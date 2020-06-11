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Мэр Москвы посоветовал смотреть праздничные мероприятия по телевизору.
Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы 24 июня. Он напомнил, что в городе все ещё действует запрет на массовые мероприятия. Об это Собянин заявил в эфире канала «Россия 24».
По его словам, в праздничные дни не должно быть «никакой массовки» и большого числа зрителей, так как это создаст риск для жизни горожан. Собянин подчеркнул, что возможность еженедельного снятия ограничений в Москве обеспечит продолжение соблюдения жителями эпидемиологических мер. В их число входят отказ от посещений мест массового скопления людей, ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте.
В Москве с 9 июня начали снимать карантинные меры. Следующие два этапа снятия ограничений в Москве планируются на 16 и 23 июня. В указе Собянина говорилось, что «сроки снятия ограничений могут быть изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией».
26 мая Владимир Путин сообщил, что парад Победы, отменённый из-за пандемии, состоится 24 июня. Президент объявил этот день нерабочим с сохранением зарплаты. Марш «Бессмертного полка» запланирован на 26 июля.
мы за ваши деньги проведем парад, но вы его не увидите
Как часто ты ходил на парады до этого?
так парад для деда, а не для плебеев.
только под вопросом, вылезет он из своего бункера или же зассыт.
Но голосовать всё равно приходите. Шиза как она есть.
Так он наверняка рад бы пропуска и графики прогулок оставить, да только начальство осудило
Никуда не ходите 12 и 24 июня. Продолжайте беречь себя, продолжайте оберегать. Таким образом, у нас будет больше и больше гарантий, чтобы вы сможете доковылять до избирательного участка 1 июля.
Да просто Путин такой прям Геббельс, что от него идут только приятные новости, а вот негатив идет от Собянина.
Путин:
- оплачиваемые выходные
Собянин:
- сидим по домам
Путин:
- выплата для детей в 10К рублей
Собянин:
- выйдете - вам штраф в 4 К рублей.
Путин:
- объявляю парад и дополнительный выходной 24 июня
Собянин:
- нельзя идти на парад!
А разве суть парада не в том, чтобы воочию увидеть военную технику и всё такое? Дома я и без парада могу на всё это глянуть.
Пошел он нахуй
Ввели карантин, но как бы не карантин. Сняли как бы карантин, но как бы не сняли.
Осмеется ли Путин снять Собянина в такой ситуации. Ведь фактически Собянин сейчас снимает Путина
Не на что тут смотреть, расходимся!
(А деньги выделили как обычно на празднование 12 июня? Всякие фестивали, концертики, ярмарки?)