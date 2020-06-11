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Новости
Алексей Боржонов
995

Мэрия Москвы пообещала «публично» удалить используемые для цифровых пропусков данные Материал редакции

Это произойдёт после завершения судов по штрафам.

Личные данные москвичей, которые мэрия Москвы использовала для оформления цифровых пропусков, удалят «публично». Об этом заявил в разговоре с ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Мы обязательно собранные данные удалим, причём сделаем это публично. Пока идут судебные дела, мы не можем этого сделать: жители подали в суд либо на саму систему цифровых пропусков, либо на выписанные штрафы. Как только все процедуры закончатся, мы сразу продемонстрируем, как данные удаляются из системы.

Алексей Немерюк
первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы

Как именно будет организована «демонстрация», Немерюк не уточнил. По его словам, мэрия так же удалит информацию, использованную в приложении «Социальный мониторинг», которая отслеживает местонахождение пациентов с Covid-19.

  • Об удалении данных говорили и в Минкомсвязи. Ведомство заверяло, что информацию о цифровых пропусках стирают после того, как в регионе заканчивается режим самоизоляции;
  • В Москве карантин перестал действовать с 9 июня. Жителям города разрешили гулять не по графику и передвигаться по городу без пропусков.

#новости #москва #covid19 #карантинвроссии

Алексей Боржонов PLUS
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40 комментариев
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Трехтысячелетний пес

12

раздавят бульдозером

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George Weiler

Трехтысячелетний
1

Хуже

Ответить

Главный браслет

6

Ха ха, смешно. Их уже давно слил себе какой-нибудь сисадмин Олег и продает в даркнете.

Ответить

Северный кавалер

Главный
1

Вот почему сразу Олег? Почему не Павел?

Ответить

Главный браслет

Северный
1

Ха ха, смешно. Их уже давно слил себе какой-нибудь сисадмин Павел и продает в даркнете.

Ответить

Северный кавалер

Главный
1

Вот почему сразу Павел? Почему не Михаил?

Ответить

Недавний корабль

Северный
0

Михуил

Ответить

Северный кавалер

Недавний
1

@Снусмумрик тут какой-то пидор на тебя бочку катит

Ответить

Снусмумрик

Северный
0

Слыш, за Лёху и двор встреляю в упор. Ты чё на Лёху лезешь?

Ответить

Недавний корабль

Снусмум…
2

Леха лох объелся блох обосрался и подох

Ответить

Дыня из

Снусмум…
0

За двор и стреляю в упор слыш за Лёху Ты че Ты че в упор за и? 

Ответить

Снусмумрик

Дыня
1

Я за и в упор, а когда че — Лёха за двор, а я упор

Ответить

Северный кавалер

Снусмум…
0

У меня чешется 

Ответить

Олег Ивахнов

Северный
1

Любит ивахнова

Ответить

Северный кавалер

Олег
0

100% конкурент твой, пытается репутацию в высшем свете тж подпортить 

Ответить

Главный браслет

Олег
0

Это тебе к Климову)

Ответить

Олег Ивахнов

Главный
0

Климов не любит ивахнова

Ответить

Алег Св

Северный
0

у товарища олегофобия. ему бы к врачу

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Дыня из багажника

6

 Мэрия Москвы пообещала

все ясно 

Ответить

умный человек

Дыня
1
Ответить

Дыня из багажника

умный
0

Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Сирии, уничтожат ВСЕ ДАННЫЕ ПРОПУСКОВ. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.

От нас требуется сидеть тихо. После того, как все суды порешают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.

Ответить

Простой томагавк_два

3

пообещала «публично» удалить

Ответить

Dmitry Shiryaev

2

Бекап фсбшникам и так каждый день отправляется, можно и дропнуть публично

Ответить

Zzzzzzz

1

Ну, если данные скопированы, смысл в этом публичном удалении. Ну хоть пытаются в открытость

Ответить

сироп от щекотки

1
Ответить

Космический калькулятор

1

Они думают, что население не знают про папку "недавно удалённые"

Ответить

Алиса Селезнёва

1

Удалят сразу после такого как закинут их в облако)

Ответить

Alexander Petcoglo

1

На главных площадях Москвы таджики будут кувалдами долбить hdd и ssd.

Ответить

Олег Ивахнов

1

Сожгут перфокарты на красной площадти

Ответить

Егор Пахомов

1

Жду не дождусь. Уже представляю как это будет выглядеть:
Стадион и на большом экране большой такой прогрессбар. Ну немножко задержится на 99%, чтобы все понервничали. А потом БА! 100% УДАЛЕНО. Все в ахуе. Салют и выпивка за счет мэрии.

Ответить

# realfiddy

–1

(Cntrl+C)+(Cntrl+V):
I’m just some joke for you?

Ответить

Дмитрий Городских

#
3
Ответить

Алег Св

#
0

mgimo finished?

Ответить

Sunny Olaf

0

Ха-ха-ха! )

Ответить

Sergey Smirnov

0

Сразу после фотографии Бейонсе. 

Ответить

Насущные Проблемы

0

Кремлёвские совки всё ещё не могут в технологии.

Ответить

Alex Dextra

0

https://youtu.be/o_XaJdDqQA0

Ответить

Leonardo Butler

0

на самом деле есть методы, которые через зк-снарки и устройства TPM позволяют удалить информацию с публичной верификацией через цифровую подпись на эллиптических кривых.
Deleting Secret Data with Public Verifiability — кому интересно название статьи.

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Sergey Smirnov

Leonardo
0

Сверкая пси-лучами?

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Жесткий холод

0

Удалять будут во время стрима на твиче? За донат в 5к из диска с твоими данными сделают новый бордюр? 

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