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Ольга Щербинина
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«Никакой массовки»: Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в День России и в день парада Победы Материал редакции

Мэр Москвы посоветовал смотреть праздничные мероприятия по телевизору.

34 комментария
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Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы 24 июня. Он напомнил, что в городе все ещё действует запрет на массовые мероприятия. Об это Собянин заявил в эфире канала «Россия 24».

Я бы вам не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня, и будет день парада, но лучше это посмотреть по телевизору.

Сергей Собянин
мэр Москвы

По его словам, в праздничные дни не должно быть «никакой массовки» и большого числа зрителей, так как это создаст риск для жизни горожан. Собянин подчеркнул, что возможность еженедельного снятия ограничений в Москве обеспечит продолжение соблюдения жителями эпидемиологических мер. В их число входят отказ от посещений мест массового скопления людей, ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте.

Продолжайте беречь себя, продолжайте оберегать. Таким образом, у нас будет больше и больше гарантий, и мы будем каждую неделю открывать новые и новые возможности для новой нормальной реальности.

Сергей Собянин
мэр Москвы

В Москве с 9 июня начали снимать карантинные меры. Следующие два этапа снятия ограничений в Москве планируются на 16 и 23 июня. В указе Собянина говорилось, что «сроки снятия ограничений могут быть изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией».

26 мая Владимир Путин сообщил, что парад Победы, отменённый из-за пандемии, состоится 24 июня. Президент объявил этот день нерабочим с сохранением зарплаты. Марш «Бессмертного полка» запланирован на 26 июля.

#новости #москва #карантинвроссии #собянин

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34 комментария
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Жесткий холод

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Собянин всеми силами пытается намекнуть, что отмена самоизоляции было не его решение. 

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Bad Bear

Жесткий
10

Да он по сути прямо говорит

Ответить

Владимир Марвин

15

мы за ваши деньги проведем парад, но вы его не увидите

Ответить

Evgenii Evgenii

Владимир
7

Как часто ты ходил на парады до этого?

Ответить

Андрей Ионов

Evgenii
6

я выделял на них деньги, но не ходил по своей воле!

Ответить

Дмитрий Шалатонов

Evgenii
0

Фсегда,с 80-го года(с первого класса)

Ответить

Alexander Irzack

Владимир
0

так парад для деда, а не для плебеев.
только под вопросом, вылезет он из своего бункера или же зассыт.

Ответить

Andrian Bikkel

6

молодой человек, это не для вас

Ответить

nonsense

3

Но голосовать всё равно приходите. Шиза как она есть.

Ответить

Andre Macareno

nonsense
2

Так он наверняка рад бы пропуска и графики прогулок оставить, да только начальство осудило

Ответить

Естественный космос

3

От создателей «Звонок для учителя»

Ответить

Романелло Кивогенс

2

Никуда не ходите 12 и 24 июня. Продолжайте беречь себя, продолжайте оберегать. Таким образом, у нас будет больше и больше гарантий, чтобы вы сможете доковылять до избирательного участка 1 июля. 

Ответить

Покойный паук например

1

Собянин больше Путин чем сам Путин Путин

Ответить

Freon

1

Клоун

Ответить

Свободный волк

1

Уедет кто-то скоро чуть дальше Тюмени.

Ответить

Bad Bear

Свободный
0

Думаешь он сам против пыни такой выёбистый? Мне кажется пыня из него делает план б на случай падения рейтингов и народного гнева.

Ответить

German Times

Bad
0

Да просто Путин такой прям Геббельс, что от него идут только приятные новости, а вот негатив идет от Собянина.
Путин:
- оплачиваемые выходные
Собянин:
- сидим по домам

Путин:
- выплата для детей в 10К рублей
Собянин:
- выйдете - вам штраф в 4 К рублей.

Путин:
- объявляю парад и дополнительный выходной 24 июня
Собянин:
- нельзя идти на парад!

Ответить

Виновный кофе

1

Я бы вам не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия.

Заебал, так запрещено или не рекомендовано?

Ответить

ChuvakZeroOne

0

А разве суть парада не в том, чтобы воочию увидеть военную технику и всё такое? Дома я и без парада могу на всё это глянуть.

Ответить

Боковой единорожек88

0

Он забыл голосование за прости... конституцию

Ответить

Vladimir Medvedev

Боковой
0

Не опаснее, чем в магазин!

Ответить

Sergey

0

ПАТРИАРХ  ВСЯ

Ответить

Роберт Петросян

0

Пошел он нахуй

Ответить

Роберт Петросян

Роберт
0

Пусть идет нахуй

Ответить

Soviet Pooh

0

Мужик не сдается

Ответить

Pavel Reich

0

Можно потом ещё один парад провести, для простых людей.

Ответить

Константин Г.

0

Ввели карантин, но как бы не карантин. Сняли как бы карантин, но как бы не сняли.

Ответить

Имя Фамилия

0

Видимо, Собянин решил отработать последний срок

Ответить

Собачий файл

0

Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня, и будет день парада, но лучше это посмотреть по телевизору.

-Да, Праздник будет, но это не вам..

Ответить

Дмитрий Щёлоков

0

Осмеется ли Путин снять Собянина в такой ситуации. Ведь фактически Собянин сейчас снимает Путина

Ответить

Дмитрий Шалатонов

0

Припух чоли?

Ответить

Андрей Левченко

0

Отмена самоизоляции по Фрейду

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Не на что тут смотреть, расходимся!

(А деньги выделили как обычно на празднование 12 июня? Всякие фестивали, концертики, ярмарки?)

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Rublik

0

И на голосование по конституции тоже лучше не выходить))

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