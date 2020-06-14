За сутки умерли 119 человек — с начала эпидемии умерли почти семь тысяч человек.

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Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 528 тысяч человек, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировали 8835 случаев заболевания, умерли 119 человек, 5409 выздоровели.

За всё время с начала распространения инфекции зафиксировано 528 964 случаев Covid-19, выздоровели 280050 человек, умерли — 6948.

Динамика заболеваемости в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19