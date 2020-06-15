«Яндекс» запустил аналог Zoom…

Прямой эфир
Время беседы не ограничено, но настроек безопасности и виртуальных фонов там нет.
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Яндекс.Телемост», к которым можно подключаться по прямой ссылке. Об этом TJ сообщили в компании.
Для того чтобы начать встречу или присоединиться к ней, не нужно устанавливать отдельное приложение. Сервис работает по прямой ссылке в «Яндекс.Браузере» и Chrome, а также в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта». В мобильных браузерах сервис не работает.
Создать встречу и пригласить участников можно через ссылку-приглашение. При создании конференции ссылка автоматически копируется в буфер обмена. В «Телемосте» также можно поделиться экраном с участниками конференции. Функции виртуальных фонов, чата с участниками или настройки безопасности доступа в комнату отсутствуют. Пока одновременно в звонке могут участвовать до 35 человек.
В компании отметили, что интегрируют «Телемост» в другие сервисы «Яндекса» и добавят поддержку остальных браузеров, а также расширят функционал.
Товарищ майор будет скрытым гостем видеоконференций?
Слушайте, вот кто работает на удаленке по зуму или с чем-то типа того
Вас не напрягает то, что надо всем пыриться в эту вебкамеру и пырить других?
Большинство удаленщиков не использует вебку. Подобные скрины просто для вида. В 99% случаев нужен расшаренный экран