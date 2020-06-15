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Их уже 15 июня проведёт журналист «Эха Москвы».
Алексей Навальный после нескольких дней споров в соцсетях согласился на дискуссию с Максимом Кацем о том, что делать во время голосования по поправкам в Конституцию.
Глава Фонда борьбы с коррупцией предложил организовать дебаты журналисту радиостанции «Эхо Москвы» Майклу Наки — и тот согласился. Разговор пройдёт на его YouTube-канале в 17:00 по московскому времени.
И Кац, и Навальный выступают против принятия поправок. Однако Кац настаивает на том, чтобы пойти и проголосовать против, тогда как Навальный предлагает «не признавать» происходящее: сам он устроит бойкот и не пойдёт на участок, но допускает, что кто-то захочет отдать голос «против».
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля, но сделать выбор можно и в течение недели до этого, с 25 июня. Голосование пройдёт не по отдельным поправкам, а сразу по всем.
Кац добился своего, молодец.
ещё бы с моушн дизайнерами хорошо себя вёл
Надеюсь, не будет повторения Собчак - Соболь.
Вангую краткое содержание дебатов.
Н: Кругом жулики, это всё незаконно, РЯЯЯЯ, я не пойду.
К: Ну так давай сходим, проголосуем, хуже не будет.
Н: Кругом жулики, это всё незаконно, РЯЯЯЯ, я не пойду.
К: Ну так а на следующих выборах то же самое будет, ты опять не пойдешь? в чем тогда борьба заключается?
Н: Кругом жулики, это всё незаконно, РЯЯЯЯ, я не пойду.
К: Ну пусть хоть твоя ЦА сходит
Н: Ну лан, если хотят -пусть идут, я не пойду
Именно так и будет. Навальный дебатировать же не умеет, только повторяет заученные фразы.
В тех же дебатах с Чубайсом у меня сложилось впечатление, что Чубайс это делает несколько лучше)
Скорее так:
— Пошли на голосование.
— Кац жулик.
— Но вот есть исследования...
— Про сотрудничество с Ликсутовым расскажи.
— Бойкот выборов в 2018 оказался неэффективным.
— Мурзилка!
Лунный динозавр
Бойкот выборов в 2018 оказался неэффективным.
Ну собственно, как и "все голосуем за Явлинского, он популярный".
Зачем добавлять популярность мутному чуваку Кацу? Есть мнение, что он на власть работает.
Все кто против Навального - работают на власть.
Есть мнение, что Навальный – агент Кремля. Есть много разных мнений
Есть мнение, что Кремль — агент Навального. Есть много разных мнений
Если бы не было Кремля, Навальный не смог бы снимать видосики на ютуб и собирать донаты.
Назовите оппозиционера, который, по подозрениям, не подыгрывает власти?
Кац офигенный чувак - я это понял посмотрев несколько его клевых видосов. Например - сравнение цен при СССР и современности.
Ого. Реально достойный поступок, пусть и морозился столько времени
Ну что, будем посмотреть
Вся эти представления нужны Навальному только для получения донатов, какой смысл обсуждать эти поправки если их в любом случае примут, нужны нормальные меры, а не эти блогерские коллаборации
эти представления нужны Навальному
Это они Кацу вроде нужны
Это под видосом Каца. Как-то подозрительно похоже на накрученные коменты ботов на подсосе у Собянина и др.
Что значит принять решение что делать?
Еще раз: решение принято. Принято не вами. Решение оформлено юридически.
Даже если бы вдруг случилось невероятное и все посчитали бы честно и все высказались против = по закону, все должно остаться как есть.
Тогда тем более нужно идти и совать против - попытка принять это через <50% голосов "За" может сделать небольшой 2011-й
Вообще, по моему, это не достойно внимания. Один собирается говорить о том, как не пойдёт на голосование (потому что это незаконно), а второй о том, что надо голосовать против (кто-то видимо попадёт под статью об агитации) :) Уверен, что тут будет также грустно, как и на дебатах Собчак с Соболь.