Семья погибшего в ДТП с Ефремовым водителя не приняла извинений актёра и отказалась от предложенных денег
Материал редакции
«О мирном урегулировании говорить слишком поздно».
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, посчитала «запоздалыми» извинения актёра и отказалась от денежной помощи. Об этом рассказал РБК адвокат семьи Александр Добровинский, процитировав брата погибшего.
Вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП в Москве, в нетрезвом состоянии выехав на полосу встречного движения и столкнувшись с фургоном;
Водитель автомобиля, курьер Сергей Захаров, умер утром 9 июня. С вечера того же дня Ефремов находится под домашним арестом — ему грозит до 12 лет тюрьмы;
Изначально сообщалось, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, но позже в его крови нашли кокаин и марихуану. Уже после этого в рамках расследования ДТП возбудили второе уголовное дело, за «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»;
12 июня актёр записал видеообращение, в котором извинился перед семьёй Сергея Захарова и предложил ей помощь. Также он заявил, что «отмазываться» не собирается.
Vladimir
Откуда у семьи бабки на такого адвоката ?
bounty hunterVladimir
Обычно адвокаты сами впрягаются в шумные дела, потому что их фамилии потом будут везде в прессе, ну и здесь кейс для портфолио почти беспроигрышный.
Универсальный кубок
Плюсом к рекламе идёт процент от немалой компенсации, так же в иске иногда к компенсации приписывают оплату расходов на адваката
Алый крюк
Ну это всё-таки в случае гражданского судопроизводства
Kostya ProshchalykinАлый
Уголовный процессуальный кодекс позволяет заявить гражданский иск в уголовном процессе
bounty hunterУниверсальный
Обычно да, но странно будет выглядеть, что они сначала отказались от компенсации, а потом стребовали её в суде. Наверно, деньги важно именно через суд получить, а не до суда, чтоб в процессе защита Ефремова не тыкала всем в лицо этим откупом.
Илья ГераськинУниверсальный
Расходы на адвоката обычно копеечные присуждают, десятки тысяч рублей
Лиса МузыкаVladimir
Вроде Ефремов обратился к Добровинскому, что б тот был его адвокатом. Но Добровинскиц отказался, потому что это "расходится с его моральными принципами" и сказал что будет представлять интересы семьи погибшего совершенно бесплатно. А еще писали, что этот адвокат еще ни разу не проиграл ни одно дело.
Майский жукЛиса
А еще писали, что этот адвокат еще ни разу не проиграл ни одно дело.
Ну ты же в России живешь, понимаешь же что это значит :)
Лиса МузыкаМайский
Я просто рада что этот адвокат будет на стороне добра
Никита ИмамутдиновМайский
Это значит, что он берется за непроигрышные дела, да
Low CatchЛиса
Чуйка на стопудовые дела у субчика, однако.
Мария БоцманЛиса
Также он добавил, что отлично знает, как такие дела выигрываются, будь он адвокатом Ефремова мл., и именно поэтому он браться за него не станет — либо тогда он следует до конца линии защиты, либо подводит клиента.
Расул АбдулхаликовVladimir
Немало юристов и адвокатов бесплатно помогают людям и некоммерческим организациям с теми или иными проблемами. Кто-то с целью рекламы, кто-то с целью практики, кто-то из гуманистических побуждений.
Liu TikoVladimir
Он работает с ними безвозмездно, сам говорил в интервью
Следственный паук например
Молодцы. Мне всегда казалось, что принять деньги в таких обстоятельствах чем-то похоже на продажу родственника. Одно дело получить компенсацию от третьего лица, например, от государства в случае авиакатастрофы, а другое от откупающегося негодяя.
Пожилой МартингалСледственный
Ну хз. Как я понял, семья погибшего подписала контракт с первым каналом. Теперь пойдут на ток-шоу. По-моему такое же блядство.
Сегодняшний фонарь
Ты не забывай, что там "обычные" люди, а не хипстеры. Вполне возможно что они просто хотят донести до людей что синька - чмо. Телек для таких людей это оч крутая и властная штука, по-прежнему. Да и деньги лучше уж от них принимать, чем от убийцы. А они им явно не помешают, не Ефремовы всё-таки.
Следственный паук например
В некоторой мере соглашусь, что блядство, но не такое же точно. Первый канал — третье лицо, не они на встречку выскакивали. А если уж и брать у кого деньги, то у журналистов намного менее стрёмно чем у убийцы.
Пожилой МартингалСледственный
Естественно, согласен с тобой.
Low CatchПожилой
Даже хуже, паразитирование над горем.
Следственный паук например
На горе паразитируют разные Малаховы. Откажутся родственники участвовать, он же один хер своё говно снимет и перетрёт кости.
Романелло КивогенсСледственный
Молодцы. Мне всегда казалось, что принять деньги в таких обстоятельствах чем-то похоже на продажу родственника.
Я бы согласился, только сильно смущает фраза адвоката: "но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем." Выходит, мирное урегулирование было возможно, просто Ефремов опоздал с извинениями и компенсацией?
Следственный паук например
Кардинально разные вещи взять по-тихой откупные и отказаться от претензий или в итоге получить компенсацию, присужденную судом виновнику ДТП вдобавок к сроку.
Расул АбдулхаликовСледственный
Всё индивидуально. Получение компенсации необязательно является элементом "договора" в суде или на следствии. Нередки случаи, когда виновный человек этим выражает своё стремление хоть как-то помочь семье, родным погибшего или пострадавшему.
Сегодняшний фонарь
Красаучики. Теперь главное чтобы алкаш присел.
Andre Macareno
просто они в третьего ведьмака играли, на плохую концовку не хотят выйти
Pavel Reich
Дада, семья курьера отказалась от денег.
Пышный Паша
Не трудно такое представить
Глеб Савчик
Очень жаль, что столько разговоров о Ефремове, который извинялся и сядят, и полное молчание об оправданных депутатах, ментах и священниках, которые постоянно пьяными кого-то сбивают
Рулон Обоев
Торг?
Пышный Паша
Пока что стадия отрицания
Pavel Mishechkin
Ну видимо с другой стороны получили, раз такого адвоката наняли. Дело-то уже для властей принципиальное
Pavel MishechkinPavel
Минусуйте, у них очень принципиальная семья, что прям на первый день к Малахову пришли скорбить и тоже видимо за бесплатно
Zero TolerancePavel
Pavel MishechkinZero
Я Ефремова не защищаю, он понесет, то что заслужил. А то что водители просили уже давно разделить дороги - вот что спасло бы всех и до и после. Уже куча новостей про такие аварии с выездом на встречку, независимо от состояния человека, пьян он или управление потерял. Эти полосы используются для спец транспорта чиновничков. А то что показывают по телику - это лицемерие.
Zero TolerancePavel
Pavel MishechkinZero
Ну да, когда произошел большой резонанс. Какие они теперь молодцы. Почитайте сколько людей до этого уже погибло. Проблеме уже больше как минимум 3 лет. И в год около 500 человек погибло, например, на Кутузувском
Amentessa
В видео и не шла речь о мирном урегулировании, в таких делах оно и с точки зрения закона невозможно.