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Новости
Алексей Боржонов
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IKEA начала переговоры о возврате денег странам, от которых она получила господдержку во время пандемии Covid-19 Материал редакции

Компания пострадала во время кризиса меньше, чем ожидала.

22 комментария
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IKEA начала переговоры о возврате денег девяти странам, от которых она получила господдержку во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя компании.

Менеджер по розничным операциям материнской компании Ingka Group Толга Онку рассказал, что IKEA пострадала от коронавируса меньше, чем ожидала. Потому компания намерена вернуть деньги Бельгии, Хорватии, Чехии, Ирландии, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и США.

Теперь мы знаем больше, чем в феврале или марте. Было бы правильным сказать: «Ребята, спасибо большое, вы помогли пережить нам этот трудный период, теперь можно обсудить, как мы можем отплатить вам».

Толга Онку
менеджер по розничным операциям материнской компании Ingka Group

IKEA прогнозировала, что из-за кризиса выручка компании снизится на 70-80%. Но компания уже открыла 374 магазина в упомянутых странах, ещё 23 остаются закрытыми. Кроме того, покупатели испытывают большой «неудовлетворённый спрос» на обустройство дома.

Переговоры находятся на ранней стадии. Правительства в основном помогали компании организовать отпуск работников, а условия у каждой из стран были разными. Из-за этого IKEA ещё не знает, какую сумму ей предстоит вернуть.

#новости #covid19

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22 комментария
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Ебаный Кошмар

14

Несмышленые шведы, россияне засмеют

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ouxen

Ебаный
25

в рашке не получится вернуть поддержку, потому что ее не было

Ответить

Партийный супер_стар

ouxen
0

На бумаге-то была ;))))))))))))))))))

Ответить

Константин Курасов

Партийный
0

Мелкачам вернули нологи, кому-то за зарплаты вернули, системщикам вообще дофига отвалили. Икее разве помогали?

Ответить

Artem Gruzdev

6

Вместо того, чтобы пожертвовать эти, а также все остальные деньги, движению Black Lives Matter, они решили отдать их девяти белым странам, особенно Бельгии.

Ответить

Андрей Левченко

Artem
3

Ну уже черно-белым

Ответить

ouxen

Artem
2

White lives matter

Ответить

Alexander Bobylev

ouxen
0

Every life matters.

Ответить

Владислав Сливко

ouxen
0

Whiterun matter 

Ответить

Константин Курасов

Владислав
0

нацистские ублюдки

Ответить

Прежний бас

Artem
0

Охуенное же решение 

Ответить

Партийный супер_стар

7

Ну так чё, примем, скидывать номер карты куда?

Ответить

Самвел Нагибян

2

Икеа возвращает российскому правительству пакет поддержки 

Ответить

Пожилой Мартингал

0

Кликбейт, дядя Лёша 

Ответить

Алексей Боржонов

Пожилой
0

почему?

Ответить

Пожилой Мартингал

Алексей
0

Для меня кликбейт)

Непонятно когда, непонятно сколько 

IKEA вернёт деньги странам, от которых компания получила господдержку во время пандемии коронавируса

Переговоры находятся на ранней стадии.

Из-за этого IKEA ещё не знает, какую сумму ей предстоит вернуть.

Ответить

Алексей Боржонов

Пожилой
0

ладно, окей

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Виктория Воронцова

0

интересно круто спасибо

Ответить

Vladislav Donets

Виктория
0

Пожалуйста

Ответить

Игорь Рачук

Vladislav
0
Ответить

Игорь Рачук

0

 Из-за этого IKEA ещё не знает, какую сумму ей предстоит вернуть.

... да и сами деньги ещё предстоит собрать.

Ответить

Анатолий Смолов

0

Утром деньги, вечером стулья.

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