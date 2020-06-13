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Один человек погиб, двое пострадали.
В Казани в ночь на 13 июня произошёл взрыв на газораспределительной станции. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает МЧС.
Один человек погиб, двое пострадали. Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Минздрава Татарстана, пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет.
Около 22:00 по московскому времени 12 июня на станции произошёл взрыв, после чего загорелся резервуар объёмом 170 кубических метров. Столб огня достигал высоты 50 метров.
В тушении участвуют 199 человек и 58 единиц техники. К утру 13 июня ликвидация пожара продолжается, но угрозы населённым пунктам нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за происшествия по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.
Забыл четвёртым пунктом
- ЧСВешный комментарий от Гобронидзе
Путин был в ярости и бросил степлер на стул
Путин разрешил себе править ещё 2 срока? Ньюспич: Правительство внесло поправки в Конституцию)
Хочется спросить: А что, так можно было? Такой тебя судят что ты лям украл. А ты говоришь - я не украл, а взял, у этого взятия ляма особая правовая природа, так как мне нужен лям, а народ хочет чтоб у меня был лям.
Глобальное потепление, что тут сделаешь...
природа настолько очистилась, что в Конституцию вернулись забытые сроки Путина
вы подождите до июля. во время парада самолёты будут падать и танки будут угонять. столько кипиша начнётся. лишь бы народ забыл что сейчас придёт ноль нольский, и будет править до 2036 года