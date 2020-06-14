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Новости
Даша Лейзаренко
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Fox News опубликовал фейковые фото в репортаже об автономной зоне в Сиэтле, где нет полиции Материал редакции

Изображения «отфотошопили» из сделанных в разное время и в разных местах снимков. Издание их удалило и извинилось.

49 комментариев
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Коллаж, склеенный из трёх изображений Фото Fox News

Fox News опубликовал два фейковых фото в репортаже о свободной от полиции автономной зоной, которую протестующие создали в районе Сиэтла. Первым на это обратило внимание издание The Seattle Times.

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В The Seattle Times отмечают, что коллажи собрали из четырёх изображений, сделанных разными фотографами в разные дни в разных локациях Сиэтла.

Коллаж, склеенный из двух изображений Фото Fox News

Снимок с табличкой и вооружённым мужчиной действительно сделали в автономной зоне Сиэттла, а фото с разбитыми витринами магазинов — в других районах города ещё в конце мая. После запроса журналистов коллажи удалили с сайта Fox News.

В репортаже под названием «Сумасшедший город» об автономной зоне Fox News использовал фото, сделанное 30 мая в Сент-Поле, штат Миннесота. Это изображение также удалили.

Главная страница Fox News на 11 июня 

13 июня в Fox News принесли извинения на своём сайте и заявили, что «издание сожалеет о своих ошибках». Редактор признал, что под «склеенными изображениями» не указали, что фото сделаны в разных локациях, а также согласился с тем, что издание неправильно использовало фото из Миннесоты.

#новости #фейки #медиа #протесты #icantbreathe

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49 комментариев
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Jesus Surfer

9

Они учились там где мы преподавали.

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Рулон Обоев

4

Статейка из серии "когда хочется словить хайпа, но не хочется показывать "протестующих" криминальным сбродом". Хоть за что-то уцепиться удалось, поздравляю)

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Константин Санкин

Рулон
–3

Не «не хочется показывать», а «не получается». Мирные протесты и демонстрации кстати продолжаются, но просто уже почти не громят и нет стычек с полицией, соответственно и показывать нечего. Классика. 

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Многие рак

Константин
6

Да мы тут все утро обсуждаем вторую волну в Атланте, которую разносят из-за стрельнутого полицейским очередного джоггера, а так конечно не громят почти и нет стычек с полицией, ага.

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Константин Санкин

Многие
0

Сегодня да, началось по новой. За предыдущие дни посмотри новости. 

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Многие рак

Константин
3

За предыдущие дни новостей дохуя. Как из Европы, так и из Америки. 

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Рулон Обоев

Многие
0

Кстати да. Удивляюсь даже, как замалчивают у нас новости оттуда, если смотреть реддит, то событий просто дохрена, и не только мелких в духе "мент ударил негра, негр спиздил кроссовки", но и более серьезных. Но всем пох.

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Многие рак

Рулон
4

А вот Лондон, свеженький. А вот Ирландия, где темнокожие зарезали местного жителя, а так новостей нет.

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Илья Гераськин

Многие
0

Зарезанный чувак кстати жив.

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Многие рак

Илья
1

Ну тогда можно резать следующего, конечно же.

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Илья Гераськин

Многие
0

Да нет. Там вообще смешно. Всех поймали, про причину конфликта не пишут, отпустили всех кроме одного, которому хулиганка шьют. А полиция просит не распространять видео. Видимо, потому, что у людей вопросы возникнут

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Рулон Обоев

Илья
0

Чет не очень смешно

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Многие рак

Илья
0

А полиции скоро не будет, будет временное правительство из банд, которые за справедливость. Зажывут.

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Стальной

Многие
0

пиздец, вот мрази. реально смотреть даже трудно

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Многие рак

Рулон
1

А вот белого мужика камнями тупо забивают толпой, не видела новости такой. Сука, тупо камнями блять толпой!

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Рулон Обоев

Многие
0

Стараюсь не смотреть такое уже с недельку) А то желание убивать становится плохо сдерживаемым)

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Многие рак

Рулон
0

А где бля новости-то про это? Типа этого всего не существует?

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Рулон Обоев

Многие
0

Не ко мне вопрос) Есть же новостники, пусть отвечают) Если соизволят)

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Многие рак

Рулон
0

Но они игнорят)

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Litnikov Danil

Многие
0

Из Европы кстати не слышал, там вроде поадекватней всегда. Хотя тоже не без традиций: раньше антиглобалисты отжигали, потом жёлтые жилеты

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Многие рак

Litnikov
0

А вон те сверху Лондон

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Litnikov Danil

Многие
0

За бриташку спасибо, но я скорее про материковую, а уж там по идее мигрантов навальм

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Многие рак

Litnikov
0

@Антон Самохин расскажи, что у вас там в Бельгии на днях творилось) Держи Бельгию, раз так.

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Litnikov Danil

Многие
0

Прикольно, не видел. На эту же тему?

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Многие рак

Litnikov
0

Да вообще-то да. Это буквально вот несколько дней назад было.

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Многие рак

Litnikov
0
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Стальной

Litnikov
0

кто там адекватнее-то, понаехавшие беженцы?

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Litnikov Danil

Стальной
0

Не, я про аборигенов

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Litnikov Danil

Стальной
0

Ещё в нулевых помню разгоны накануне саммитов, там тогда что только не было. А за последнее десятилетие даже сложно особо что вспомнить. А может старею

Ответить

Илья Гераськин

Litnikov
0

Можно вспомнить зелёные жилеты во Франции

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Litnikov Danil

Илья
0

Про них написал, да.

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Евгений Абрамовских

Константин
1

Ага. Они просто сажают жопорукие-грядки, некоторые только для черных, занимаются рэккетом местного бизнеса, а управляет там всем умалишенный карикатурный негр рэппер с огнестрелом, толкающий синтетическую наркоту. 

Ответить

Litnikov Danil

Евгений
0

Как же это нелепо выглядит

Ответить

Понятный утюг

4

Кэпиталхиллская
Народная
Демократическая
Республика

Ответить

PK

Понятный
1

Денниса Родмана — в Верховные Правители!

Ответить

Евгений Абрамовских

Понятный
0

Не Народно Демократическая, а просто народная. 

Ответить

Понятный утюг

Евгений
1

"Не дошло".

Ответить

Евгений Абрамовских

Понятный
0

А понял, сложно. 

Ответить

Max Belkov

1

Fox зачеркнуто, Fake news

Ответить

# realfiddy

–1

Why in Sunday we reading this shit?

Ответить

Nikita Zubkov

#
1

Who “we”? You are here alone.

Ответить

anti kuzma

#
0

on, not in

Ответить

# realfiddy

anti
0

Cuz u want it?

Ответить

anti kuzma

#
0

not me, English grammar demands it

Ответить

theomism

0

фотошоп творит чудеса, но швы просвечивают)

Ответить

Рулон Обоев

0

от авторов блокбастера "ВЫФСЕВРЕТЕ!!!11". 

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Стальной супер_стар

0

эх, братушки

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Alexander Shpak

0
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Алексей Акулов

0

У них тав вроде бомжи "сад" разрушили и еду украли. Интересно будет посмотреть чем это все закончится.

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