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Новости
Даша Лейзаренко
1437

В Петербурге ослабят ограничения из-за коронавируса: с 15 июня откроют парикмахерские, бани и библиотеки Материал редакции

Запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется, но не распространяется на парад Победы.

10 комментариев
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В Петербурге с 15 июня откроют библиотеки, парикмахерские, городские бани, магазины мебели, фотостудии, ремонтные мастерские велосипедов и самокатов. Постановление об ослаблении ограничений подписал Александр Беглов.

Библиотеки, риэлтерские организации, рекрутинговые агентства и парикмахерские будут работать только по предварительной записи. При этом в парикамахерских пока запрещено оказание косметических услуг. Также откроются заведения, которые занимаются изготовлением одежды по заказу, ремонтом компьютеров и бытовой техники или клинингом.

Откроются только те магазины мебели, которые находятся не в торговых центрах. Все открывшиеся заведения должны «обеспечить стандарт безопасности».

В городе также разрешили проводить экзамены в ПТУ и колледжах, если их невозможно организовать в дистанционной форме. Губернатор также возобновил тренировки в профессиональных спортклубах и действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах. Кроме того, «прорабатывается вопрос» о проведении музыкального фестиваля «Звезды белых ночей».

Запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется, но не распространяется на парад Победы, который запланирован на 24 июня.

  • С 30 марта в Петербурге закрыли предприятия сферы услуг;
  • С 12 мая в городе ввели маcочный режим;
  • 10 июня Беглов заявил, что сфера услуг в Петербурге заработает «в ближайшее время»;
  • К 12 июня в Петербурге выявлено более 20 тысяч случаев заболевания коронавирусом Covid-19, 569 человек умерли, 9561 — выздоровели.

#новости #петербург #covid19

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10 комментариев
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Рулон Обоев

24

Запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется, но не распространяется на парад Победы.

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Упоротый Голубь

Рулон
6

Так коронавирус боится двух вещей - парада победы и поправок в конституцию. Вы не знали? 

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Vasiliy

Рулон
0

Ты пойдешь на парад?

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Рулон Обоев

Vasiliy
2

Я же рулон, нет конечно. Покачусь.

Ответить

Vasiliy

Рулон
1

взаимняк)

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Pavel Reich

Рулон
0

тут понимать надо

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Медный кофе

1
Ответить

bounty hunter

0

Если мероприятие означает победу и над ковидом, то покажут ли блокаторы вируса в параде военной техники? 🤔

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bounty hunter

bounty
0
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Убедительная Геосфера

0

если невозможно их невозможно организовать в дистанционной форме

Правильно понял - если их совсем невозможно-невозможно организовать? А если просто невозможно, то еще есть варианты?

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