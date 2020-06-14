Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
1704

Еврейский музей и центр толерантности объяснил вакансию бармена «со славянской внешностью» ошибкой субподрядчика Материал редакции

Объявление разместили на сайте для поиска работы, но потом удалили.

Еврейский музей и центр толерантности в Москве объяснил ошибкой субподрядчика объявление о поиске бармена «славянской внешности». Об этом The Insider рассказала пиар-директор центра Нина Дымшиц.

По её словам, в центре работают люди разных национальностей.

Сами мы бы никогда такое объявление не разместили. Ситуацию с этой вакансией можно объяснить недопониманием, либо самодеятельностью... Я не думаю, что это чья-то шутка, это просто ошибка субподрядчика.

Нина Дымшиц
пиар-директор Еврейского музея и центра толерантности
  • Вакансию бармена разместили на сайте Restojob, к моменту написания заметки она уже удалена;
  • В описании говорилось, что для работы подходят «только граждане РФ славянской внешности».
Скриншот The Insider

#новости #толерантность

Алексей Боржонов PLUS
+19 748
1
8
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u043e\u043b\u0435\u0440\u0430\u043d\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 32, "likes": 8, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 178218, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 14 Jun 2020 10:07:12 +0300", "is_special": false }
Новый Samsung Galaxy A31
Купите смартфон и получите колонку JBL в подарок
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
32 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Удивительный лолипоп

12

Не понял, центр толерантности что-то против славян имеет?

Ответить

Атомный супер_стар

Удивительный
1

Наоборот

Ответить

Alexei Kuksin

Удивительный
0

Евреи для того, что бы даром не терять заработок в субботу нанимали себе на работу неевреев. И их называли шабесгоями.

Ответить

Атомный супер_стар

Alexei
0

Не, здесь они искали работника с воскресенья по пятницу.

Ответить

Андрей Тойх

1

Забавно: если компания хочет нанять в организацию человека славянской внешности - пиздец, толерастия, на мыло.

Тем временем миллион объявлений об аренде квартир в России людям со славянской внешностью: всё ок, продолжайте.

Ответить

Freon

Андрей
–4

Простая русня неисправима и обречена, а тут вроде компания за толерантность

Ответить

Алексей Акулов

Freon
8

Владелец может распоряжаться квартирой как он хочет и сдавать, как он хочет. В чем проблема?

Ответить

Животный мангал

Алексей
0

Немношк в том что у тебя 1% владеет почти всей планетой. Решит тебя выгнать скоро ;)

Ответить

Алексей Акулов

Животный
1

Кто работать будет? К тому же до сих пор государства неплохо справлялись с частичной уравниловкой (что неплохо).

Ответить

Животный мангал

Алексей
0

1) Роботы. Уже. 
2) кек.

Ответить

Алексей Акулов

Животный
2

Много людей знаешь, которых роботы заменили? Мб роботы у нас еще и деньги на товары тратят?
Что не так со вторым пунктом? Или ты комми, и хочешь чтобы вообще все делилось?

Ответить

Животный мангал

Алексей
0

1) Да, примерно все люди, «работающие» охранниками пятерочек и аналогами — заменены роботами, прикинь. Денег на товары они, кек, тоже уже не тратят, не переживай. С чего, собственно, вообще трата денег на товары — спасение великое? 
2) > In 1820, the ratio between the income of the top and bottom 20 percent of the world's population was three to one. By 1991, it was eighty-six to one

Как-то так себе справляются.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economic_inequality#Measurements

 Oxfam's 2017 report says the top eight billionaires have as much wealth as the bottom half of the global population

8 чуваков ведь точно имеют непревзойденный скилл больше половины населения планеты вместе взятого )

Ответить

Freon

Алексей
–2

В русских шовинистах

Ответить

Алексей Акулов

Freon
0

Ты добровольно лишаешь себя потенциальных клиентов по каким-то своим причинам. Это твоя собственность.

Ответить

Freon

Алексей
–2

Что ты пытаешься мне доказать? Я нигде не писал, что у них нет на это право. Они всё ещё руснявые расисты и шовинисты. 

Ответить

Dmitresso

Андрей
1

Тем временем объявления об аренде квартир в России людям со славянской внешностью: АРРРРРЯЯЯЯЯЯЯ УГНЕТЕНИЕ
Тем временем объявления об аренде квартир в России многонационалами для многонационалов: 🙈🙉🙊 ЭТАДРУГОЕ!!!!1

Ответить

Freon

Dmitresso
1

Сам с собой споришь?

Ответить

Убедительная Геосфера

3

То, что в центре толерантности есть бар - это уже само по себе интересно

Ответить

Максим Ростокин

3

Куда толерантнее нанять бармена с внешностью истинного арийца.

Ответить

Master Oogway

Максим
0
Ответить

Max Belkov

2

Они просто хотели написать хачам не беспокоить. В 99% случаев именно этим объясняются такие объявления. Потому что с определенными этническими группами как правило возникают конфликты которых никто не хочет. 

Ответить

Freon

Max
–4

С русскими???

Ответить

Max Belkov

Freon
2

С русскими редко конфликты бывают в отличии от выходцев с гор.

Ответить

German Times

1
Ответить

Убедительная Геосфера

1

Так, а почему не чернокожего? это центр толерантности или что

Ответить

Евгений Абрамовских

0

ошибка (((подрядчика))). 

Ответить

конгруэ́нтный

0

бл 2000 сука 20й год 
каждый сука день тебя пичкают гуманностью и тд 
 и ты все равно пишешь про славянскую внешность 
ну вот каким надо быть 
кто пишет это 
у меня типа мозг ломается когда я пытаюсь  прикинуть что это за человек 
он живет в собственном говне ? а тогда так получается что у него есть интернет и он пишет вакансии на сайт? если у него есть интернет он что дурак совсем 
что это 

Ответить

Bad Bear

0

2000 за выход так-то норм ЗП. Я думал бариста получают раза в два меньше.

Ответить

Убедительная Геосфера

0

Алсо, если оплата 2000-2500 при шестидневке, то как у них выходит 50000-65000 в месяц?

Ответить

Животный мангал

0

То что там «цент толеантности» не смутило, над повбрасывать.

Ответить

German Times

0
Ответить

# realfiddy

–2

named “Jude” museum

named “Tolerant”

🤪

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Борис Джонсон отказался сносить памятник Черчиллю и потребовал «не подвергать цензуре прошлое»
Снести памятники бывшему премьер-министру и другим историческим деятелям Великобритании предложили члены радикальных движений против расизма.
194
Новости
СМИ: в городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал сослуживца бутылкой
Расследование по делу о сексуальном насилии в 22-й отдельной бригаде оперативного назначения Южного округа войск национальной гвардии России ведёт военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону, сообщает «Коммерсантъ».
122
Новости
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым водителя не приняла извинений актёра и отказалась от предложенных денег
«О мирном урегулировании говорить слишком поздно».
162
Популярное за три дня
Новости
Полиция Уссурийска начала проверку из-за юмористического ролика с вымышленным депутатом Виталием Наливкиным
По сюжету видео герой участвует в задержании подполковника, хранившего «сотни килограммов денег» дома.
85
Интернет
Из горящего дома в США спасли собаку, но забытой кошке пришлось выпрыгивать из окна самой. Фото стало мемом о 2020 годе
В роли горящего дома — все события, произошедшие за этот год. В роли кошки, которая отчаянно пытается спастись (она выжила) — все мы.
34
Интернет
«Телек на ютубе»: BadComedian и другие зрители обвинили «Редакцию» в «заказе» из-за репортажа о ЧП в Норильске
Главный редактор извинился и признал, что тему раскрыли не до конца, но отверг обвинение в том, что «Норникель» якобы заплатил журналистам.
155
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Владимир Филатов

Запись в подсайте Животные

Квадрат Глассевича

Fox News опубликовал фейковые…

Ебаный Кошмар

Здравый расизм

Mikhail Lukup

Здравый расизм

Изя Слоу

Здравый расизм

Квадрат Глассевича

Fox News опубликовал фейковые…

Хорошо, ок, понял…

Здравый расизм

Mmmax

Здравый расизм

Ебаный Кошмар

Здравый расизм

anti kuzma

Fox News опубликовал фейковые…

Хорошо, ок, понял…

Здравый расизм

Litnikov Danil

Здравый расизм

Хорошо, ок, понял…

Здравый расизм

Litnikov Danil

Здравый расизм

# realfiddy

Fox News опубликовал фейковые…

Ебаный Кошмар

Здравый расизм

Хорошо, ок, понял…

Здравый расизм