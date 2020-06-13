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Новости
Даша Лейзаренко
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В России зафиксировали 8706 новых случаев заражения Covid-19. Заболевших за всё время — больше 520 тысяч Материал редакции

Прирост заболевших за сутки продолжает удерживаться на отметке между 8 и 9 тысячами. Количество случаев в Москве за сутки сократилось.

6 комментариев
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Число случаев коронавируса в России превысило 520 тысячи случаев. За сутки зафиксировали 8706 случаев заболевания, 114 человека умерли, 5271 выздоровели, сообщил оперштаб.

Число случаев заболевания в Москве в целом снижается, но ситуация по России не меняется: прирост сохраняется на отметке между 8 и 9 тысячами. В последний раз число заболевших за сутки было ниже 8 тысяч в начале мая.

За всё время с начала распространения инфекции зафиксировано 520 129 случаев Covid-19, выздоровели 274 641 человек, умерли — 6829.

Изображение РИА «Новости»
Динамика заболеваемости в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19

#новости #covid19

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6 комментариев
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Kyler

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Рулон Обоев

Kyler
0

ждем 999 через 2 недельки.

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Рулон Обоев

0

Походу плато нащупали.

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Михаил Иванов

Рулон
0

приказ нащупать плато

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DJ Ебан

0

А в Украине пиздец. 750 заражённых за день, с каждым днём всё больше. У первой леди обнаружили вирус, президент ушёл на самоизоляцию.

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Pavel Reich

DJ
0

ну маски никто не носит уже, вот и 750

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