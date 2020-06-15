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Сергей Звезда
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Навальный согласился на дебаты с Кацем о протестном голосовании по поправкам в Конституцию Материал редакции

Их уже 15 июня проведёт журналист «Эха Москвы».

51 комментарий
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Алексей Навальный после нескольких дней споров в соцсетях согласился на дискуссию с Максимом Кацем о том, что делать во время голосования по поправкам в Конституцию.

Глава Фонда борьбы с коррупцией предложил организовать дебаты журналисту радиостанции «Эхо Москвы» Майклу Наки — и тот согласился. Разговор пройдёт на его YouTube-канале в 17:00 по московскому времени.

Alexey Navalny @navalny
Друзья, я ознакомился с этим твитом Максима Каца @max_katz Не хочу, чтобы оппозиция выглядела так же чудовищно, как власть, в своём цинизме. Поэтому решил, что стоит подискутировать. @michaelnacke сможешь, пожалуйста, включить нас в свой эфир часов в 17 и модерировать разговор? https://t.co/9OFAzvNolX

И Кац, и Навальный выступают против принятия поправок. Однако Кац настаивает на том, чтобы пойти и проголосовать против, тогда как Навальный предлагает «не признавать» происходящее: сам он устроит бойкот и не пойдёт на участок, но допускает, что кто-то захочет отдать голос «против».

Alexey Navalny @navalny
1. Предлагать мне участвовать на стороне "за бойкот" - ещё один мелкий мухлёж Максима. Я с самого начала много раз сказал: моя позиция "не признавать". Это включает как "не ходить" (я поступлю ровно так и много раз объяснял почему) и голосовать "против".
Максим Кац @max_katz
Наблюдаю трэд.

Позиция странная. Тема важная. Около каждого избирателя через две недели будет урна и людям надо принять решение что делать. Алексей призывает к стратегии в которой множество изъянов и странно, по-моему, отказываться её публично обсудить https://twitter.com/navalny/status/1271805449008898052

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля, но сделать выбор можно и в течение недели до этого, с 25 июня. Голосование пройдёт не по отдельным поправкам, а сразу по всем.

Обсуждение: что делать 1 июля, если ты не…
Основные позиции, в том числе Навального и Шульман, а также опрос.
tjournal.ru

#новости #политика #конституция

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51 комментарий
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Владимир Климов

17

Кац добился своего, молодец.

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Sakari Sauso

Владимир
1

ещё бы с моушн дизайнерами хорошо себя вёл

Ответить

Gre Li

Sakari
0

С ними всё отлично, канал работает, можете на ютюбе посмотреть

Ответить

Лунный динозавр

Владимир
0

Как он тебе?

Ответить

Степан Маслов

8

Очередное сотрясение воздуха по кремлёвской повестке

Ответить

Мальмезон I

7

Надеюсь, не будет повторения Собчак - Соболь.

Вангую краткое содержание дебатов.

Н: Кругом жулики, это всё незаконно, РЯЯЯЯ, я не пойду.
К: Ну так давай сходим, проголосуем, хуже не будет.
Н: Кругом жулики, это всё незаконно, РЯЯЯЯ, я не пойду.
К: Ну так а на следующих выборах то же самое будет, ты опять не пойдешь? в чем тогда борьба заключается?
Н: Кругом жулики, это всё незаконно, РЯЯЯЯ, я не пойду.
К: Ну пусть хоть твоя ЦА сходит
Н: Ну лан, если хотят -пусть идут, я не пойду

Ответить

Владимир Климов

Мальмезон
2

Именно так и будет. Навальный дебатировать же не умеет, только повторяет заученные фразы.

Ответить

Dra

Владимир
0

А кто умеет?

Ответить

Мальмезон I

Dra
2

В тех же дебатах с Чубайсом у меня сложилось впечатление, что Чубайс это делает несколько лучше)

Ответить

Сергей Васильев

Dra
0

*Евгениально улыбнулся*

Ответить

Евгений Киров

Мальмезон
2

Скорее так:
— Пошли на голосование.
— Кац жулик.
— Но вот есть исследования...
— Про сотрудничество с Ликсутовым расскажи.
— Бойкот выборов в 2018 оказался неэффективным.
— Мурзилка!

Ответить

Лунный динозавр

Евгений
0

Бойкот выборов в 2018 оказался неэффективным.

Ну собственно, как и "все голосуем за Явлинского, он популярный".

Ответить

Сергей Земнухов

–9

Зачем добавлять популярность мутному чуваку Кацу? Есть мнение, что он на власть работает.

Ответить

Alexei Kuksin

Сергей
12

Все кто против Навального - работают на власть.

Ответить

Евгений Клочков

Alexei
0

НА КОНКУРИРУЮЩИЙ ОТДЕЛ 

Ответить

Жалкий самолет

Alexei
0

Ты работаешь на государство, значит ты против Навального?

Ответить

Georgy Marjanishvili

Сергей
8

Есть мнение, что Навальный – агент Кремля. Есть много разных мнений

Ответить

Vladislav Donets

Georgy
1

Есть мнение, что Кремль — агент Навального. Есть много разных мнений

Ответить

Евгений Киров

Vladislav
1

Если бы не было Кремля, Навальный не смог бы снимать видосики на ютуб и собирать донаты.

Ответить

Нормальный утюг

Georgy
1

Но не дай бог их высказать, ага

Ответить

Vladimir

Georgy
0

Сам посуди, сидишь снимаешь на ютуб, говоришь популистские вещи-получаешь донаты, ему не интересно уже выше прыгать, это просто блогер

Ответить

Евгений Клочков

Сергей
0

Назовите оппозиционера, который, по подозрениям, не подыгрывает власти? 

Ответить

Руслан Гатин

Евгений
4

Шаман

Ответить

Евгений Клочков

Руслан
0
Ответить

Киберморж

Руслан
0
Ответить

Mantawarka

Сергей
0

Кац офигенный чувак - я это понял посмотрев несколько его клевых видосов. Например - сравнение цен при СССР и современности.

Ответить

Бесплатный череп

2

Мне кажется они в итоге хуем по воде поелозят и на этом все

Ответить

Густой велосипед

1

Ура

Ответить

FOX

Густой
0

устроим государственный праздник? 

Ответить

Владимир Климов

FOX
1

Поинтереснее дня россии будет.

Ответить

Евгений Клочков

1

Ого. Реально достойный поступок, пусть и морозился столько времени

Ну что, будем посмотреть 

Ответить

Dra

1

Норм, мужик!

Ответить

сироп от щекотки

1

Волков от Навального в юмор давно ушел?

Ответить

Vladimir

–10

Вся эти представления нужны Навальному только для получения донатов, какой смысл обсуждать эти поправки если их в любом случае примут, нужны нормальные меры, а не эти блогерские коллаборации

Ответить

Spectr

Vladimir
3

Кац пиарится на Навальном, все просто

Ответить

Лунный динозавр

Vladimir
2

эти представления нужны Навальному

Это они Кацу вроде нужны

Ответить

Vladimir

Лунный
0

А Навальному нет? Он вроде как на них только и существует

Ответить

Лунный динозавр

Vladimir
1

Дебатов хочет Кац, весь сыр-бор из-за его вызова идет.

Ответить

Dra

Vladimir
0

Пиарится, сука.

Ответить

Сергей Земнухов

0

Это под видосом Каца. Как-то подозрительно похоже на накрученные коменты ботов на подсосе у Собянина и др.

Ответить

Nikolay Kapustin

–4

Что значит принять решение что делать?
Еще раз: решение принято. Принято не вами. Решение оформлено юридически.
Даже если бы вдруг случилось невероятное и все посчитали бы честно и все высказались против = по закону, все должно остаться как есть.

Ответить

Владимир Климов

Nikolay
1

Не оформлено оно юридически, хватит врать.

Ответить

Евгений Клочков

Nikolay
1

Тогда тем более нужно идти и совать против - попытка принять это через <50% голосов "За" может сделать небольшой 2011-й

Ответить

Arthur Khamzin

0

Вообще, по моему, это не достойно внимания. Один собирается говорить о том, как не пойдёт на голосование (потому что это незаконно), а второй о том, что надо голосовать против (кто-то видимо попадёт под статью об агитации) :) Уверен, что тут будет также грустно, как и на дебатах Собчак с Соболь.

Ответить

Запасной Денис

0

А какой смысл байкотировать? Как они узнают что ты байкоритовал, а не уехал на дачку пить пивко в дополнительный выходной?

Ответить

Павел Каташев

0

Ха-Хах и Би-Бип на ринге

Ответить

Компьютерный кубок

0

опять помямлят общие фразы и разойдутся

Ответить

Mezzo Deesa

0

Сегодня уже 15, где дебаты?

Ответить

Центральный фонарь

0

наки уволился с эха )

Ответить

Sergiy Sev

–1
Ответить

Freon

–3

Слился чмошник

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