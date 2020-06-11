Мэрия Москвы пообещала «публично» удалить используемые для цифровых пропусков данные
Материал редакции
Это произойдёт после завершения судов по штрафам.
Личные данные москвичей, которые мэрия Москвы использовала для оформления цифровых пропусков, удалят «публично». Об этом заявил в разговоре с ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
Как именно будет организована «демонстрация», Немерюк не уточнил. По его словам, мэрия так же удалит информацию, использованную в приложении «Социальный мониторинг», которая отслеживает местонахождение пациентов с Covid-19.
Об удалении данных говорили и в Минкомсвязи. Ведомство заверяло, что информацию о цифровых пропусках стирают после того, как в регионе заканчивается режим самоизоляции;
В Москве карантин перестал действовать с 9 июня. Жителям города разрешили гулять не по графику и передвигаться по городу без пропусков.
Трехтысячелетний пес
раздавят бульдозером
George WeilerТрехтысячелетний
Хуже
Главный браслет
Ха ха, смешно. Их уже давно слил себе какой-нибудь сисадмин Олег и продает в даркнете.
Северный кавалер
Вот почему сразу Олег? Почему не Павел?
Главный браслет
Ха ха, смешно. Их уже давно слил себе какой-нибудь сисадмин Павел и продает в даркнете.
Северный кавалер
Вот почему сразу Павел? Почему не Михаил?
Недавний корабль
Михуил
Северный кавалер
@Снусмумрик тут какой-то пидор на тебя бочку катит
СнусмумрикСеверный
Слыш, за Лёху и двор встреляю в упор. Ты чё на Лёху лезешь?
Недавний корабль
Леха лох объелся блох обосрался и подох
Дыня изСнусмум…
За двор и стреляю в упор слыш за Лёху Ты че Ты че в упор за и?
СнусмумрикДыня
Я за и в упор, а когда че — Лёха за двор, а я упор
Северный кавалер
У меня чешется
Олег ИвахновСеверный
Любит ивахнова
Северный кавалер
100% конкурент твой, пытается репутацию в высшем свете тж подпортить
Главный браслет
Это тебе к Климову)
Олег ИвахновГлавный
Климов не любит ивахнова
Алег СвСеверный
у товарища олегофобия. ему бы к врачу
Дыня из багажника
Мэрия Москвы пообещала
все ясно
умный человекДыня
Дыня из багажникаумный
Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Сирии, уничтожат ВСЕ ДАННЫЕ ПРОПУСКОВ. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все суды порешают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
Простой томагавк_два
пообещала «публично» удалить
Dmitry Shiryaev
Бекап фсбшникам и так каждый день отправляется, можно и дропнуть публично
Zzzzzzz
Ну, если данные скопированы, смысл в этом публичном удалении. Ну хоть пытаются в открытость
сироп от щекотки
Космический калькулятор
Они думают, что население не знают про папку "недавно удалённые"
Алиса Селезнёва
Удалят сразу после такого как закинут их в облако)
Alexander Petcoglo
На главных площадях Москвы таджики будут кувалдами долбить hdd и ssd.
Олег Ивахнов
Сожгут перфокарты на красной площадти
Егор Пахомов
Жду не дождусь. Уже представляю как это будет выглядеть:
Стадион и на большом экране большой такой прогрессбар. Ну немножко задержится на 99%, чтобы все понервничали. А потом БА! 100% УДАЛЕНО. Все в ахуе. Салют и выпивка за счет мэрии.
# realfiddy
(Cntrl+C)+(Cntrl+V):
I’m just some joke for you?
Дмитрий Городских#
Алег Св#
mgimo finished?
Sunny Olaf
Ха-ха-ха! )
Sergey Smirnov
Сразу после фотографии Бейонсе.
Насущные Проблемы
Кремлёвские совки всё ещё не могут в технологии.
Alex Dextra
https://youtu.be/o_XaJdDqQA0
Leonardo Butler
на самом деле есть методы, которые через зк-снарки и устройства TPM позволяют удалить информацию с публичной верификацией через цифровую подпись на эллиптических кривых.
Deleting Secret Data with Public Verifiability — кому интересно название статьи.
Sergey SmirnovLeonardo
Сверкая пси-лучами?
Жесткий холод
Удалять будут во время стрима на твиче? За донат в 5к из диска с твоими данными сделают новый бордюр?