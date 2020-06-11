Компания планирует «бросить все силы на ликвидацию последствий аварии, восстановление экологического и репутационного ущерба».

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В связи с аварией на ТЭЦ-3 в Норильске президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин предложил акционерам отказаться от выплат дивидендов в течение 2020 года, а итоговые дивиденды за год ограничить минимальным уровнем в один миллиард долларов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Потанин обратился к партнёрам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian с письмом, в котором отметил, что авария может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании. Он отметил, что она бросит все силы на ликвидацию последствий происшествия, а также на восстановление экологического и репутационного ущерба. Представитель «Интерроса» подтвердил «Ведомостям» отправку таких писем.

Потанин пояснил «Интерфаксу», что ЧП в Норильске «безусловно отразится на „Норникеле“, в том числе на его способности выплачивать дивиденды», а сокращение выплат «позволит акционерам продемонстрировать солидарность с компанией». Расходы на ликвидацию загрязнения предварительно оценили в 10 миллиардов рублей. После окончания расследования компания также должна будет выплатить штрафы.

Ранее Потанин уже предлагал «Русалу» не выплачивать дивиденды в 2020 году из-за кризиса на глобальных рынках и направить освободившиеся деньги на создание резервов. «Русал» отказался. В 2019 году компания получила 1,1 миллиарда долларов, сколько выплатили Crispian неизвестно.

«Интеррос» Владимира Потанина сейчас владеет около 34% акций «Норникеля». «РусАл» контролирует 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова — 4,2% акций.

29 мая из резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и две реки. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. В регионе ввели федеральный режим ЧС.

По факту разлива топлива на ТЭЦ-3 возбудили несколько уголовных дел, задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК» Вячеслава Старостина, а также директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова. СК также возбудил уголовное дело против мэра Норильска Рината Ахметчина, ему предъявили обвинение в халатности.