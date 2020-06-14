Прямой эфир
Как и в случае с гибелью Джорджа Флойда, протестующие требуют прекратить произвол полиции.
В Атланте (штат Джорджия) полицейский застрелил 27-летнего афроамериканца Рейшарда Брукса при попытке задержания. После этого в городе начались протесты, а глава полиции ушла в отставку. Всё это происходит на фоне продолжающихся акций Black Lives Matter.
Инцидент произошёл вечером 12 июня в Атланте. Местный житель сообщил в полицию, что возле ресторана Wendy’s неправильно припаркован автомобиль, из-за чего посетителям приходится объезжать машину. В салоне автомобиля при этом спал человек — Рейшард Брукс.
К ресторану прибыли двое полицейских и провели тест на алкоголь. Они выяснили, что Брукс был в нетрезвом виде и попытались задержать его, но тот сопротивлялся.
Как сообщается в отчёте Бюро расследований Джорджии, мужчина выхватил электрошокер у одного из полицейских и попытался убежать от них. Те погнались за Бруксом. Во время погони он направил на полицейских электрошокер, и тогда один из них выстрелил в афроамериканца. Брукс умер в больнице от ран.
Очевидец снял произошедшее на видео, и этот ролик быстро разошёлся в сети. На видео видно, как полицейские погнались за Бруском, и слышно, в как в него выстрелили. В разговоре с CNN очевидец, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что мужчина выхватил электрошокер у полицейского.
Бюро расследований Джорджии позже опубликовало запись с камер видонаблюдения, где видно, как Брукс направил на полицейских электрошокер.
Произошедшее вызвало резонанс, и в городе начались протесты. Участники акций сожгли ресторан Wendy’s, возле которого произошло задержание, а также перекрыли автомагистраль. Полицейские разгоняли демонстрантов при помощи слезоточивого газа.
13 июня представитель полиции Атланты рассказал CNN, что стрелявшего полицейского уволили, а его напарника перевели на административную работу. В этот же день мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс высказалась о произошедшем и назвала неоправданным применение оружия при попытке задержания Брукса.
Глава полиции города Эрика Шилдс объявила об отставке. Она завила, что приняла такое решение «из-за глубокой любви к городу и департаменту». «Я поддерживаю департамент полиции Атланты и Боттомс. Верю в мэра. Городу пора двигаться дальше и выстраивать доверие между правоохранительными органами и обществу, которому они служат».
Адвокат семьи Брукса Крис Стюарт заявил, что электрошокер не считается смертельным оружием, а потому у полиции не было оснований стрелять в мужчину. Также он считает, что полицейские могли загнать мужчину в угол и задержать. Он рассказал, что Брукс был отцом четвертых детей, его застрелили после празднования дня рождения дочери.
Исполняющим обязанности шефа полиции, после побега предыдущего, станет этот гражданин:
Его заместителем станет этот гражданин
Лейзаренка одобряет только переводы Time с википедией, и поклонение ниграм в ноги. @Даша Лейзаренко ты-то куда лезешь?
Лол, уже который раз замечаю, как у нее бомбит от всего не-либерального и нетолерастного. Мне тоже минусов налепила, особенно, когда по фемкам прошелся)
Что значит не либерального, а кто тут токой либеральный-то в этих протестах? А что кто-то считает, что если во власть в штатах проберутся адепты какой-нибудь Нации Ислама фемкам там збс будет? Дак все это дело, которое выполнит свою грязную протестную работу, как подуспокоится, зачистят в первую очередь.
Они не думают так далеко, им незачем это вовсе) За них думают "лидеры прогрессивных мнений") Они лишь ретрансляторы.
наноинфлюэнсеры, ага
18:45
- ответите на вопрос?
- какой вопрос?
- как вы себя чувствуете по шкале от 1 до 10, где 1 - абсолютно трезв и 10 - "в говно"
- 10! я как стёклышко!
Ок, он пьяный за рулём. Стал оказывать сопротивление полиции при задержании.
Ну убежал бы он. Данные то его все имелись. Его бы все равно нашли. Через полчаса, час, утром... Рано или поздно, но он бы предстал перед судом.
Зачем было так усердно задерживать безоружного? Стрелять в него. В итоге человека убили на месте задержания за сопротивление аресту за вождение в нетрезвом виде.
Понятный утюг
1. У них статья за нахождение объёбанным в общественном месте.
2. Он явно ездил на тачке минимум до окошка выдачи и обратно.
3. Он пиздился с мусорами.
4. Он утащил тазер и перед смертью навёл его на полицейского, что потенциально могло привести к тому, что пьяный нигра бы его вырубил и забрал уже пистолет.
Долбоёб сам виноват.
не просто навел, а пульнул
Ну по записям не видно, только на ютубе кто-то из каментов расслышал в видео.
Это из статьи, там есть еще видос с камер безопасности и на нем все видно, с 28:21, он разворачивается и пуляет
https://www.youtube.com/watch?v=MawQYNNIoZ0&feature=youtu.be&t=1709
Вот нахуя...
не щитово все равно, вон адвокат же вещает, что ничо он таково не сделал)
кстати, как ненавязчиво из новостей перенесли в офтоп статейку, легкий намек, что это не новость)
кстати, как ненавязчиво из новостей перенесли в офтоп статейку
тоже заметил) клоуны, что взять.
Зато лейзаренко "блистает" со статейкой о фотошопленных фотках из Сиэтла. Можно любимого конька оседлать снова)
@Сергей Звезда А почему это не новость? Ну просто интересно)
Ну во-первых, это не оформлено как новость. Это чистейший контент для Офтопа, не ищи ЦЕНЗУРУ, пожалуйста
Никакой цензуры, Сережа, я не умею оформлять в новости, все так) Но обычно же вы берете новости, допустим, переделываете сами и ставите спасибо за наводку, а тут как-то ничего подобного, прихожу к выводу, что собственно не новость, так?)
Мы делаем эту тему, сегодня выйдет
Имхо они просто проспали, а обсуждение уже разрослось
В смысле? Так никогда и никого не останавливало. Ну и я не против, я для этого и принесла.
Мб и стоило оформить как новость, но это не будет серия номер два, т.к. чел явно сопротивлялся и заслуженно схлопотал. На реддите только 1к лайков, что как-то не похоже на второго флойда по популярности.
https://www.reddit.com/r/news/comments/h8glp6/atlanta_mayor_police_chief_erika_shields_has/
Ну адвокат за деньги жопой торгует, это понятно. Сейчас на волне можно много чего срубить.
Пункты 1-3 явно не повод использовать летальные средства.
Пункт 4 это передергивание. Там был напарник и такого бы не случилось.
Так что логические аргументы обоснованности применения летального оружия такие себе (хотя юридически они вполне могут быть). Скорее у копов просто сработал инстинкт, что на них наведено что то похожее на оружие - стреляй в ответ.
Долбоёб сам виноват.
Тут бесспорно.
Понятный утюг
Пункты 1-3 явно не повод использовать летальные средства.
Ну погугли assaulting police officer. В полицейском государстве глупо спорить с мусорами.
Пункт 4 это передергивание. Там был напарник и такого бы не случилось.
Да, надо было перекатываться между тачками и регенерировать. Это полицейское государство и мусора там могут стрелять в ответ на любую угрозу в свою сторону. Тут даже лишний повод не потребовался, он сам напал.
В полицейском государстве
Не вопрос, но ведь часть протестов это как раз борьба с излишне полицейским государством. Т.е. ты пытаешься оправдывать сложившуюся систему через саму систему, что нелогично.
Россию тоже многие считают полицейским государством (что подтверждается статистикой), но при этом здесь куда более ограниченно применение летального оружия ментами.
Я лично посмотрев запись с боди кама тоже считаю, что менты отработали профессионально, но при этом не вижу проблемы в том, что американское общество может обсуждать насколько применение летальных средств было обоснованным.
И даже натянутое обсуждение расизма (хотя малейших его проявлений не видно), тоже может проходить, т.к. можно делать смутные предположения, что копы бы задумались на секунду дольше, решая стрелять в белого.
Смешно то, что тачка, в которой он сидел, не его. Типа его сестры, но мусора до проверки не дошли.
А у них нет понятия доверенности, тип есть права - езжай на чем хочешь?
Вроде да, даже водительское только по каким-то веским причинам проверяют.
Многие рак
Ты статью-то читал, это кто там безоружным был?
The authorities said the man, Rayshard Brooks, 27, had run from the police on Friday night after failing a sobriety test and grabbing a Taser from an officer during a struggle with him. Ms. Bottoms said that security footage appeared to show that Mr. Brooks had fired the Taser toward the officer, who was chasing him before he was killed, but that she did not consider that a justification for the shooting.
Вообще смешное видео, из которого понятно, что нигра бухой, ездил по парковке, пиздел про подругу на чёрном вольво, которая вот только уехала в свой отель (даже название сказал), вот только он даже не знает в каком округе находится.
Лол, он позже ведь ещё и показывает, какой была эта стопочка маргариты:
А вообще бодикамы хорошая штука, у нас бы ввели - насколько меньше говна бы было
Ты все полтора часа осилил?
Там 30 минут до попытки ареста. Фоном послушал, хороший стендап.
Да, огонь. Жаль концовка подкачала
Да, там у обоих мусоров камеры на землю упали и толком ничего не видно.
Они попали в порочный круг.
Истеричная толпа прививает идею "Agree or Shut up".
Различные коммерческие компании одобряют это, потому что иначе против них начнётся травля и бойкоты. А те кто не согласен увольняются. В условиях, когда любая критика осуждается,
эта истерия подпитывает сама себя.
Люди: "Нам нужна свобода, мы все разные и уникальные, полутонов бесконечное множество, пола нет, гендер может быть любой, сексуальных ориентаций миллион, расовых различий нет".
Эти же люди: "Угнетение бывает только в одну сторону, угнетаемые не могут угнетать, не дала письменное согласие на секс - изнасилование, привилегии бывают только у белых мужчин, не поддерживаешь ебанарий цветных - расист, не согласен с нашей единственно правильной идеологией - твоя жизнь будет уничтожена". Полутона куда-то деваются.
Просто все угнетенные и их апологеты - brain-damaged. Как только принимаешь это за факт, все становится на свои места)
прививает идею "Agree or Shut up"
Это кстати касается любого толерастного движа - будь то феминизм, лгбт, или вечно угнетенные цветные/муслимы. Что очень иронично само по себе)
Быстрее бы это все дошло до максимальной эскалации, дабы процесс противостояния уже невозможно было остановить.
В таком случае, вопрос с угнетенными и обиженными решится если не навсегда, то надолго.
Но ведь есть еще стратегия от "большевиков" из рабоче-крестьянской демпартии Миннесоты, ты что) Они таки предлагают отменить полицию и суды вовсе, они как бы точно не знают к чему приведет (лол), но уверены что будет лучше) В том же Миннеаполисе их 12 из 13 в совете (тринадцатый — зеленый, лол х2) Надо бы успеть распустить все, что можно до максимальной эскалации, чтобы власть перешла к местным бандам, тогда зажывут.
Я считаю Западные страны созрели для социалистических революций. пока эти долбоёбушки на собственной жопке не прочувствуют что такое коммунизм на практике, а не в их маняфантазиях, так и будут хуйней страдать. Даёшь лагеря на Аляске! Клондайк2020!
Многие рак
Судя по огороду на брезенте, который они выращивают, они не доживут до соцреволюций и сдохнут с голоду без дотаций угнетающего класса.
Огород ведь уже бомжара отжал себе:
Всероссийский лолипоп
Мне всегда казалось, что все эти шутейки и мемы от зумеров про социализм - просто шутки. Но тут походу появились реальные последователи.
Глубоко
Но ведь если освободить социализм от ошибок ссср, удалить этап второй мировой, то это идеальное (и при этом реальное в исполнении) государство. Да и небольшой базовый доход прибавить, о котором иногда упоминают социалисты США.
охутельная история, конечно
Согласна) но я серьёзно. Надо знать социализм. Это необязательно крайность в виде коммунизма. Есть демократический социализм
Судя по тому что ты пишешь, ты неплохо понимаешь о чем говоришь, да (нет)
Судя потому что ты пишешь, ты думаешь, что понимаешь в этом больше меня, да (нет)
Всероссийский
Это утопия
В Финляндии примерно так и есть. Большие пособия, бесплатное обучение вплоть до высшего, бесплатная медицина - даже дорогущие современные методы лечения, мощные профсоюзы, постоянно долбающие бизнес, прогрессивный налог. И при всём при этом довольно высокий рейтинг doing business.
Я вот хотела напомнить о скандинавских моделях на основе социализма, но хорошо что написал про менталитет, это конечно аргумент). Существует некий менталитет, который воспринимает социализм, как благо. У китайцев и скандинавов он похоже один и тот же. Хотя Китай мне не хочется брать за образец, но и забывать о нем не надо.
Спасибо) первый закон всем по котику
Я же писала исключить ошибки ссср.
Просто почему-то многие считают что ссср изобрели социализм. И социализм это нечто неотрывное от ссср.
Ну сумасшедший, который обзывается в интернетах наверное меня научит, что же такое социализм и какое у него определение. Жду, пожалуйста
Наверняка там что-то про Сталина, ну 100%
Если я буду умирать и никого не будет на земле, кроме тебя, даже в этом случае мне не понадобится твоя помощь.
Просто десятки твоих постов уже показали насколько качественно ты можешь помочь - мне себе, кому угодно).
Блин я не поняла, что это был ответ насчёт котиков.
Тогда мы выведем породу гипоалергенных котиков. Все для общества)
Да, было бы любопытно посмотреть на конечный результат.
Я не большой знаток американской государственности и федерализма, поэтому для меня еще под вопросом - действительно ли Трамп не может повлиять пока на эти территории, или же это часть его предвыборной кампании - дать обделаться "протестующим" и тем самым, мобилизовать свой ядерный электорат, а не пытаться понравиться всем, как демократы.
Неудачный шар
ействительно ли Трамп не может повлиять пока на эти территории
Формально Трамп может ввести нацгвардию / армию куда захочет, но если он охуеет, то ему вкатят реальный импичмент (а не иммитацию процесса). Поэтому он сейчас только призывает губеров пользоваться гвардией (и кое-где вроде пользовались), которую он привел в состояние готовности.
Второй вариант, разумеется, чтобы все успели заценить как будет житься при поехавших леваках.
Не сомневаюсь, что такой план есть, но все-таки думаю, есть и определенные ограничения на распространение власти президента в регионах.
Почему новость не написали об этом? Редакция становится прогрессивной с дня на день? Скоро будет банить за неправильное мнение как плов?
Сергей же ответил выше, я в начале опубликовала в подсайт Новости, но оттуда перекинули сюда потому что сие типа не новости, а чисто офтоп.
Милый американец
Будем надеяться, что в магазинах еще осталось хоть что-то, что можно вынести в знак протеста
Увлекательнейшие аргументы
Видимо не все афроамериканцы равны, есть те, кто ровнее.
Перекинули, потому что новость - это сухое изложение объективно существующих фактов. Без личного мнения автора, без сарказма, иронии и фигур речи.
Было бы любопытно еще глянуть разборы по ситуации в Европе, там все же контекст чуть другой уже, да и есть более активные оппонирующие группы населения, те же фанаты и правые в Британии.
А чо на ТЖ разборы этого могут быть? Пока я видела две статьи он непонятного ноунейма, который накатал простынь про угнетение цветных в США из вики, под конец добавив абзац про протесты в США, ни слова не сказав про руководство штата и общую обстановку, и еще один от Кати Кузнецовой с примерно такой же окраской, про обиженных и угнетенных. Пока что ни статей о том, как там и в Европе буцгают белых и мирное население, ни видосов, которых накопилось уже немало, где ставят на колени уже чуть не насильно, ни каких-либо минимально спорных вещей я не видела.
Хороший вопрос) Я, естественно, от редакции ТЖ не жду какой-то объективности в данных вопросах, обычно подобные статьи дополняются комментариями к ней с критикой/оппонированием.
Так что как минимум - будет повод побурлить)
Радует лишь то, что на реальное положение вещей лево-либеральный окрас этих статей не влияет от слова совсем. То, чему суждено быть - будет и так. Да и здравомыслящих тут не так мало, как я изначально думал. Манипулировать получится лишь мнением совсем неустойчивых, остальные только поржут.
Ну так вот, я недаром опубликовала это в новости, редакция же берет то, что приносят пользователи, пусть напишет про описанные в статье ситуации, а то ведь мы рискуем это вообще в новостях не увидеть или увидеть с заангажированным окрасом.
Есть мнение, что они все равно будут гнуть свою линию, просто потому что "мы с прогрессивным миром, западные ценности, ряяя")
Так что надежды не так много на это) Но посмотрим.
Да кстати хрен с ней с редакцией, хотя я до сих пор не поняла почему ни в одной статье, где задавались вопросы почему так однобоко все освещено никто даже не собрался отвечать, у @Екатерина Кузнецова точно спрашивала) где Лига Авторов, епты? Там все слились в едином порыве куколдизма и нет людей с мнением мало-мальски отличающимся или запрещают писать на спорные темы как на комсомольских собраниях?)
Видимо, либо позиция главреда, либо собственники видят основную аудиторию ТЖ именно такой, отсюда и подобный "контент".
Да, но Лига Авторов она типа (((свободная))) лига авторов, где пользователи пишут свой контент. Никто не регулирует тематику, это ж юджыси!
¯\_(ツ)_/¯
Опять ты порвался на мифическом дтфшнике, даже прибежал заминусить, клован)
Если я скажу, что стрелочник хуже пидораса, это ведь не будет для тебя оскорблением, а лишь констатацией факта)
прибежал на мои комменты
заминусил
спрашивает, зачем я порвался
Ебать, ты мои реплики копируешь 1 в 1, совсем чтоли никакой оригинальности?) Хотя, это и так было понятно давно, даром что твинк)
Остается вопрос, где митинги в память об Дэвиде Дорне? 77-летнем отставном капитане полиции, который был застрелен бунтовщиком
Бунтовщики это тоже наверно государственная структура получающая непропорционально огромное финансирование города и штата за деньги налогоплательщиков?
Неужели совсем так плохо с логикой?
Ну-ка поделись своей версией событий, кто такие бунтовщики и чо у них там происходит на самом деле) С удовольствием послушаю, без иронии.
ты правда не понимаешь разницу между митингующим и погромщиком?
вот тебе на пальцах, на примере погромов желтых жилетов, о которых уже конечно же все позабыли: https://ru.euronews.com/2019/03/16/france-yellow-vests-18
Ты не понимаешь, вот тебе ссылка на левую хуйню.
Ты у меня в соседней ветке про терминологию спрашиваешь, володя. Тебе может еще правила заимствований в русском языке объяснять в комментах?
Володя твоя мамаша. Франция на другом континенте находится и имеет историю профсоюзных движений. Такие "аналогии" себе в очко засунь, раз нормальных аргументов нет.
Давай, расскажи мужику которого камнями забили за то, что он белый про различия, ссылку дай почитать, чтобы он не очень-то возбухал.
Ты все диалоги ведешь так истерично?
Ты спросил кто такие, я тебе указал на аналогию. При чем тут к твоему вопросу этот мужик?
Многие рак
А где истерика-то? Ты мне кидаешь какую-то аргументацию уровня "это другое", я тебе отвечаю что в сухом остатке никакое оно не другое, ты решил перекинуться на личности и даже тон в письменной речи расслышал? Что-то не сходится)
у тебя и правда что-то не сходится.
в каком месте ты ответил что это не другое?
ты ответил про мужика, хотя мы вроде обсуждали погромщиков и кто они такие.
еще и про то, что он "белый". хотя Дэвид Дорн черный.
структура получающая непропорционально огромное финансирование города и штата за деньги налогоплательщиков
Если учесть, кто воюет с магазинами и на что живет, у тебя отличная расисткая тонкота вышла.
"Бывший полицейский" - это какая государственная структура?
Ты не понял аналогии?
Митинги против полиции, как целой структуры, изза убийства полицейскими черных.
Ты хочешь чтобы теперь были мигинги против бунтовщиков как аналогичной структуры?
Не понял.
Митинги
Погромы и грабежи.
изза убийства полицейскими черных
Из-за бездействия (и даже поддержки) властей миннеаполиса, где сидят чёрные исламисты и сомалийские любители шариата.
Ты хочешь чтобы теперь были мигинги против бунтовщиков как аналогичной структуры?
Надо быть последовательными. Члены движения, якобы за BLM, застрелили чёрного гражданского.
Члены движения, якобы за BLM, застрелили чёрного гражданского.
ну вот и корень проблемы с логикой.
с чего ты взял что конкретно этот чел был членом движения. и более того, с чего ты взял, что лутеры вообще имеют хоть какое-то отношение к митингам? прост захотелось так думать? или увидел что кто-то из лутеров прикрывается плакатом BLM и чтоб долго не думать обобщил?
Так ты не в курсе, почему и кто грабежи лутингом называют?
У тебя вопрос по семантике или по сути?