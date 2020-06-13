Прямой эфир
что происходит в интернете
Он критиковал действия полицейских во время протестов летом 2019 года и высказывался о взрыве в архангельском УФСБ в 2018 году.
Псковский городской суд арестовал 47-летнего Алексея Шибанова, сообщает «Север.Реалии» со ссылкой на адвоката Татьяну Мартынову.
ФСБ подозревает Шибанова в оправдании терроризма и публичных призывах к экстремизму из-за 16 постов на личной странице во «ВКонтакте». Мужчина пробудет в СИЗО до 10 августа.
Сообщается, что среди этих записей есть те, что относятся ко взрыву в архангельском УФСБ в 2018 году. ФСБ неоднократно возбуждала дела из-за комментариев об этом происшествии.
Также мужчина писал посты о деле об оправдании терроризма против журналистки Светланы Прокопьевой, протестах из-за строительства храма в Екатеринбурге, смерти росгвардейца на учениях под Смоленском, а также критиковал действия полицейских во время протестов летом 2019 года.
Шибанов признал в суде, что сам сделал все записи. Экспертиза усмотрела в них призывы «к совершению насильственных действий» и признаки «завуалированного призыва к совершению разрушительных действий и оправдания террористической деятельности».
такой опасный преступник пойман! Срочно премию и повышение
Огромный вентилятор
По словам адвоката Мартыновой, Шибанова задержали 11 июня, он сидел на скамейке, когда к его дому подъехал автобус с росгвардейцами. Они положили его на землю, а один из полицейских наступил на него ботинком. После в его доме провели обыск и изъяли компьютер и ноутбук.
Очень опасный.
Уже столько подобных историй было вк, что никакой эмпатии не осталось
Привычка к возмутительному
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2015/12/10/620366-privichka-vozmutitelnomu
Получается что они победили раз эмпатии, не то чтобы активизма против, даже не осталось. Обыденность взяла вверх, а вспоминаю как был принят закон все жестко осуждали, как же так сажать за репост, жесть! Теперь всем уже насрать и дела по постам в вк они теперь могут заводить любому - все равно никто не пошевелится.
Вот почему в этом году самовыпилился из ВК. Вообще не понимаю, что там ловить. Музыку там давно не послушаешь нормально, 95% пабликов это помойки ведомые всякими дилетантами и школьниками. Все годные тян давно обитают в инстаграмах. Что там ещё делать? :)) Вообще считаю, что если ты считаешь себя уважающим себя жителем планеты Земля образца 2020 года ты не должен быть посетителем этой помойки.
Кстати, подумываю о выпиливании из инсты, ибо налицо явный тренд деградации и этого сервиса. Вся идея создать годный социальный сервис накрывается медным тазом, когда туда приходят массы. Сеть наполняется глупостью, идиотизмом, пороками и дилетантством. Полагаю, следующий шаг для человечества - осознание тупиковости развития социальных сетей и фокусировка на развитии личности индивидуума, возвращение к истокам, так сказать.
я знаю что делать но не вижу как это сделать. Следующий и пока не существующий формат сайта - робот. То есть настоящая мимика, настояшее лицо, беседа, спросить и получить ответ. Не поисковая машина по индексации сайтов, нет. Реально искуственный разум который можно спросить и который ответит человечно. Как Алиса. Но с Алисой трудно поддерживать беседу. Рободруг типа. И всё это во фронтенде обычным javascript (фреймворк на выбор), а вот в бэкэнде сущий ад. Как сделать - непонятно
Не, я всё таки смотрю в сторону реальности, AI пока не интересно. В мире есть над чем поработать, прежде чем уходить в AI, VR, колонизировать Марс и осваивать Марианские впадины. Давайте наведём в нём порядок? Сделаем образование бесплатным, накажем всех негодяев, сделаем так, чтобы леса в Сибири не горели, а коронавирусы не убивали людей сотнями тысяч. А потом будем создавать виртуальных друзей, что-ли...
Но я согласен, что AI может здорово помочь с этими проблемами.
И никакой вёрстки. Просто приятный фон и на нём например Тян. Которая делает всё что ты скажешь например (ASMR формат такого сайта), уже подбренч будет.
Смелый кот
Соцсети в этом плане не отличаются от баров, клубов и других тусовок — мода двигается именно из-за масс.
В баре и в клубе всё таки нет такой свободы, как в интернете. То, что ты можешь написать, запостить или репостнуть, ты подумаешь несколько раз прежде чем сказать в реальности, а иногда и вообще не скажешь потому что глупость. Короче говоря, интернетик это поезд, везущий своих наивных пассажиров на дно. Лучше спрыгивать пока не поздно
Печатный Мурод
Заведи телеграм-канал
расист не везёт негра: бойкот. 1000 людей уже сидят из-за Вконтакте: всем насрать. Я пожалуй удалюсь оттуда. Он нафиг не нужен. Вернее я там не постю ничего. Там хорошо искать кого-то. Но постить? нет спасибо.
Тебе могут мемов подкинуть.
Когда разбанили?
Ты пьян, иди проспись.
В смысле? Тебя же банили за что-то.
Не помню такого.
котики офигевшие нынче. я в машине держал некачественные котлеты, хотел на даче собакам скормить. увидел котика, прятался от жары под багажником. Дал ему котлеты. Вышел чуть позже дать ему сало. Смотрю лежат котлеты! Прикинь ! Оборзел заброшенный кот. Он такой потрёпанный, но всё ещё гордый. Мне сказали, что сеамского забрали, а того что попроще бросили при переезде. Ну и сволочь же его хозяйка была.
может не поверил что это по-настоящему. думаю бродячая собака доест за ним. Ну или котлеты реально настолько мразь. Мы побоялись жрать их, из 6 сожрали по 1 с супругой. И остальные прибрали в машину, собакам скормить на даче. Не довёз. Вонять стали. Поскольку вовремя не поехал туда, то решил выкинуть. Весь салон завонялся бы. И через 2 слоя целлофана причём
оно не протухшее. просто какое-то меркзое было. в любом случае плохо мне не стало, но я внушил себе что оно плохое. Но да, оно 2 суток лежало в багажнике
ну и нахер ты котейку травить пытался? то, что он временно без своего человека, ещё не значит, что с ним можно так обращаться. Мы в Черногории купили колбасы уличным котам - тоже жрать не стали, хотя колбаса была только с полки магазина.
Блин, жаль я не могу так сделать
Функциональный щит
Приезжай ❤️
Пишешь в поиске поддержки архив и там будет ссылка, пришлют тоже самое что и по закону gdpr, ну в прошлом году один и тот же архив высылали
GDPR же только на Евросоюз распространяется
он поляк
Что-то не похоже по инициалам
должны выдать даже удаленные переписки с 2010 года
По новому закону они же только полгода должны хранить переписку
Тоже брал, если собеседник не удалил переписку то реально будет вся история
Если история сообщений удалена и у тебя и у собеседника то увы
вместо Пскова прочитал Пескова 🤦♂️