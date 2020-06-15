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Алексей Боржонов
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«Инициативная группа МГУ» рассказала о планах застроить зелёную зону около университета Материал редакции

Студенты и сотрудники МГУ выступили против этого и попросили не строить ничего в парке.

13 комментариев
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Зелёная зона, о которой идёт речь

«Инициативная группа МГУ» рассказала о планах застройки парка в охраняемой законом зелёной зоне возле университета. Она ссылается на документы, предоставленные преподавателем МГУ Мариной Ивлевой.

Как утверждает инициативная группа, в документах есть план застройки зелёной зоны между главным зданием университета и смотровой площадкой на Воробьёвых горах.

  • В центре зоны есть два дома постройки 1950-х годов, которые принадлежали государству. Но не позднее 2019 года участок арендовала московская компания «Агентство „Интеграция“», утверждают в инициативной группе;
  • В 2018 году петербургская «Голдекс Девелопмент» заказала «укрупнённые градостроительные расчеты допустимого объема» на этом участке, сообщили студенты;
  • По их словам, в документах прописан план застройки. Первый предполагает 18 тысяч квадратных метров жилья и 11 тысяч квадратных метров общественной застройки, второй — 22 тысячи квадратных метров жилья и 19 тысяч квадратных метров общественной застройки.

«Инициативная группа МГУ» потребовала от властей разорвать контракт с «Агентством „Интеграция“», вернуть территорию в собственность государства и провести благоустройство территории — «без строительства каких-либо сооружений, парковок и вырубки деревьев».

  • В инициативную группу входят студенты, аспиранты и сотрудники МГУ. Группа существует с 2009 года, она часто выступает на стороне студентов в резонансных событиях. Например, во время подготовки к ЧМ-2018 участники объединения призывали отказаться от создания фан-зоны на Воробьевых горах.

#новости #мгу

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13 комментариев
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Андрей Рядькин

53

Жалко в России мало земли и приходиться плотно застраивать города

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Марат Мусин

Андрей
0

да, очень жаль, но к сожалению нельзя слишком часто захватывать чужие территории

Ответить

Ze Katze

Марат
5

Кулдаун на аннексию 🙃

Ответить

Ильяс Гарифуллин

Марат
0

Это почему ещё? Думаю мы в скором времени вполне можем увидеть что-то подобное. Рейтинги же упали. Урапатриоты начали забывать за что они кричат ура. 

А вот когда Донбас захватят, то можно будет и МГУ застроить, а может и вообще к чертям снести. 

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Гигантский файл

8

Но руководство ВУЗа хотело на этих территориях построить элитные коттеджи и элитный ресторан. Как это делается и в других лесопарках и заповедниках. Это исключительно для студентов, да-да, именно для студентов. А студенты, почему-то возмущаются!

Ответить

Andrew Night

3

ТЦ "Зеленая зона"?

Ответить

капитан ильич

Andrew
0

Не, очередной ЖК вроде как

Ответить

Amir Name

–2

Не то что я за застройку, но там такая гигантская бесполезная площадь. Как минимум парк этот можно более интересным и удобным сделать.

Ответить

Андрей Рядькин

Amir
0

они просят благоустроить
Но плиточник найдёт и на этом как срубить

Ответить

Amir Name

Андрей
1

срубят все кто сумеет, можешь сам срубить, на гос закупках конкуренция не прям сильно большая, потому и откатчиков много

Ответить

George Weiler

Amir
0

Без друзей наверное не получится что-то выиграть

Ответить

Достойный динозавр

Amir
0

чтобы гулять возле коттеджей или небоскребов? 

Ответить

Андрей Лютостанский

Amir
0

Парк там великолепный, все с ним хорошо и не нужно его трогать.

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