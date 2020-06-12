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Снести памятники бывшему премьер-министру и другим историческим деятелям Великобритании предложили члены радикальных движений против расизма.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что снос исторических памятников может считаться попыткой солгать об истории страны или подвергнуть цензуре прошлое. Статую Уинстона Черчилля, которую предлагали снести активисты, премьер назвал «постоянным напоминанием о достижениях того в спасении страны — и всей Европы — от фашистской и расистской тирании».
Джонсон заверил, что понимает всеобщее возмущение тем, что произошло в США, но отметил, что протесты в итоге возглавили экстремисты, нацеленные на насилие. По его мнению, ответственные граждане должны «держаться подальше» от таких выступлений.
12 июня лондонские власти закрыли фанерными щитами некоторые памятники в британской столице, опасаясь актов вандализма.
Ранее в США начали сносить статуи исторических личностей, признанных расистами, а в Великобритании запустилось движение Topple the Racists («Снести расистов»), чьи представители составили составило список памятников, которые, по их мнению, нужно демонтировать.
Said like God
Да, Черчилль иногда высказывал мнения, которые являются неприемлемыми для нас сегодня, но он был героем, и он полностью заслуживает своего мемориала. Статуи в наших городах были установлены предыдущими поколениями. У них были другие точки зрения, другое понимание добра и зла. Но эти статуи учат нас нашему прошлому со всеми его недостатками. Разрушать их — значит лгать о нашей истории и обеднять образование будущих поколений.
Сказал точно то, что я не могу сформулировать уже 2 недели.
Глупо обвинять в расизме предков.
У них разве были наши знания?
Очень долгое время процветали теории о недоразвитости отдельных рас.
Другое воспитание и пр.
У них разве были наши знания?
Это да, они ещё не знали, к чему приводит заигрывание с ниггерами)
Экспертный Даниль
К мулаткам?
Да. Тогда ещё не было учёного, получивших Нобелевскую премию по физиологии и медицине, который говорил «Я, вообще-то, вижу мрачные перспективы для Африки, потому что вся наша социальная политика строится на допущении факта, что у них уровень интеллекта такой же, как у нас — тогда как все тесты говорят, что это не так»
Расы существуют вообще только в фентези, а расисты (черные, белые, азиатские и вообще любые) существуют в реальности.
Есть популяции/этносы и культуры и связи между ними (я например думаю что черные это такая этническая культура в странах первого мира, точно так же как и африканеры в ЮАР, которые для них просто белые миноритис). С этой всей сегрегацией одних только индусов можно записать в BLM, но на них всем пофиг.
🤦♂️
African and Russian people like European and Americans?
U thinking sometimes what do u talking about?🤦♂️😪
Поясните связь Черчилля с расизмом. У него были какие-то высказывания по этой теме, или что? Я не в теме.
В 1937 году, давая показания Королевской комиссии по Палестине, Уинстон Черчилль сказал: "Я, к примеру, не признаю, что большой ущерб нанесен краснокожим индейцам Америки или коренному населению Австралии. Я не признаю, что этим людям нанесен ущерб тем, что более сильная раса, лучшая раса, более мудрая раса – назовем это так – пришла и заняла их место".
В Великобритании отказываются сносить памятники национальным героями, в рашке восхваляют террористов и убийц, и тело второго главного террориста лежит на главной площади страны. Кринж
Духовный турник
Ну Ленина и правда надо уже закопать
Торговый американец
Бороться с репрессиями репрессиями
Малорик!
Ненавижу тебя.
Духовный турник
А я тебя) давай не будем обниматься
Сразу перейдём к соитию
соитию
Ненавижу тебя.
Спасаешь задницы многих людей принимая правильные решения в ходе войны и в тяжёлое время для страны, а в будущим тебя хотят снести радикальные долбаебы.
Если бы клятый расист Черчилль не поспособствовал поражению Гитлера, негры и леваки жили бы в лучшем мире!
Ранее в США начали сносить статуи исторических личностей, признанных расистами
Ну по такой логике всю США надо полностью снести, разве нет?
Фанаты против сноса памятников и мемориалов
Понятно, Джонсон расист как и Трамп!!!
Статую Уинстона Черчилля, которую предлагали снести активисты, премьер назвал «постоянным напоминанием о достижениях того в спасении страны — и всей Европы — от фашистской и расистской тирании».