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Новости
Даша Лейзаренко
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В России зафиксировали 8835 новых случаев Covid-19. Заболевших за всё время — больше 528 тысяч Материал редакции

За сутки умерли 119 человек — с начала эпидемии умерли почти семь тысяч человек.

4 комментария
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Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 528 тысяч человек, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировали 8835 случаев заболевания, умерли 119 человек, 5409 выздоровели.

За всё время с начала распространения инфекции зафиксировано 528 964 случаев Covid-19, выздоровели 280050 человек, умерли — 6948.

Динамика заболеваемости в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19

#новости #covid19

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4 комментария
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Евгений Абрамовских

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Как я понимаю, большое 9000 случаев будет только 2 июля? 

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Алексей Иванов

0

Со всей силой статистику держат. Представляю, какое там напряжение у ответственных за это лиц

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Полина

Алексей
1

Там не лица напряглись

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Litnikov Danil

Полина
0

Заинтриговала

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