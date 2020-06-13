Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Сергей Звезда
3142

«Отмазываться, включая связи, я не буду»: Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП с погибшим Материал редакции

Актёр попросил прощения у близких Сергея Захарова и заявил: «Нет больше никакого Ефремова».

88 комментариев
В закладки
Слушать

Актёр Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом, записал видеообращение после ДТП, где он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном — его водитель, Сергей Захаров, умер.

Ролик, опубликованный на YouTube-канале проекта Ефремова «Гражданин поэт», начинается с надписи «Я не знаю, как дальше жить». В своём обращении актёр извинился перед семьей погибшего, выразил готовность помочь деньгами, а также пообещал «не отмазываться» от суда.

Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я всё равно прошу.

Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу всеми средствами, если примут. Если поймут, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить.

Конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно по пьянке садиться за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник, когда горе такое в его семье, я не понимаю, как дальше жить.

Знаю, многие думают, что меня, как артиста, будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошёл от шока. Слава богу, мама моя не увидела.

Это не кино — назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего

полное заявление Михаила Ефремова

Вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП на Садовом кольце, в нетрезвом состоянии выехав на полосу встречного движения и столкнувшись с фургоном. Утром 9 июня водитель, курьер Сергей Захаров, умер. С вечера того же дня Ефремов находится под домашним арестом — ему грозит до 12 лет тюрьмы.

После смерти Захарова уголовное дело против Ефремова переквалифицировали с «Нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» на «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

В крови Ефремова нашли не только алкоголь, но и кокаин, а также марихуану. Уже после этого в рамках расследования ДТП возбудили второе уголовное дело, за «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

#новости #ефремовдтп

Спасибо за наводку Максим Шпилёв
Сергей Звезда PLUS
+202 203
Офигеть, у нас есть описание к блогу
5
45
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Максим Шпилёв", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0435\u0444\u0440\u0435\u043c\u043e\u0432\u0434\u0442\u043f"], "comments": 88, "likes": 45, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 177919, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 13 Jun 2020 00:17:43 +0300", "is_special": false }
Работа в «Комитете»
Ищем менеджера по продажам коммерческих проектов на TJ, DTF, Coub и vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
88 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Правильный каякер

23

Безмерно жалко его, как и погибшего чела. Из-за простой глупости и авося столько жести случилось. Идиотский год.

Ответить

Дыня из багажника

Правильный
31

Когда алкаш оправдывается у него всегда жалкий видок. Знаю много алкашей. Все одинаковые. Потом опять по новой - нихуя в бошке не откладывается. Ему хотя бы в пример другим пару годиков отсидеть бы, хотя бы для вида. А алкаша ничего не спасет, к сожалению, слишком уж хитрожопый это яд 

Ответить

Bkmz Иванов

Дыня
20

Я как бывший алкаш ему верю. Тяжело на самом деле признаться что ты гавно. И эта ёбань которую ты творил по пьяни осознаешь и уже никогда из башки не выкинешь. 
Да, я вовремя остановился. Но будь я на его месте, не знаю... Смог бы вот так признаться. Х@й его знает. Сочувствую ему. Очень.

Ответить

Ivan

Bkmz
–2

я алкаш, но хуй кому сознаюсь и раскаюсь, проще ебало набить этим "помощникам", лезущим в душу поковыряться, а потом хлопнуть вискарика и забыться.

Ответить

Правильный каякер

Дыня
2

Может он и алкаш, но он, прежде всего, Ефремов.

Ответить

Страховой ящик

Правильный
10

Алкаш всегда алкаш, неважно кто это, хоть сосед снизу, или актер, или президент, все люди равны и должны отвечать за свои поступки

Ответить

Ivan

Страховой
1

ельцин прям наотвечался на целый ельцин-центр в екб за пацанов, которых на убой слали в чечню.
ебать ты равный!

Ответить

Dmitry Feofanov

Правильный
0

Может он и алкаш, но он, прежде всего Ельцин.

Ответить

Секретный каякер

Дыня
–2

А мне кажется, не жалкий нифига. Совершенно безучастно всё говорит в камеру. Не верю

Ответить

Убедительная Геосфера

Секретный
5

А как ему говорить, как на экзамене в театральное?

Ответить

Ivan

Убедительная
0

некоторые и в технических шарагах театральней сдавали, неся полную чушь, но завораживая артисцизмом 

Ответить

Klim August

Секретный
0

Бондарчук сценарий писал

Ответить

Нелепый хичхакер

Дыня
0

Ну не все. У меня родственник раньше уходил в запой каждый год стабильно. Практически всегда на месяц. И это был прям реальный запой — то есть распитие с утра до ночи, постоянный бой с рассудком, иногда опрометчивые решения (вроде выхода за алкашкой в трусах по морозу). Но все изменилось после того, как он накосячил так, что появились проблемы со здоровьем. И типа если он еще раз такое повторит, то может откинуться. 

Уже несколько лет держится. Ну выпивает, конечно, на больших праздниках, может напиться прям сильно. Но так, чтобы в запой уйти — уже нет. 

Ответить

Taktischer Corgi

Нелепый
6

Какой-то аномальный уровень контроля - продолжать напиваться, но в запои больше не уходить. Возможно ты не всё знаешь.

Ответить

Нелепый хичхакер

Taktischer
0

Не, точно так, как описал. Думаю контроль заключается в страхе. Это довольно сильная эмоция, которая может полностью изменить человека.

Ответить

Ivan

Нелепый
–1

лол, это следущая стадия алкоголизма, когда перестаёт брать вообще. можно пару литров крепача всадить, поблевать и продолжить, а голова ясная будет.
вот предыдущая - заебись - пару стопок хлопнул и в гавно, обратно спать, через пару часов ещё пару - вот и весь запой "на месяц". шатает, крючит, зато экономия огромная на выпивке.

Ответить

Argumenta Ambigua

Дыня
0

Вот именно поэтому я бухаю только один, если и будет стыдно, то только перед самим собой)

Ответить

Позитивный блик

Правильный
12

У него эта глупость и авось десятилетиями продолжалась. Математическое ожидание в таком случае стремится к единице, этого было не избежать. Я вот больше хуею с людей которые с ним ехали. Почему-то сидят отлмачиваются, когда виноваты не меньше самого Ефремова.

Ответить

Правильный каякер

Позитивный
5

Даже не знал, что с ним кто-то ещё был.

Ответить

Медный глобус

Правильный
0

двое еще было женщина и мужчина

Ответить

Ваня Погост

Правильный
5

Hикого не жалко, никого:
Hи тебя, ни меня, ни его.

Ответить

Viktor Mandarin

Правильный
0

Но ведь это не глупость и не авось

Ответить

Konstantin Koremin

Правильный
0

Да причем тут год? Ежегодно огромное количество людей творят дичь по пьянке. Алкоголь это не безобидное вещество это опасный и деструктивный яд отравляющий как мозги так и организм. Ефремова догнала его же карма, рано или поздно такое должно было случиться. Но это не конец, а хороший повод задуматься и поменять свое отношение к привычкам и поведению.

Ответить

Argumenta Ambigua

17

Я не поверил. В концовке стало совсем очевидно, что жалеет он прежде всего себя и утраченную карьеру.

Ответить

Taktischer Corgi

Argumenta
2

Я не поверил.

а это и не кино

Ответить

Argumenta Ambigua

Taktischer
2

Так я и не про кино

Ответить

Шуруповёрт Makita

Taktischer
1

У актёра всё кино, как по мне так он спокойно играл на видео — опыт сказывается

Ответить

Алиса Селезнёва

2

Очень жаль его. Человек все осознает и искренне раскаивается. Самое тяжёлое - это когда у человека есть совесть. Не тюрьма уничтожит его, а он сам себя загрызет.

Ответить

Free Fall

Алиса
22

Да блядь! Нихуя себе бедный мужик. Кому неизвестно об опасности садиться пьяным за руль? Это как стрелять из ружья в окно, а потом извиняться, мол, ой случайно попал. Нет оправдания у его поступка, будто первый раз он так ездил.

Ответить

Алиса Селезнёва

Free
9

Просто человеческое сочувствие. Да сам виноват, да мудак. Но врагу не пожелаешь быть виновным в смерти человека. Не представляю, какого ему сейчас. Хз, как с этим жить.

Ответить

Пожилой Мартингал

Алиса
14

Сто раз уже написали. Это первый год у него такое? Первый раз сел за руль пьяный? Первая авария? Это смешно. Я бы реально посочувствовал Ефремову в таком случае, именно как ты говоришь. Но сука, первые кадры после аварии, что происходит? Он понтуется баблом. Гармаш приехал защищать другана своего и пытался сразу отмазать. Сын Ефремова "не даёт комментариев", несколько актрис и его друганов вписываются за Ефремова и говорят, что "всё не так однозначно". Если бы сразу были извинения на коленях Ефремова, его сына и Гармаша (он несколько лет назад ровно за такую же аварию отмазывал своего брата) и все эти актеры осудили бы, то вопросов не было. 

Но этот ебучий коллектив актеров специально стал действовать слажено, надеясь, что отмажут другана. И формировать повестку. 

И я не говорю, что вся троица постоянные клиенты Бэдкамидиана. Очень хорошо понятно откуда столько "бабла" у Ефремова. Тупые фильмы с ворованным бюджетом из моего кармана. Талант не даёт право под наркотой и алкоголем кататься по Москве, а тут я и таланта особенно не вижу. Только тупую жажду наживы. Я абсолютно серьезно считаю, что в России есть намного талантливее актёры, но они столько не зарабатывают и пьяными не рассекают по МСК. 

А показательно набутылить гражданина-торчка очень стоит. А ещё потравить всех поддержавших его (гармаша, сынулю и тд). Но в реальности этого не будет))))))))

Ответить

Алиса Селезнёва

Пожилой
0

Думаешь, видео - это показуха?

Ответить

Пожилой

Алиса
8

Естественно лол. Он актёр) Сейчас будет игра на публику как ему плохо, как переживает и тд. Друганы так же будут защищать и переживать. 

Он может реально переживает, но из за другого. Если бы не было первых кадров и его друганов, то сейчас бы верил в его искренность. Но теперь нет.

Ответить

Free Fall

Алиса
6

Видео - это формальность.

Ответить

Free Fall

Алиса
5

А я вижу его безответственность, как намеренное убийство.

Ответить

Митя Простомолотов

Алиса
1

Постосознанность

Ответить

Klim August

Алиса
0

Представь, он сбивает твоего отца, переламывая шейные позвонки к херам. Будешь так же вздыхать по его наигранному раскаянию на камеру?

Ответить

Taktischer Corgi

4

Держись, дядь Миша.

Ответить

Божественный Орзэмэс

Taktischer
26

Стараюсь

Ответить

Дыня из багажника

Taktischer
10

Держаться семье погибшего надо теперь как то. Дядя Миша живой, хоть и расстроился

Ответить

Taktischer Corgi

Дыня
0

Дядя Миша поможет семье погибшего

Ответить

Дыня из багажника

Taktischer
5

уже помог)0

Ответить

Дыня из багажника

Дыня
1

не всё можно купить за деньги 

Ответить

Taktischer Corgi

Дыня
4

Кроме дыни

Ответить

Дыня из

Taktisc…
–1

Да

Ответить

Taktischer Corgi

Дыня
–1

пизда

Ответить

Дыня из

Taktisc…
4

на Да-Пизда РАССЧИТАЙСЬ 

Ответить

Taktischer Corgi

Дыня
1

Да-Пизда-Киркоров

Ответить

Taktischer Corgi

Taktisc…
1

ничего святого, не надо так в этом треде

Ответить

Милицейский

Дыня
0

Да, но чем он еще может помочь?

Ответить

Anton Gostev

Дыня
–3

Семья уже решила, что батя может денег принести и после смерти. Зря, что ли, поехал в Москву на заработки?

Ответить

Нелепый хичхакер

7

До сих пор не понимаю как он мог сесть за руль пьяный. С одной стороны жалко его, конечно, но с другой — ну как??? Просто не укладывается в голове, что существуют люди, которые считают, что садиться после выпивки за руль можно.

Ответить

Алиса Селезнёва

Нелепый
7

Судя по количеству штрафов, он не в первый раз садится в таком виде за руль. Просто в этот раз не прокатило

Ответить

Нелепый хичхакер

Алиса
0

Это то и не укладывается в голове. Вроде здравомыслящий мужик, но делал такую хрень... Как это может сочетаться?

Ответить

Free Fall

Нелепый
6

Это называется по хуй ему было на себя и на других. Это начинается от алкашки и заканчивается таким.

Ответить

Владимир Климов

Алиса
0

дак его менты ловили пьяным уже и были кадры

Ответить

Пространственный паркур

8

Пора на нары

Ответить

Ваня Погост

5

В смысле, как дальше жить: есть преступление — должно быть и наказание. Насколько оно адекватно — вопрос дискуссионный, но таков закон. Отсиди своё и живи дальше, ёпт.

Ответить

Master Oogway

Ваня
3

Если переживешь, бггг

Ответить

Ваня Погост

Master
0

Ты чего такой злой, м? У тебя что ли велосипеда нет?

Ответить

Master Oogway

Ваня
2

Вот кстати скоро будет, а пока его нет я злой

Ответить

Ваня Погост

Master
4

Вот кстати скоро будет

Только пьяным за руль не садись.

Ответить

Master Oogway

Ваня
0

Бля а по другому не умею

Ответить

Ваня Погост

Master
1

Тоже потом будешь на стульчике сидеть и к народу обращаться.

Ответить

Taktischer Corgi

Ваня
2

У тебя что ли велосипеда нет?

Седла

Ответить

Владимир Климов

Ваня
0

 дискуссионный

давно у  нас законы дискуссионные?

Ответить

Ваня Погост

Владимир
3

Правовые нормы всегда были и останутся предметом дискуссии. Наверно, поэтому им свойственно меняться с течением времени, и поэтому мы сейчас живём не по «Правде» Ярослава Мудрого, не? Блет, Владимир, в этот самый момент идёт дискуссия о внесении поправок в главный закон страны, о чём ты? Конечно, законы обсуждаются и изменяются, а не высекаются в граните.

Если говорить об УК, то его обсуждают постоянно, поэтому меняются формулировки статей, меняется мера ответственности за то или иное преступление и т.д. Это я и имел в виду: наверняка не все считают справедливым именно такое наказание для пьяных водителей, случайно убивших человека, — кто-то считает его слишком суровым, кто-то слишком мягким. Вполне вероятно, со временем этот закон изменится, и произойдёт это благодаря дискуссии.

Ответить

Дыня из багажника

2

Хули тут сказать, не дай бог, нихуя больше и не скажешь

Ответить

Сегодняшний фонарь

Дыня
2

Синька - чмо. Вот что тут можно сказать. 

Ответить

Дыня из багажника

Сегодняшний
0

да, под синькой постоянно какое то дерьмо исполняешь, причем под любой дозой))

Ответить

Антон Сциталов

2

Как вообще может возникать ситуация, что у Ефремова куча штрафов, а он имел права и садился за руль? Тут дело уже даже не в алкоголе. Если человек нарушает правила, то это ведёт к последствиям. А значит виноват он был ещё с того момента, как заимел столько штрафов. Почему в таких случаях не говорят о работе ментов? Не говорят о семье, которая могла забрать права сама, но сделала это?

Закрывали глаза многие, способствовали приближению этой смерти, а виноват один Ефремов. Это не пачки сигарет отнимать у человека, который себя гробит, не наркотики забирать, не водку выливать из стакана. Человек имеет права себя убивать как хочет. Но водительские права и ключи от машины это уже не про одного человека. 

Ответить

Robo Krabe

2

Уж услужил так услужил. Скрываться и отмазвваться он не будет -
Можно подумать это здоровая реакция на происходящее:
Убил человека и такое говорит.
Как вообще ему дали столько свободы для записи таких заявлений? 

Ответить

Дмитрий Зубков

2

Все говорят о Ефремове, но никто не думает что чувствовал в последние часы жизни тот водитель, у которого шейные позвонки и прочие кости были переломаны. Был ли он в сознании какое-то время? Никакие душевные терзания не сравнятся с этой болью и чувством несправедливости. 
Кстати, какой-нибудь гордый японец на месте Ефремова совершил бы сэппуку, раз он не знает как жить.

Ответить

Abram Dikoy

Дмитрий
0

не юдивлюсь если попытается удавиться

Ответить

NightmareZ

Abram
0

Показушно, но осторожно. Чтобы случайно не удавиться.

Ответить

Андрей Малинин

2

Что тут можно сказать. Сергею Захарову уже все равно, раскаивается Ефремов или нет. Вот и мне все равно. Человеку не 13 лет, ему 56. Знал ли он о том, какой опасности он подвергает окружающих, садясь за руль? Наверняка знал. И при этом все равно повел себя в высшей степени безответственно. Вы меня извините, но если человек в 56 лет не отдает себе отчет в очевидных вещах, значит он должен быть изолирован от общества. И неважно, актер он, не актер, талантливый или нет. Прощать или нет, это дело семьи Захарова, а остальное решит суд.

Ответить

George Weiler

2

На сколько человек отстоен в плане эмоций, теперь куча комментов о том что жалко его, записала бы семья погибшего видос, то жалко было бы их. Все пытаются войти в положение и начинают оперировать не фактами а чувствами

Ответить

Vladimir

1

Алло!!!! Очнитесь. Какой жаль? Я понимаю если бы вы искали оправдания человеку, который выпил впервые, дорога была мокрая и его слепили всеми фарами, а это алкаш, который не первый раз пьяный за руль сел, погубивший жизнь человека. И возможно он бы вызывал у меня сострадание если бы пил с горя там или ещё по какой причине, а тут просто с жиру, с наркотиками и левыми телками при живой жене, просто мужик так проводил самоизоляцию.

Ответить

Free Fall

1

Чет аж передернуло, когда он сказал, что надеется своими средствами искупить вину. Ну, епт, Миша, давай по новой, все хуйня, не верю!

Ответить

NightmareZ

1

 «Отмазываться, включая связи, я не буду»

Ты, блядь, прям щас этим занимаешься, уёбок.

Ответить

Митя Простомолотов

0

Стихами надо было. В рифму чтоб

Ответить

Персональный будильник

Митя
1

Он вроде не пишет стихи, только читает

Ответить

Владислав Карпенко

0

Интересно, если бы потерпевший не умер, какой итог бы был? 

Ответить

LuiQuao

0

Посоны не бухайте за рулем, синька зло.

Ответить

Viktor Mandarin

0

А сколько он проехал в таком состоянии? Сколько ему рставалось ехать?

Ответить

Abram Dikoy

0

что с дыхалкой, каждый вздох как последний, звук жуть

Ответить

Anton Gostev

0

Распущенность и безнаказанность дали свои плоды.
Можно бухать и кокс по ноздрям пускать, кайфуя от "дохуя денег" и от того, что классно устроился - можно даже не играть, а просто быть самим собой в спектаклях и кино, да ещё и при всех друзьях народ решил посчитать тебя оппозиционером и "борцом с режимом". Но это все можно делать и без систематической пьяной езды.
Закономерный результат. Жаль, что это закончилось смертью человека.
Из роли он так и не выходит. Закончил свое послание жалостью к себе.
Жаль, что он раньше не понял, что это все не кино.

Ответить

Klim August

0

Манипулирует. Выводит на жалость и понимание. Признается и ждет православного прощения. Всё по Станиславскому...

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
«Телек на ютубе»: BadComedian и другие зрители обвинили «Редакцию» в «заказе» из-за репортажа о ЧП в Норильске
Главный редактор извинился и признал, что тему раскрыли не до конца, но отверг обвинение в том, что «Норникель» якобы заплатил журналистам.
154
Технологии
Sony показала PlayStation 5. Приставка получила футуристичный дизайн
Больше не похожа на видеомагнитофон.
296
Разборы
«Вы покидаете территорию США»: протестующие в Сиэтле создали «автономную зону». Там теперь нет полиции
Полицейские покинули участок после недельных столкновений с активистами. Протестующие оградили часть города, «независимую» от страны.
291
Популярное за три дня
Интернет
Вымышленный депутат Виталий Наливкин ответил на официальное опровержение одного из его сюжетов, сделанное МВД
Сюжет был посвящён задержанию подполковника, якобы хранившего «сотни килограммов денег» дома.
80
Новости
Борис Джонсон отказался сносить памятник Черчиллю и потребовал «не подвергать цензуре прошлое»
Снести памятники бывшему премьер-министру и другим историческим деятелям Великобритании предложили члены радикальных движений против расизма.
158
Гость TJ
Гость TJ: Максим Кац
Прямая трансляция — в 18:00 по мск.
354
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Spear Mint

«Вы покидаете территорию США…

Billie Pirate

«Отмазываться, включая связи, я…

Argumenta Ambigua

«Отмазываться, включая связи, я…

Klim August

«Отмазываться, включая связи, я…

Шуруповёрт Makita

«Отмазываться, включая связи, я…

Klim August

«Отмазываться, включая связи, я…

Василий Лебедев

Борис Джонсон отказался сносить…

Klim August

«Отмазываться, включая связи, я…

NightmareZ

«Отмазываться, включая связи, я…

Ilya Grigöryev

Вымышленный депутат Виталий…

Ilya Grigöryev

Вымышленный депутат Виталий…

NightmareZ

«Отмазываться, включая связи, я…