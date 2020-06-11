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Ольга Щербинина
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Крупнейшим акционерам «Норникеля» предложили отказаться от части прибыли в 2020 году из-за аварии на ТЭЦ Материал редакции

Компания планирует «бросить все силы на ликвидацию последствий аварии, восстановление экологического и репутационного ущерба».

12 комментариев
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В связи с аварией на ТЭЦ-3 в Норильске президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин предложил акционерам отказаться от выплат дивидендов в течение 2020 года, а итоговые дивиденды за год ограничить минимальным уровнем в один миллиард долларов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Потанин обратился к партнёрам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian с письмом, в котором отметил, что авария может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании. Он отметил, что она бросит все силы на ликвидацию последствий происшествия, а также на восстановление экологического и репутационного ущерба. Представитель «Интерроса» подтвердил «Ведомостям» отправку таких писем.

Потанин пояснил «Интерфаксу», что ЧП в Норильске «безусловно отразится на „Норникеле“, в том числе на его способности выплачивать дивиденды», а сокращение выплат «позволит акционерам продемонстрировать солидарность с компанией». Расходы на ликвидацию загрязнения предварительно оценили в 10 миллиардов рублей. После окончания расследования компания также должна будет выплатить штрафы.

Ранее Потанин уже предлагал «Русалу» не выплачивать дивиденды в 2020 году из-за кризиса на глобальных рынках и направить освободившиеся деньги на создание резервов. «Русал» отказался. В 2019 году компания получила 1,1 миллиарда долларов, сколько выплатили Crispian неизвестно.

«Интеррос» Владимира Потанина сейчас владеет около 34% акций «Норникеля». «РусАл» контролирует 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова — 4,2% акций.

29 мая из резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и две реки. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. В регионе ввели федеральный режим ЧС.

По факту разлива топлива на ТЭЦ-3 возбудили несколько уголовных дел, задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК» Вячеслава Старостина, а также директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова. СК также возбудил уголовное дело против мэра Норильска Рината Ахметчина, ему предъявили обвинение в халатности.

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#новости #чпвнорильске #бизнес

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12 комментариев
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Пожилой Мартингал

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Очень надеюсь, что дядя Потанин сядет. Каким бы талантом ты не был, если сел приватизировать по залоговым аукционам - ты ебаный дегенерат и тебя нужно изолировать от нормальных людей.

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Kostya Proshchalykin

Пожилой
3

Сам то веришь в то, что написал?)

Кто там сядет, так это максимум начальники департаментов и управлений

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ouxen

Kostya
4

это паста((

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Пожилой Мартингал

Kostya
0

Нет конечно. Никто там не сядет. Я просто не знаю, что ещё писать. Природу жалко(

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Простой томагавк_два

Пожилой
2

Несколько лет через Иркутск леса сибирские перевозят в Китай, и ничего. Никому до природы дела нет - будь это загрязнение бесцветное или в океане - никто б и не всполошился.

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ouxen

Простой
0

удобно

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Пожилой Мартингал

Простой
0

Ну и хули ты тогда минусишь? У меня самого горит с этого. Мне есть до этого дело

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ouxen

Пожилой
0

есть дела поважнее

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Простой

Пожилой
0

Минус за уже заебавшую пасту, а не за смысл. 
Вообще, можно уже начинать переживать за то, что когда перестанут в России нефть закупать - к теневым вырубкам и продажам леса добавятся еще и официальные - для покрытия недобора бюджета. Вот тогда прям страшно будет.

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Евгений Клочков

Пожилой
1

заплюсую тока чтобы люди с копипастой не воевали

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Евгений Клочков

0

а Потанин из своих отдать не хочет? 

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Убедительная Геосфера

0

предложили отказаться

вежливо

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