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Алексей Боржонов
3367

Путин и Навальный стали лидерами опроса «Левада-центра» о наиболее вдохновляющих людях для россиян Материал редакции

Также респонденты назвали Сергея Шойгу, Юрия Дудя и Илью Яшина.

45 комментариев
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«Левада-центр» провёл опрос о том, кто из известных современников вдохновляет россиян. Наибольшее число респондентов назвали Владимира Путина, Алексея Навального и Сергея Шойгу.

  • Опрос провели в конце апреля среди 1608 человек старше 18 лет. Вопрос был открытым — респонденты сами называли имена тех, кто их вдохновляет. Статистическая погрешность опроса не превышает 2,4%, утверждают авторы опроса.

Наибольшее число голосов в целом по стране набрали президент Владимир Путин (8%), на втором месте оказался основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный (4%), на третьем — министр обороны Сергей Шойгу (3%).

Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего называли Путина, блогера Юрия Дудя, политика Илью Яшина. В возрасте от 25 до 39 лет — Путина, Навального, Жириновского. От 40 до 54 лет — Навального, Путина, Жириновского.

Также в рейтинг попали, например, актёр Константин Хабенский, мэр Москвы Сергей Собянин, бизнесмен Михаил Ходорковский, актриса Чулпан Хаматова.

Кроме того, «Левада-центр» привёл результаты ответа на вопрос о политиках, которым доверяют респонденты. Чаще всего называли Путина (28%), Шойгу (13%) и Мишустина (13%).

#опросы #путин #опросы #навальный #новости

Спасибо за наводку Пешка Навального
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45 комментариев
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Пешка Навального

22

@Никита Лихачёв 

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Пожилой Мартингал

Пешка
14

Инфлюенсер 

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Alexander Petcoglo

22

Концентрация божьей росы over 9000. Вдохновляющий современник у 18-летнего - Путин! Шойгу, блять! Не человек из шоу-бизнеса, не писатель или музыкант, не Че Гевара какой-нибудь. Жириновский!

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Дмитрий Алексеевич

Alexander
6

Да там вообще дичь какая-то. Гордон, Зюганов, Михалков. кроме как «лол, что?» и сказать нечего

Ответить

Александр Ярви

Alexander
0

Не Пашка Дуров, на худой конец

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Посторонний

10

Это пиздец, либо Левада накосячили с опросом, либо молодежь у нас реально ебнутая. Путин у них набрал 9%, Навальный - 2%, Дудь, который в основном интервьюер, вторым после ботокса (на что вдохновляет, на журналистику, многие ли хотят ей заниматься?). Сука, Мигалков и Зюганов тоже по 2 набрали. Второй после 55+ провластный результат из всех возрастных групп.

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Mordegard Glezgorv

Посторонний
4

Думаю, это просчёт социологов. Вопрос звучит «кто вас вдохновляет?», но люди, особенно молодые, наверняка выбирают просто по принципу «кого знаю - тот и вдохновляет». А Путина знают все, ну и чтоб совсем аутистом не показаться, выбирают его. Да, это прослойка тех зумеров, кто не интересуется политикой и наверняка слушает плохой русский рэп

Ответить

Посторонний

Mordegard
1

Надеюсь, там был вариант "никто", я бы выбрал его (думаю, в любом своем возрасте, не создаю себе кумиров).

Ответить

Акиф Гаджиев

Посторонний
0

учитывая какие проценты, с большой долей вероятности там был не никто, а затрудняюсь ответить, и большинство выбирали затрудняюсь ответить

Ответить

Посторонний

Акиф
0

Хм, не улавливаю твой способ вывода от показанных % к не показанному варианту.

Ответить

Олег Иванов

Посторонний
4

Согласен, сначала порадовался за 40-54, а потом охуел, откуда Яшин и Ходор могли вписаться в топ 5 у людей этого возраста? Ну это же пиздеж.
Навальный, который на слуху уже лет 10 ещё понимаю, но Яшин, о котором даже интернет наверное слышит зачастую от того же Навального... 
По 18-24 ещё больше охуел, чудеса похлеще вциома крч

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Dmitry Shiryaev

Посторонний
2

Среди 40-54 больше всего людей, которые ссутся за то, что их ждёт "потом" хД поэтому там и концентрация оппозиции

Ответить

Посторонний

Dmitry
0

Потом - на пенсии? А уже пенсам все норм?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Посторонний
0

Потом - это тогда, когда уже приходится чаще задумываться о здоровье, а друзья начинают умирать =\ и да, пенсионер в 2010 и пенсионер в 2030 - это немного разный уровень восприятия.

Ответить

Посторонний

Dmitry
0

Первая часть твоей реплики звучит, как универсальный стимул в любой стране людям 40 - 54 года больше топить за оппозицию, интересно, есть ли международные исследования на этот счёт.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Посторо…
1

Как показывает практика моего общения со всякими странными дядьками-инвесторами - они 40+ и чаще всего за "сменяемость" и "правовое государство", потому что им есть что терять.

Ответить

Посторонний

Dmitry
0

Короче, самая обеспеченная возрастная группа. Я давно подозреваю, что высокий уровень качества жизни и обеспеченности подстегивает критичность к властям - кроме случаев, как распространено в России, источников доходов, связанных как раз с текущими властями и их внутренней (может и внешней) политикой/экономикой/коррупцией.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Посторо…
1

Была интересная статья про то, как "нужно дружить с властями так, чтобы бизнес не отобрали за рубль". Это та ещё лотерея и уровень интриг - чтобы тебя не хотели попросить либо в тюрьму, либо из страны, оставив свои активы. И самое печальное, что очень часто вся эта канитель начинается из-за тупых и жадных, а не умных и жадных. Со вторыми проще договариваться.

Ответить

Посторонний

Dmitry
0

Дай ссылку.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Посторо…
1

Поищу в хистори на рабочем компе - это было ещё до мартовского карантина, а я не синхронизирую хистори с рабочим. Чтобы не забыть - забукмаркал

Ответить

Litnikov Danil

Посторонний
1

Кекнул с Зюганова

Ответить

Олег Иванов

Посторонний
1

Думаю тут вопрос некорректно поставлен, либо результаты не годятся для каких либо выводов, возможно маленькая выборка для открытого вопроса такого масштаба (но это не точно, я не социоллог)
Таблица ниже (вопрос про доверие в той же статье) на мой взгляд более соотносится с реальностью, хотя все ещё есть сомнения по некоторым внизу списка, но думаю это оправдывается тем что они подтягиваются паровозом к верхушке из за просьбы назвать 5-6 политиков

Ответить

ouxen

Посторонний
0

с подключением

Ответить

Евгений Клочков

Посторонний
0

Ну в том, что 9% у деда - ебнутая
а в 2% - не ебнутая 

Ответить

Mikki Rurk

9

Чёт дичь какая-то. Интересно, кого и чем вдохновляет Шойгу, его не видно не слышно

Ответить

Петрович Ерохин

Mikki
1

погонами

Ответить

Андрей Шефер

4

Оба вдохновляют меня свалить из Рашки

Ответить

Пора валить

Андрей
1

Красавчик

Ответить

Антон Сциталов

2

Левада такая: назовите 50 людей, которые вас могли бы вдохновить
Люди: называют с трудом, естественно вспоминая и Путина и прочие звучные фамилии
Левада: СМОТРИТЕ ПУТИН ПЕРВЫЙ ПО УПОМИНАНИЯМ!

Ответить

Олег Иванов

Антон
0

А ты в этом сомневаешься? У него реальный рейтинг сейчас ~30%, этого вполне хватит чтобы в подобных опросах развалить любого в этой стране.

Ответить

Экспертный мангал

1
Ответить

ouxen

Экспертный
0

Это разборка питерских( ͡• ͜ʖ ͡• )

Ответить

Таможенный Женя

1

Олег Ивахнов. Главное только батю/деда со свечным заводиком заранее иметь и внешкой удасться.

Ответить

Олег Ивахнов

Таможенный
0

Смешал в кучу все подряд не имея представления ни о чем. Типичный давыдов.

Ответить

Эмиль Сулейманов

0

Лукашекно, Ходорковский, Сталин... Кто за них проголосовал, можно сразу в психиатрическую отправлять

Ответить

Далекий звук

0

Откуда там блять вообще шойгу? Он же абсолютно никакой

Ответить

Далекий звук

Далекий
0

Ну хотя путин тоже говно на палочке, а в списке тоже есть

Ответить

Снусмумрик

Далекий
1

Откуда там блять вообще шойгу? Он же абсолютно никакой.
Да и Навальный только в кач-ве блогера максимум прокатит, а не политика

Ответить

Иван Иванов

0

Смотря на что вдохновлять. Если на воровство, ложь и коррупцию, то победитель понятен.

Ответить

Ilya Pesotskiy

0

Путен и Навэльный жеж правильно писать?

Ответить

Alex Baystruykin

0

Шульман как героиня своего поколения, забавно.

Ответить

Снусмумрик

0

Станиславский бы сказал: «Не верю!»

Ответить

Подозрительный Кот

0

бредовая таблица

Ответить

Молодой кавалер

0

Т.е. проблеск сознания у россиян проявляет себя в промежутке 25-39 лет. Так и запишем.
Но ньюфаги, конечно, удивляют.

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Dmitry Sursin

0

Кто нибудь знает чем Шойгу прославился за эти годы? 

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