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Запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется, но не распространяется на парад Победы.
В Петербурге с 15 июня откроют библиотеки, парикмахерские, городские бани, магазины мебели, фотостудии, ремонтные мастерские велосипедов и самокатов. Постановление об ослаблении ограничений подписал Александр Беглов.
Библиотеки, риэлтерские организации, рекрутинговые агентства и парикмахерские будут работать только по предварительной записи. При этом в парикамахерских пока запрещено оказание косметических услуг. Также откроются заведения, которые занимаются изготовлением одежды по заказу, ремонтом компьютеров и бытовой техники или клинингом.
Откроются только те магазины мебели, которые находятся не в торговых центрах. Все открывшиеся заведения должны «обеспечить стандарт безопасности».
В городе также разрешили проводить экзамены в ПТУ и колледжах, если их невозможно организовать в дистанционной форме. Губернатор также возобновил тренировки в профессиональных спортклубах и действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах. Кроме того, «прорабатывается вопрос» о проведении музыкального фестиваля «Звезды белых ночей».
Запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется, но не распространяется на парад Победы, который запланирован на 24 июня.
Запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется, но не распространяется на парад Победы.
Так коронавирус боится двух вещей - парада победы и поправок в конституцию. Вы не знали?
Я же рулон, нет конечно. Покачусь.
Если мероприятие означает победу и над ковидом, то покажут ли блокаторы вируса в параде военной техники? 🤔
если невозможно их невозможно организовать в дистанционной форме
Правильно понял - если их совсем невозможно-невозможно организовать? А если просто невозможно, то еще есть варианты?