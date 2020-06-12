Прямой эфир
Прирост заболевших за сутки продолжает удерживаться на отметке между 8 и 9 тысячами.
За последние сутки в России выявлено 8987 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни.
183 заражённых умерли, полностью выздоровели 8220 человек.
Согласно данным Роспотребнадзора, проведено более 14,2 миллионов лабораторных исследований на наличие коронавируса, из них за последние сутки — 343 тысячи. Под медицинским наблюдением по России остаются 322 тысячи заразившихся.
Ну нет!
@Владимир Климов ах ты пидарюга
Да, верни сука дислики
дикпики?
Хуй тебе
Ребят, ну как вы тут?
Лайк если переживаешь за коронавирус!
- Прирост заболевших за сутки продолжает удерживаться на отметке между 8 и 9 тысячами.
скрепами удерживается - инфа сотка
С одним лишь уточнением, что учет ведется в соответствии с официально зарегистрированными случаями. Но правительству нет до этого дела, учитывая какой коллапс образуется в экономике нужно как можно скорее всех вытурить обратно на работу, а не париться насчет безопасности жителей страны.
Вот эта цифра 35,8 % не имели проявлений, как они узнали о том, что болеют. Я чо то не пойму. Когда уже реальную статистику покажут?
7 dislikes and kitty will die