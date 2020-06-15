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Алексей Боржонов
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«Роскомсвобода» пожаловалась на московскую автоинспекцию из-за штрафов за нарушение самоизоляции Материал редакции

Организация усмотрела в них нарушение закона о персональных данных.

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«Роскомсвобода» подала жалобу в Роскомнадзор на Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) из-за штрафов, которые москвичам выписывали за нарушение режима самоизоляции. Об этом рассказал «Ведомостям» юрист организации Саркис Дарбинян.

Авторы жалобы считают, что в функции МАДИ входит контроль за соблюдением дорожной разметки и правил парковки, а полномочий следить за соблюдением режима самоизоляции у неё нет. В «Роскомсвободе» отмечают, что МАДИ получала персональные данные, на основании которых выписывали штрафы за нарушение самоизоляции.

Таким образом, инспекция нарушила закон «О персональных данных», считают в организации. «Роскомсвобода» обратилась в Роскомнадзор, попросила оценить действия МАДИ и привлечь виновных к ответственности, если нарушение установят. В случае отказа ведомства организация обратится в суд.

  • С 30 марта до 9 июня в Москве действовал режим самоизоляции. Жителям города запрещалось выходить на улицу без необходимости;
  • С 15 апреля передвижение по городу на общественном или личном транспорте разрешалось только после оформления специального пропуска.

#новости #карантинвроссии #covid19

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