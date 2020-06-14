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Алексей Боржонов
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IKEA вернёт деньги странам, от которых компания получила господдержку во время пандемии коронавируса Материал редакции

Компания пострадала во время кризиса меньше, чем ожидала.

8 комментариев
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IKEA начала переговоры о возврате денег девяти странам, от которых она получила господдержку во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя компании.

Менеджер по розничным операциям материнской компании Ingka Group Толга Онку рассказал, что IKEA пострадала от коронавируса меньше, чем ожидала. Потому компания намерена вернуть деньги Бельгии, Хорватии, Чехии, Ирландии, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и США.

Теперь мы знаем больше, чем в феврале или марте. Было бы правильным сказать: «Ребята, спасибо большое, вы помогли пережить нам этот трудный период, теперь можно обсудить, как мы можем отплатить вам».

Толга Онку
менеджер по розничным операциям материнской компании Ingka Group

IKEA прогнозировала, что из-за кризиса выручка компании снизится на 70-80%. Но компания уже открыла 374 магазина в упомянутых странах, ещё 23 остаются закрытыми. Кроме того, покупатели испытывают большой «неудовлетворённый спрос» на обустройство дома.

Переговоры находятся на ранней стадии. Правительства в основном помогали компании организовать отпуск работников, а условия у каждой из стран были разными. Из-за этого IKEA ещё не знает, какую сумму ей предстоит вернуть.

#новости #covid19

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8 комментариев
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Партийный супер_стар

1

Ну так чё, примем, скидывать номер карты куда?

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Artem Gruzdev

1

Вместо того, чтобы пожертвовать эти, а также все остальные деньги, движению Black Lives Matter, они решили отдать их девяти белым странам, особенно Бельгии.

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Андрей Левченко

Artem
0

Ну уже черно-белым

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Пожилой Мартингал

0

Кликбейт, дядя Лёша 

Ответить

Виктория Воронцова

0

интересно круто спасибо

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Ебаный Кошмар

0

Несмышленые шведы, россияне засмеют

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ouxen

Ебаный
0

в рашке не получится вернуть поддержку, потому что ее не было

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Партийный супер_стар

ouxen
0

На бумаге-то была ;))))))))))))))))))

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