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Новости
Ольга Щербинина
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Полицейского, сбившего в Воронеже трёх пешеходов, отправили под домашний арест Материал редакции

Следствие просило заключить его под стражу.

8 комментариев
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Железнодорожный районный суд Воронежа отправил под домашний арест 24-летнего участкового, который 9 июня выехал на тротуар и сбил трёх человек. Об этом сообщили в областном управлении СК.

Участковый будет находиться под домашним арестом до 8 августа. Следствие просило поместить его под стражу. Во время допроса он отказался от дачи показаний, сославшись на право не свидетельствовать против самого себя.

В отношении полицейского продолжают расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, но наказать его могут и принудительными работами.

9 июня в Воронеже полицейский сбил троих человек, выехав с дороги на тротуар. Один мужчина погиб на месте, две женщины находятся в реанимации, а водитель не пострадал. МВД подчеркнуло, что полицейский ехал на своей машине и в свободное от работы время. В ведомстве не нашли «признаков опьянения» водителя, но отправили анализы крови на исследование.

В Твиттере призвали СМИ активнее освещать аварию с участием полицейского. Пользователи опасаются, что он может воспользоваться связями и избежать объективного расследования и наказания.

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#новости #происшествия #регионы

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8 комментариев
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Организованный томагавк_два

7

Ну он же не рисунки в интернете постил!

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alexferman

1

Всё правильно сделали, знаменитого актёра ведь тоже отправили под домашний арест, а чем простые люди хуже? В России все равны перед законом.

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Danil Kuznetsov

alexferman
1

Суд мог посчитать, что полицейский может повлиять на ход расследования в силу связей в органах. А так как у нас коррупции нет, то у актера этих возможностей меньше. 

Ответить

alexferman

Danil
2

Наоборот, у актёра этих возможностей больше. А полицейские в России свято чтят честь мундира.

Ответить

Andrey Dolg

alexferman
0

Распутный мундир у них однако.

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Евгений Долгий

0

Я искренне надеюсь.......

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Ze Katze

0

Хах. Ну а люди в вк за репосты сидят

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Kris

0

Да подумаешь, не медийная же личность

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