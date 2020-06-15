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Новости
Даша Лейзаренко
551

«Яндекс» запустил аналог Zoom — видеочат «Яндекс.Телемост». К звонкам можно подключаться по ссылке Материал редакции

Время беседы не ограничено, но настроек безопасности и виртуальных фонов там нет.

12 комментариев
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Скриншот «Яндекса»

«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Яндекс.Телемост», к которым можно подключаться по прямой ссылке. Об этом TJ сообщили в компании.

Для того чтобы начать встречу или присоединиться к ней, не нужно устанавливать отдельное приложение. Сервис работает по прямой ссылке в «Яндекс.Браузере» и Chrome, а также в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта». В мобильных браузерах сервис не работает.

Заглушка, которая появляется при переходе по ссылке в мобильном Chrome 

Создать встречу и пригласить участников можно через ссылку-приглашение. При создании конференции ссылка автоматически копируется в буфер обмена. В «Телемосте» также можно поделиться экраном с участниками конференции. Функции виртуальных фонов, чата с участниками или настройки безопасности доступа в комнату отсутствуют. Пока одновременно в звонке могут участвовать до 35 человек.

В компании отметили, что интегрируют «Телемост» в другие сервисы «Яндекса» и добавят поддержку остальных браузеров, а также расширят функционал.

#новости #яндекс

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12 комментариев
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Ночной корабль

1

Свой аналог телеграма уже похоронили? 

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Женя Кузьмин

Ночной
5
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Freon

Женя
0

Яндекс журнал

Ответить

Наим Алиев

1

Товарищ майор будет скрытым гостем видеоконференций? 

Ответить

Dmitry Shiryaev

Наим
0

Зачем, он - рамка. Он един

Ответить

Королевский Данила

Наим
0

Почему скрытым? Настроек безопасности же нет 

Ответить

Константин Санкин

1
Ответить

Евгений Клочков

0

Слушайте, вот кто работает на удаленке по зуму или с чем-то типа того

Вас не напрягает то, что надо всем пыриться в эту вебкамеру и пырить других?

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Dmitry Shiryaev

Евгений
2

Большинство удаленщиков не использует вебку. Подобные скрины просто для вида. В 99% случаев нужен расшаренный экран

Ответить

Королевский Данила

Евгений
0

Нет

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Системный паук например

Евгений
0
Ответить

Denis Gritsenko

0

Нет, спасибо

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