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По версии следствия, у него нашли флешку с документами, содержащими гостайну.
Мосгорсуд приговорил к 16 годам колонии американца Пола Уилана, которого обвиняли в шпионаже. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. По версии следствия, у него нашли флешку, на которой находились содержащие государственную тайну документы: в частности, информацию о сотрудниках одного из засекреченных российских ведомств. Следствие считает, что Уилан работал на спецслужбы США. Его защита отрицала обвинения.
Сам американец вину не признал. Он считает приговор политически мотивированным и собирается его обжаловать.
Пол Уилан также имеет гражданство Канады, Ирландии и Великобритании. В момент задержания он работал директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. В 1994-2008 годах служил в морской пехоте США.
По словам семьи Уилана, в 2018 году он приехал в Россию на свадьбу знакомого. Кроме того, утверждает семья, он уже неоднократно приезжал в страну и вообще много путешествовал по работе.
Также он имеет гражданство Великобритании, Ирландии и Канады
Мне б так жить.
Трудный глобус
Вот бы его обменяли на 140 миллионов айфонов и аирподсов и раздали их россиянам
Если такое и произойдёт то реально максимум до россиян дойдёт 2 айфона на 140 миллионов, остальные спиздят в процессе
Почему так решил?
Обычно держат до тех пор, пока не найдется другой шпион, на которого можно будет обменять задержанного.
Могу показать сертификат TJ
Ты шо кричишь на меня, не кричи на меня, за базар поясни, вечер в хату
А кстати, эксперт-то на ТЖ имеется. @Платон Добров поясни по вопросу, как снова телефон с интернетом появится
Леваки уже пишут твиты в поддержку бедного американца
Леваки топят за Уганду и Венесуэлу. Омерика с их шпионами для них чисток зло.
Не понимаю, какие могут быть гостайны в 2020
Конкретно его посадили, чтобы обменять на какого-нибудь хакера.
Но я сомневаюсь, что американцы пойдут на это. Дело в том, что тут мухлёж Кремля.
Надо было ловить реального шпиона, и его менять, а не выдумывать обвинения кому попало.
Про него читал ещё год назад. Запомнился количеством гражданств думаю долго сидеть он не будет, помилуют или обменяют скорее всего