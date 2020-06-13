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Новости
Алексей Боржонов
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Жителя Пскова заподозрили в оправдании терроризма и призывах к экстремизму из-за 16 постов во «ВКонтакте» Материал редакции

Он критиковал действия полицейских во время протестов летом 2019 года и высказывался о взрыве в архангельском УФСБ в 2018 году.

54 комментария
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Псковский городской суд арестовал 47-летнего Алексея Шибанова, сообщает «Север.Реалии» со ссылкой на адвоката Татьяну Мартынову.

ФСБ подозревает Шибанова в оправдании терроризма и публичных призывах к экстремизму из-за 16 постов на личной странице во «ВКонтакте». Мужчина пробудет в СИЗО до 10 августа.

Сообщается, что среди этих записей есть те, что относятся ко взрыву в архангельском УФСБ в 2018 году. ФСБ неоднократно возбуждала дела из-за комментариев об этом происшествии.

Также мужчина писал посты о деле об оправдании терроризма против журналистки Светланы Прокопьевой, протестах из-за строительства храма в Екатеринбурге, смерти росгвардейца на учениях под Смоленском, а также критиковал действия полицейских во время протестов летом 2019 года.

Шибанов признал в суде, что сам сделал все записи. Экспертиза усмотрела в них призывы «к совершению насильственных действий» и признаки «завуалированного призыва к совершению разрушительных действий и оправдания террористической деятельности».

#новости #терроризм

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54 комментария
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Антон Крившенко

20

такой опасный преступник пойман! Срочно премию и повышение

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theomism

Антон
5

это завуалированный призыв к совершению разрушительных действий и оправданию террористической деятельности?

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Антон Крившенко

theomism
0

А вы с какой целью изучения интересуетесь?

Ответить

Огромный вентилятор

Антон
2

 По словам адвоката Мартыновой, Шибанова задержали 11 июня, он сидел на скамейке, когда к его дому подъехал автобус с росгвардейцами. Они положили его на землю, а один из полицейских наступил на него ботинком. После в его доме провели обыск и изъяли компьютер и ноутбук.

Очень опасный.

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Регулярный хот-дог

14

критиковал действия полицейских... высказывался..

Как он мог! За решетку!

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Словесный Интервент

7

Уже столько подобных историй было вк, что никакой эмпатии не осталось

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Максим Шпилёв

Словесный
2

Привычка к возмутительному

https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2015/12/10/620366-privichka-vozmutitelnomu

Ответить

Dead Horse

Максим
0

Спасибо за ссылку Максим

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vladysun

Словесный
1

Получается что они победили раз эмпатии, не то чтобы активизма против, даже не осталось. Обыденность взяла вверх, а вспоминаю как был принят закон все жестко осуждали, как же так сажать за репост, жесть! Теперь всем уже насрать и дела по постам в вк они теперь могут заводить любому - все равно никто не пошевелится.

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Вадим Василец

Словесный
0

Просто люди любят ломать нос черенком от граблей

Ответить

Иван Петров

6

Молодцы фсб! Трепещи терроризм!

Ответить

Вадим Василец

4

Вот почему в этом году самовыпилился из ВК. Вообще не понимаю, что там ловить. Музыку там давно не послушаешь нормально, 95% пабликов это помойки ведомые всякими дилетантами и школьниками. Все годные тян давно обитают в инстаграмах. Что там ещё делать? :)) Вообще считаю, что если ты считаешь себя уважающим себя жителем планеты Земля образца 2020 года ты не должен быть посетителем этой помойки.

Кстати, подумываю о выпиливании из инсты, ибо налицо явный тренд деградации и этого сервиса. Вся идея создать годный социальный сервис накрывается медным тазом, когда туда приходят массы. Сеть наполняется глупостью, идиотизмом, пороками и дилетантством. Полагаю, следующий шаг для человечества - осознание тупиковости развития социальных сетей и фокусировка на развитии личности индивидуума, возвращение к истокам, так сказать.

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Yuri Miller

Вадим
0

я знаю что делать но не вижу как это сделать. Следующий и пока не существующий формат сайта - робот. То есть настоящая мимика, настояшее лицо, беседа, спросить и получить ответ. Не поисковая машина по индексации сайтов, нет. Реально искуственный разум который можно спросить и который ответит человечно. Как Алиса. Но с Алисой трудно поддерживать беседу. Рободруг типа. И всё это во фронтенде обычным javascript (фреймворк на выбор), а вот в бэкэнде сущий ад. Как сделать - непонятно

Ответить

Вадим Василец

Yuri
1

Не, я всё таки смотрю в сторону реальности, AI пока не интересно. В мире есть над чем поработать, прежде чем уходить в AI, VR, колонизировать Марс и осваивать Марианские впадины. Давайте наведём в нём порядок? Сделаем образование бесплатным, накажем всех негодяев, сделаем так, чтобы леса в Сибири не горели, а коронавирусы не убивали людей сотнями тысяч. А потом будем создавать виртуальных друзей, что-ли...

Но я согласен, что AI может здорово помочь с этими проблемами.

Ответить

Yuri Miller

Yuri
0

И никакой вёрстки. Просто приятный фон и на нём например Тян. Которая делает всё что ты скажешь например (ASMR формат такого сайта), уже подбренч будет.

Ответить

Смелый кот

Вадим
0

Соцсети в этом плане не отличаются от баров, клубов и других тусовок — мода двигается именно из-за масс.

Ответить

Вадим Василец

Смелый
0

В баре и в клубе всё таки нет такой свободы, как в интернете. То, что ты можешь написать, запостить или репостнуть, ты подумаешь несколько раз прежде чем сказать в реальности, а иногда и вообще не скажешь потому что глупость. Короче говоря, интернетик это поезд, везущий своих наивных пассажиров на дно. Лучше спрыгивать пока не поздно

Ответить

Печатный Мурод

Вадим
0

Заведи телеграм-канал

Ответить

Вадим Василец

Печатный
0

Пока что не знаю, зачем мне это делать и что я хочу этим сказать

Ответить

apranzo

Вадим
0

Я смотрю котово, мне норм

Ответить

Yuri Miller

1

расист не везёт негра: бойкот. 1000 людей уже сидят из-за Вконтакте: всем насрать. Я пожалуй удалюсь оттуда. Он нафиг не нужен. Вернее я там не постю ничего. Там хорошо искать кого-то. Но постить? нет спасибо.

Ответить

NightmareZ

Yuri
4

Тебе могут мемов подкинуть.

Ответить

Владимир Филатов

NightmareZ
0

Когда разбанили?

Ответить

NightmareZ

Владимир
0

Ты пьян, иди проспись.

Ответить

Владимир Филатов

NightmareZ
0

В смысле? Тебя же банили за что-то.

Ответить

NightmareZ

Владимир
0

Не помню такого.

Ответить

Владимир Филатов

Nightma…
0

Расслабься, просто интересно.

Ответить

theomism

Yuri
0

пости котиков

Ответить

Yuri Miller

theomism
0

котики офигевшие нынче. я в машине держал некачественные котлеты, хотел на даче собакам скормить. увидел котика, прятался от жары под багажником. Дал ему котлеты. Вышел чуть позже дать ему сало. Смотрю лежат котлеты! Прикинь ! Оборзел заброшенный кот. Он такой потрёпанный, но всё ещё гордый. Мне сказали, что сеамского забрали, а того что попроще бросили при переезде. Ну и сволочь же его хозяйка была.

Ответить

theomism

Yuri
0

может болеет котик

Ответить

Yuri Miller

theomism
0

может не поверил что это по-настоящему. думаю бродячая собака доест за ним. Ну или котлеты реально настолько мразь. Мы побоялись жрать их, из 6 сожрали по 1 с супругой. И остальные прибрали в машину, собакам скормить на даче. Не довёз. Вонять стали. Поскольку вовремя не поехал туда, то решил выкинуть. Весь салон завонялся бы. И через 2 слоя целлофана причём

Ответить

Аристарх

Yuri
0

Кошки не едят протухшее мясо, отнеси гиенам

Ответить

Yuri Miller

Аристарх
0

оно не протухшее. просто какое-то меркзое было. в любом случае плохо мне не стало, но я внушил себе что оно плохое. Но да, оно 2 суток лежало в багажнике

Ответить

anti kuzma

Yuri
1

ну и нахер ты котейку травить пытался? то, что он временно без своего человека, ещё не значит, что с ним можно так обращаться. Мы в Черногории купили колбасы уличным котам - тоже жрать не стали, хотя колбаса была только с полки магазина.

Ответить

theomism

Yuri
0

возможно

Ответить

Благоприятный

theomism
0

Выходит, котик оказался умнее?

Ответить

theomism

Благопр…
0

кошки умные, не зря их в древнем египте боготворили

Ответить

Функциональный щит

2

Попросил сегодня у ВК всю инфу, которая у них есть на меня, по идее должны выдать даже удаленные переписки с 2010 года. Держу в курсе

Ответить

Freon

Функциональный
0

Блин, жаль я не могу так сделать

Ответить

Функциональный щит

Freon
1

Приезжай ❤️

Ответить

Freon

Функциональный
0

Добавь в друзья

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Алексей Селезнев

Freon
0

Пишешь в поиске поддержки архив и там будет ссылка, пришлют тоже самое что и по закону gdpr, ну в прошлом году один и тот же архив высылали 

Ответить

Вадим Василец

Функциональный
0

GDPR же только на Евросоюз распространяется 

Ответить

Медный глобус

Вадим
–1

он поляк

Ответить

Вадим Василец

Медный
0

Что-то не похоже по инициалам

Ответить

Медный глобус

Вадим
0

он украинский поляк

Ответить

Вадим Василец

Медный
0

Очень недурно

Ответить

Максим Шпилёв

Функциональный
0

должны выдать даже удаленные переписки с 2010 года

По новому закону они же только полгода должны хранить переписку

Ответить

So Dope

Функциональный
0

будет круто увидеть результат, подписался)

Ответить

Алексей Селезнев

Функциональный
0

Тоже брал, если собеседник не удалил переписку то реально будет вся история 
Если история сообщений удалена и у тебя и у собеседника то увы 

Ответить

Vladislav Donets

2

Приведите пожалуйста промеры постов.

Ответить

Robo Krabe

0

Я оправдываю призыв о том что Путин хуйло. 

Ответить

carrot berry

0

вместо Пскова прочитал Пескова 🤦‍♂️

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Убедительная Геосфера

carrot
0

Ну Усы Пескова достаточно интересно себя ведут

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