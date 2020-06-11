Я приехал в Россию в декабре 2017 года, чтобы учиться. Я выбрал Россию, потому что мне нравится эта страна, и у меня были знакомые, которые уже тут жили и учились. Учусь в Брянске, потому что у меня было приглашение от БГУ. Мне нравится тут жить и учиться, тут хорошо и спокойно.
С расизмом сталкиваются все африканцы, которые живут в Брянске. Если ты, например, заказал такси, если таксист приехал и увидел, что ты иностранец, он может просто уехать. Этот случай с такси [попавший в СМИ] — не первый, это случается уже давно. В этот раз я просто снял это на видео и опубликовал, чтобы показать людям, как к нам относятся.
Здесь, в Брянске, такое происходит каждый раз. Мои друзья тоже с этим сталкиваются, но они не могут рассказать об этом, они молчат, потому что не говорят по-русски.
Я был в Москве, и между Брянском и Москвой есть огромная разница. Такое ощущение, что Москва это вообще другая страна. В Москве к темнокожим относятся очень хорошо, не как здесь. Там я никогда не сталкивался ни с какой дискриминацией.
Один раз меня не пустили в кафе, это было в прошлом году. Я пришёл в кафе, а охранник мне говорит: вы не можете войти, вам нельзя. Я спрашиваю: почему нельзя? Он отвечает: вы не можете войти, потому что в прошлый раз тут были какие-то африканцы, которые подрались. Я говорю: а причем тут я? Я пришел посидеть, отдохнуть. Он говорит: нет. Я даже администратору позвонил, и тот тоже сказал, что в кафе мне нельзя.
На улице я с расизмом не сталкивался. Люди на тебя смотрят, но это всё, что происходит.
Я не знаю, почему люди так к нам относятся. Может, потому что мы недавно приехали, и люди ещё не привыкли нас видеть. Здесь очень мало темнокожих. Тут есть дискриминация, но, может, люди просто не знают, как к нам относиться. Я так думаю.
Проблемы, которые происходят сейчас в США, есть там уже давно: то, как люди относятся к чёрным и белым, как полиция относится к темнокожим. Это очень плохо. Я думаю, что в России нет протестов, потому что в России есть законы, и все боятся попасть в тюрьму. Потому что тут все знают, что если ты будешь так обращаться с человеком, то тебя за это посадят.
Здесь я никогда не встречал, чтобы полиция в России била людей просто так. Если они заподозрили, что у тебя что-то есть — наркотики или что-то еще плохое, — то они подойдут, но по-нормальному будут с тобой общаться. Я никогда не видел, чтобы полицейские в России били темнокожих. Лично я с российской полицией никогда не сталкивался, опыта общения с полицейскими в России у меня нет.
Я игнорирую это всё, конечно, как еще на это реагировать... Но вообще это стресс в голове, ты начинаешь думать: почему я родился чёрным?
Если я сталкиваюсь с какими-то проявлениями расизма, то просто ухожу и всё. А что ещё делать? Я не знаю. Не надо быть агрессивным или ещё что-то, лучше просто уйти. Потому что человек все равно ничего не поймёт, он всё равно будет всегда так к тебе относиться.
Я из Республики Конго и до России жил только в Конго. С расизмом я впервые столкнулся в России. Да, я это воспринимаю очень болезненно. А что ещё думать? Ты родился чёрным, и есть люди, для которых это проблема. Не знаю, почему так. Ты выходишь на улицу, и все на тебя смотрят, как будто ты не человек. Это очень обидно, на самом деле.
Виталий Лановой
Вот мне интересно, темнокожий парень все неприятные случаи общения с людьми записывает в расизм? Меня вот тоже не пускали в клуб, просто потому что не понравился. Да грубят иногда в транспорте и магазинах.
ЖенечкаВиталий
Он же привел в тексте слова охранника, которые очевидно трактуются. А тебя не пускают только потому, что ты чухан.
Evgenii EvgeniiЖенечка
Жители Брянска через 10 лет:
Avdotii PedishniiEvgenii
не, вот так:
Evgenii EvgeniiAvdotii
Ничего себе, @alexferman и там, и тут передают. До чего техника дошла!
AvdotiiEvgenii
ого
Виталий ЛановойЖенечка
Ты не знаешь достоверно ни о первой ситуации, ни о второй. Спросить охранника мы не можем.
ЖенечкаВиталий
Тогда с чего ты решил, что охранник вообще существует?
Экспертный мангал
alexfermanВиталий
Ну смотри, если таксист сразу уезжает, а охранник не пускает, если ты одет как гопник, то это дискриминация по внешнему виду, а если у тебя чёрная кожа, то это дискриминация по цвету кожи, т.е. расизм. Основа такой дискриминации - некие предубеждения: "все кто одет в Абибас - неприятные и опасные социопаты", "все у кого чёрная кожа - ... (подставить что угодно)"
Ну и да, среди русских хватает расистов, не надо это отрицать. Хотя их расизм больше на кавказцев направлен.
Evgenii Evgeniialexferman
А у казахов нет претензий пока к расизму в россии? Перед кем через 10 лет на колени вставать, в какую сторону, какого цвета ноги надо будет мыть?
alexfermanEvgenii
А просто непредвзято относиться к людям, невзирая на их возраст, пол, цвет кожи и национальность, без вставаний на колени или нацистского кукареканья - непосильный формат?
Evgenii Evgeniialexferman
Если такой незначительный эпизод, преподносят как рАсиЗм и все поддерживают яндекскуколд. То через 10 лет 100% мыть ноги и стоять на коленях.
Молочный Валера
Если дать женщинам право голоса, то через 10 лет 100% мыть ноги и стоять на коленях.
alexfermanМолочный
Ну походу адепты "мужского государства" и прочие поехавшие фашики так и думают. Без фашистских механизмов в обществе боятся попасть под каблук или чернокожую пятку, ахах.
Evgenii EvgeniiМолочный
У негров в росиии(те кто граждане) нету права голоса?
Я к тому, что сейчас очень многие в США каятся за грабителя женщин.
Такие как ты, также будут каяться через 10 лет из-за кого нибудь убитого конговца грабителя расплачивающего фальшивой 10 тысячной купюрой(а вдруг гиперинфляция).
С ОсмысломEvgenii
сейчас очень многие в США каятся за грабителя женщин.
а многие ли, или два с половиной транса-левака? призма информационного пузыря так-то искажает информацию о внешнем мире.
Evgenii EvgeniiС
В США слишком много городов, где были - инфу долго собирать но например в Берлине/Манчестере по 15к было. В Лондоне/Мюнхене мб больше. И это ЕС, и только один день. Так что народу дофига, и судя по этому треду в России такое же 100% будет.
https://time.com/5849493/black-lives-matter-george-floyd-protest-worldwide/
С ОсмысломEvgenii
каятся за грабителя женщин
митинги против полицейского насилия и расизма
да у тебя конкретно так искажено восприятие.
Evgenii EvgeniiС
Люди с таким послужным списком не должны жить в социуме. Или пожизненный, или смерть. Не важно какой он расы, каждый кто выходит на эти протесты, поддерживает именно этого человека.
Послужной список Джорджа Флойда:
С ОсмысломEvgenii
вопрос интеграции деклассированных элементов в общество за рамками дискуссии.
кажт,дый кто выходит на эти протесты, поддерживает именно этого человека.
нет. это не "за" характер деятельности чувака, а "против" ментовского беспредела и расизма.
(естественно, у них это наложилось на историю и всякую социальную хуету, но мне лично америка до пизды)
Evgenii EvgeniiС
В Лондоне(Полиция UK безоружна, она буквально убегала пару раз от толп защитничков этого биомусора.) тоже самое? В Брюсселе? Берлине? Там тоже из-за "ментовского беспредела и расизма"?
Или просто жители Конго дикари, которые чуть что разносят витрины и сносят памятники?
С ОсмысломEvgenii
в Брюсселе
памятники Леопольду 2 уж точно надо снести к хуям.
тоже самое? Там тоже из-за "ментовского беспредела и расизма"?
Да. большая цифровая деревня же. впрочем, с интеграцией негров из бывших колоний Европа обосралась, но это косвенно относится к теме.
Или просто жители Конго дикари, которые чуть что разносят витрины и сносят памятники?
жители США. чсх, негры в основном лутают, а вандалят как раз белые. в том числе при сносе памятников.
(не переключаться на Украину, не переключаться на Украину)
alexfermanEvgenii
Если это не жирный троллинг, то что-то психиатрическое.
Evgenii Evgeniialexfer…
Это просто отказ от поездки, это не расизм. Таксист ничего не сделал.
alexfermanEvgenii
Найс мантра, но придумай что-нибудь поумнее.
Андрей Гришинalexferman
Ты че, такой непредвзятый? Да что б у тебя соседями сверху были цыгане, а с боку - армяне
alexfermanАндрей
Я делаю выводы о людях по их делам. Если соседи ведут себя более-менее нормально, не устраивая филиал ада на земле - как-то похуй, кто они, цыгане или армяне или кентавры ебать их в жопу. А если они беспределят - то опять же уже похую какой они национальности, с ними просто нужно бороться или как-то ещё решать проблему.
Evgenii Evgeniialexfer…
А ты делаешь выводы по статистике? В США она не в пользу 13% чернокожих по преступности/убийствам. В россии +- тоже самое с кавказом и цыганами.
alexfermanEvgenii
Статистика бесполезна чуть менее чем полностью в отдельном частном случае.
Виталий Лановойalexferman
А мне вот интересно, если охранник не пускает именно этого темнокожего парня, потому что он похож на других устроивших драку, по поведению и по внешнему виду, это расизм или лукизм? Ну то есть, другого темнокожего в дорогом костюме он бы пустил спокойно. Также он не пускает футбольных фанатов спартака и определяет их по красным майкам.
alexfermanВиталий
другого темнокожего в дорогом костюме он бы пустил спокойно
Ну это ты сам додумал
Виталий Лановойalexferman
Как и сама история достоверна, лишь с одной стороны. Я просто о гипотетической ситуации.
alexfermanВиталий
Блин, таксист сам сказал что он расист, что тут ещё надо, лол.
Виталий Лановойalexfer…
Он дурак, просто пизданул не подумав. Настоящие расисты могут придумать десятки поводов отказать корректно. Да и тут разбирается случай охранника.
alexfermanВиталий
Сорян, вот эти оправдашки "он на самом деле думал совсем другое!" от каких-то людей в интернете это просто смех.
Виталий Лановойalexfer…
Да не оправдываю я таксиста, надо быть дураком, чтобы отказать человеку словами, потому что ты черный, ну или гомосексуалист.
Авиационный
Блять, абсолютно очевидно, что он лтветил, чтобы от него просто отъебались. Я делаю так же, например, когда какая-нибудь бабка в магазине или поезде поебётся, мол "Да-да, мать, хам-немужик, да-да, давай иди уже" и т. д. Но левацкая ватага доебалась до хуйни какой-то, я вообще не удивлюсь, если мужик на самом вообще не понимает толком, что значит "расист" и за что его уволили по сути, культурный уровень у бомбил в регионах не тот.
alexfermanАвиацио…
Блять, абсолютно очевидно, что
Очередной мощный довод, ок.
Evgenii Evgeniialexfer…
Это не так? Он на его любой вопрос односложно отвечает, чтобы от него просто отстали.
alexfermanEvgenii
Опять отмазыватели таксиста разводят какую-то ахинею из разряда "скажите о чём думал автор, упоминая синие занавески"
Виталий Лановойalexfer…
Самое верное, это найти таксиста и расспросить о его мотивах.
alexfermanВиталий
Судя по тому, что тот сам до сих пор не дал никаких разъяснений - добавить ему нечего
Виталий Лановойalexfer…
Да журналисты его и не ищут, а вот темнокожего парня нашли.
alexfermanВиталий
Да журналисты его и не ищут
Чувак, ну это совсем нелепый довод в наш интернет-век
Виталий Лановойalexfer…
Почему тогда BBC не пишет в статье: "Мы пытались взять интервью у таксиста, но от разговора с нами он отказался."
alexfermanВиталий
Почему они должны это писать?
Лол, мужик на всю страну выставил себя расистом и что-то не спешит заявиться с объяснениями а-ля "вы меня не так поняли", видимо ему норм.
Виталий Лановойalexfer…
Потому что это главное правило объективной журналистики предоставить слово обеим сторонам конфликта. Может человек глубоко переживает и запил там у себя от потери работы.
alexfermanВиталий
Где ВВС, а где объективная журналистика.
Вот почему бы журналистам TJ не связаться с таксистом и не взять у него объяснения?
С Осмысломalexfer…
TJ направил таксисту запрос о разъяснении признания в расизме, но на момент публикации заметки не получил ответа.
Dmitry Shiryaevalexfer…
лол хД
Виталий Лановойalexfer…
Задай этот вопрос редакции, мне тоже интересно.
alexfermanalexfer…
@Сергей Звезда у вас есть возможность найти того таксиста, который предположительно расист, и взять у него объяснения?
красивыйalexfer…
Игорь Джеймсalexfer…
Бля да какие объяснения тебе нужны? "Я хотел, чтобы он побыстрее съебался из моей машины, поэтому отвечал односложно" - такие, что ли? Это, вроде, и так очевидно.
alexfermanИгорь
и так очевидно
В который раз говорю, что это не аргумент, а поебень.
Evgenii Evgeniialexfer…
Это мое мнение судя по видео. Задай какому нибудь человеку 30 тупых вопросов, он будет односложно говорить "да" или кивать. А 31 вопрос "Ты рАсиСТ чТоЛи?", потом заливай на ютуб и давай интервью BBC.
alexfermanEvgenii
Авиационный
Я не совсем понимаю, это типа троллинг какой-то, буквализировать любое высказывание и вкладывать туда вольный контекст? Если это серьёзная аргументация, то это что-то на уровне ребёнка, на мой взгляд.
Человек не показания под протокол давал, а участвовал в конфликте, из которого хотел быстрее выйти. Любые его высказывание, в том числе ироничные или агрессивные, не характеризуют его убеждения.
Для этого Яндексу и требовалось разобраться в ситуации, но они решили пойти за заискивающему с аудиторией пути (в общем-то, как и этот молодой человек, которого в такси не пустили, бедняжка).
Виталий ЛановойАвиацио…
Накосячил на работе, подходишь к начальнику. Он говорит: "Я тебя сейчас прибью." Ты такой: "Вы хотите меня убить?" Босс: "Да, прям сейчас закопаю, иди сюда."
Всё признание в желании умышленного убийства.
Evgenii EvgeniiВиталий
Босс: "Да, прям сейчас закопаю, иди сюда."
@alexferman : пишет заяву
alexfermanАвиацио…
Любые его высказывание, в том числе ироничные или агрессивные, не характеризуют его убеждения
Отказал негру в обслуживании без объяснения причин, на вопрос "вы расист?" ответил "да, я расист". Ну конечно это троллинг - исходить из действий и слов человека. А сидеть со стороны выковыривать какие-то домыслы, идущие вразрез со словами и действиями человека - это не троллинг и не детский сад, это крепкие логические рассуждения, лол.
Авиационный
Домыслы — это выводы о спорной ситуации со слов одной из заинтересованных сторон, не предоставив шанса высказаться другой. История про "Вези меня мразь", видимо, никого ничему не научила.
alexfermanАвиацио…
видеозапись со словами и действиями таксиста
со слов одной из заинтересованных сторон
Понятно
Евгений Клочковalexfer…
самооговор - не довод
даже если это самооговор из тупости
Евгений КлочковВиталий
ну с клубешником тут расизм уровня б "у нас негры подрались, потому не будем всех негров пускать"
хотя казалось бы, с таким подходом в клуб вообще никого пускать нельзя
красивый комбинаторЕвгений
Так это опять со слов этого студента. В случае с такси водила говорит о состоянии его друга, а студент передергивает на расизм. Какие гарантии, что с клубом было не так?
Евгений Клочковкрасивый
никаких, не буду даже спорить
MmmaxЕвгений
Кстати, странная фигня.
Обычно им чуть ли не красную дорожку. Тратятся хорошо, девчонки любят.
Константин СанкинВиталий
Мне вот тоже интересно, у тебя с логикой всегда плохо, или только если дело касается расизма?
Evgenii Evgenii
Может обратно в свое КОНГО возвращаться, если не нравится. Таксист повел себя максимально адекватно, а яндекс и все его поддерживающие - куколды.
Фото конго из интернета:
Master OogwayEvgenii
Вообще-то вот Конго
Игорь РачукMaster
Ты что-то сказал, снежок?
Master OogwayИгорь
Воу воу парни, не кипятитесь, ваш хозяин скоро подъедет
Evgenii EvgeniiИгорь
Это уже протесты в Массачусетсе или пока еще нет?
Судебный ключ
И что сделал пассажир, что его отказались везти? Родился не в той стране?
Evgenii EvgeniiСудебный
Может пьяный, может запах, я то откуда знаю. Таксист просто сказал - не повезу и все.
Негр докапывался несколько минут, потом начал говорить, что это из-за его цвета кожи, и спрашивал "тЫ чТо рАсиСТ?". Таксист тупо на все его вопросы поддакивал(отвечал односложно, чтобы тот отстал) и все. Ему не хамили, не обзывали, не били и тд.
Молочный Валера
Таксист повёл себя как вахтёр, хотя должен был просто оказать услугу, раз взял заказ.
Алексей СелезневМолочный
Так вроде же есть причины для отказа в правилах, может негр попадал под них, мы так и не знаем в каком он состоянии был
Нет в этой истории смысла докапываться до таксиста, как и до негра, потому что нихуя не известно, а все что происходит какая то игра в глухонемой телефон
Evgenii EvgeniiМолочный
Его машина, да и работает 90% как самозанятый. Имеет право отказать, если чувствует угрозу/возможные конфликты/запачканную в будущем машину и тд.
ЖенечкаEvgenii
Машина и его самозанятость вроде и остались при нем. Яндекс просто вполне рыночно отказал ему в дальнейшем сотрудничестве.
Evgenii EvgeniiЖенечка
Яндекс рыночный куколд. Ты негров за святых людей считаешь, как будто они пьяными/грязными не ездят. Таксисту из-за 100 рублей, потом полчаса с чисткой/проветриванием возиться.
Теперь негры Брянска всегда будут этим пользоваться в случае отказа.
Молочный Валера
Чернокожий - значит грязный? У Вас расистские предрассудки.
Evgenii EvgeniiМолочный
Второй шуе уже. Вот реально через 10 лет мытье ног, снос памятников, стояние на коленях. И площадь Конго в центре Брянска.
Россияне тоже бывают грязными/конфликтными/пьяными/дерущимися. И их также часто высаживают/отказывают в такси. Тысячи видео на ютубе с этим. Никто из этого не раздувает проблемы.
Alexey SnookerМолочный
Блядь ну поработай тогда в мск, спб таксистом и посмотри какие негры у тебя клиенты, нахуя писать то о чем ты не знаешь? Йобаная левацкая повестка как она до России то добралась?
Молочный Валера
Если взялся за работу - то работай эту работу.
Молочный Валера
Это как шахтёр будет бояться испачкаться.
Evgenii EvgeniiМолочный
ШУЕ. Желаю тебе постоянно ехать в такси после алкашей/курящих/пахнующих животных/пьяного быдла(которое может заблевать все) и так далее.
"Бояться грязи в салоне такси - Это как бояться грязи в шахте" - Паша ШуеКрасников
alexfermanAlexey
и посмотри какие негры у тебя клиенты
И какие же?
Alexey Snookeralexfer…
Ну ты сам можешь проверить, все равно что бы я не написал ты мне не поверишь.
alexfermanAlexey
Ясно, понятно
Недовольный
Из барнаула, видимо.
Олег БрюхановМолочный
Так на видео негр неадекватно говорит, такое ощущение что под чем-то, офк адекватно его не везти
ЖенечкаEvgenii
Не считаю. Я здесь, как и ты, за право на частную дискриминацию, особенно если она исходит не из тупого шовинизма
Тимур МамедовEvgenii
ну значит таксист по-просту тупой. Вместо того, чтобы пояснить почему он не пустил, довел ситуацию до такой степени, что его уволили с яндекса. Хотя мог объяснить по-человечески, а не с чсв взглядом говорить, что расист
Alexey SnookerТимур
Чувак, он просто не хотел с ним общаться, поэтому он "да да, нет нет", если челик измажется говном и полезет с тобой обниматься ты будешь ему обьяснять почему ты не хочешь с ним обниматься?
Evgenii EvgeniiТимур
"довел ситуацию", он тупо односложно отвечал(без криков и хамства), чтобы негр отстал. Это обычный эконом, какой там сервис нужен. Просто из А в Б.
Молочный Валера
Когда я вызываю такси я намереваюсь на этом такси поехать, и скорее всего у меня время поджимает. И мне плевать чего там думает извозчик.
Dmitry ShiryaevМолочный
Вызывайте бизнес-класс ко времени, раз поджимает. Это уже обсосаный тред, как люди за 150р за поездку ожидают невиданного сервиса.
Молочный Валера
А в бизнес-классе в извозчики расистов отсеивают, что ли?
Dmitry ShiryaevМолочный
еп, но если будешь выглядеть грязным отребьем, то заказ отменят
Молочный Валера
И бизнес-класс не гарантирует, что водитель не мудак. Однажды, когда я торопился в отдалённый район города, таксист из бизнес-класса проехал мимо, когда узнал, что из конечной точки ему придётся в холостую ехать в центр. При чём на карте он отображался, как будто стоит в соседнем дворе, а при звонке он сказал, что у него машина сломалась и стоит в гараже, и он попросил отменить заказ.
Так что и бизнес-классе мудланы попадаются, из-за которых опаздываешь. Извозчик - это уровень официанта, а порой и то ниже.
Dmitry ShiryaevМолочный
Само собой, человеческий мудаческий фактор может проявить себя везде. Но всё же в ситуации с таксистом, мне кажется, что нам явно не рассказали "всю историю", потому что на основе примерно 1000 моих последних поездок в такси, таксисту было не похуй на то, кто к нему зашёл в салон примерно раз 20, из которых 20 раз объективно были обоснованными.
УбедительнаяМолочный
А давай их обоссым, а? и официантов тоже
Олег БрюхановМолочный
А извозчику похуй что там у тебя поджимает, он не твоя личная обслуга, чтобы выполнять все по щелчку. Бесят такие как ты холопы, которые думают что если заплатили 200р за поездку, то им кто-то что-то должен. А если ты бухой в говно или агрессивен, то можно отказать и похер что тебе куда-то нужно.
Тимур МамедовEvgenii
надо думать, прежде чем говорить. как бы банально это не звучало
можно без криков и хамства сказать истинную причину, отнестись по-человечески. офк парень подумает, что он расист, раз сталкивался с подобными ситуациями часто. Так что обвинять его, что он приплетает расизм глупо. Таксист сделал все, чтобы его посчитали расистом
Убедительная ГеосфераТимур
Довольно сложно объяснять что-то тому, кто и не собирается тебя выслушивать.
Видео со стороны таксиста не было, поэтому неизвестно, что было до известного диалога. Если таксист ненавидел чернокожих, то вообще-то, был довольно вежлив для расиста, не?
Вообще, у давно таксующих довольно хорошо прокачан скилл "опредение потенциальной проблемности клиента", это определяется прям с первого взгляда. И если он отказал этому Рою в перевозке, значит, сразу увидел в нем потенциальную проблему. И, что характерно, не ошибся.
alexfermanТимур
ну значит таксист по-просту тупой
Расисты тоже как правило тупые, хех
Alexey Snookeralexfer…
Расисты тоже как правило тупые, хех
Ну, читая твои комменты я понял что не только расисты.
alexfermanAlexey
Порвался, жаль
ПостороннийEvgenii
Быдло, отказывать из-за цвета кожи (ещё и признавая свою расистскую мотивацию) - это быдлизм, чел не обязан оправдываться за то, что родился черным, куколд правых гейфашиков типа Позднякова тут ты.
Alexey SnookerПосторонний
Когда количество негров в России вырастет хотя бы до 10% вы все охуеете от того пиздеца который они будут творить, ты будешь бояться отпустить своего ребенка на улицу, появятся гетто, да что тут уже говорить ты сам будешь ссаться под себя от одной только мысли сходить в магазин за хлебом, и когда ты поменяешь свое мнение будет уже поздно потому что сжв заклеймят тебя расистом и заткнут рот ссаной тряпкой.
Dmitry ShiryaevAlexey
Сжв и просто борцы почему-то не оч любят смотреть в статистику преступлений и % "успешных", оправдывая всё тем, что все вокруг расисты, поэтому белые меньшинства всех притесняют
С ОсмысломDmitry
барнаульские расисты почему-то не оч любят признавать сложность проблем, в "nature vs nurture" однозначно выбирая "nature". черно/белое(pun intended) мышление не приведёт к истине.
а если брать конкретно Америку — там в прошлом веке кагбэ никто не позвонил CEO of racism, чтобы он по щелчку пальцев отменил расизм. сейчас собсно генератор три блина крутит сам себя. но это тема для серьёзных социологических исследований, как последствия внутренней политики касательно чёрных расхлёбывают их потомки.
Ваня ПогостAlexey
Спасибо, нам горных негров хватает.
Алексей СелезневВаня
Кстати да, я как то испытал расизм на себе с их стороны))
Была жара дикая и очень хотелось пить, а вблизи было только кафе где тусят ребята с махровыми коврами на груди, так мне на входе сразу сказали типа тебя сюда нельзя видишь кто сюда ходит, иди лучше в другое место что бы хуже не было
Alexey SnookerАлексей
Вы фсе врети, как же такое могло произойти, нихельпихель же сказала что стрелочка не поворачивается...
Александр ЯрвиАлексей
Это просто были либертарианцы или анкапы с частной дискриминацией
Андрей ГришинАлексей
Это где-то в Нальчике было? Звучит странно, даже в армянском районе такого нет у нас
Алексей СелезневАндрей
Нет, это в Ижевске так
До сих пор кафе стоит обслуживая только своих
Андрей ГришинАлексей
Поузнавал бы в правом движе в городе что за прикол такой с этим кафе. Хотя скорее всего там криминал просто крышующий и поэтому могут себя так вести
Alexey SnookerАндрей
Ааааа, ну если криминал, то тогда понятно. И делать с этим ничего не надо (нет), по факту нужно поступать как негр кричать об этом что ты подвергся дискриминации со стороны кавказцев, но проблема в том что на тебя посмотрят как на долбаеба, в это вся суть леваков, если ты не негр, ты не можешь быть обьектом расизма и ущемления.
Андрей ГришинAlexey
Где ты в России леваков видел? Поколение людей 40+ прекрасно помнят, что к белые тоже могут притесняться (после развала СССР русских вырезали в прямом смысле). Кстати, кавказцы тоже ощущали на себе расизм от других кавказцев. Это фигня на постном масле. Если они не пустили его потому, что он слишком белый - это одна тема. Если они не пустили его потому, что он там тупо лишний - это другая тема. И с криминалом ты ничего не сделаешь, тебя тупо посадят за наркотики
Олег БрюхановАндрей
Да новое поколение зумеров почти сплош одни леваки, которые голосуют за все хорошее и против всего плохого и жизнь видят через розовые очки и ванильную призму инфлюесеров. С этим поколением мы хлебнём такого же говна как и в сша, ведь эти дохляки так же будут мыть ноги неграм и за все извинятся.
Евгений КлочковАндрей
Ребята, которые могут в таких кафе посветить шнурками, уже все давно сидят(
Алексей СелезневАндрей
Скорее всего, часто приходится мимо проезжать там, так там редко когда не стоит автопарк из крузаков
alexfermanAlexey
Когда количество негров в России вырастет хотя бы до 10% вы все охуеете от того пиздеца который они будут творить
но я не расист
Alexey Snookeralexferman
но я не расист
Кто сказал?
alexfermanAlexey
А, ок.
Evgenii EvgeniiПосторонний
Что это за ШУЕ? Таксист уже никому отказать не может? Он что, раб(ну ты понял)?
То, что его в одно кафе не пустили - это плохо, ок. Но его не пустят в 1 из 100 кафе Брянска, во всех других местах его также примут, как и белых.
Пётр КозловEvgenii
Может не работать таксистом, если не нравятся пассажиры. Пассажир вел себя максимально адекватно, а ты и все поддерживающие таксиста - быдланы
Фото Брянска из интернета:
Evgenii EvgeniiПётр
Красивый город! Обязательо съезжу как-нибудь и зайду в храм.
Пётр КозловEvgenii
Я это всё к чему - твоя логика офигенно разворачивается в любую сторону. Но в целом она очень деструктивна - если тебе что-то не нравится, катись обратно в своё болото, откуда выполз. Именно из-за такой логики у нас тут очень долго выстраивался нормальные клиенто-ориентированные сервисы: такси, рестораны, отели и так далее.
Отказывать в поездке без объяснения адекватных причин: от тебя пахнет, ты неадекватно себя ведешь, ты пьян - плохо. Высаживать по причине цвета кожи(любого), пола или другого признака, который не мешает поездке - тоже плохо. В конкретно данном случае водитель на вопрос "вы что расист?" ответил "да, расист" - это тоже плохо. У клиентоориентированных сервисов есть правило, что клиент всегда прав, и да с этим часто перегибают даже когда клиент не адекватен, а поставщик услуг пытается идти ему на встречу максимально. В записи инцидента было видно, что водитель просто отказывается ехать без объяснения причин, а худшее, что делает клиент - докапывается с расспросами. И тут на все 100% срабатывает правило, что клиент всегда прав, потому что водитель ведёт себя в разы неадекватнее клиента.
Но вся эта история про хамство от поставщиков услуг(и просто преднамеренное отношение людей друг к другу по мнимым причинам), которое всё ещё встречается, очень быстро скатилась в спор "мы за чёрных" и "езжайте грёбанные ниггеры обратно в свой гадюшник, мы - русские не обязаны перед вами стелиться". Это какой-то трешак и замазывание изначальной реальной проблемы - поставщик услуг отказывается оказывать услугу по надуманным причинам: это может быть не только цвет кожи, но и странная одежда, причёска и так далее, то есть с таким может столкнуться каждый из нас. Но из-за такой офигительной реакции общественности (расовая войнушка в интернете) мы лицезреем выставление на передний план только проблем "чёрных людей в Брянске" с одной стороны и "белых таксистов из яндекса" с другой
alexfermanПётр
вся эта история про хамство от поставщиков услуг
Отмазывателям таксиста просто тоже хочется быть такими царьками (по сути, вахтёрами), которые могут послать человека нахер просто потому что хочется)
Пётр Козловalexfer…
Посылать нахер потому что хочется == не уметь контролировать свои эмоции и инстинкты: "ебать, хули он разоделся как пидор, я на этом сиденье своих детей вожу", при этом даже не пытаясь включить мозг и подумать чуть дальше:
Как мне мешает в данный момент то, что человек выглядит не в соответствии с моим представлением, если я всю поездку всё равно смотрю на дорогу(не повод садиться в такси голым всё равно (ну если вы девушка, можно попробовать, конечно)))?
MmmaxEvgenii
(Нет)
Дмитрий Алексеевич
Я был в Москве, и между Брянском и Москвой есть огромная разница. Такое ощущение, что Москва это вообще другая страна.
Да что вы говорите, серьёзно что ли?
Естественный космос
Почему одних темнокожих обожают, а других нет? Может все дело в человеке?
ЖенечкаЕстественный
Из разряда "Почему одних девушек насилуют, а других нет?"
Естественный космос
Сравнил блин : чувака который доебался до водилы, и девушку на которую нападают и насилуют
ShalidorЖенечка
А что Рой сделал, чтобы к нему не проявляли расизма? Ведь он даже не попытался отбелить вою кожу, чтобы таксисту было приятнее его везти!
Alexey SnookerShalidor
Вот Майкл Джексон между прочим...
MmmaxЕстественный
Тема, что в Россию из бедных африканских стран едут местные мажоры и обычно довольно нагло себя ведут, особенно в глубинке - тактично умалчивается.
Хотя скорее москвичи просто не знают об этом.
Естественный космос
Насчёт этого не знаю. Но у меня рядом с домом находится общага универа и там живут студенты в том числе и из других стран. И как то никаких проблем.
alexfermanЕстественный
Саша, ну ты чего
Andrian Bikkel
охуенное чистосердечное признание в расизме, ничего не сказать, я так обычно матери отвечал в юности, когда мне очередную лекцию прочитывали
Константин СанкинAndrian
Видишь как внешность бывает обманчива. Кажется, что взрослый дядя, а в душе сопливый юнец.
Дыня из багажника
Непонятно зачем раскачивают эту историю с расизмом этого таксиста. В России всем похуй на то, негр ты или не негр, никогда не сталкивался сам, ни от знакомых не слышал. Помню в 2000х годах, у нас даже был собутыльник - негр, причем не в Москве это было а в провинциальном городе, он плохо изъяснялся по русски, говорил в основном на английском, и вообще был прикольный чувак. Все с интересом на него смотрели, общались и дружили. Гораздо больше расизма по отношению к узбекам и таджикам у нас.
А что касается таксиста - долбоебы есть всегда и в любой стране. Возможно Яндекс решил себе устроить акцию по-настоящему "черного" пиара?
Недовольный корабль
В 2000х годах (ранних) ещё совершенно реально было встретить банды вполне реальных бритых ребят, которые совершенно реально за этими неграми/таджиками охотились. Что ты затираешь-то.
ПостороннийДыня
В России всем похуй на то, негр ты или не негр
А теперь посмотри комменты, плюсы и минусы к ним. Например, коммент https://tjournal.ru/news/177451-v-bryanske-takoe-proishodit-kazhdyy-raz-temnokozhiy-student-kotorogo-otkazalsya-vezti-taksist-o-rasizme-v-rossii?comment=3589993 и сколько к нему плюсов. Даже 1 человек опровергает квантор общности "всем", а тут постоянно пасуться @Рулон Обоев , @Директор интернета , @Alexey Snooker , @Не говорить , @# realfiddy , @красивый комбинатор @Evgenii Evgenii и прочие рожденные через рассечённую в форме свастики жопу альтернативно одаренные расисты/нацики, регулярно плюсующие друг друга и минусующие любую критику фобии/хейта на основе врожденных свойств.
И это в типа дохуя элитарном TJ, что говорить тогда о стране в целом?
Evgenii EvgeniiПосторонний
Не понимаю тех жителей Конго, которые приперлись в Брюссель, Лондон, Брянск, Бостон и стали возмущаться памятникам которым 300+ лет, из-за того, что оНи вЛадеЛи рОбаМИ, беЛыЕ прИвЕлЕгии, раСизМ.
Его один раз не пустили в такси - он раздувает проблему, не пустили один раз в кафе, снова ноет. Меня с собакой тоже не пускают в кафе(я и не хожу, максимум 1 раз на летней веранде был). Я же не кричу про это на каждом углу. Во все остальные такси его пускали, в другие кафе тоже.
Я сразу из-за этого нацистом стал, Гитлер плохой, все.
Все мои комменты в минусах, всем Брянском через 10 лет будут мыть ноги.
Elizaveta KrepkovaEvgenii
Вы сравниваете что вас с собакой не пустили и что человека не пустили?
Я вообще и за то чтобы с собаками пускали (но там непонятно что например делать с аллергиями и тд) но ваше сравнение нерелевантно
Evgenii EvgeniiElizaveta
Ой да ладно, аллергии могут быть? Ничего себе. А если чернокожего с собакой не пустили - это расизм?
Лиза, чернокожие люди могут быть грязные/некультурные/курящими/пьяными и их иногда могут не пускать в такси и кафе. Это нормально. Это не рАсиЗм, и отказ в поездке не повод увольнять человека.
Этого таксиста тут уже за брянского фюрера считают.
Alexey Snooker