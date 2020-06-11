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Алексей Боржонов
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Полиция Уссурийска начала проверку из-за юмористического ролика с вымышленным депутатом Виталием Наливкиным Материал редакции

По сюжету видео герой участвует в задержании подполковника, хранившего «сотни килограммов денег» дома.

50 комментариев
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Полиция в Уссурийске начала проверку из-за публикации юмористического ролика о задержании подполковника, хранившего «сотни килограммов денег» дома. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

  • Видео опубликовал YouTube-канал «BARAKuda», который стал популярным из-за роликов о вымышленном депутате Виталии Наливкине;
  • По сюжету видео у подполковника Алексея Андрейченко обнаружили «сотни килограммов денег», которые он получил за выдачу лицензий на сбор грибов. Раскрыть преступную схему помог Наливкин.

В полиции считают, что режиссёр видео «выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел». В ведомстве заявили, что подполковник Алексей Андрейченко, который фигурирует в ролике, не проходил службу в Уссурийске.

Также в полиции отметили, что герой видео носит форму полицейского, что расценивается как административное правонарушение. МВД устанавливает личности автора и героев видео.

  • Сюжет каждого ролика о Наливкине выстраивается по одному принципу: жители Уссурийска сталкиваются с проблемой, которую в итоге удаётся решить депутату.
Депутат Виталий Наливкин решает проблемы…
Главный герой коротких роликов очищает озеро с помощью Domestos и избавляет от ржавой воды…
tjournal.ru

#новости #youtube #соцсети

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50 комментариев
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Пожилой Мартингал

68

выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел

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Трудящийся Илья

Пожилой
26

отличная формулировка. Выходит, что отсутствие уважения само по себе дискредитирует сотрудников органов внутренних дел. Охуенно

Ответить

rossoshmap

Трудящийся
8

Ты карманы проверь

Ответить

Трудящийся Илья

rossoshmap
16

Да пора уже одежду без карманов покупать

Ответить

Глеб Орлов

Трудящийся
1

це стартап взлетит в России

Ответить

Трудящийся Илья

Глеб
0

Да без толку. Закинут за воротник. А если очень надо будет, то и в жопу запихают

Ответить

Глеб Орлов

Трудящи…
2

если надо будет и в жопу запихают

Звучит как начало интересного вечера

Ответить

Легкий диод

rossoshmap
3

Закхинули ежже

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

40

Я был уверен, что это "Панорама", но УМВД на серьезных щах утверждает:
"Сотрудник Алексей Андрейченко в звании подполковника в ОМВД России по городу Уссурийску службу не проходил и не проходит."

Это цирк...
Они еще и разместили у себя картинку:

Ответить

George Weiler

Евгений
2

там унылые люди просто работают они и шуток не понимают

Ответить

Antony Divnich

Евгений
1

Сюр

Ответить

Егор Прокофьев

Евгений
0

Это просто большая и очень затянувшаяся шутка... 

Ответить

Kir Kirsky

Егор
0

Сейчас Путин и Медведев выйдут и скажут что шутили очень долго, а мы верили.

Ответить

Bob Kentuki

Kir
0

https://tjournal.ru/flood/7026-shou-putina

Шоу Путина — Офтоп на TJ
Порой, когда я читаю новости вроде вчерашней про допрос о граммар-наци, мне кажется, что вся…
tjournal.ru
Ответить

Боевой дым

Kir
–2

Путин и Медведев:

Ответить

Убедительная Геосфера

31

Полиции НЕПРИЯТНО

Ответить

CHEERS, RASA!

25

полиция проводит проверку, о результатах отчитаются лично перед депутатом Наливкиным

Ответить

scheissegal

16

Предлагаю гражданскую инициативу:

Закрепление в новой Конституции неприкосновенности Наливкина. Он столько сделал для страны...

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

13

Виталий Наливкин - наш кандидат! 

Ответить

Dra

9

Ну это пиздец вообще. Вот вроде уже удивляться нечему, уже столько пиздецовых новостей было в последние годы, но всё равно как в первый раз глаза на лоб лезут.

Ответить

Brown Zweig

Dra
1

Серьезно, так работают, словно других преступлений не хватает

Ответить

Nikolay Kapustin

Brown
3

Если преступлений не хватает = их надо создавать

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

7

Рекламная вставка толковая.

Ответить

Ilya Grigöryev

4

всмысле неуважение? а когда камеди клоб показывает миниатюру где мент типа творит какой то беспредел много хуже того, что в ролике - это уважительный тонкий юмор?

Ответить

Трудящийся Илья

Ilya
2

Напиши заяву, пускай проверят сумеди слуб

Ответить

Рыжий самолет

Трудящийся
1

Что они там проверят. Их с работы выкинут, если в Газпром-медиа узнают, и отдел полиции в Уссурийске закроется

Ответить

Трудящийся Илья

Рыжий
0

ну ответ они обязаны дать в 30-дневный срок

Ответить

Степан Маслов

Трудящийся
2

"Ваше обращение по факту возможного нарушения законодательства рассмотрено, в результате проведенной проверки в действиях указанных лиц нарушений не выявлено"

Ответить

Василий Назаров

4

Я думаю Наливкин и с этой проблемой справится

Ответить

Андрей Николаевич

Василий
1

Как-будто батя Галыгина 

Ответить

Андрей Рядькин

4

Реклама Авиасейлс топ

Ответить

Kir Kirsky

Андрей
0

МВД занесли чтобы завирусить

Ответить

Vasya Davydov

4

Пиздишь миллиарды - уважают. Стебёшься над теми кто пиздит - неуважение. 

Ответить

Алексей Иванов

4

Я честно сказать был удивлен, почему слабовики и прочие возбудились на их ролики только сейчас. Их канал пиздец, как бил по рейтингу режима. Надеюсь с ними все будет хорошо. Лулзов у них сотни и может быть еще больше в будущем

Ответить

Убедительная Геосфера

2

Ну поверили, ну с кем не бывает. Видимо не могут полицаи даже в однослойную иронию

Ответить

Nikolay Kapustin

Убедительная
1

Кто в гвардии служил тот в цирке не смеется

Ответить

Посторонний

Nikolay
–1

Потому что смешилка отбита.

Ответить

Andre Macareno

2

виральность роликов с Наливкиным увеличилась на неделю вдвое

Ответить

Bkmz Иванов

1

В ведомстве заявили, что подполковник Алексей Андрейченко, который фигурирует в ролике, не проходил службу в Уссурийске.

Ответить

Антон Сциталов

Bkmz
1

А где проходил?

Ответить

Soviet Pooh

1
Ответить

Архитектурный ихтиандр

1

Депутат наливкин все видео скачать

Ответить

Жора Тимофеев

1

На святое посягнули... На Наливкина

Ответить

Brown Zweig

0

Говорят словно такое не происходит

Ответить

Kir Kirsky

0

ВАС ЗАМЕТИЛИ

Ответить

Kyler

0

Ничего святого у силовиков нет, на Наливкина наехали

Ответить

Саша Савицкий

0

Видимо в полиции Уссурийска сидит прообраз Виталия Наливкина

Ответить

Боковой микрофон

0

- Кто-то что-то где-то сказал, в фонаре погасала лампочка, солнце спряталось за облако, воробей сел на ветку, лист бумаги унесло ветром и т.д.:
Полиция: начинает проверку.

- Жена неадекватного мужа-алкоголика приходит подать заявление, что тот грозился её убить:
Полиция: (зевнув) Вот убьёт, приходите.

Ответить

Андрей Николаевич

0

Напомните, МВД по этому сюжету проводила проверку? Чем кончилось? 

Ответить

alex twit

–3

Наливкин, наливай наливку! За оперов!

Ответить
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