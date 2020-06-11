СК считает, что мэр знал о масштабах происшествия и ничего не предпринял.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против мэра Норильска Рината Ахметчина. Ему предъявили обвинение в халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ), сообщает ведомство.

По версии следствия, Ахметчин знал о количестве топлива, разлитого из резервуара ТЭЦ, но не принял должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации её последствий.

29 мая из резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и две реки. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. В регионе ввели федеральный режим ЧС.

По факту разлива топлива на ТЭЦ-3 возбудили несколько уголовных дел, задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК» Вячеслава Старостина, а также директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова.