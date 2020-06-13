Прямой эфир
Актёр попросил прощения у близких Сергея Захарова и заявил: «Нет больше никакого Ефремова».
Актёр Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом, записал видеообращение после ДТП, где он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном — его водитель, Сергей Захаров, умер.
Ролик, опубликованный на YouTube-канале проекта Ефремова «Гражданин поэт», начинается с надписи «Я не знаю, как дальше жить». В своём обращении актёр извинился перед семьей погибшего, выразил готовность помочь деньгами, а также пообещал «не отмазываться» от суда.
Вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП на Садовом кольце, в нетрезвом состоянии выехав на полосу встречного движения и столкнувшись с фургоном. Утром 9 июня водитель, курьер Сергей Захаров, умер. С вечера того же дня Ефремов находится под домашним арестом — ему грозит до 12 лет тюрьмы.
После смерти Захарова уголовное дело против Ефремова переквалифицировали с «Нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» на «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».
В крови Ефремова нашли не только алкоголь, но и кокаин, а также марихуану. Уже после этого в рамках расследования ДТП возбудили второе уголовное дело, за «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
Когда алкаш оправдывается у него всегда жалкий видок. Знаю много алкашей. Все одинаковые. Потом опять по новой - нихуя в бошке не откладывается. Ему хотя бы в пример другим пару годиков отсидеть бы, хотя бы для вида. А алкаша ничего не спасет, к сожалению, слишком уж хитрожопый это яд
Я как бывший алкаш ему верю. Тяжело на самом деле признаться что ты гавно. И эта ёбань которую ты творил по пьяни осознаешь и уже никогда из башки не выкинешь.
Да, я вовремя остановился. Но будь я на его месте, не знаю... Смог бы вот так признаться. Х@й его знает. Сочувствую ему. Очень.
Правильный каякер
Может он и алкаш, но он, прежде всего, Ефремов.
Страховой ящик
Алкаш всегда алкаш, неважно кто это, хоть сосед снизу, или актер, или президент, все люди равны и должны отвечать за свои поступки
Секретный каякер
А мне кажется, не жалкий нифига. Совершенно безучастно всё говорит в камеру. Не верю
А как ему говорить, как на экзамене в театральное?
некоторые и в технических шарагах театральней сдавали, неся полную чушь, но завораживая артисцизмом
Нелепый хичхакер
Ну не все. У меня родственник раньше уходил в запой каждый год стабильно. Практически всегда на месяц. И это был прям реальный запой — то есть распитие с утра до ночи, постоянный бой с рассудком, иногда опрометчивые решения (вроде выхода за алкашкой в трусах по морозу). Но все изменилось после того, как он накосячил так, что появились проблемы со здоровьем. И типа если он еще раз такое повторит, то может откинуться.
Уже несколько лет держится. Ну выпивает, конечно, на больших праздниках, может напиться прям сильно. Но так, чтобы в запой уйти — уже нет.
Какой-то аномальный уровень контроля - продолжать напиваться, но в запои больше не уходить. Возможно ты не всё знаешь.
Нелепый хичхакер
Не, точно так, как описал. Думаю контроль заключается в страхе. Это довольно сильная эмоция, которая может полностью изменить человека.
лол, это следущая стадия алкоголизма, когда перестаёт брать вообще. можно пару литров крепача всадить, поблевать и продолжить, а голова ясная будет.
вот предыдущая - заебись - пару стопок хлопнул и в гавно, обратно спать, через пару часов ещё пару - вот и весь запой "на месяц". шатает, крючит, зато экономия огромная на выпивке.
Вот именно поэтому я бухаю только один, если и будет стыдно, то только перед самим собой)
Позитивный блик
У него эта глупость и авось десятилетиями продолжалась. Математическое ожидание в таком случае стремится к единице, этого было не избежать. Я вот больше хуею с людей которые с ним ехали. Почему-то сидят отлмачиваются, когда виноваты не меньше самого Ефремова.
Правильный каякер
Даже не знал, что с ним кто-то ещё был.
Да причем тут год? Ежегодно огромное количество людей творят дичь по пьянке. Алкоголь это не безобидное вещество это опасный и деструктивный яд отравляющий как мозги так и организм. Ефремова догнала его же карма, рано или поздно такое должно было случиться. Но это не конец, а хороший повод задуматься и поменять свое отношение к привычкам и поведению.
Я не поверил. В концовке стало совсем очевидно, что жалеет он прежде всего себя и утраченную карьеру.
Я не поверил.
а это и не кино
У актёра всё кино, как по мне так он спокойно играл на видео — опыт сказывается
Очень жаль его. Человек все осознает и искренне раскаивается. Самое тяжёлое - это когда у человека есть совесть. Не тюрьма уничтожит его, а он сам себя загрызет.
Просто человеческое сочувствие. Да сам виноват, да мудак. Но врагу не пожелаешь быть виновным в смерти человека. Не представляю, какого ему сейчас. Хз, как с этим жить.
Сто раз уже написали. Это первый год у него такое? Первый раз сел за руль пьяный? Первая авария? Это смешно. Я бы реально посочувствовал Ефремову в таком случае, именно как ты говоришь. Но сука, первые кадры после аварии, что происходит? Он понтуется баблом. Гармаш приехал защищать другана своего и пытался сразу отмазать. Сын Ефремова "не даёт комментариев", несколько актрис и его друганов вписываются за Ефремова и говорят, что "всё не так однозначно". Если бы сразу были извинения на коленях Ефремова, его сына и Гармаша (он несколько лет назад ровно за такую же аварию отмазывал своего брата) и все эти актеры осудили бы, то вопросов не было.
Но этот ебучий коллектив актеров специально стал действовать слажено, надеясь, что отмажут другана. И формировать повестку.
И я не говорю, что вся троица постоянные клиенты Бэдкамидиана. Очень хорошо понятно откуда столько "бабла" у Ефремова. Тупые фильмы с ворованным бюджетом из моего кармана. Талант не даёт право под наркотой и алкоголем кататься по Москве, а тут я и таланта особенно не вижу. Только тупую жажду наживы. Я абсолютно серьезно считаю, что в России есть намного талантливее актёры, но они столько не зарабатывают и пьяными не рассекают по МСК.
А показательно набутылить гражданина-торчка очень стоит. А ещё потравить всех поддержавших его (гармаша, сынулю и тд). Но в реальности этого не будет))))))))
Думаешь, видео - это показуха?
Естественно лол. Он актёр) Сейчас будет игра на публику как ему плохо, как переживает и тд. Друганы так же будут защищать и переживать.
Он может реально переживает, но из за другого. Если бы не было первых кадров и его друганов, то сейчас бы верил в его искренность. Но теперь нет.
Представь, он сбивает твоего отца, переламывая шейные позвонки к херам. Будешь так же вздыхать по его наигранному раскаянию на камеру?
Держись, дядь Миша.
Держаться семье погибшего надо теперь как то. Дядя Миша живой, хоть и расстроился
Дядя Миша поможет семье погибшего
уже помог)0
не всё можно купить за деньги
Кроме дыни
пизда
Семья уже решила, что батя может денег принести и после смерти. Зря, что ли, поехал в Москву на заработки?
Судя по количеству штрафов, он не в первый раз садится в таком виде за руль. Просто в этот раз не прокатило
Нелепый хичхакер
Это то и не укладывается в голове. Вроде здравомыслящий мужик, но делал такую хрень... Как это может сочетаться?
В смысле, как дальше жить: есть преступление — должно быть и наказание. Насколько оно адекватно — вопрос дискуссионный, но таков закон. Отсиди своё и живи дальше, ёпт.
Если переживешь, бггг
Ты чего такой злой, м? У тебя что ли велосипеда нет?
Вот кстати скоро будет, а пока его нет я злой
Вот кстати скоро будет
Только пьяным за руль не садись.
Бля а по другому не умею
дискуссионный
давно у нас законы дискуссионные?
Правовые нормы всегда были и останутся предметом дискуссии. Наверно, поэтому им свойственно меняться с течением времени, и поэтому мы сейчас живём не по «Правде» Ярослава Мудрого, не? Блет, Владимир, в этот самый момент идёт дискуссия о внесении поправок в главный закон страны, о чём ты? Конечно, законы обсуждаются и изменяются, а не высекаются в граните.
Если говорить об УК, то его обсуждают постоянно, поэтому меняются формулировки статей, меняется мера ответственности за то или иное преступление и т.д. Это я и имел в виду: наверняка не все считают справедливым именно такое наказание для пьяных водителей, случайно убивших человека, — кто-то считает его слишком суровым, кто-то слишком мягким. Вполне вероятно, со временем этот закон изменится, и произойдёт это благодаря дискуссии.
Хули тут сказать, не дай бог, нихуя больше и не скажешь
Сегодняшний фонарь
Синька - чмо. Вот что тут можно сказать.
да, под синькой постоянно какое то дерьмо исполняешь, причем под любой дозой))
Как вообще может возникать ситуация, что у Ефремова куча штрафов, а он имел права и садился за руль? Тут дело уже даже не в алкоголе. Если человек нарушает правила, то это ведёт к последствиям. А значит виноват он был ещё с того момента, как заимел столько штрафов. Почему в таких случаях не говорят о работе ментов? Не говорят о семье, которая могла забрать права сама, но сделала это?
Закрывали глаза многие, способствовали приближению этой смерти, а виноват один Ефремов. Это не пачки сигарет отнимать у человека, который себя гробит, не наркотики забирать, не водку выливать из стакана. Человек имеет права себя убивать как хочет. Но водительские права и ключи от машины это уже не про одного человека.
Уж услужил так услужил. Скрываться и отмазвваться он не будет -
Можно подумать это здоровая реакция на происходящее:
Убил человека и такое говорит.
Как вообще ему дали столько свободы для записи таких заявлений?
Все говорят о Ефремове, но никто не думает что чувствовал в последние часы жизни тот водитель, у которого шейные позвонки и прочие кости были переломаны. Был ли он в сознании какое-то время? Никакие душевные терзания не сравнятся с этой болью и чувством несправедливости.
Кстати, какой-нибудь гордый японец на месте Ефремова совершил бы сэппуку, раз он не знает как жить.
не юдивлюсь если попытается удавиться
Что тут можно сказать. Сергею Захарову уже все равно, раскаивается Ефремов или нет. Вот и мне все равно. Человеку не 13 лет, ему 56. Знал ли он о том, какой опасности он подвергает окружающих, садясь за руль? Наверняка знал. И при этом все равно повел себя в высшей степени безответственно. Вы меня извините, но если человек в 56 лет не отдает себе отчет в очевидных вещах, значит он должен быть изолирован от общества. И неважно, актер он, не актер, талантливый или нет. Прощать или нет, это дело семьи Захарова, а остальное решит суд.
На сколько человек отстоен в плане эмоций, теперь куча комментов о том что жалко его, записала бы семья погибшего видос, то жалко было бы их. Все пытаются войти в положение и начинают оперировать не фактами а чувствами
Алло!!!! Очнитесь. Какой жаль? Я понимаю если бы вы искали оправдания человеку, который выпил впервые, дорога была мокрая и его слепили всеми фарами, а это алкаш, который не первый раз пьяный за руль сел, погубивший жизнь человека. И возможно он бы вызывал у меня сострадание если бы пил с горя там или ещё по какой причине, а тут просто с жиру, с наркотиками и левыми телками при живой жене, просто мужик так проводил самоизоляцию.
Чет аж передернуло, когда он сказал, что надеется своими средствами искупить вину. Ну, епт, Миша, давай по новой, все хуйня, не верю!
«Отмазываться, включая связи, я не буду»
Ты, блядь, прям щас этим занимаешься, уёбок.
Стихами надо было. В рифму чтоб
Распущенность и безнаказанность дали свои плоды.
Можно бухать и кокс по ноздрям пускать, кайфуя от "дохуя денег" и от того, что классно устроился - можно даже не играть, а просто быть самим собой в спектаклях и кино, да ещё и при всех друзьях народ решил посчитать тебя оппозиционером и "борцом с режимом". Но это все можно делать и без систематической пьяной езды.
Закономерный результат. Жаль, что это закончилось смертью человека.
Из роли он так и не выходит. Закончил свое послание жалостью к себе.
Жаль, что он раньше не понял, что это все не кино.
Манипулирует. Выводит на жалость и понимание. Признается и ждет православного прощения. Всё по Станиславскому...