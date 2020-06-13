Запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется, но не распространяется на парад Победы.

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В Петербурге с 15 июня откроют библиотеки, парикмахерские, городские бани, магазины мебели, фотостудии, ремонтные мастерские велосипедов и самокатов. Постановление об ослаблении ограничений подписал Александр Беглов.

Библиотеки, риэлтерские организации, рекрутинговые агентства и парикмахерские будут работать только по предварительной записи. При этом в парикамахерских пока запрещено оказание косметических услуг. Также откроются заведения, которые занимаются изготовлением одежды по заказу, ремонтом компьютеров и бытовой техники или клинингом.

Откроются только те магазины мебели, которые находятся не в торговых центрах. Все открывшиеся заведения должны «обеспечить стандарт безопасности».

В городе также разрешили проводить экзамены в ПТУ и колледжах, если их невозможно организовать в дистанционной форме. Губернатор также возобновил тренировки в профессиональных спортклубах и действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах. Кроме того, «прорабатывается вопрос» о проведении музыкального фестиваля «Звезды белых ночей».

Запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется, но не распространяется на парад Победы, который запланирован на 24 июня.

С 30 марта в Петербурге закрыли предприятия сферы услуг;

С 12 мая в городе ввели маcочный режим;

10 июня Беглов заявил, что сфера услуг в Петербурге заработает «в ближайшее время»;

К 12 июня в Петербурге выявлено более 20 тысяч случаев заболевания коронавирусом Covid-19, 569 человек умерли, 9561 — выздоровели.