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За сутки умерли 119 человек — с начала эпидемии умерли почти семь тысяч человек.
Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 528 тысяч человек, сообщил оперштаб.
За сутки зафиксировали 8835 случаев заболевания, умерли 119 человек, 5409 выздоровели.
За всё время с начала распространения инфекции зафиксировано 528 964 случаев Covid-19, выздоровели 280050 человек, умерли — 6948.
Со всей силой статистику держат. Представляю, какое там напряжение у ответственных за это лиц