Мэр Москвы посоветовал смотреть праздничные мероприятия по телевизору.

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Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы 24 июня. Он напомнил, что в городе все ещё действует запрет на массовые мероприятия. Об это Собянин заявил в эфире канала «Россия 24».

Я бы вам не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня, и будет день парада, но лучше это посмотреть по телевизору. Сергей Собянин мэр Москвы

По его словам, в праздничные дни не должно быть «никакой массовки» и большого числа зрителей, так как это создаст риск для жизни горожан. Собянин подчеркнул, что возможность еженедельного снятия ограничений в Москве обеспечит продолжение соблюдения жителями эпидемиологических мер. В их число входят отказ от посещений мест массового скопления людей, ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте.

Продолжайте беречь себя, продолжайте оберегать. Таким образом, у нас будет больше и больше гарантий, и мы будем каждую неделю открывать новые и новые возможности для новой нормальной реальности.

Сергей Собянин мэр Москвы

В Москве с 9 июня начали снимать карантинные меры. Следующие два этапа снятия ограничений в Москве планируются на 16 и 23 июня. В указе Собянина говорилось, что «сроки снятия ограничений могут быть изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией».

26 мая Владимир Путин сообщил, что парад Победы, отменённый из-за пандемии, состоится 24 июня. Президент объявил этот день нерабочим с сохранением зарплаты. Марш «Бессмертного полка» запланирован на 26 июля.