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Новости
Алексей Боржонов
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Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж Материал редакции

По версии следствия, у него нашли флешку с документами, содержащими гостайну.

25 комментариев
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Мосгорсуд приговорил к 16 годам колонии американца Пола Уилана, которого обвиняли в шпионаже. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. По версии следствия, у него нашли флешку, на которой находились содержащие государственную тайну документы: в частности, информацию о сотрудниках одного из засекреченных российских ведомств. Следствие считает, что Уилан работал на спецслужбы США. Его защита отрицала обвинения.

Сам американец вину не признал. Он считает приговор политически мотивированным и собирается его обжаловать.

Пол Уилан также имеет гражданство Канады, Ирландии и Великобритании. В момент задержания он работал директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. В 1994-2008 годах служил в морской пехоте США.

По словам семьи Уилана, в 2018 году он приехал в Россию на свадьбу знакомого. Кроме того, утверждает семья, он уже неоднократно приезжал в страну и вообще много путешествовал по работе.

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25 комментариев
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Антон Пострунин

2

Также он имеет гражданство Великобритании, Ирландии и Канады

Мне б так жить. 

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Административный рубин

1

Обменяют на кого нибудь или на что нибудь 

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Трудный глобус

Административный
3

Вот бы его обменяли на 140 миллионов айфонов и аирподсов и раздали их россиянам

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Max Belkov

Трудный
1

Если такое и произойдёт то реально максимум до россиян дойдёт 2 айфона на 140 миллионов, остальные спиздят в процессе

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Всякий турник

Трудный
1

И ещё кучу чипсов, сухариков и газировки!!!!!!.

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Freon

1

Почему не похуй на шпионов?

Ответить

Следующий коктейль

0

С таким именем "опустят" довольно быстро.

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Владимир Земсков

Следующий
1

Почему так решил?
Обычно держат до тех пор, пока не найдется другой шпион, на которого можно будет обменять задержанного.

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Dmitresso

Следующий
0

Всем разойтись, эксперт в треде.

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Dmitresso
1

Могу показать сертификат TJ

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Dmitresso

Следующий
0

МОГУ ПОКАЗАТЬ СЕРТИФИКАТ TJ
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ПРИСЫЛАЕТ ФОТО НАКОЛОК КУПОЛОВ И РОЗ ВЕТРОВ

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Dmitresso
0

Ты шо кричишь на меня, не кричи на меня, за базар поясни, вечер в хату

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Dmitresso

Следующ…
0

Эм... Кхм кхм... Пук... Извините, дяденька... Кхм... Пук...

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Следующий

Dmitres…
0

А кстати, эксперт-то на ТЖ имеется. @Платон Добров поясни по вопросу, как снова телефон с интернетом появится

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Dmitresso

Следующ…
0

Надеюсь, эксперт пояснит, что за бугурт спроса нет

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Следующий

Dmitres…
0

Ну он с даты последнего своего поста на просторах комментариев не появлялся - видать за плохое поведение отобрали доступ

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Защитный Влад

Следующий
0

Жаль

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Vladimir

0

Леваки уже пишут твиты в поддержку бедного американца

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Dmitresso

Vladimir
0

Он же белый, о какой поддержке речь?

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Max Belkov

Vladimir
0

Леваки топят за Уганду и Венесуэлу. Омерика с их шпионами для них чисток зло.

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Diyana Ayupova

0

Не понимаю, какие могут быть гостайны в 2020

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Лунный динозавр

Diyana
0

Местонахождение заначки путина

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Super 72

Diyana
0

Вообще-то понятие гостайна существует во всех странах и тем более в США. 
Но ещё больше корпоративных тайн, технологий и ноу-хау. 

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Super 72

0

Конкретно его посадили, чтобы обменять на какого-нибудь хакера. 
Но я сомневаюсь, что американцы пойдут на это. Дело в том, что тут мухлёж Кремля. 
Надо было ловить реального шпиона, и его менять, а не выдумывать обвинения кому попало. 

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Max Belkov

0

Про него читал ещё год назад. Запомнился количеством гражданств думаю долго сидеть он не будет, помилуют или обменяют скорее всего

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