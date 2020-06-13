Он критиковал действия полицейских во время протестов летом 2019 года и высказывался о взрыве в архангельском УФСБ в 2018 году.

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Псковский городской суд арестовал 47-летнего Алексея Шибанова, сообщает «Север.Реалии» со ссылкой на адвоката Татьяну Мартынову.

ФСБ подозревает Шибанова в оправдании терроризма и публичных призывах к экстремизму из-за 16 постов на личной странице во «ВКонтакте». Мужчина пробудет в СИЗО до 10 августа.

Сообщается, что среди этих записей есть те, что относятся ко взрыву в архангельском УФСБ в 2018 году. ФСБ неоднократно возбуждала дела из-за комментариев об этом происшествии.

Также мужчина писал посты о деле об оправдании терроризма против журналистки Светланы Прокопьевой, протестах из-за строительства храма в Екатеринбурге, смерти росгвардейца на учениях под Смоленском, а также критиковал действия полицейских во время протестов летом 2019 года.