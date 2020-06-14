Изображения «отфотошопили» из сделанных в разное время и в разных местах снимков. Издание их удалило и извинилось.

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Коллаж, склеенный из трёх изображений Фото Fox News

Fox News опубликовал два фейковых фото в репортаже о свободной от полиции автономной зоной, которую протестующие создали в районе Сиэтла. Первым на это обратило внимание издание The Seattle Times.

В The Seattle Times отмечают, что коллажи собрали из четырёх изображений, сделанных разными фотографами в разные дни в разных локациях Сиэтла.

Коллаж, склеенный из двух изображений Фото Fox News

Снимок с табличкой и вооружённым мужчиной действительно сделали в автономной зоне Сиэттла, а фото с разбитыми витринами магазинов — в других районах города ещё в конце мая. После запроса журналистов коллажи удалили с сайта Fox News.

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В репортаже под названием «Сумасшедший город» об автономной зоне Fox News использовал фото, сделанное 30 мая в Сент-Поле, штат Миннесота. Это изображение также удалили.

Главная страница Fox News на 11 июня

13 июня в Fox News принесли извинения на своём сайте и заявили, что «издание сожалеет о своих ошибках». Редактор признал, что под «склеенными изображениями» не указали, что фото сделаны в разных локациях, а также согласился с тем, что издание неправильно использовало фото из Миннесоты.