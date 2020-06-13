Один человек погиб, двое пострадали.

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Фото МЧС

В Казани в ночь на 13 июня произошёл взрыв на газораспределительной станции. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает МЧС.

Один человек погиб, двое пострадали. Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Минздрава Татарстана, пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет.

Около 22:00 по московскому времени 12 июня на станции произошёл взрыв, после чего загорелся резервуар объёмом 170 кубических метров. Столб огня достигал высоты 50 метров.

В тушении участвуют 199 человек и 58 единиц техники. К утру 13 июня ликвидация пожара продолжается, но угрозы населённым пунктам нет.