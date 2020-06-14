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Компания пострадала во время кризиса меньше, чем ожидала.
IKEA начала переговоры о возврате денег девяти странам, от которых она получила господдержку во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя компании.
Менеджер по розничным операциям материнской компании Ingka Group Толга Онку рассказал, что IKEA пострадала от коронавируса меньше, чем ожидала. Потому компания намерена вернуть деньги Бельгии, Хорватии, Чехии, Ирландии, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и США.
IKEA прогнозировала, что из-за кризиса выручка компании снизится на 70-80%. Но компания уже открыла 374 магазина в упомянутых странах, ещё 23 остаются закрытыми. Кроме того, покупатели испытывают большой «неудовлетворённый спрос» на обустройство дома.
Переговоры находятся на ранней стадии. Правительства в основном помогали компании организовать отпуск работников, а условия у каждой из стран были разными. Из-за этого IKEA ещё не знает, какую сумму ей предстоит вернуть.
Вместо того, чтобы пожертвовать эти, а также все остальные деньги, движению Black Lives Matter, они решили отдать их девяти белым странам, особенно Бельгии.
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