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Новости
Ольга Жигулина
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В России зафиксировали 8987 новых случаев заражения Covid-19 Материал редакции

Прирост заболевших за сутки продолжает удерживаться на отметке между 8 и 9 тысячами.

29 комментариев
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За последние сутки в России выявлено 8987 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни.

183 заражённых умерли, полностью выздоровели 8220 человек.

Согласно данным Роспотребнадзора, проведено более 14,2 миллионов лабораторных исследований на наличие коронавируса, из них за последние сутки — 343 тысячи. Под медицинским наблюдением по России остаются 322 тысячи заразившихся.

#новости #covid19

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29 комментариев
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Ледяной кран

–4

С натурала по лайку 🚗

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Специальный пёс_анон

Ледяной
–3

Больной коронавирусом.

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Владимир Климов

Ледяной
–5

Ну нет!

Ответить

Престижный паркур

Владимир
–1

@Вахтёр бань твинк

Ответить

Дмитрий Рублев

–5
Ответить

Специальный пёс_анон

–5

@Владимир Климов ах ты пидарюга

Ответить

Master Oogway

Специальный
–5

Да, верни сука дислики

Ответить

Специальный пёс_анон

Master
–4

дикпики?

Ответить

Master Oogway

Специальный
–3

Не, этого добра достаточно

Ответить

Владимир Климов

Master
–4

Хуй тебе

Ответить

Master Oogway

Владимир
–3

:(

Ответить

Владимир Климов

Специальный
–4

Да

Ответить

Master Oogway

–5

Ребят, ну как вы тут?

Ответить

Специальный пёс_анон

Master
–5

Лайк если переживаешь за коронавирус!

Ответить

Master Oogway

Специальный
–6

Да

Ответить

Master Oogway

Master
–5

Ахахаха

Ответить

Специальный пёс_анон

–3
Ответить

Master Oogway

–4

Пойду чаю бахну

Ответить

Специальный пёс_анон

–4

Давайте соберем 500 лайков, и тогда коронавирус не прогрессирует и не убьет президента! 

Ответить

Dc Maniac

–5

 - Прирост заболевших за сутки продолжает удерживаться на отметке между 8 и 9 тысячами.

скрепами удерживается -  инфа сотка

Ответить

Специальный пёс_анон

–5

@Владимир Климов молодец! Политик, лидер, огурец! 

Ответить

Специальный пёс_анон

–6

Ух!

Ответить

1 2

–6

8800
555
353 (5)

Ответить

Alex

–6

С одним лишь уточнением, что учет ведется в соответствии с официально зарегистрированными случаями. Но правительству нет до этого дела, учитывая какой коллапс образуется в экономике нужно как можно скорее всех вытурить обратно на работу, а не париться насчет безопасности жителей страны.

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Anastasia Lyubimova

–2

Вот эта цифра 35,8 % не имели проявлений, как они узнали о том, что болеют. Я чо то не пойму. Когда уже реальную статистику покажут?

Ответить

# realfiddy

–4

7 dislikes and kitty will die

Ответить

Престижный паркур

#
–3

Ты тут? 

Ответить

Престижный паркур

–3

Под медицинским наблюдением... остаются 

Лол, судьба утапающих... 

Ответить

Просто Тимуррр

–3

Пока что уверенно идем на 1945 к параду

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