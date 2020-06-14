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Новости
Алексей Боржонов
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Китай сообщил о рекордном за два месяца приросте заболевших Covid-19 Материал редакции

В стране выявили 57 случаев заболевания — после вспышки коронавируса на рынке в Пекине.

13 комментариев
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Китай отчитался о 57 новых случаях коронавируса. Об этом говорится на сайте Национальной комисси здравоохранения страны. AP отмечает, что это рекордный прирост заболевших за два месяца.

Очагом распространения коронавируса стал оптовый рынок в одном из районов Пекина. Накануне там ввели режим военного положения. Covid-19 обнаружили на разделочной доске для импортированного лосося, из 517 протестированных жителей инфекцию обнаружили тогда у 45.

Национальная комиссия здравоохранения Китая отметила, что 38 случаев зафиксированы внутри страны, 19 — привозные. Из них 36 выявили в Пекине. 13 июня в стране выявили 11 случаев инфекции, за сутки до этого — семь случаев.

С начала распространения коронавируса в Китае выявили больше 84 тысяч случаев Covid-19. Больше 4,6 тысяч человек умерли от коронавируса, 79 тысяч — выздоровели.

#новости #covid19

Алексей Боржонов PLUS
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13 комментариев
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Партийный супер_стар

21

Какой блеать рынок, у вас же плановая икономика

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Пожилой Мартингал

Партийный
7

И плановая статистика

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Дмитрий Алексеевич

Партийный
3

Рыночек порешал

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Партийный супер_стар

Дмитрий
0

Невидимый фистинг рынка.

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Дмитрий Алексеевич

Партийный
3

А фистинг как известно ♂three hundred bucks♂

Ответить

Brown Zweig

Партийный
2

Лососевая икрономика

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Буржуазный украинец

Партийный
0

Привет вам из будущего,  у нас тут Китай от плановой экономики отказался в 1979 году.

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Партийный супер_стар

Буржуазный
0

Только что звонил Винни Пуху и он сказал, что ты сказал неправду.

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Буржуазный украинец

Партийный
0

Ты у него спроси какой там план на новые айфоны, когда ждать, новый в каком количестве и сколько стоить будет?

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Savely Chekhov

1

Необучаемые

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さよう なら

0

да сколько можно уже

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Алексей Дудырев

0

Ак их же сейчас заражать будут просто привозные случаи и всё? Просто они будут не очагом, а потерпевшей стороной. Мир же продолжает болеть, вирус же всё так же путешествует. Или они рассчитывают что останутся в сторонке их крупные города? Да не может быть такого что эпидемия закончится так, что Пекин не переболеет весь ковидом.
Хотя, если посмотреть как они сейчас ко всему этому относятся, то возможно так и будет. 
Просто при их численности, сколько же лет понадобится на выработку иммунитета у всего населения. Ну что бы больницы не в авральном режиме работали.

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Ze Katze

0

Ну чё народ,погнали нахуй?!!! 

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