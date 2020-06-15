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Студенты и сотрудники МГУ выступили против этого и попросили не строить ничего в парке.
«Инициативная группа МГУ» рассказала о планах застройки парка в охраняемой законом зелёной зоне возле университета. Она ссылается на документы, предоставленные преподавателем МГУ Мариной Ивлевой.
Как утверждает инициативная группа, в документах есть план застройки зелёной зоны между главным зданием университета и смотровой площадкой на Воробьёвых горах.
«Инициативная группа МГУ» потребовала от властей разорвать контракт с «Агентством „Интеграция“», вернуть территорию в собственность государства и провести благоустройство территории — «без строительства каких-либо сооружений, парковок и вырубки деревьев».
Жалко в России мало земли и приходиться плотно застраивать города
да, очень жаль, но к сожалению нельзя слишком часто захватывать чужие территории
Это почему ещё? Думаю мы в скором времени вполне можем увидеть что-то подобное. Рейтинги же упали. Урапатриоты начали забывать за что они кричат ура.
А вот когда Донбас захватят, то можно будет и МГУ застроить, а может и вообще к чертям снести.
ТЦ "Зеленая зона"?
Не то что я за застройку, но там такая гигантская бесполезная площадь. Как минимум парк этот можно более интересным и удобным сделать.
они просят благоустроить
Но плиточник найдёт и на этом как срубить