоту подкину, поедешь на зону на пять лет. Хочешь? Просто так.

В Росгвардии заявили «Подъёму», что личность сотрудника установили и привлекли его к дисциплинарной отвественности.

Обновление 13:25 Росгвардия уволила сотрудника, который угрожал мужчине, Росгвардия уволила сотрудника, который угрожал мужчине, рассказал представитель ведомства РИА «Новости»

Издание «Блокнот» опубликовало рассказ соседа мужчины Дмитрия. По его словам, 6 июня Александр (мужчина на видео) слушал музыку, когда около 17:00 соседка потребовала её выключить. Александр отказался, после чего она вызвала полицию.

Однако на вызов приехала не полиция, а Рогсвардия, которая стала угрожать мужчине. Он записал происходящее на камеру, а потом выложил запись в сеть.