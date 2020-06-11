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По сюжету видео герой участвует в задержании подполковника, хранившего «сотни килограммов денег» дома.
Полиция в Уссурийске начала проверку из-за публикации юмористического ролика о задержании подполковника, хранившего «сотни килограммов денег» дома. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
В полиции считают, что режиссёр видео «выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел». В ведомстве заявили, что подполковник Алексей Андрейченко, который фигурирует в ролике, не проходил службу в Уссурийске.
Также в полиции отметили, что герой видео носит форму полицейского, что расценивается как административное правонарушение. МВД устанавливает личности автора и героев видео.
выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел
Трудящийся Илья
отличная формулировка. Выходит, что отсутствие уважения само по себе дискредитирует сотрудников органов внутренних дел. Охуенно
Ты карманы проверь
Трудящийся Илья
Да пора уже одежду без карманов покупать
це стартап взлетит в России
Трудящийся Илья
Да без толку. Закинут за воротник. А если очень надо будет, то и в жопу запихают
если надо будет и в жопу запихают
Звучит как начало интересного вечера
Я был уверен, что это "Панорама", но УМВД на серьезных щах утверждает:
"Сотрудник Алексей Андрейченко в звании подполковника в ОМВД России по городу Уссурийску службу не проходил и не проходит."
Это цирк...
Они еще и разместили у себя картинку:
Это просто большая и очень затянувшаяся шутка...
Сейчас Путин и Медведев выйдут и скажут что шутили очень долго, а мы верили.
полиция проводит проверку, о результатах отчитаются лично перед депутатом Наливкиным
Предлагаю гражданскую инициативу:
Закрепление в новой Конституции неприкосновенности Наливкина. Он столько сделал для страны...
Ну это пиздец вообще. Вот вроде уже удивляться нечему, уже столько пиздецовых новостей было в последние годы, но всё равно как в первый раз глаза на лоб лезут.
Серьезно, так работают, словно других преступлений не хватает
всмысле неуважение? а когда камеди клоб показывает миниатюру где мент типа творит какой то беспредел много хуже того, что в ролике - это уважительный тонкий юмор?
Трудящийся Илья
Напиши заяву, пускай проверят сумеди слуб
Рыжий самолет
Что они там проверят. Их с работы выкинут, если в Газпром-медиа узнают, и отдел полиции в Уссурийске закроется
Трудящийся Илья
ну ответ они обязаны дать в 30-дневный срок
"Ваше обращение по факту возможного нарушения законодательства рассмотрено, в результате проведенной проверки в действиях указанных лиц нарушений не выявлено"
Я думаю Наливкин и с этой проблемой справится
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Я честно сказать был удивлен, почему слабовики и прочие возбудились на их ролики только сейчас. Их канал пиздец, как бил по рейтингу режима. Надеюсь с ними все будет хорошо. Лулзов у них сотни и может быть еще больше в будущем
Ну поверили, ну с кем не бывает. Видимо не могут полицаи даже в однослойную иронию
Кто в гвардии служил тот в цирке не смеется
В ведомстве заявили, что подполковник Алексей Андрейченко, который фигурирует в ролике, не проходил службу в Уссурийске.
- Кто-то что-то где-то сказал, в фонаре погасала лампочка, солнце спряталось за облако, воробей сел на ветку, лист бумаги унесло ветром и т.д.:
Полиция: начинает проверку.
- Жена неадекватного мужа-алкоголика приходит подать заявление, что тот грозился её убить:
Полиция: (зевнув) Вот убьёт, приходите.