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Элла Памфилова также выступила против анонимности людей, которые делают такие заявления.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что комиссия не нашла подтверждений тому, что бюджетников принуждают участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом пишет «Интерфакс».
По её словам, в сообщениях о принуждении говорилось о несуществующих департаментах. Памфилова также заявила, что выступает против анонимности граждан, которые жалуются на случаи принуждения.
В середине июня появились сообщения о том, что работников бюджетных предприятий принуждают раскрывать логины и пароли к сайту Госуслуг. Через него проходит авторизация для участия в электронном голосовании.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, проголосовать можно будет начиная с 25 июня. Первые шесть дней в жители Москвы и Нижегородской области смогут отдать свой голос онлайн.
Если хочешь навести порядок, бери на себя ответственность, рискуй и доказывай — «да, мне звонил мой начальник».
Умно, конечно, умно. А потом сидеть за клевету все равно.
Экспертный мангал
Чистая психология, большинство просто забоится высказаться в открытую.
У нас не раз были случаи открытых обращений и конфликтов, а потом оказывалось, что окружающее тебя стадо не очень любит, когда ты говоришь, что вокруг говно
Это уже было и ты видела эту новость.
Естественный космос
У себя я увидела только сегодня. Позавчера не было
девушке на работе (крупная коммерческая контора) разослали письма что необходимо регистрироваться на mos.ru для голосования
Друг работает в поликлинике. Их, как обычно, заставляют подтверждать своё участие в голосовании. Логины и пароли пока не требуют, хотя не удивлюсь, что такое где-то имеет место.
Родителям звонят с работы, просят логин и пароль от госуслуг для голосования. Интересно знает ли вышестоящее начальство. Скрин организации в Усть-Катаве.