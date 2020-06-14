Как и в случае с гибелью Джорджа Флойда, протестующие требуют прекратить произвол полиции.

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Фото @Jennifer_Brett, Твиттер

В Атланте (штат Джорджия) полицейский застрелил 27-летнего афроамериканца Рейшарда Брукса при попытке задержания. После этого в городе начались протесты, а глава полиции ушла в отставку. Всё это происходит на фоне продолжающихся акций Black Lives Matter.

Брукс направил на полицейского электрошокер — тогда его застрелили

Инцидент произошёл вечером 12 июня в Атланте. Местный житель сообщил в полицию, что возле ресторана Wendy’s неправильно припаркован автомобиль, из-за чего посетителям приходится объезжать машину. В салоне автомобиля при этом спал человек — Рейшард Брукс.

К ресторану прибыли двое полицейских и провели тест на алкоголь. Они выяснили, что Брукс был в нетрезвом виде и попытались задержать его, но тот сопротивлялся.

Как сообщается в отчёте Бюро расследований Джорджии, мужчина выхватил электрошокер у одного из полицейских и попытался убежать от них. Те погнались за Бруксом. Во время погони он направил на полицейских электрошокер, и тогда один из них выстрелил в афроамериканца. Брукс умер в больнице от ран.

Очевидец снял произошедшее на видео, и этот ролик быстро разошёлся в сети. На видео видно, как полицейские погнались за Бруском, и слышно, в как в него выстрелили. В разговоре с CNN очевидец, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что мужчина выхватил электрошокер у полицейского.

KevinNoel @KevinNoel Last night (June 12th) a man passed out drunk at a Wendy's drive-thru. People were pissed having to drive around him & called Atlanta Police. "Doran" narrates.. THREAD https://t.co/LoA22cavpP

Бюро расследований Джорджии позже опубликовало запись с камер видонаблюдения, где видно, как Брукс направил на полицейских электрошокер.

Видео с камер безопасности

В городе начались беспорядки: протестующие перекрыли автостраду и подожгли ресторан

Произошедшее вызвало резонанс, и в городе начались протесты. Участники акций сожгли ресторан Wendy’s, возле которого произошло задержание, а также перекрыли автомагистраль. Полицейские разгоняли демонстрантов при помощи слезоточивого газа.

Ric Garni @RICGARNI #AtlantaProtest https://t.co/Fgjq7jhDiZ Fire at Wendy's on University Ave in southwest Atlanta raging. A night to remember in Atlanta: Rayshard Brooks shot by an officer, the chief of Atlanta police resigned, and protesters stormed the interstate. Now, fire. #AtlantaShooting

Joshua Potash @JoshuaPotash

https://t.co/DOnM1jydjH Huge protests in Atlanta right now at the Wendy’s where #RayshardBrooks was murdered by police last night. Keep your eyes on Atlanta tonight.

Глава полиции Атланты ушла в отставку, стрелявшего полицейского уволили

13 июня представитель полиции Атланты рассказал CNN, что стрелявшего полицейского уволили, а его напарника перевели на административную работу. В этот же день мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс высказалась о произошедшем и назвала неоправданным применение оружия при попытке задержания Брукса.

Есть чёткое различие между тем, что вы можете делать, и тем, что вы должны делать. Я не считаю, что применение оружия было оправданным. Кейша Лэнс Боттомс мэр Атланты

Глава полиции города Эрика Шилдс объявила об отставке. Она завила, что приняла такое решение «из-за глубокой любви к городу и департаменту». «Я поддерживаю департамент полиции Атланты и Боттомс. Верю в мэра. Городу пора двигаться дальше и выстраивать доверие между правоохранительными органами и обществу, которому они служат».

Адвокат семьи Брукса Крис Стюарт заявил, что электрошокер не считается смертельным оружием, а потому у полиции не было оснований стрелять в мужчину. Также он считает, что полицейские могли загнать мужчину в угол и задержать. Он рассказал, что Брукс был отцом четвертых детей, его застрелили после празднования дня рождения дочери.