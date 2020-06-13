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Алексей Боржонов
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Семья погибшего в ДТП с Ефремовым водителя не приняла извинений актёра и отказалась от предложенных денег Материал редакции

«О мирном урегулировании говорить слишком поздно».

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, посчитала «запоздалыми» извинения актёра и отказалась от денежной помощи. Об этом рассказал РБК адвокат семьи Александр Добровинский, процитировав брата погибшего.

Таким образом, извинения семьёй де-факто не приняты. Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулём — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем.

Александр Добровинский
адвокат Захаровых

  • Вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП в Москве, в нетрезвом состоянии выехав на полосу встречного движения и столкнувшись с фургоном;

  • Водитель автомобиля, курьер Сергей Захаров, умер утром 9 июня. С вечера того же дня Ефремов находится под домашним арестом — ему грозит до 12 лет тюрьмы;

  • Изначально сообщалось, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, но позже в его крови нашли кокаин и марихуану. Уже после этого в рамках расследования ДТП возбудили второе уголовное дело, за «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»;

  • 12 июня актёр записал видеообращение, в котором извинился перед семьёй Сергея Захарова и предложил ей помощь. Также он заявил, что «отмазываться» не собирается.

#новости #ефремовдтп

Алексей Боржонов PLUS
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39 комментариев
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Vladimir

1

Откуда у семьи бабки на такого адвоката ?

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bounty hunter

Vladimir
35

Обычно адвокаты сами впрягаются в шумные дела, потому что их фамилии потом будут везде в прессе, ну и здесь кейс для портфолио почти беспроигрышный. 

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Универсальный кубок

bounty
5

Плюсом к рекламе идёт процент от немалой компенсации, так же в иске иногда к компенсации приписывают оплату расходов на адваката

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Алый крюк

Универсальный
2

Ну это всё-таки в случае гражданского судопроизводства

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Kostya Proshchalykin

Алый
0

Уголовный процессуальный кодекс позволяет заявить гражданский иск в уголовном процессе

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bounty hunter

Универсальный
2

Обычно да, но странно будет выглядеть, что они сначала отказались от компенсации, а потом стребовали её в суде. Наверно, деньги важно именно через суд получить, а не до суда, чтоб в процессе защита Ефремова не тыкала всем в лицо этим откупом. 

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Илья Гераськин

Универсальный
0

Расходы на адвоката обычно копеечные присуждают, десятки тысяч рублей

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Лиса Музыка

Vladimir
3

Вроде Ефремов обратился к Добровинскому, что б тот был его адвокатом. Но Добровинскиц отказался, потому что это "расходится с его моральными принципами" и сказал что будет представлять интересы семьи погибшего совершенно бесплатно. А еще писали, что этот адвокат еще ни разу не проиграл ни одно дело.

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Майский жук

Лиса
1

А еще писали, что этот адвокат еще ни разу не проиграл ни одно дело.

Ну ты же в России живешь, понимаешь же что это значит :)

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Лиса Музыка

Майский
2

Я просто рада что этот адвокат будет на стороне добра

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Никита Имамутдинов

Майский
2

Это значит, что он берется за непроигрышные дела, да

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Low Catch

Лиса
0

Чуйка на стопудовые дела у субчика, однако. 

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Мария Боцман

Лиса
0

Также он добавил, что отлично знает, как такие дела выигрываются, будь он адвокатом Ефремова мл., и именно поэтому он браться за него не станет — либо тогда он следует до конца линии защиты, либо подводит клиента.  

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Расул Абдулхаликов

Vladimir
0

Немало юристов и адвокатов бесплатно помогают людям и некоммерческим организациям с теми или иными проблемами. Кто-то с целью рекламы, кто-то с целью практики, кто-то из гуманистических побуждений.

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Liu Tiko

Vladimir
0

Он работает с ними безвозмездно, сам говорил в интервью

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Следственный паук например

8

Молодцы. Мне всегда казалось, что принять деньги в таких обстоятельствах чем-то похоже на продажу родственника. Одно дело получить компенсацию от третьего лица, например, от государства в случае авиакатастрофы, а другое от откупающегося негодяя.

Ответить

Пожилой Мартингал

Следственный
9

Ну хз. Как я понял, семья погибшего подписала контракт с первым каналом. Теперь пойдут на ток-шоу. По-моему такое же блядство. 

Ответить

Сегодняшний фонарь

Пожилой
4

Ты не забывай, что там "обычные" люди, а не хипстеры. Вполне возможно что они просто хотят донести до людей что синька - чмо. Телек для таких людей это оч крутая и властная штука, по-прежнему. Да и деньги лучше уж от них принимать, чем от убийцы. А они им явно не помешают, не Ефремовы всё-таки. 

Ответить

Следственный паук например

Пожилой
3

В некоторой мере соглашусь, что блядство, но не такое же точно. Первый канал — третье лицо, не они на встречку выскакивали. А если уж и брать у кого деньги, то у журналистов намного менее стрёмно чем у убийцы.

Ответить

Пожилой Мартингал

Следственный
0

Естественно, согласен с тобой.

Ответить

Low Catch

Пожилой
0

Даже хуже, паразитирование над горем. 

Ответить

Следственный паук например

Low
1

На горе паразитируют разные Малаховы. Откажутся родственники участвовать, он же один хер своё говно снимет и перетрёт кости.

Ответить

Романелло Кивогенс

Следственный
0

Молодцы. Мне всегда казалось, что принять деньги в таких обстоятельствах чем-то похоже на продажу родственника.

Я бы согласился, только сильно смущает фраза адвоката: "но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем." Выходит, мирное урегулирование было возможно, просто Ефремов опоздал с извинениями и компенсацией?

Ответить

Следственный паук например

Романелло
0

Кардинально разные вещи взять по-тихой откупные и отказаться от претензий или в итоге получить компенсацию, присужденную судом виновнику ДТП вдобавок к сроку.

Ответить

Расул Абдулхаликов

Следственный
0

Всё индивидуально. Получение компенсации необязательно является элементом "договора" в суде или на следствии. Нередки случаи, когда виновный человек этим выражает своё стремление хоть как-то помочь семье, родным погибшего или пострадавшему. 

Ответить

Сегодняшний фонарь

8

Красаучики. Теперь главное чтобы алкаш присел.

Ответить

Andre Macareno

2

просто они в третьего ведьмака играли, на плохую концовку не хотят выйти

Ответить

Pavel Reich

–6

Дада, семья курьера отказалась от денег.

Ответить

Пышный Паша

Pavel
1

Не трудно такое представить

Ответить

Глеб Савчик

1

Очень жаль, что столько разговоров о Ефремове, который извинялся и сядят, и полное молчание об оправданных депутатах, ментах и священниках, которые постоянно пьяными кого-то сбивают 

Ответить

Рулон Обоев

0

Торг?

Ответить

Пышный Паша

Рулон
0

Пока что стадия отрицания

Ответить

Pavel Mishechkin

–7

Ну видимо с другой стороны получили, раз такого адвоката наняли. Дело-то уже для властей принципиальное

Ответить

Pavel Mishechkin

Pavel
–4

Минусуйте, у них очень принципиальная семья, что прям на первый день к Малахову пришли скорбить и тоже видимо за бесплатно

Ответить

Zero Tolerance

Pavel
0
Ответить

Pavel Mishechkin

Zero
0

Я Ефремова не защищаю, он понесет, то что заслужил. А то что водители просили уже давно разделить дороги - вот что спасло бы всех и до и после. Уже куча новостей про такие аварии с выездом на встречку, независимо от состояния человека, пьян он или управление потерял. Эти полосы используются для спец транспорта чиновничков. А то что показывают по телику - это лицемерие.

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Zero Tolerance

Pavel
0
По Садовому — на трамвае
Этим проектом мы хотим вернуть москвичам улицу, Москве — её символ, а Садовому кольцу — его сады.
sadovoe.city4people.ru
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Pavel Mishechkin

Zero
0

Ну да, когда произошел большой резонанс. Какие они теперь молодцы. Почитайте сколько людей до этого уже погибло. Проблеме уже больше как минимум 3 лет. И в год около 500 человек погибло, например, на Кутузувском

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Amentessa

0

В видео и не шла речь о мирном урегулировании, в таких делах оно и с точки зрения закона невозможно.

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