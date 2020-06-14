В стране выявили 57 случаев заболевания — после вспышки коронавируса на рынке в Пекине.

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Китай отчитался о 57 новых случаях коронавируса. Об этом говорится на сайте Национальной комисси здравоохранения страны. AP отмечает, что это рекордный прирост заболевших за два месяца.

Очагом распространения коронавируса стал оптовый рынок в одном из районов Пекина. Накануне там ввели режим военного положения. Covid-19 обнаружили на разделочной доске для импортированного лосося, из 517 протестированных жителей инфекцию обнаружили тогда у 45.

Национальная комиссия здравоохранения Китая отметила, что 38 случаев зафиксированы внутри страны, 19 — привозные. Из них 36 выявили в Пекине. 13 июня в стране выявили 11 случаев инфекции, за сутки до этого — семь случаев.