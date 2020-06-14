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Изображения «отфотошопили» из сделанных в разное время и в разных местах снимков. Издание их удалило и извинилось.
Fox News опубликовал два фейковых фото в репортаже о свободной от полиции автономной зоной, которую протестующие создали в районе Сиэтла. Первым на это обратило внимание издание The Seattle Times.
В The Seattle Times отмечают, что коллажи собрали из четырёх изображений, сделанных разными фотографами в разные дни в разных локациях Сиэтла.
Снимок с табличкой и вооружённым мужчиной действительно сделали в автономной зоне Сиэттла, а фото с разбитыми витринами магазинов — в других районах города ещё в конце мая. После запроса журналистов коллажи удалили с сайта Fox News.
В репортаже под названием «Сумасшедший город» об автономной зоне Fox News использовал фото, сделанное 30 мая в Сент-Поле, штат Миннесота. Это изображение также удалили.
13 июня в Fox News принесли извинения на своём сайте и заявили, что «издание сожалеет о своих ошибках». Редактор признал, что под «склеенными изображениями» не указали, что фото сделаны в разных локациях, а также согласился с тем, что издание неправильно использовало фото из Миннесоты.
Статейка из серии "когда хочется словить хайпа, но не хочется показывать "протестующих" криминальным сбродом". Хоть за что-то уцепиться удалось, поздравляю)
Не «не хочется показывать», а «не получается». Мирные протесты и демонстрации кстати продолжаются, но просто уже почти не громят и нет стычек с полицией, соответственно и показывать нечего. Классика.
Да мы тут все утро обсуждаем вторую волну в Атланте, которую разносят из-за стрельнутого полицейским очередного джоггера, а так конечно не громят почти и нет стычек с полицией, ага.
Сегодня да, началось по новой. За предыдущие дни посмотри новости.
За предыдущие дни новостей дохуя. Как из Европы, так и из Америки.
Кстати да. Удивляюсь даже, как замалчивают у нас новости оттуда, если смотреть реддит, то событий просто дохрена, и не только мелких в духе "мент ударил негра, негр спиздил кроссовки", но и более серьезных. Но всем пох.
А вот Лондон, свеженький. А вот Ирландия, где темнокожие зарезали местного жителя, а так новостей нет.
Зарезанный чувак кстати жив.
Ну тогда можно резать следующего, конечно же.
Да нет. Там вообще смешно. Всех поймали, про причину конфликта не пишут, отпустили всех кроме одного, которому хулиганка шьют. А полиция просит не распространять видео. Видимо, потому, что у людей вопросы возникнут
А полиции скоро не будет, будет временное правительство из банд, которые за справедливость. Зажывут.
А вот белого мужика камнями тупо забивают толпой, не видела новости такой. Сука, тупо камнями блять толпой!
Стараюсь не смотреть такое уже с недельку) А то желание убивать становится плохо сдерживаемым)
А где бля новости-то про это? Типа этого всего не существует?
Не ко мне вопрос) Есть же новостники, пусть отвечают) Если соизволят)
Из Европы кстати не слышал, там вроде поадекватней всегда. Хотя тоже не без традиций: раньше антиглобалисты отжигали, потом жёлтые жилеты
А вон те сверху Лондон
За бриташку спасибо, но я скорее про материковую, а уж там по идее мигрантов навальм
@Антон Самохин расскажи, что у вас там в Бельгии на днях творилось) Держи Бельгию, раз так.
Прикольно, не видел. На эту же тему?
Стальной
кто там адекватнее-то, понаехавшие беженцы?
Ещё в нулевых помню разгоны накануне саммитов, там тогда что только не было. А за последнее десятилетие даже сложно особо что вспомнить. А может старею
Можно вспомнить зелёные жилеты во Франции
Ага. Они просто сажают жопорукие-грядки, некоторые только для черных, занимаются рэккетом местного бизнеса, а управляет там всем умалишенный карикатурный негр рэппер с огнестрелом, толкающий синтетическую наркоту.
Не Народно Демократическая, а просто народная.
Понятный утюг
"Не дошло".
Why in Sunday we reading this shit?
on, not in
Cuz u want it?
У них тав вроде бомжи "сад" разрушили и еду украли. Интересно будет посмотреть чем это все закончится.