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Новости
Алексей Боржонов
492

В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газораспределительной станции Материал редакции

Один человек погиб, двое пострадали.

18 комментариев
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  Фото МЧС

В Казани в ночь на 13 июня произошёл взрыв на газораспределительной станции. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает МЧС.

Один человек погиб, двое пострадали. Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Минздрава Татарстана, пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет.

Около 22:00 по московскому времени 12 июня на станции произошёл взрыв, после чего загорелся резервуар объёмом 170 кубических метров. Столб огня достигал высоты 50 метров.

В тушении участвуют 199 человек и 58 единиц техники. К утру 13 июня ликвидация пожара продолжается, но угрозы населённым пунктам нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за происшествия по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

#новости #происшествия

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18 комментариев
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Дальний дебаркадер

6

Заебавшая шутка про 2020

Потом тупая шутка про Путина

А тут стыдная шутка про хлопок

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Дальний дебаркадер

Дальний
5

Сук, пока писал, две из трех уже оформили

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Вечный дебаркадер

Дальний
2

Забыл четвёртым пунктом
- ЧСВешный комментарий от Гобронидзе

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Дальний дебаркадер

Вечный
1

Не забыл, а написал

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Вечный дебаркадер

Дальний
2

А ты хорош, жаль только что перестал к комментариям свои фотки прикреплять.

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Mmmax

Дальний
0

*Добавь:
Путин жестко пригрозил и велел наказать виноватых
Песков ничего не знает и смотрит на новые часы

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alexferman

Mmmax
2

Путин был в ярости и бросил степлер на стул

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Mmmax

alexferman
0

*себе и сел

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Yuri Miller

Дальний
0

Путин разрешил себе править ещё 2 срока? Ньюспич: Правительство внесло поправки в Конституцию)

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Yuri Miller

Yuri
0

Хочется спросить: А что, так можно было? Такой тебя судят что ты лям украл. А ты говоришь - я не украл, а взял, у этого взятия ляма особая правовая природа, так как мне нужен лям, а народ хочет чтоб у меня был лям.

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alexferman

Yuri
0

Отравки в конституцию

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# realfiddy

Дальний
0

Said like 1/3 of God

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Вечный дебаркадер

1

У вас ошибка в заголовке, должно быть так
В Казани ввели режим ЧС из-за хлопка на газораспледелительной станции

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alexferman

Вечный
2

газораспледелительной

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Pavel Reich

0

Глобальное потепление, что тут сделаешь...

Ответить

Yuri Miller

Pavel
1

природа настолько очистилась, что в Конституцию вернулись забытые сроки Путина

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Yuri Miller

0

вы подождите до июля. во время парада самолёты будут падать и танки будут угонять. столько кипиша начнётся. лишь бы народ забыл что сейчас придёт ноль нольский, и будет править до 2036 года

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Nurbek Yesmagambetov

0
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