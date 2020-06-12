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Новости
Ольга Жигулина
2521

Борис Джонсон отказался сносить памятник Черчиллю и потребовал «не подвергать цензуре прошлое» Материал редакции

Снести памятники бывшему премьер-министру и другим историческим деятелям Великобритании предложили члены радикальных движений против расизма.

47 комментариев
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Уинстон Черчилль на Парламент-сквер Фото Timenote

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что снос исторических памятников может считаться попыткой солгать об истории страны или подвергнуть цензуре прошлое. Статую Уинстона Черчилля, которую предлагали снести активисты, премьер назвал «постоянным напоминанием о достижениях того в спасении страны — и всей Европы — от фашистской и расистской тирании».

Да, Черчилль иногда высказывал мнения, которые являются неприемлемыми для нас сегодня, но он был героем, и он полностью заслуживает своего мемориала.

Статуи в наших городах были установлены предыдущими поколениями. У них были другие точки зрения, другое понимание добра и зла. Но эти статуи учат нас нашему прошлому со всеми его недостатками. Разрушать их — значит лгать о нашей истории и обеднять образование будущих поколений.

Борис Джонсон
премьер-министр Великобритании

Джонсон заверил, что понимает всеобщее возмущение тем, что произошло в США, но отметил, что протесты в итоге возглавили экстремисты, нацеленные на насилие. По его мнению, ответственные граждане должны «держаться подальше» от таких выступлений.

12 июня лондонские власти закрыли фанерными щитами некоторые памятники в британской столице, опасаясь актов вандализма.

Bevan Shields @BevanShields
The statue of Winston Churchill in London has been boarded up ahead of weekend protests. What an image by AP. https://t.co/KAro4w94QX

Ранее в США начали сносить статуи исторических личностей, признанных расистами, а в Великобритании запустилось движение Topple the Racists («Снести расистов»), чьи представители составили составило список памятников, которые, по их мнению, нужно демонтировать.

#новости #великобритания #blacklivesmatter #борисджонсон

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47 комментариев
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# realfiddy

31

Said like God
Да, Черчилль иногда высказывал мнения, которые являются неприемлемыми для нас сегодня, но он был героем, и он полностью заслуживает своего мемориала. Статуи в наших городах были установлены предыдущими поколениями. У них были другие точки зрения, другое понимание добра и зла. Но эти статуи учат нас нашему прошлому со всеми его недостатками. Разрушать их — значит лгать о нашей истории и обеднять образование будущих поколений.

Ответить

Sapar Nurkamal

#
8

Сказал точно то, что я не могу сформулировать уже 2 недели.

Ответить

Андрей Капралов

Sapar
2

Поэтому он и премьер-министр.

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bor_vn

8

Глупо обвинять в расизме предков. 

У них разве были наши знания? 
Очень долгое время процветали теории о недоразвитости отдельных рас.
Другое воспитание и пр. 

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alexferman

bor_vn
12

У них разве были наши знания?

Это да, они ещё не знали, к чему приводит заигрывание с ниггерами)

Ответить

Daniil Minashkin

alexferman
0

Никто не знал 

Ответить

Экспертный Даниль

alexferman
0

К мулаткам?

Ответить

alexferman

Экспертный
0

Шоколадкам

Ответить

Челобака

bor_vn
1

Да. Тогда ещё не было учёного, получивших Нобелевскую премию по физиологии и медицине, который говорил «Я, вообще-то, вижу мрачные перспективы для Африки, потому что вся наша социальная политика строится на допущении факта, что у них уровень интеллекта такой же, как у нас — тогда как все тесты говорят, что это не так»

Ответить

alexferman

Челобака
0

Ну этот дядя реально дичь спорол

Ответить

Ilia

bor_vn
0

Расы существуют вообще только в фентези, а расисты (черные, белые, азиатские и вообще любые) существуют в реальности.
Есть популяции/этносы и культуры и связи между ними (я например думаю что черные это такая этническая культура в странах первого мира, точно так же как и африканеры в ЮАР, которые для них просто белые миноритис). С этой всей сегрегацией одних только индусов можно записать в BLM, но на них всем пофиг.

Ответить

# realfiddy

bor_vn
–3

🤦‍♂️
African and Russian people like European and Americans?
U thinking sometimes what do u talking about?🤦‍♂️😪

Ответить

Evgenii Evgenii

#
0

🇬🇧🇬🇧🇬🇧

Ответить

Насущные Проблемы

6

Поясните связь Черчилля с расизмом. У него были какие-то высказывания по этой теме, или что? Я не в теме.

Ответить

Alexei Kuksin

Насущные
1

В 1937 году, давая показания Королевской комиссии по Палестине, Уинстон Черчилль сказал: "Я, к примеру, не признаю, что большой ущерб нанесен краснокожим индейцам Америки или коренному населению Австралии. Я не признаю, что этим людям нанесен ущерб тем, что более сильная раса, лучшая раса, более мудрая раса – назовем это так – пришла и заняла их место".

Ответить

Alexei Kuksin

Насущные
1

https://www.bbc.com/russian/uk/2015/01/150122_uk_churchil_ten_controversies

Десять упреков Уинстону Черчиллю
В Британии отмечается 50-летие со дня смерти Уинстона Черчилля. Многие считают его величайшим…
www.bbc.com
Ответить

Насущные Проблемы

Alexei
0

Спасиб!

Ответить

#¡₹¡+^

Насущные
0

Может потому что белый мужик изображен в черном цвете? Типа "blackface"?

Ответить

Freon

3

В Великобритании отказываются сносить памятники национальным героями, в рашке восхваляют террористов и убийц, и тело второго главного террориста лежит на главной площади страны. Кринж

Ответить

Духовный турник

Freon
2

Ну Ленина и правда надо уже закопать 

Ответить

Freon

Духовный
3

И всех коммунистов с ним

Ответить

Торговый американец

Freon
0

Бороться с репрессиями репрессиями

Ответить

alexferman

Торговый
3

Убьём всех убийц и заживём

Ответить

Zeychba

Духовный
1

Его надо роботизировать, просто лежащий труп в Мавзолее - это полумера.

Ответить

Экспертный Даниль

Zeychba
1

Это уже было в Симпсонах

Ответить

Maksytoff

Freon
0

Главный террорист всё ещё правит страной..

Ответить

Духовный турник

1

Малорик! Прошлое надо оставлять в прошлом. Никому эти памятники не мешают. 

Ответить

alexferman

Духовный
2

Малорик!

Ненавижу тебя.

Ответить

Духовный турник

alexferman
0

А я тебя) давай не будем обниматься 

Ответить

alexferman

Духовный
1

Сразу перейдём к соитию

Ответить

Насущные Проблемы

alexferman
0

соитию

Ненавижу тебя.

Ответить

alexferman

Насущные
0

Даже не думай продолжать!

Ответить

Дыня из багажника

1

Уволен 

Ответить

Айрат Ялалов

1

Спасаешь задницы многих людей принимая правильные решения в ходе войны и в тяжёлое время для страны, а в будущим тебя хотят снести радикальные долбаебы.

Ответить

alexferman

Айрат
0

Если бы клятый расист Черчилль не поспособствовал поражению Гитлера, негры и леваки жили бы в лучшем мире!

Ответить

Насущные Проблемы

0

Ранее в США начали сносить статуи исторических личностей, признанных расистами

Ну по такой логике всю США надо полностью снести, разве нет?

Ответить

Духовный турник

Насущные
2

Да все страны по такому принципу надо. Белые вон вообще в своей стране рабами были.

Ответить

dmzkrsk

Насущные
0

Загрузить последнее сохранение

Ответить

Aleks Ad

0

поддерживаю, к ёбанай матере, эти все истуканы ваши!!!

Ответить

Михаил Чуриков

0

Предложили.

Ответить

# realfiddy

0

🤣🤣🤣

Ответить

Bkmz Иванов

0

Фанаты против сноса памятников и мемориалов

Футбольные фанаты в Англии встали на защиту…
Их защищают от вандалов, прикрывающихся модным сейчас движением #blacklivesmatter
m.sports.ru
Ответить

Pavel Reich

0

Понятно, Джонсон расист как и Трамп!!!

Ответить

Насущные Проблемы

Pavel
0

Расисты, расисты эвривеа.

Ответить

Экспертный Даниль

Pavel
0

А ты не расист?

Ответить

Daniil Minashkin

0

We will rewrite your history little white boi

Ответить

Alexei Kuksin

0

Статую Уинстона Черчилля, которую предлагали снести активисты, премьер назвал «постоянным напоминанием о достижениях того в спасении страны — и всей Европы — от фашистской и расистской тирании».

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