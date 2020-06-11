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Компания планирует «бросить все силы на ликвидацию последствий аварии, восстановление экологического и репутационного ущерба».
В связи с аварией на ТЭЦ-3 в Норильске президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин предложил акционерам отказаться от выплат дивидендов в течение 2020 года, а итоговые дивиденды за год ограничить минимальным уровнем в один миллиард долларов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Потанин обратился к партнёрам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian с письмом, в котором отметил, что авария может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании. Он отметил, что она бросит все силы на ликвидацию последствий происшествия, а также на восстановление экологического и репутационного ущерба. Представитель «Интерроса» подтвердил «Ведомостям» отправку таких писем.
Потанин пояснил «Интерфаксу», что ЧП в Норильске «безусловно отразится на „Норникеле“, в том числе на его способности выплачивать дивиденды», а сокращение выплат «позволит акционерам продемонстрировать солидарность с компанией». Расходы на ликвидацию загрязнения предварительно оценили в 10 миллиардов рублей. После окончания расследования компания также должна будет выплатить штрафы.
Ранее Потанин уже предлагал «Русалу» не выплачивать дивиденды в 2020 году из-за кризиса на глобальных рынках и направить освободившиеся деньги на создание резервов. «Русал» отказался. В 2019 году компания получила 1,1 миллиарда долларов, сколько выплатили Crispian неизвестно.
«Интеррос» Владимира Потанина сейчас владеет около 34% акций «Норникеля». «РусАл» контролирует 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова — 4,2% акций.
29 мая из резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и две реки. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. В регионе ввели федеральный режим ЧС.
По факту разлива топлива на ТЭЦ-3 возбудили несколько уголовных дел, задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК» Вячеслава Старостина, а также директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова. СК также возбудил уголовное дело против мэра Норильска Рината Ахметчина, ему предъявили обвинение в халатности.
Очень надеюсь, что дядя Потанин сядет. Каким бы талантом ты не был, если сел приватизировать по залоговым аукционам - ты ебаный дегенерат и тебя нужно изолировать от нормальных людей.
Сам то веришь в то, что написал?)
Кто там сядет, так это максимум начальники департаментов и управлений
Нет конечно. Никто там не сядет. Я просто не знаю, что ещё писать. Природу жалко(
Простой томагавк_два
Несколько лет через Иркутск леса сибирские перевозят в Китай, и ничего. Никому до природы дела нет - будь это загрязнение бесцветное или в океане - никто б и не всполошился.
Ну и хули ты тогда минусишь? У меня самого горит с этого. Мне есть до этого дело
Простой
Минус за уже заебавшую пасту, а не за смысл.
Вообще, можно уже начинать переживать за то, что когда перестанут в России нефть закупать - к теневым вырубкам и продажам леса добавятся еще и официальные - для покрытия недобора бюджета. Вот тогда прям страшно будет.