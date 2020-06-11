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СК считает, что мэр знал о масштабах происшествия и ничего не предпринял.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против мэра Норильска Рината Ахметчина. Ему предъявили обвинение в халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ), сообщает ведомство.
По версии следствия, Ахметчин знал о количестве топлива, разлитого из резервуара ТЭЦ, но не принял должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации её последствий.
29 мая из резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и две реки. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. В регионе ввели федеральный режим ЧС.
По факту разлива топлива на ТЭЦ-3 возбудили несколько уголовных дел, задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК» Вячеслава Старостина, а также директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова.
В ходе расследования СК установил, что с 2018 года резервуар нуждался в капитальном ремонте. В ноябре 2018 года его начали использовать без заключения экспертизы о промышленной безопасности. Позже заключение получили — в нём говорилось, что резервуар не соответствует требованиям и его надо отремонтировать. Однако этого не сделали, в результате чего, по мнению следователей, и произошла авария.
Простой томагавк_два
Да, только билеты покупают всегда снизу, а выигрывают только сверху.
Глава "Норникеля" не был в курсе?
Или мэр и глава "Норникеля" - это один и тот же человек?
Глава Норникеля, Мэр Норильска, Президент России - это один и тот же человек
Учитывая, что через полчаса знали в Москве, но решили не докладывать наверх - причём тут "медленный мэр Норильска"?
в молодости нормальным парнем ведь был
Как возбудил, так спустя год, когда уляжется шумиха, и развозбудит.
Очень надеюсь, что дядя Мэр сядет. Каким бы талантом ты не был, если ничего не предпринимаешь в таких ситуациях, зная что происходит - ты ебаный дегенерат и тебя нужно изолировать от нормальных людей.
Надеятся надо что эта поехавшая система рухнет под грузом своих проёбов, а не на то что один крайний сядет, а другие останутся также воровать.