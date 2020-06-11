Также респонденты назвали Сергея Шойгу, Юрия Дудя и Илью Яшина.

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«Левада-центр» провёл опрос о том, кто из известных современников вдохновляет россиян. Наибольшее число респондентов назвали Владимира Путина, Алексея Навального и Сергея Шойгу.

Опрос провели в конце апреля среди 1608 человек старше 18 лет. Вопрос был открытым — респонденты сами называли имена тех, кто их вдохновляет. Статистическая погрешность опроса не превышает 2,4%, утверждают авторы опроса.

Наибольшее число голосов в целом по стране набрали президент Владимир Путин (8%), на втором месте оказался основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный (4%), на третьем — министр обороны Сергей Шойгу (3%).

Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего называли Путина, блогера Юрия Дудя, политика Илью Яшина. В возрасте от 25 до 39 лет — Путина, Навального, Жириновского. От 40 до 54 лет — Навального, Путина, Жириновского.

Также в рейтинг попали, например, актёр Константин Хабенский, мэр Москвы Сергей Собянин, бизнесмен Михаил Ходорковский, актриса Чулпан Хаматова.