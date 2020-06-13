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Новости
Алексей Боржонов
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В Аргентине церковь открыли под видом бара — в знак протеста против ограничений из-за коронавируса Материал редакции

Священники, одетые как официанты, разносили Библии на подносах.

12 комментариев
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Фото @Picchio_Fede

В Аргентине пастор открыл евангельскую церковь под видом бара в знак протеста против ограничений на религиозные собрания, сообщает Medios Red. Запись службы есть на YouTube.

Пастор Даниэль Каттанео недоволен тем, что власти провинции Санта-Фе разрешили возобновить работу барам, но сохранили запрет на религиозные собрания численностью больше 10 человек. В знак протеста против этого он открыл церковь в Сан-Лоренцо под видом бара: внутри здания расставили столики, а священники, одетые как официанты, разносили на подносах Библии.

Мы стоим здесь, одетые так, с подносами, потому что, кажется, это единственный способ служить богу. Поэтому кроме телятины в панировке, которая сейчас отправляется к столику номер четыре, мы раздаём здесь слово божье.

Даниэль Каттанео
пастор

Каттанео считает, что так верующие отстаивают конституционное право свободно исповедовать свою веру. «Бары могут открыться, магазины могут, почему они дискриминируют нас?»

  • В Аргентине продолжают фиксировать по несколько сотен заболивших в сутки. За всё время распространения инфекции выявлено больше 28 тысяч случаев Covid-19, больше 800 человек умерли от коронавируса;
  • С 8 июня в Санта-Фе разрешили открыть бары при условии, что они будут заполняться не более чем на 30%. Администрация обязана вести учёт посетителей, чтобы в случае заболевания кого-то из них, она могла отследить контактировавших с ним клиентов;
  • Каттанео также собирается разрешить прихожанам парковаться на территории в церкви, чтобы они могли участвовать в службе не выходя из автомобилей — он создаст аналог кинотеатра под открытым небом.

#новости #covid19

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12 комментариев
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Dc Maniac

2

Погнали

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theomism

Dc
0

))

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Freon

Dc
0

И тут казахи

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alexferman

Freon
0

Вы везде

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Freon

alexferman
0

Мы????

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alexferman

Freon
0

Да, вы

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Freon

alexfer…
0

А ты кто?

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Abram Dikoy

Freon
0

Где тут? 

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Убедительная Геосфера

1

Церковь, где можно танцевать?

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Андрей Рядькин

0

бывал в заведениях, которые когда то были церквями. 
Duddell’s классное
Даже в кофейне прямо в действующей церкви. Хорошие заведения

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Shlomo Goldenberg

0

Молодцы. Заодно и отпоют там попозже

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Джордж Харви

0

Официант! Два Ветхих Завета и побыстрее!

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