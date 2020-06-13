В Аргентине церковь открыли под видом бара — в знак протеста против ограничений из-за коронавируса
Материал редакции
Священники, одетые как официанты, разносили Библии на подносах.
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В Аргентине пастор открыл евангельскую церковь под видом бара в знак протеста против ограничений на религиозные собрания, сообщает Medios Red. Запись службы есть на YouTube.
Пастор Даниэль Каттанео недоволен тем, что власти провинции Санта-Фе разрешили возобновить работу барам, но сохранили запрет на религиозные собрания численностью больше 10 человек. В знак протеста против этого он открыл церковь в Сан-Лоренцо под видом бара: внутри здания расставили столики, а священники, одетые как официанты, разносили на подносах Библии.
Каттанео считает, что так верующие отстаивают конституционное право свободно исповедовать свою веру. «Бары могут открыться, магазины могут, почему они дискриминируют нас?»
В Аргентине продолжают фиксировать по несколько сотен заболивших в сутки. За всё время распространения инфекции выявлено больше 28 тысяч случаев Covid-19, больше 800 человек умерли от коронавируса;
С 8 июня в Санта-Фе разрешили открыть бары при условии, что они будут заполняться не более чем на 30%. Администрация обязана вести учёт посетителей, чтобы в случае заболевания кого-то из них, она могла отследить контактировавших с ним клиентов;
Каттанео также собирается разрешить прихожанам парковаться на территории в церкви, чтобы они могли участвовать в службе не выходя из автомобилей — он создаст аналог кинотеатра под открытым небом.