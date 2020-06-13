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Прирост заболевших за сутки продолжает удерживаться на отметке между 8 и 9 тысячами. Количество случаев в Москве за сутки сократилось.
Число случаев коронавируса в России превысило 520 тысячи случаев. За сутки зафиксировали 8706 случаев заболевания, 114 человека умерли, 5271 выздоровели, сообщил оперштаб.
Число случаев заболевания в Москве в целом снижается, но ситуация по России не меняется: прирост сохраняется на отметке между 8 и 9 тысячами. В последний раз число заболевших за сутки было ниже 8 тысяч в начале мая.
За всё время с начала распространения инфекции зафиксировано 520 129 случаев Covid-19, выздоровели 274 641 человек, умерли — 6829.
Походу плато нащупали.
А в Украине пиздец. 750 заражённых за день, с каждым днём всё больше. У первой леди обнаружили вирус, президент ушёл на самоизоляцию.