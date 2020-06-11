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Новости
Ольга Щербинина
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«​В основном это были фейки»: ЦИК не нашёл принуждения к участию в онлайн-голосовании по Конституции Материал редакции

Элла Памфилова также выступила против анонимности людей, которые делают такие заявления.

16 комментариев
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что комиссия не нашла подтверждений тому, что бюджетников принуждают участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом пишет «Интерфакс».

В основном это были фейки. Ни одно заявление, которое пришло, пока не подтвердилось. Но это не значит, что их (таких случаев) не может быть.

Элла Памфилова
глава ЦИК

По её словам, в сообщениях о принуждении говорилось о несуществующих департаментах. Памфилова также заявила, что выступает против анонимности граждан, которые жалуются на случаи принуждения.

Анонимность анонимности рознь. Если человек сочиняет, а потом говорит «ах, я боюсь»... анонимность имеет место, только если представленные факты можно доказать безусловно. Если он говорит: «Я знаю, но меня не называйте», грош цена такой гражданской активности. Если хочешь навести порядок, бери на себя ответственность, рискуй и доказывай — «да, мне звонил мой начальник».

Элла Памфилова
глава ЦИК

В середине июня появились сообщения о том, что работников бюджетных предприятий принуждают раскрывать логины и пароли к сайту Госуслуг. Через него проходит авторизация для участия в электронном голосовании.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, проголосовать можно будет начиная с 25 июня. Первые шесть дней в жители Москвы и Нижегородской области смогут отдать свой голос онлайн.

12 человек в час и проверка паспорта издалека…
Из-за коронавируса голосование продлят и проведут в особых условиях.
tjournal.ru

#новости #конституция

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16 комментариев
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Экспертный мангал

12

Вы всё врёте.

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Святозавр

6

Если хочешь навести порядок, бери на себя ответственность, рискуй и доказывай — «да, мне звонил мой начальник».

Умно, конечно, умно. А потом сидеть за клевету все равно.

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Экспертный мангал

Святозавр
1

Чистая психология, большинство просто забоится высказаться в открытую.

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Dmitry Shiryaev

Экспертный
1

У нас не раз были случаи открытых обращений и конфликтов, а потом оказывалось, что окружающее тебя стадо не очень любит, когда ты говоришь, что вокруг говно 

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Естественный космос

1

Двойное попадание 

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Экспертный мангал

Естественный
1

Это уже было и ты видела эту новость.

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Естественный космос

Экспертный
0

У себя я увидела только сегодня. Позавчера не было

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Экспертный мангал

Естественный
1

Эта новость была на тж.

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Bad Bear

0

Шмара

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Aleks Ad

0

конституция рф грязная шалава, кто хочет тот её раком и ставит

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FOX

0

девушке на работе (крупная коммерческая контора) разослали письма что необходимо регистрироваться на mos.ru для голосования

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Иван Иванов

0

Друг работает в поликлинике. Их, как обычно, заставляют подтверждать своё участие в голосовании. Логины и пароли пока не требуют, хотя не удивлюсь, что такое где-то имеет место.

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Горка Тлетов

0

А, ну раз ЦИрК рк сказал, тогда ладно

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Krasszen

0

Родителям звонят с работы, просят логин и пароль от госуслуг для голосования. Интересно знает ли вышестоящее начальство. Скрин организации в Усть-Катаве. 

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Eugene Panfilov

0
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Блестящий фитиль

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В одном учреждении, филиалы которого есть в каждом городе, просят открепляться от своего участка и прикрепиться туда, где это учреждение находится. Отказался.

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