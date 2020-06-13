Таким образом, извинения семьёй де-факто не приняты. Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулём — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем.