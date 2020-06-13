Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я всё равно прошу.

Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу всеми средствами, если примут. Если поймут, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить.

Конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно по пьянке садиться за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник, когда горе такое в его семье, я не понимаю, как дальше жить.

Знаю, многие думают, что меня, как артиста, будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошёл от шока. Слава богу, мама моя не увидела.

Это не кино — назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего