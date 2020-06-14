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Новости
Алексей Боржонов
1783

В Атланте застрелили афроамериканца при задержании. Полицейского уволили, а в городе начались протесты Материал редакции

Как и в случае с гибелью Джорджа Флойда, протестующие требуют прекратить произвол полиции.

180 комментариев
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Фото @Jennifer_Brett, Твиттер

В Атланте (штат Джорджия) полицейский застрелил 27-летнего афроамериканца Рейшарда Брукса при попытке задержания. После этого в городе начались протесты, а глава полиции ушла в отставку. Всё это происходит на фоне продолжающихся акций Black Lives Matter.

Брукс направил на полицейского электрошокер — тогда его застрелили

Инцидент произошёл вечером 12 июня в Атланте. Местный житель сообщил в полицию, что возле ресторана Wendy’s неправильно припаркован автомобиль, из-за чего посетителям приходится объезжать машину. В салоне автомобиля при этом спал человек — Рейшард Брукс.

К ресторану прибыли двое полицейских и провели тест на алкоголь. Они выяснили, что Брукс был в нетрезвом виде и попытались задержать его, но тот сопротивлялся.

Как сообщается в отчёте Бюро расследований Джорджии, мужчина выхватил электрошокер у одного из полицейских и попытался убежать от них. Те погнались за Бруксом. Во время погони он направил на полицейских электрошокер, и тогда один из них выстрелил в афроамериканца. Брукс умер в больнице от ран.

Очевидец снял произошедшее на видео, и этот ролик быстро разошёлся в сети. На видео видно, как полицейские погнались за Бруском, и слышно, в как в него выстрелили. В разговоре с CNN очевидец, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что мужчина выхватил электрошокер у полицейского.

KevinNoel @KevinNoel
Last night (June 12th) a man passed out drunk at a Wendy's drive-thru. People were pissed having to drive around him & called Atlanta Police. "Doran" narrates.. THREAD https://t.co/LoA22cavpP

Бюро расследований Джорджии позже опубликовало запись с камер видонаблюдения, где видно, как Брукс направил на полицейских электрошокер.

Видео с камер безопасности

В городе начались беспорядки: протестующие перекрыли автостраду и подожгли ресторан

Произошедшее вызвало резонанс, и в городе начались протесты. Участники акций сожгли ресторан Wendy’s, возле которого произошло задержание, а также перекрыли автомагистраль. Полицейские разгоняли демонстрантов при помощи слезоточивого газа.

Ric Garni @RICGARNI
Fire at Wendy's on University Ave in southwest Atlanta raging. A night to remember in Atlanta: Rayshard Brooks shot by an officer, the chief of Atlanta police resigned, and protesters stormed the interstate. Now, fire. #AtlantaShooting #AtlantaProtest https://t.co/Fgjq7jhDiZ
Tariq Nasheed 🇺🇸 @tariqnasheed
The Wendy’s in #Atlanta where #RayshardBrooks was executed by race soldiers last night, is currently on fire https://t.co/o89yc6A88P
Jennifer Brett @Jennifer__Brett
The Wendy's where #RayshardBrooks was fatally shot in the parking lot last night is now in flames. Photos from Ben Gray https://t.co/dfvibL5JcC
Matt Johnson @MattWSB
“Arrest the cops” being chanted by protesters right now near the Wendy’s where #RayshardBrooks died. https://t.co/oyE3vyny6O
Alex Whittler @AlexWhittler
#BREAKING Protesters have shut down I-85 near University ave, the highway that stretches over the Wendy's where #RayshardBrooks was shot and killed @fox5atlanta https://t.co/UxzLzpF5Ym
Omar Moore @thepopcornreel
Protesters in Atlanta shutdown an interstate after the murder of Rayshard Brooks by police. #RayshardBrooks #AtlantaShooting #BlackLivesMatter https://t.co/xoxQpjoVuC
Joshua Potash @JoshuaPotash
Huge protests in Atlanta right now at the Wendy’s where #RayshardBrooks was murdered by police last night. Keep your eyes on Atlanta tonight.
https://t.co/DOnM1jydjH

Глава полиции Атланты ушла в отставку, стрелявшего полицейского уволили

13 июня представитель полиции Атланты рассказал CNN, что стрелявшего полицейского уволили, а его напарника перевели на административную работу. В этот же день мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс высказалась о произошедшем и назвала неоправданным применение оружия при попытке задержания Брукса.

Есть чёткое различие между тем, что вы можете делать, и тем, что вы должны делать. Я не считаю, что применение оружия было оправданным.

Кейша Лэнс Боттомс
мэр Атланты

Глава полиции города Эрика Шилдс объявила об отставке. Она завила, что приняла такое решение «из-за глубокой любви к городу и департаменту». «Я поддерживаю департамент полиции Атланты и Боттомс. Верю в мэра. Городу пора двигаться дальше и выстраивать доверие между правоохранительными органами и обществу, которому они служат».

Адвокат семьи Брукса Крис Стюарт заявил, что электрошокер не считается смертельным оружием, а потому у полиции не было оснований стрелять в мужчину. Также он считает, что полицейские могли загнать мужчину в угол и задержать. Он рассказал, что Брукс был отцом четвертых детей, его застрелили после празднования дня рождения дочери.

  • Смерть Рейшарда Брукса произошла на фоне протестов из-за гибели другого афроамериканца — Джорджа Флойда. Он умер при задержании полицией 25 мая;
  • Из-за смерти Флойда сначала в США, а потом и в других странах начались акции против полицейского произвола и расизма. Они проходят под общим лозунгом #BlackLivesMatter

#сша #icantbreathe #blacklivesmatter

Спасибо за наводку Квадрат Глассевича
Алексей Боржонов PLUS
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180 комментариев
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Понятный утюг

17

Мэр города осудила полицейских:

Ответить

Понятный утюг

Понятный
9

Исполняющим обязанности шефа полиции, после побега предыдущего, станет этот гражданин:

Ответить

Pavel Averyanov

Понятный
31

Его заместителем станет этот гражданин

Ответить

Фантастический звук

Pavel
30

Но если не справится полиция - придется вызывать его

Ответить

Всероссийский лолипоп

Понятный
0

Не знаю его историю

Ответить

Понятный утюг

15

Лейзаренка одобряет только переводы Time с википедией, и поклонение ниграм в ноги. @Даша Лейзаренко ты-то куда лезешь?

Ответить

Рулон Обоев

Понятный
6

Лол, уже который раз замечаю, как у нее бомбит от всего не-либерального и нетолерастного. Мне тоже минусов налепила, особенно, когда по фемкам прошелся)

Ответить

Многие рак

Рулон
2

Что значит не либерального, а кто тут токой либеральный-то в этих протестах? А что кто-то считает, что если во власть в штатах проберутся адепты какой-нибудь Нации Ислама фемкам там збс будет? Дак все это дело, которое выполнит свою грязную протестную работу, как подуспокоится, зачистят в первую очередь.

Ответить

Рулон Обоев

Многие
–1

Они не думают так далеко, им незачем это вовсе) За них думают "лидеры прогрессивных мнений") Они лишь ретрансляторы.

Ответить

Многие рак

Рулон
3

наноинфлюэнсеры, ага

Ответить

Ilya Pesotskiy

Многие
1

неоинфлюенсеры... или неовысеры... уже не понимаю

Ответить

Понятный утюг

9

8:17

- будьте честны, столько вы пили сегодня
- один стаканчик
- стаканчик чего?
- маргариты
- ладно, насколько большой был этот стаканчик?

Ответить

Понятный утюг

Понятный
26
Ответить

Понятный утюг

Понятный
12

18:45 
- ответите на вопрос?
- какой вопрос?
- как вы себя чувствуете по шкале от 1 до 10, где 1 - абсолютно трезв и 10 - "в говно"
- 10! я как стёклышко!

Ответить

Мощный Каковощи

Понятный
–3

Ок, он пьяный за рулём. Стал оказывать сопротивление полиции при задержании.
Ну убежал бы он. Данные то его все имелись. Его бы все равно нашли. Через полчаса, час, утром... Рано или поздно, но он бы предстал перед судом.
Зачем было так усердно задерживать безоружного? Стрелять в него. В итоге человека убили на месте задержания за сопротивление аресту за вождение в нетрезвом виде.

Ответить

Понятный утюг

Мощный
29

1. У них статья за нахождение объёбанным в общественном месте.
2. Он явно ездил на тачке минимум до окошка выдачи и обратно.
3. Он пиздился с мусорами.
4. Он утащил тазер и перед смертью навёл его на полицейского, что потенциально могло привести к тому, что пьяный нигра бы его вырубил и забрал уже пистолет.

Долбоёб сам виноват.

Ответить

Многие рак

Понятный
8

не просто навел, а пульнул

Ответить

Понятный утюг

Многие
0

Ну по записям не видно, только на ютубе кто-то из каментов расслышал в видео.

Ответить

Многие рак

Понятный
7

Это из статьи, там есть еще видос с камер безопасности и на нем все видно, с 28:21, он разворачивается и пуляет
https://www.youtube.com/watch?v=MawQYNNIoZ0&feature=youtu.be&t=1709

Ответить

Litnikov Danil

Многие
1

Вот нахуя...

Ответить

Многие рак

Litnikov
9

не щитово все равно, вон адвокат же вещает, что ничо он таково не сделал)
кстати, как ненавязчиво из новостей перенесли в офтоп статейку, легкий намек, что это не новость)

Ответить

Рулон Обоев

Многие
7

кстати, как ненавязчиво из новостей перенесли в офтоп статейку

тоже заметил) клоуны, что взять.

Зато лейзаренко "блистает" со статейкой о фотошопленных фотках из Сиэтла. Можно любимого конька оседлать снова)

Ответить

Многие рак

Рулон
5

@Сергей Звезда А почему это не новость? Ну просто интересно)

Ответить

Сергей Звезда

Многие
1

Ну во-первых, это не оформлено как новость. Это чистейший контент для Офтопа, не ищи ЦЕНЗУРУ, пожалуйста

Ответить

Многие рак

Сергей
9

Никакой цензуры, Сережа, я не умею оформлять в новости, все так) Но обычно же вы берете новости, допустим, переделываете сами и ставите спасибо за наводку, а тут как-то ничего подобного, прихожу к выводу, что собственно не новость, так?)

Ответить

Сергей Звезда

Многие
1

Мы делаем эту тему, сегодня выйдет

Ответить

Многие рак

Сергей
2

Спасибо.

Ответить

Litnikov Danil

Многие
1

Имхо они просто проспали, а обсуждение уже разрослось

Ответить

Многие рак

Litnikov
0

В смысле? Так никогда и никого не останавливало. Ну и я не против, я для этого и принесла.

Ответить

Evgenii Evgenii

Многие
1

Мб и стоило оформить как новость, но это не будет серия номер два, т.к. чел явно сопротивлялся и заслуженно схлопотал. На реддите только 1к лайков, что как-то не похоже на второго флойда по популярности.

https://www.reddit.com/r/news/comments/h8glp6/atlanta_mayor_police_chief_erika_shields_has/

Atlanta mayor: Police Chief Erika Shields has…
1,283 votes and 1,019 comments so far on Reddit
www.reddit.com
Ответить

theomism

Многие
–3

почему бы тебе просто не воспринимать любую новость как предположение? ведь любой новостник может ошибаться, не так ли

Ответить

Евгений Мартынов

Многие
3

Не вписалась в повесточку, кончилась квота, так сказатб.

Ответить

Понятный утюг

Многие
0

Во-первых "кому это выгодно"? Ой, то есть "почему это важно"?

Ответить

Litnikov Danil

Многие
0

Ну адвокат за деньги жопой торгует, это понятно. Сейчас на волне можно много чего срубить.

Ответить

nonsense

Понятный
0

Пункты 1-3 явно не повод использовать летальные средства.
Пункт 4 это передергивание. Там был напарник и такого бы не случилось.

Так что логические аргументы обоснованности применения летального оружия такие себе (хотя юридически они вполне могут быть). Скорее у копов просто сработал инстинкт, что на них наведено что то похожее на оружие - стреляй в ответ.

Долбоёб сам виноват.

Тут бесспорно.

Ответить

Понятный утюг

nonsense
0

 Пункты 1-3 явно не повод использовать летальные средства.

Ну погугли assaulting police officer. В полицейском государстве глупо спорить с мусорами.

 Пункт 4 это передергивание. Там был напарник и такого бы не случилось.

Да, надо было перекатываться между тачками и регенерировать. Это полицейское государство и мусора там могут стрелять в ответ на любую угрозу в свою сторону. Тут даже лишний повод не потребовался, он сам напал.

Ответить

nonsense

Понятный
0

В полицейском государстве

Не вопрос, но ведь часть протестов это как раз борьба с излишне полицейским государством. Т.е. ты пытаешься оправдывать сложившуюся систему через саму систему, что нелогично.
Россию тоже многие считают полицейским государством (что подтверждается статистикой), но при этом здесь куда более ограниченно применение летального оружия ментами.

Я лично посмотрев запись с боди кама тоже считаю, что менты отработали профессионально, но при этом не вижу проблемы в том, что американское общество может обсуждать насколько применение летальных средств было обоснованным.
И даже натянутое обсуждение расизма (хотя малейших его проявлений не видно), тоже может проходить, т.к. можно делать смутные предположения, что копы бы задумались на секунду дольше, решая стрелять в белого.

Ответить

Mmmax

Мощный
6

*Убежал, забил до смерти темнокожую, украл ее машину, сбил 10 негритят. 

Ответить

Понятный утюг

Mmmax
5

Смешно то, что тачка, в которой он сидел, не его. Типа его сестры, но мусора до проверки не дошли.

Ответить

Mmmax

Понятный
0

Тут еще с копов спросить нужно. Ты или не трогай или заламывай эффективно. 
Как в ДМБ: хряк кортик забрал, глаз подбил.

Ответить

Понятный утюг

Mmmax
1

Так негор спокоен был всё время ровно до попытки надеть наручники.

Ответить

Litnikov Danil

Понятный
0

А у них нет понятия доверенности, тип есть права - езжай на чем хочешь?

Ответить

Понятный утюг

Litnikov
0

Вроде да, даже водительское только по каким-то веским причинам проверяют.

Ответить

Многие рак

Мощный
2

Ты статью-то читал, это кто там безоружным был?

The authorities said the man, Rayshard Brooks, 27, had run from the police on Friday night after failing a sobriety test and grabbing a Taser from an officer during a struggle with him. Ms. Bottoms said that security footage appeared to show that Mr. Brooks had fired the Taser toward the officer, who was chasing him before he was killed, but that she did not consider that a justification for the shooting.

Ответить

Понятный утюг

Понятный
9

Вообще смешное видео, из которого понятно, что нигра бухой, ездил по парковке, пиздел про подругу на чёрном вольво, которая вот только уехала в свой отель (даже название сказал), вот только он даже не знает в каком округе находится.

Ответить

Понятный утюг

Понятный
6

Лол, он позже ведь ещё и показывает, какой была эта стопочка маргариты:

Ответить

Litnikov Danil

Понятный
3

А вообще бодикамы хорошая штука, у нас бы ввели - насколько меньше говна бы было

Ответить

Litnikov Danil

Понятный
0

Ты все полтора часа осилил?

Ответить

Понятный утюг

Litnikov
2

Там 30 минут до попытки ареста. Фоном послушал, хороший стендап.

Ответить

Litnikov Danil

Понятный
0

Да, огонь. Жаль концовка подкачала

Ответить

Понятный утюг

Litnikov
0

Да, там у обоих мусоров камеры на землю упали и толком ничего не видно.

Ответить

Озорной Лис

10

Они попали в порочный круг.
Истеричная толпа прививает идею "Agree or Shut up".
Различные коммерческие компании одобряют это, потому что иначе против них начнётся травля и бойкоты. А те кто не согласен увольняются. В условиях, когда любая критика осуждается,
эта истерия подпитывает сама себя.

Ответить

Василий Лебедев

Озорной
10

Люди: "Нам нужна свобода, мы все разные и уникальные, полутонов бесконечное множество, пола нет, гендер может быть любой, сексуальных ориентаций миллион, расовых различий нет".

Эти же люди: "Угнетение бывает только в одну сторону, угнетаемые не могут угнетать, не дала письменное согласие на секс - изнасилование, привилегии бывают только у белых мужчин, не поддерживаешь ебанарий цветных - расист, не согласен с нашей единственно правильной идеологией - твоя жизнь будет уничтожена". Полутона куда-то деваются.

Ответить

Рулон Обоев

Василий
4

Просто все угнетенные и их апологеты - brain-damaged. Как только принимаешь это за факт, все становится на свои места)

Ответить

Озорной Лис

Василий
3

Я уже писал об этом )

Ответить

Рулон Обоев

Озорной
4

прививает идею "Agree or Shut up"

Это кстати касается любого толерастного движа - будь то феминизм, лгбт, или вечно угнетенные цветные/муслимы. Что очень иронично само по себе)

Ответить

Озорной Лис

Рулон
3

Да, я и имел в виду SJW течения )

Ответить

Рулон Обоев

6

Быстрее бы это все дошло до максимальной эскалации, дабы процесс противостояния уже невозможно было остановить.
В таком случае, вопрос с угнетенными и обиженными решится если не навсегда, то надолго.

Ответить

Многие рак

Рулон
8

Но ведь есть еще стратегия от "большевиков" из рабоче-крестьянской демпартии Миннесоты, ты что) Они таки предлагают отменить полицию и суды вовсе, они как бы точно не знают к чему приведет (лол), но уверены что будет лучше) В том же Миннеаполисе их 12 из 13 в совете (тринадцатый — зеленый, лол х2) Надо бы успеть распустить все, что можно до максимальной эскалации, чтобы власть перешла к местным бандам, тогда зажывут.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Многие
9

Я считаю Западные страны созрели для социалистических революций. пока эти долбоёбушки на собственной жопке не прочувствуют что такое коммунизм на практике, а не в их маняфантазиях, так и будут хуйней страдать. Даёшь лагеря на Аляске! Клондайк2020!

Ответить

Многие рак

Дмитрий
21

Судя по огороду на брезенте, который они выращивают, они не доживут до соцреволюций и сдохнут с голоду без дотаций угнетающего класса.

Ответить

Понятный утюг

Многие
4

Огород ведь уже бомжара отжал себе:

Jack Posobiec @JackPosobiec
Update: Homeless guy is now challenging passerby to mortal combat for control of the farm https://t.co/sYFRhYuROx
Ответить

Дмитрий

Понятный
9

И Варламов уже там про урбанизм затирает. Как оперативно

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Многие
0

Штош. Лес рубят — щепки летят. Небесная сотня по-американски

Ответить

Всероссийский лолипоп

Дмитрий
3

Мне всегда казалось, что все эти шутейки и мемы от зумеров про социализм - просто шутки. Но тут походу появились реальные последователи.

Ответить

Freon

Всероссийский
3

Глубоко

Ответить

Aнус

Freon
1

Чуть не утонул

Ответить

Карина Мирзаева

Всероссийский
–12

Но ведь если освободить социализм от ошибок ссср, удалить этап второй мировой, то это идеальное (и при этом реальное в исполнении) государство. Да и небольшой базовый доход прибавить, о котором иногда упоминают социалисты США.

Ответить

Многие рак

Карина
7

охутельная история, конечно

Ответить

Карина Мирзаева

Многие
–4

Согласна) но я серьёзно. Надо знать социализм. Это необязательно крайность в виде коммунизма. Есть демократический социализм

Ответить

Многие рак

Карина
2

Судя по тому что ты пишешь, ты неплохо понимаешь о чем говоришь, да (нет)

Ответить

Карина Мирзаева

Многие
–2

Судя потому что ты пишешь, ты думаешь, что понимаешь в этом больше меня, да (нет)

Ответить

Всероссийский

Карина
0

Это утопия

Ответить

Кирилл Боронин

Всеросс…
3

В Финляндии примерно так и есть. Большие пособия, бесплатное обучение вплоть до высшего, бесплатная медицина - даже дорогущие современные методы лечения, мощные профсоюзы, постоянно долбающие бизнес, прогрессивный налог. И при всём при этом довольно высокий рейтинг doing business.

Ответить

Dyatlov

Кирилл
0

У стран Скандинавского социализма много подводных камней. Начиная от размера территории и менталитета населения, заканчивая членством в ЕС

Ответить

Кирилл Боронин

Dyatlov
1

Экономически от членства в ЕС Финляндия только выигрывает.

Ответить

Карина Мирзаева

Dyatlov
0

Я вот хотела напомнить о скандинавских моделях на основе социализма, но хорошо что написал про менталитет, это конечно аргумент). Существует некий менталитет, который воспринимает социализм, как благо. У китайцев и скандинавов он похоже один и тот же. Хотя Китай мне не хочется брать за образец, но и забывать о нем не надо.

Ответить

Карина Мирзаева

Всеросс…
0

Коммунизм утопия, да, но дем.социализм нет

Ответить

theomism

Всеросс…
0

это всего лишь предположение, ведь ты и сейчас можешь ошибаться

Ответить

Aнус

Карина
0

Кариночку в президенты

Ответить

Карина Мирзаева

Aнус
–3

Спасибо) первый закон всем по котику

Ответить

Митя

Карина
3

а у кого аллегия того расстрелять

Ответить

Карина Мирзаева

Митя
–3

Я же писала исключить ошибки ссср.
Просто почему-то многие считают что ссср изобрели социализм. И социализм это нечто неотрывное от ссср.

Ответить

Freon

Карина
0

Карина, ты знаешь определение социализма?

Ответить

Степан Маслов

Freon
2
Ответить

Freon

Степан
0

С социализмом всё проще)

Ответить

Димитрий

Freon
1

привет. как зайти в биос на ноуте леново?

Ответить

Карина Мирзаева

Freon
–2

Ну сумасшедший, который обзывается в интернетах наверное меня научит, что же такое социализм и какое у него определение. Жду, пожалуйста
Наверняка там что-то про Сталина, ну 100%

Ответить

Freon

Карина
1

На вопрос ответишь или дальше вилять будешь? Я ведь тебе хочу помочь, направить на правильный путь

Ответить

Карина Мирзаева

Freon
–2

Если я буду умирать и никого не будет на земле, кроме тебя, даже в этом случае мне не понадобится твоя помощь.
Просто десятки твоих постов уже показали насколько качественно ты можешь помочь - мне себе, кому угодно).

Ответить

Freon

Карина
0

Короче, ты даже не знаешь, что такое социализм, ты не можешь загуглить, но всей душой веришь в идею, которую не понимаешь. Что ещё ожидать от жены безмозглого чекиста??

Ответить

Freon

Карина
0

Если бы у Карины Мирзаевы был мозг, она не была бы социалистом 

Ответить

Карина Мирзаева

Митя
–1

Блин я не поняла, что это был ответ насчёт котиков.
Тогда мы выведем породу гипоалергенных котиков. Все для общества)

Ответить

Freon

Всероссийский
1

У r/socialism 268 тысяч подписчиков!!

Ответить

Многие рак

Всероссийский
0

тебе казалось, что это всего лишь шутейки

Ответить

Рулон Обоев

Многие
4

Да, было бы любопытно посмотреть на конечный результат.

Я не большой знаток американской государственности и федерализма, поэтому для меня еще под вопросом - действительно ли Трамп не может повлиять пока на эти территории, или же это часть его предвыборной кампании - дать обделаться "протестующим" и тем самым, мобилизовать свой ядерный электорат, а не пытаться понравиться всем, как демократы.

Ответить

Неудачный шар

Рулон
2

ействительно ли Трамп не может повлиять пока на эти территории

Формально Трамп может ввести нацгвардию / армию куда захочет, но если он охуеет, то ему вкатят реальный импичмент (а не иммитацию процесса). Поэтому он сейчас только призывает губеров пользоваться гвардией (и кое-где вроде пользовались), которую он привел в состояние готовности.

Ответить

Всероссийский лолипоп

Неудачный
–1

Ссыт он кароч. Все не так просто 

Ответить

Многие рак

Рулон
1

Второй вариант, разумеется, чтобы все успели заценить как будет житься при поехавших леваках.

Ответить

Рулон Обоев

Многие
0

Не сомневаюсь, что такой план есть, но все-таки думаю, есть и определенные ограничения на распространение власти президента в регионах. 

Ответить

Андрей Лузин

Многие
0

О, напоминает "рассказ служанки", но в несколько другом ключе

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Рулон
0

Не дойдет.

Ответить

Freon

7

Коронавирус можно победить только массовым собранием людей

Ответить

Сергей Васильев

3

Почему новость не написали об этом? Редакция становится прогрессивной с дня на день? Скоро будет банить за неправильное мнение как плов?

Ответить

Многие рак

Сергей
1

Сергей же ответил выше, я в начале опубликовала в подсайт Новости, но оттуда перекинули сюда потому что сие типа не новости, а чисто офтоп.

Ответить

Сергей Васильев

Многие
5

Знай что такое новости!

Ответить

Милый американец

Многие
1

Будем надеяться, что в магазинах еще осталось хоть что-то, что можно вынести в знак протеста

Увлекательнейшие аргументы

Видимо не все афроамериканцы равны, есть те, кто ровнее.

Перекинули, потому что новость - это сухое изложение объективно существующих фактов. Без личного мнения автора, без сарказма, иронии и фигур речи.

Ответить

Всероссийский лолипоп

0

Да что-то во многих странах пиздец с этими демонстрациями.
А эта ситуация конечно идиотская. 

Ответить

Рулон Обоев

Всероссийский
3

Было бы любопытно еще глянуть разборы по ситуации в Европе, там все же контекст чуть другой уже, да и есть более активные оппонирующие группы населения, те же фанаты и правые в Британии. 

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Многие рак

Рулон
13

А чо на ТЖ разборы этого могут быть? Пока я видела две статьи он непонятного ноунейма, который накатал простынь про угнетение цветных в США из вики, под конец добавив абзац про протесты в США, ни слова не сказав про руководство штата и общую обстановку, и еще один от Кати Кузнецовой с примерно такой же окраской, про обиженных и угнетенных. Пока что ни статей о том, как там и в Европе буцгают белых и мирное население, ни видосов, которых накопилось уже немало, где ставят на колени уже чуть не насильно, ни каких-либо минимально спорных вещей я не видела.

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Рулон Обоев

Многие
1

Хороший вопрос) Я, естественно, от редакции ТЖ не жду какой-то объективности в данных вопросах, обычно подобные статьи дополняются комментариями к ней с критикой/оппонированием.

Так что как минимум - будет повод побурлить)

Радует лишь то, что на реальное положение вещей лево-либеральный окрас этих статей не влияет от слова совсем. То, чему суждено быть - будет и так. Да и здравомыслящих тут не так мало, как я изначально думал. Манипулировать получится лишь мнением совсем неустойчивых, остальные только поржут.

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Многие рак

Рулон
4

Ну так вот, я недаром опубликовала это в новости, редакция же берет то, что приносят пользователи, пусть напишет про описанные в статье ситуации, а то ведь мы рискуем это вообще в новостях не увидеть или увидеть с заангажированным окрасом. 

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Рулон Обоев

Многие
2

Есть мнение, что они все равно будут гнуть свою линию, просто потому что "мы с прогрессивным миром, западные ценности, ряяя")

Так что надежды не так много на это) Но посмотрим.

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Многие рак

Рулон
3

Да кстати хрен с ней с редакцией, хотя я до сих пор не поняла почему ни в одной статье, где задавались вопросы почему так однобоко все освещено никто даже не собрался отвечать, у @Екатерина Кузнецова точно спрашивала) где Лига Авторов, епты? Там все слились в едином порыве куколдизма и нет людей с мнением мало-мальски отличающимся или запрещают писать на спорные темы как на комсомольских собраниях?)

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Это не шутки

Многие
2

Так пиши сама. Подними знамя борьбы, хули ноешь

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Рулон Обоев

Многие
0

Видимо, либо позиция главреда, либо собственники видят основную аудиторию ТЖ именно такой, отсюда и подобный "контент".

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Многие рак

Рулон
3

Да, но Лига Авторов она типа (((свободная))) лига авторов, где пользователи пишут свой контент. Никто не регулирует тематику, это ж юджыси!

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Рулон Обоев

Многие
0

¯\_(ツ)_/¯

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Многие рак

Рулон
0

моя ирония понятна)

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Рулон Обоев

Многие
0

вполне)

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Многие рак

Рулон
0

А то никто не знает за что будут гнуть.

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Freon

Рулон
–2

Опять дтфшник порвался на мифических левых

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Рулон Обоев

Freon
1

Опять ты порвался на мифическом дтфшнике, даже прибежал заминусить, клован)

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Freon

Рулон
0

даже прибежал заминусить

Ты таким занимаешься и думаешь остальные так же делают?? Жаль

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Рулон Обоев

Freon
1

Если я скажу, что стрелочник хуже пидораса, это ведь не будет для тебя оскорблением, а лишь констатацией факта)

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Freon

Рулон
0

Зачем ты порвался?

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Рулон Обоев

Freon
0

прибежал на мои комменты

заминусил

спрашивает, зачем я порвался

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Freon

Рулон
0

Да нахуй мне твои комментарии, клоун?

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Рулон Обоев

Freon
1

Ебать, ты мои реплики копируешь 1 в 1, совсем чтоли никакой оригинальности?) Хотя, это и так было понятно давно, даром что твинк) 

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Andre Macareno

2

Южный штат жгет инфраструктуру в рамках BLM? Лол

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Константин Санкин

–1

 Остается вопрос, где митинги в память об Дэвиде Дорне? 77-летнем отставном капитане полиции, который был застрелен бунтовщиком

Бунтовщики это тоже наверно государственная структура получающая непропорционально огромное финансирование города и штата за деньги налогоплательщиков?

Неужели совсем так плохо с логикой?

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Многие рак

Константин
2

Ну-ка поделись своей версией событий, кто такие бунтовщики и чо у них там происходит на самом деле) С удовольствием послушаю, без иронии. 

Ответить

Константин Санкин

Многие
–1

ты правда не понимаешь разницу между митингующим и погромщиком?
вот тебе на пальцах, на примере погромов желтых жилетов, о которых уже конечно же все позабыли: https://ru.euronews.com/2019/03/16/france-yellow-vests-18

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Понятный утюг

Константин
4

Ты не понимаешь, вот тебе ссылка на левую хуйню.

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Константин Санкин

Понятный
0

Ты у меня в соседней ветке про терминологию спрашиваешь, володя. Тебе может еще правила заимствований в русском языке объяснять в комментах?

Ответить

Понятный утюг

Констан…
2

Володя твоя мамаша. Франция на другом континенте находится и имеет историю профсоюзных движений. Такие "аналогии" себе в очко засунь, раз нормальных аргументов нет.

Ответить

Многие рак

Константин
1

Давай, расскажи мужику которого камнями забили за то, что он белый про различия, ссылку дай почитать, чтобы он не очень-то возбухал.

Ответить

Константин Санкин

Многие
0

Ты все диалоги ведешь так истерично?
Ты спросил кто такие, я тебе указал на аналогию. При чем тут к твоему вопросу этот мужик?

Ответить

Многие рак

Констан…
1

А где истерика-то? Ты мне кидаешь какую-то аргументацию уровня "это другое", я тебе отвечаю что в сухом остатке никакое оно не другое, ты решил перекинуться на личности и даже тон в письменной речи расслышал? Что-то не сходится)

Ответить

Константин

Многие
0

у тебя и правда что-то не сходится.
в каком месте ты ответил что это не другое? 
ты ответил про мужика, хотя мы вроде обсуждали погромщиков и кто они такие.
еще и про то, что он "белый". хотя Дэвид Дорн черный.

Ответить

Mmmax

Константин
1

структура получающая непропорционально огромное финансирование города и штата за деньги налогоплательщиков

Если учесть, кто воюет с магазинами и на что живет, у тебя отличная расисткая тонкота вышла. 

Ответить

Понятный утюг

Константин
0

"Бывший полицейский" - это какая государственная структура?

Ответить

Константин Санкин

Понятный
0

Ты не понял аналогии? 
Митинги против полиции, как целой структуры, изза убийства полицейскими черных. 
Ты хочешь чтобы теперь были мигинги против бунтовщиков как аналогичной структуры?

Ответить

Понятный утюг

Константин
0

Не понял.

 Митинги

Погромы и грабежи.

 изза убийства полицейскими черных

Из-за бездействия (и даже поддержки) властей миннеаполиса, где сидят чёрные исламисты и сомалийские любители шариата.

 Ты хочешь чтобы теперь были мигинги против бунтовщиков как аналогичной структуры?

Надо быть последовательными. Члены движения, якобы за BLM, застрелили чёрного гражданского.

Ответить

Константин Санкин

Понятный
0

Члены движения, якобы за BLM, застрелили чёрного гражданского.

ну вот и корень проблемы с логикой.
с чего ты взял что конкретно этот чел был членом движения. и более того, с чего ты взял, что лутеры вообще имеют хоть какое-то отношение к митингам? прост захотелось так думать? или увидел что кто-то из лутеров прикрывается плакатом BLM и чтоб долго не думать обобщил?

Ответить

Понятный утюг

Констан…
0

Так ты не в курсе, почему и кто грабежи лутингом называют?

Ответить

Константин

Понятный
–1

У тебя вопрос по семантике или по сути?

Ответить

Понятный утюг

Констан…
1

Ты ни на один вопрос не ответил.

Ответить
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