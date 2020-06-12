Да, Черчилль иногда высказывал мнения, которые являются неприемлемыми для нас сегодня, но он был героем, и он полностью заслуживает своего мемориала.

Статуи в наших городах были установлены предыдущими поколениями. У них были другие точки зрения, другое понимание добра и зла. Но эти статуи учат нас нашему прошлому со всеми его недостатками. Разрушать их — значит лгать о нашей истории и обеднять образование будущих поколений.

