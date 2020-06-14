СМИ: в городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал сослуживца бутылкой
Расследование по делу о сексуальном насилии в 22-й отдельной бригаде оперативного назначения Южного округа войск национальной гвардии России ведёт военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону, сообщает «Коммерсантъ».
Удивительный лолипоп
Не понял, центр толерантности что-то против славян имеет?
Атомный супер_стар
Наоборот
Alexei KuksinУдивительный
Евреи для того, что бы даром не терять заработок в субботу нанимали себе на работу неевреев. И их называли шабесгоями.
Атомный супер_стар
Не, здесь они искали работника с воскресенья по пятницу.
Андрей Тойх
Забавно: если компания хочет нанять в организацию человека славянской внешности - пиздец, толерастия, на мыло.
Тем временем миллион объявлений об аренде квартир в России людям со славянской внешностью: всё ок, продолжайте.
FreonАндрей
Простая русня неисправима и обречена, а тут вроде компания за толерантность
Алексей АкуловFreon
Владелец может распоряжаться квартирой как он хочет и сдавать, как он хочет. В чем проблема?
Животный мангал
Немношк в том что у тебя 1% владеет почти всей планетой. Решит тебя выгнать скоро ;)
Алексей АкуловЖивотный
Кто работать будет? К тому же до сих пор государства неплохо справлялись с частичной уравниловкой (что неплохо).
Животный мангал
1) Роботы. Уже.
2) кек.
Алексей АкуловЖивотный
Много людей знаешь, которых роботы заменили? Мб роботы у нас еще и деньги на товары тратят?
Что не так со вторым пунктом? Или ты комми, и хочешь чтобы вообще все делилось?
Животный мангал
1) Да, примерно все люди, «работающие» охранниками пятерочек и аналогами — заменены роботами, прикинь. Денег на товары они, кек, тоже уже не тратят, не переживай. С чего, собственно, вообще трата денег на товары — спасение великое?
2) > In 1820, the ratio between the income of the top and bottom 20 percent of the world's population was three to one. By 1991, it was eighty-six to one
Как-то так себе справляются.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economic_inequality#Measurements
Oxfam's 2017 report says the top eight billionaires have as much wealth as the bottom half of the global population
8 чуваков ведь точно имеют непревзойденный скилл больше половины населения планеты вместе взятого )
FreonАлексей
В русских шовинистах
Алексей АкуловFreon
Ты добровольно лишаешь себя потенциальных клиентов по каким-то своим причинам. Это твоя собственность.
FreonАлексей
Что ты пытаешься мне доказать? Я нигде не писал, что у них нет на это право. Они всё ещё руснявые расисты и шовинисты.
DmitressoАндрей
Тем временем объявления об аренде квартир в России людям со славянской внешностью: АРРРРРЯЯЯЯЯЯЯ УГНЕТЕНИЕ
Тем временем объявления об аренде квартир в России многонационалами для многонационалов: 🙈🙉🙊 ЭТАДРУГОЕ!!!!1
FreonDmitresso
Сам с собой споришь?
Убедительная Геосфера
То, что в центре толерантности есть бар - это уже само по себе интересно
Максим Ростокин
Куда толерантнее нанять бармена с внешностью истинного арийца.
Master OogwayМаксим
Max Belkov
Они просто хотели написать хачам не беспокоить. В 99% случаев именно этим объясняются такие объявления. Потому что с определенными этническими группами как правило возникают конфликты которых никто не хочет.
FreonMax
С русскими???
Max BelkovFreon
С русскими редко конфликты бывают в отличии от выходцев с гор.
German Times
Убедительная Геосфера
Так, а почему не чернокожего? это центр толерантности или что
Евгений Абрамовских
ошибка (((подрядчика))).
конгруэ́нтный
бл 2000 сука 20й год
каждый сука день тебя пичкают гуманностью и тд
и ты все равно пишешь про славянскую внешность
ну вот каким надо быть
кто пишет это
у меня типа мозг ломается когда я пытаюсь прикинуть что это за человек
он живет в собственном говне ? а тогда так получается что у него есть интернет и он пишет вакансии на сайт? если у него есть интернет он что дурак совсем
что это
Bad Bear
2000 за выход так-то норм ЗП. Я думал бариста получают раза в два меньше.
Убедительная Геосфера
Алсо, если оплата 2000-2500 при шестидневке, то как у них выходит 50000-65000 в месяц?
Животный мангал
То что там «цент толеантности» не смутило, над повбрасывать.
German Times
# realfiddy
named “Jude” museum
named “Tolerant”
🤪