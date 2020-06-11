Анонимность анонимности рознь. Если человек сочиняет, а потом говорит «ах, я боюсь»... анонимность имеет место, только если представленные факты можно доказать безусловно. Если он говорит: «Я знаю, но меня не называйте», грош цена такой гражданской активности. Если хочешь навести порядок, бери на себя ответственность, рискуй и доказывай — «да, мне звонил мой начальник».