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«Сейчас тебе наркоту подкину, поедешь на зону на 5 лет. Хочешь?»
В сети появилось видео, на котором росгвардейцы пригрозили подбросить наркотики мужчине в Москве. Его опубликовали различные Telegram-каналы, а также политик Алексей Навальный.
На видео двое мужчин в форме Росгвардии угрожают подкинуть наркотики мужчине и отправить его «на зону на 5 лет просто так».
В Росгвардии заявили «Подъёму», что личности сотрудников установили и привлекли их к отвественности.
Издание «Блокнот» опубликовало рассказ соседа мужчины Дмитрия. По его словам, 6 июня Александр (мужчина на видео) слушал музыку, когда около 17:00 соседка потребовала её выключить. Александр отказался, после чего она вызвала полицию.
Однако на вызов приехала не полиция, а Рогсвардия, которая стала угрожать мужчине. Он записал происходящее на камеру, а потом выложил запись в сеть.
По словам Дмитрия, на следующий день «неизвестные сотрудники в штатском» попросили Александра «тихо-мирно удалить это видео». Мужчина так и поступил, однако Дмитрий захотел придать ситуацию огласке: «Человека прессуют, его трясет, за него некому заступиться. Я ему сказал — у тебя здоровья не хватит, а у меня хватит».
А почему всегда приезжают пухлый и тонкий?
Да пухлых не влезают в калину, два тонких не решают ситуацию.
А кто из них умеет читать, а кто писать?
аж слезы на глазах от охуенности коммента. снимаю шляпу
Определенно лучший комент 2020 года
Я думал это реклама фитнес клуба
У нас один ебанько летом, когда жарко и у всех открыты окна, очень громко слушает свой ебаный шансон. Вместе с ним эту хуйню приходится слушать всем, у кого окна выходят во двор. И как по будильнику вырубает музон ровно тогда, когда шуметь становится запрещено, так что ментов вызывать уже не имеет смысла. Пидорас, каких свет не видывал
А поговорить с ним по человечески всем подъездом не пробовали? Не угрожать, а просто придти, объяснить ситуацию? Или вы лучше потерпите?
Трудящийся Илья
попытки производятся регулярно, но он непереговороспособен. Имею, говорит, право, а если что-то не нравится, вызывайте ментов
А что это за такая мудацкая позиция, что гандона, который портит жизнь окружающим, надо просить и уговаривать, чтоб он еще подумал — снизойти ему или нет? Если человек не понимает, что громкая музыка мешает окружающим — с ним не о чем разговаривать. Он изначально дебил.
И поскольку дебилам рассказали, что у них есть теперь какие-то "права", приходится вот так, как на видео.
Днём вроде как тоже в многоквартирниках шум ограничен, не превышал?
Клин клином не пробовали?
Включить ему направленный излучатель с гимном какойнить страны, да погромче?
ну, слушать громко музыку в многоквартирном доме не порядочно.
И дверьми хлопать, и громко разговаривать по телефону
О, у нашей соседки сломался слуховой аппарат и поэтому Сына ей повесил в спальню большую плазму, шоб мама могла на нормальной (для глухого человека) громкости слушать сериалы до 12 ночи.
Громко это относительно. Некоторые люди могут до чего угодно докопаться. У меня соседка в студенческие год, напротив, возмущалась, что у меня слишком тихо, мол, может ты наркоман, даже посудой не гремишь и телевизор не смотришь.
Прохожий паркур
Зависит от того как долго и в какое время. По моему ощущению адекватно часок другой послушать примерно с 10 до 13 и с 16 до 20. Когда все выспались, днём дети не спят и вечернее время ещё не наступило.
Росгвардейцы, конечно, по своему поведению пидоры последние и преступники, но и мудаков, слушаюших музыку на весь дом в многоквартирке, нужно пиздить кирзовыми сапогами до просветления. Купи ты, блять, себе хорошие качественные наушники и наслаждайся любимой музыкой, но нет, эти мудаки получают удовольствие именно от того, когда весь дом слушает вместе с ними. С автомобилистами с наклейками PRIDE и подобными тоже самое, к слову.
Не нравится, что соседи громко слушают музыку, купи себе дом и наслаждайся тишиной. Вот эта точка зрения «я не слушаю громко и другие не должны» ущербная пиздец 🤦♂️
А теперь объясни мне свою логику, зачем ты слушаешь музыку так громко, что вместе с тобой её вынуждены слушать соседи? Слушай музыку так, чтобы её слышно было только тебе, если хочется громко - купи наушники хорошие. Или тебе насрать совсем на людей, которые живут рядом, которые пришли уставшие с работы и хотят отдохнуть, например?
Да, можно оставить города быдлятине, которая не уважает других, и уехать в лес. Пусть перегрызутся.
Интересная идея!
Гибкий клуб
Ты призываешь пиздить людей ногами за громкую музыку в разрешенное время. Ты поехавший психопат.
Добавлю: сразу после процедуры механической обработки ребер любителя громкой музыки такое же надо проделать с теми, кто спроектировал дом с такой паршиовй звукоизоляцией
Очень надеюсь, что дядя росгвардеец сядет. Каким бы росгвардейем ты не был, если ты сел за руль и угрожаешь подкинуть наркотики - ты ебанный дегенерат и тебя нужно изолировать от нормальных людей.
Как часто вообще соседи устанавливают скрытые камеры, да еще и в таком хорошем ракурсе. Он еще до жалоб кого то ждал?
Не могу отделаться от впечатления, что видос постановочный. 🤷🏼♂️🤨
Может стримит на твиче
Немыслимый шмель
А почему нет? Сейчас ip-камеры копейки стоят
Молодой кавалер
Ну, я тоже давно хочу установить, чтобы быть спокойным за квартиру, когда надолго уезжаю или при любом происшествии обладать какими-то доказательствами/видеофиксацией.
Ну, причин следить может быть много:
1. За няньками и детьми.
2. За женой и Виталиком
3. За ворами и единоросами
4. Вебкамить на порнхаб
Была вебка, услышал что приехали менты, на фоне последних новостей (о ментах) решил зафиксировать их появление. А росгваржия с 9 классами образования не лорды далеко.
За один гнилой базар этого жирного мусора его нужно отправить на 5 лет на тюрьму. И весь отдел к хуям уволить.
Параллельный щит
Ты страну перепутал. Тут уволят-то вряд ли, а вот снявшему видос устроят пиздец. Ну и в следующий раз будут лучше помещение проверять, вырвут все кабели из техники, разобьют что смогут.
Никто же не думает, что эти ребята впервые в жизни себя так повели, правда? Так что они теперь просто отшлифуют технику.
Блин когда я вызывал наряд к меломану сверху — приехали два омегана, пожевали сопли минут 5, потом вернулись ко мне и сказали "он нам не открыл", а тут такой карнавал. Можно номерок отделения?
Когда уже расстрел вернут ?
@Карина Мирзаева давай, расскажи нам, как ваша служба и опасна и трудна.
@Карина Мирзаева минус влепила :(
Она же, вроде, говорила, что росгвардейцы - не менты, более быдловатые.
Потому что ты провокатор)
Ты на любой мой ответ написал бы : ЖАЛЬ ПОРВАЛАСЬ!
Ну если в 3 часа ночи музло на полную то тут надо не только омон вызывать но и фсб заодно, еще бы любителей сверлить перфораторами каждый день с 8 утра и до 10 вечера посещали бы росгвардейцы вообще было бы круто ибо задолбали эти любители перфораторами с утра посверлить стены. Думаю у каждого найдется сосед, который регулярно сверлит стены.
Свет дневной же. Нет?
а вот если в 5 утра врубят шансон на полную, смело звоните в милицию ибо в 5 утра музло на полную мощь это согласитесь не логично.
ты наверное в халупе живешь без ремонта
Раз в полгода примерно, когда муж на дежурстве и мне скучно я напиваюсь вина и слушаю рэп и танцую. Включаю саундбар почти наполную. Длиться это 2-3 часа, потому что пьянею быстро.
Но строго до 23-00, потому что знаю что в квартире надо мной живут семья с ребёнком. Не ссоримся. Так что если все в меру, то и громкую музыку можно слушать. Или уже в своей квартире нельзя наслаждаться жизнью?
FYI. Дети обычно ложатся спать раньше 23-00.
По разному же, это просто некий компромисс и показатель, что я не хочу нарушать законные права соседей.
Тем более это реально редко у меня такое настроение
Молочный Валера
А муж догадывается об этой твоей особенности?
Да, знает и говорит, почему я при нем так не делаю). Только фотки отправляю
я напиваюсь вина и слушаю рэп и танцую
Карина-Карина...
Блин МАКАРОВ, Попрошайка,
Опять поменял ник)))) лишь бы травить и преследовать меня и рассуждать о моем муже)
Куда смотрит сандра, черт возьми
Ты утром 100 рублей на макбук просил и писал что умираешь?В 5 утра было видела
"После беседы он удалил видео"
И ему подбросили наркоту и посадили на 5 лет, ибо теперь у него нет доказательств. Тадааам.
Снова видео начинается с середины. Опять. ...Где скачать полные видосы с эпиграфом?
Надо было сходу застрелить чувака. Как-то не по-росгвардейски получилось.
Правильно я понимаю, что соседи в итоге помирились?
Росгвардия объединяет!
Правильно сделали. Заебали с этой музыкой. Хочется баса — пиздуй в клуб или купи наушники. За что тебя уважать, если ты не уважаешь других.
Щя бы дверь полиции открывать
А вы поправки в закон о полиции не читали? Теперь они могут вломиться к вам в любой момент
Как хотите, а я в этой ситуации за пятнистных.
Понятно, что пухлому ради этого еблана погон лишаться не хочется, и он просто угрожает для острастки.
На меломанов-ебанько законной управы, похоже, нет, а ситуацию разруливать как-то надо.
Молочный Валера
он просто угрожает для острастки
Голунову тоже весело, наверное, было.
Ай, да перестань. Откуда у этого жиробаса наркота. На понт берет.
Закон, конечно, он нарушил. Его придется наказать.
Но я бы дал мусорам нормальные законные инструменты воздействия на подобных меломанов. Чтобы не было вот этого имеюправо-стайл.
После беседы он удалил видео
А, ну тогда ладно.
Простой томагавк_два
Да а толку-то. Вон, весь интернет все равно смотрит. Откуда он там его удалил - непонятно
И сколько таких случаев, когда реально подкинули? Вот так начитаешься таких новостей, так захочется всего себя камерами облепить. Иначе хуй чего докажешь.
А если завтра в магазине случайный прохожий не так посмотрит на росгвардейца, и у него ЧИСТО СЛУЧАЙНО найдут наркотики и хуй он че докажет. Как тут быть?
Вот вам и ахуевшие менты. Вот вам и оправдание протестов в США. У нас побубнели о Голунове и забыли, а что изменилось? Нихуя ничего.
Сломать жизнь из-за громкой музыки подкидыванием наркотиков. Просто заебись. А сколько вообще людей по 228? Ебануться...
Также в полиции отметили, что герой видео носит форму полицейского, что расценивается как административное правонарушение.
Штрафы всем сериалам про ментов они уже выписали?
Сколько раз вызывали полицию, чтоб угомонили музыканта.
Ну почему по нашему вызову не приезжал такой пухляш :(
Соседи ему явно сказали спасибо, я бы даже презент вручил.
Имхо росгвардейцы хуже пидорасов . Если бы мне давали по 1к рублей каждый раз, когда росгвардеец угрожает мне подкинуть наркотики, у меня было бы уже 2к рублей.
После беседы он удалил видео.
А как тогда видео оказалось здесь?
Ну, с TJ он не может удалить (возможно он даже не знает, что здесь перезалито его видео)
личности сотрудников установили и привлекли их к ответственности
но не уволили, имхо за такое еще и дело на них завести
Так Александр и Дмитрий соседи по комнатам, или по квартирам? Почему Дмитрий такой деятельный и все равно опубликовал видос, и откуда у него доступ к записи? Бутылку-то в случае чего будут совать не в Дмитрия, а в Александра.