Компания пострадала во время кризиса меньше, чем ожидала.

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IKEA начала переговоры о возврате денег девяти странам, от которых она получила господдержку во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя компании.

Менеджер по розничным операциям материнской компании Ingka Group Толга Онку рассказал, что IKEA пострадала от коронавируса меньше, чем ожидала. Потому компания намерена вернуть деньги Бельгии, Хорватии, Чехии, Ирландии, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и США.

Теперь мы знаем больше, чем в феврале или марте. Было бы правильным сказать: «Ребята, спасибо большое, вы помогли пережить нам этот трудный период, теперь можно обсудить, как мы можем отплатить вам». Толга Онку менеджер по розничным операциям материнской компании Ingka Group

IKEA прогнозировала, что из-за кризиса выручка компании снизится на 70-80%. Но компания уже открыла 374 магазина в упомянутых странах, ещё 23 остаются закрытыми. Кроме того, покупатели испытывают большой «неудовлетворённый спрос» на обустройство дома.