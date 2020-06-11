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Новости
Аня Бегиашвили
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Против мэра Норильска возбудили уголовное дело из-за разлива топлива на ТЭЦ Материал редакции

СК считает, что мэр знал о масштабах происшествия и ничего не предпринял.

19 комментариев
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против мэра Норильска Рината Ахметчина. Ему предъявили обвинение в халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ), сообщает ведомство.

По версии следствия, Ахметчин знал о количестве топлива, разлитого из резервуара ТЭЦ, но не принял должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации её последствий.

29 мая из резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и две реки. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. В регионе ввели федеральный режим ЧС.

По факту разлива топлива на ТЭЦ-3 возбудили несколько уголовных дел, задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК» Вячеслава Старостина, а также директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова.

В ходе расследования СК установил, что с 2018 года резервуар нуждался в капитальном ремонте. В ноябре 2018 года его начали использовать без заключения экспертизы о промышленной безопасности. Позже заключение получили — в нём говорилось, что резервуар не соответствует требованиям и его надо отремонтировать. Однако этого не сделали, в результате чего, по мнению следователей, и произошла авария.

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#новости #экология #чпвнорильске

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19 комментариев
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Молодой кавалер

8

Хорошую систему построили.
Проявишь инициативу - пошел против системы.
Ничего не сделаешь - пошел против системы.
Какая-то Федерация Бинго.

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Простой томагавк_два

Молодой
3

Да, только билеты покупают всегда снизу, а выигрывают только сверху.

Ответить

Dmitry Sursin

7

Глава "Норникеля" не был в курсе?
Или мэр и глава "Норникеля" - это один и тот же человек?

Ответить

Атлант поправил плечи

Dmitry
1

Глава Норникеля, Мэр Норильска, Президент России - это один и тот же человек 

Ответить

Мальмезон I

4

Крайний найден)

Ответить

Dmitry Shiryaev

3

Учитывая, что через полчаса знали в Москве, но решили не докладывать наверх - причём тут "медленный мэр Норильска"?

Ответить

Рыжий самолет

–1

Мэр Норильска

Ответить

Юрий Камерер

Рыжий
6

в молодости нормальным парнем ведь был

Ответить

Kyler

Юрий
0

Да, как же жизнь потрепала

Ответить

Yury Grinev

Юрий
0

Да, зря он устроился в лейблком

Ответить

Kyler

Рыжий
0

Ктстати он был каким-то топ менеджером в Норникеле

Ответить

Станислав Есин

1

Как возбудил, так спустя год, когда уляжется шумиха, и развозбудит.

Ответить

Молочный Валера

Станислав
0
Ответить

Дыня из багажника

–5

Очень надеюсь, что дядя Мэр сядет. Каким бы талантом ты не был, если ничего не предпринимаешь в таких ситуациях, зная что происходит - ты ебаный дегенерат и тебя нужно изолировать от нормальных людей.

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Freon

Дыня
1

Pizda

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Mezzo Deesa

Дыня
0

Надеятся надо что эта поехавшая система рухнет под грузом своих проёбов, а не на то что один крайний сядет, а другие останутся также воровать.

Ответить

alex twit

0
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dmzkrsk

0

Мэра посадят, а настоящие виновники уйдут от ответственности?

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Святозавр

0

До сих пор не слова о том, почему бак был в аварийном состоянии.

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